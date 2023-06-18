エラー、バグ、質問 - ページ 571 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3185 新しいコメント x572intraday 2011.11.15 15:51 #5701 最初の例は、現在のTFの1～2小節以内に、若いTFからのフラクタルが重なり合う超圧縮である。これは視覚的に読めないので、フィルタリングすべきなのは明らかです。2番目の変形はかなりまともです（現在のTF以上のフラクタルだけが残ります）。 Владимир 2011.11.15 17:03 #5702 最適化の結果を踏まえて、私たちは1870のパスで1行目を選択し、取得します。または これをどう理解するか。 Aleksandr Chugunov 2011.11.15 17:38 #5703 540ビルドで何かが壊れています。フィードバック(http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925)から判断すると、単純な再コンパイルでは解決しませんでした。私自身、いくつかのブローカーで動作するようになったのですが、あるブローカーは2011.11.15 17:35:54 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーが削除されました。 2011.11.15 17:35:52 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーが削除されました。 2011.11.15 17:35:50 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーを削除しました。 2011.11.15 17:35:48 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーが削除されました。 Поисково-аналитический комплекс HWAFM 2011.11.15Teslaforum.fxtde.com Независимый открытый финансовый форум аналитиков и трейдеров валютных и фондовых рынков - FOREX (ФОРЕКС), MICEX (ММВБ), NASDAQ, NYSE Aleksandr Chugunov 2011.11.15 18:25 #5704 +++32ビット版で実行すると・・・。最初は何も出てきませんでしたが、その後2011.11.15 18:24:38 HWAFM_instrument (EURUSD,M1) Access violation read to 0x449C2D9C in 'E:\MetaTrader5MT532MQL5Experts UNEPHWAFM_instrument.ex5'64bitでは特に問題なし Andrey Vasiliev 2011.11.15 20:31 #5705 Erm955:これをどう理解すればいいのか。 テスターはエラーを出しながら作業する。 Владимир 2011.11.15 20:35 #5706 MoneyJinn: テスターはエラーを出しながら作業する。修正する必要があります! Slava 2011.11.15 22:28 #5707 最後のビルドに搭載されているのでしょうか？ また、テスターエージェントのビルド番号も記入してください。 一般的に、このような質問は、サービスデスクにお問い合わせください。

Test Account 2011.11.16 10:08 #5708 servicedeskに書き込む。エキスパート、最適化設定、入力パラメータ、最適化が行われたサーバー、どのエージェントを使用したかを添付してください。過去ログが残っている場合は、それも一緒にお願いします。

Konstantin Chernov 2011.11.16 10:29 #5709 if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true)) { Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch."); } else { Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol); GetMyLastError(GetLastError()); } CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol)) { Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol); return(false); } Exp_Symbol_Info.Refresh(); Exp_Symbol_Info.RefreshRates(); Sleep(1000); if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized()) { Exp_Symbol_Info.Refresh(); Exp_Symbol_Info.RefreshRates(); } ResetLastError(); //-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история) MqlRates rt[10]; // Массив значений цен для X последних баров if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров { PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история"); GetMyLastError(GetLastError()); Sleep(1000); Exp_Symbol_Info.Refresh(); Exp_Symbol_Info.RefreshRates(); }このコードに間違いはないでしょうか？Expert Advisorはマルチカレンシーです。私が実行した通貨ペアでは価格は問題ないのですが、他の通貨ペアでは価格に何かおかしなことが起こります。いるかいないかの違いです。テスターが通常の方法でデータをロードした場合、そのログには次のような文字列が含まれます。2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history begins from 2009.01.02 10:00 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars 2011年.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009年からの開始データのM1レコードが355335個含まれています。01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol tick base found 2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:02 MarketWatchでGBPUSDシンボルを選択しました。 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: load 27 bytes of history data to synchronize 2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received 2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: symbol to be synchronized.2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 EAを初期化する...GBPUSD2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history starts from 2009.01.02 06:00 2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars 2011年です。11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF: 2009年からの開始データの365428件のM1レコードが含まれています。01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol tick base found 2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:03 MarketWatchでGBPCHFシンボルを選択しました。 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: load 27 bytes of history data to synchronize 2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received 2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol to be synchronized...........................................................................2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history begins from 2009.01.02 10:00 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars 2011.11.16 10:09:09 USDJPY Core 1: 2009年からの開始データのM1レコードを352656件含んでいます。01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol tick base found 2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 MarketWatchでUSDJPYシンボルが 選択されています。 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize 2011.11.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received 2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol to be synchronized.しかし、時々テスターのレポート2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 。11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 。11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 。11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 。11.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 。11.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 。11.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHFまた、1回目のテストが正常に通過し、データが読み込まれた場合、2回目は価格がない。シンボルの履歴が読み込まれ、Expert Advisorが複数回実行されています。エキスパートでテストしたシンボル以外のデータがロードされていることを確認するには、どうしたらよいでしょうか。起動に成功した後にテストを終了させると、2回目の初期化に失敗することに気づきました。ターミナルを閉じてからもう一度開くと、最初の実行は正常に行われます。テストを中断して再実行しないと、また「シンボルの価格がない」というエラーが発生します Errors, bugs, questions MQL5 Wizardとトレーディングクラスの標準ライブラリに関する質問 older history data not 削除済み 2011.11.16 15:33 #5710 Konstantin83:そして、1回目のテストが正常に通過してデータが読み込まれたとしても、2回目は価格が読み込まれない。履歴はシンボルで読み込まれ、Expert Advisorは複数回実行されています。Expert Поисково-аналитический комплекс HWAFM 2011.11.15Teslaforum.fxtde.com Независимый открытый финансовый форум аналитиков и трейдеров валютных и фондовых рынков - FOREX (ФОРЕКС), MICEX (ММВБ), NASDAQ, NYSE
このコードに間違いはないでしょうか？Expert Advisorはマルチカレンシーです。私が実行した通貨ペアでは価格は問題ないのですが、他の通貨ペアでは価格に何かおかしなことが起こります。
いるかいないかの違いです。テスターが通常の方法でデータをロードした場合、そのログには次のような文字列が含まれます。
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history begins from 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011年.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009年からの開始データのM1レコードが355335個含まれています。01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:02 MarketWatchでGBPUSDシンボルを選択しました。
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: symbol to be synchronized.
2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 EAを初期化する...GBPUSD
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history starts from 2009.01.02 06:00
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011年です。11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF: 2009年からの開始データの365428件のM1レコードが含まれています。01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:03 MarketWatchでGBPCHFシンボルを選択しました。
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol to be synchronized
...........................................................................
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history begins from 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars 2011.11.16 10:09:09 USDJPY Core 1: 2009年からの開始データのM1レコードを352656件含んでいます。01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 MarketWatchでUSDJPYシンボルが 選択されています。
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol to be synchronized.
しかし、時々テスターのレポート
また、1回目のテストが正常に通過し、データが読み込まれた場合、2回目は価格がない。シンボルの履歴が読み込まれ、Expert Advisorが複数回実行されています。エキスパートでテストしたシンボル以外のデータがロードされていることを確認するには、どうしたらよいでしょうか。
起動に成功した後にテストを終了させると、2回目の初期化に失敗することに気づきました。ターミナルを閉じてからもう一度開くと、最初の実行は正常に行われます。テストを中断して再実行しないと、また「シンボルの価格がない」というエラーが発生します
