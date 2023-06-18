エラー、バグ、質問 - ページ 571

TF下部からのフラクタルの超圧縮古いTFからのフラクタルの超解凍

最初の例は、現在のTFの1～2小節以内に、若いTFからのフラクタルが重なり合う超圧縮である。これは視覚的に読めないので、フィルタリングすべきなのは明らかです。2番目の変形はかなりまともです（現在のTF以上のフラクタルだけが残ります）。

M1の5つのTFすべてについて、フラクタルはこのようになっています。

 

最適化の結果を踏まえて、私たちは

1870のパスで1行目を選択し、取得します。

または

これをどう理解するか。

 

540ビルドで何かが壊れています。フィードバック(http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925)から判断すると、単純な再コンパイルでは解決しませんでした。

私自身、いくつかのブローカーで動作するようになったのですが、あるブローカーは

2011.11.15 17:35:54 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーが削除されました。
2011.11.15 17:35:52 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーが削除されました。
2011.11.15 17:35:50 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーを削除しました。
2011.11.15 17:35:48 HistoryBase 'AUDUSD' 1つの無効なバーが削除されました。

+++

32ビット版で実行すると・・・。最初は何も出てきませんでしたが、その後

2011.11.15 18:24:38 HWAFM_instrument (EURUSD,M1) Access violation read to 0x449C2D9C in 'E:\MetaTrader5MT532MQL5Experts UNEPHWAFM_instrument.ex5'


64bitでは特に問題なし

 
Erm955:

これをどう理解すればいいのか。

テスターはエラーを出しながら作業する。
 
MoneyJinn:
テスターはエラーを出しながら作業する。

修正する必要があります!

 
Erm955:

最適化の結果に基づいて、私たちは

1870のパスで1行目を選択し、取得します。

または

これをどう理解するか。

最後のビルドに搭載されているのでしょうか？

また、テスターエージェントのビルド番号も記入してください。

一般的に、このような質問は、サービスデスクにお問い合わせください。

 
Erm955:

最適化の結果に基づいて、私たちは

1870のパスで1行目を選択し、取得します。

または

これをどう理解するか。

servicedeskに書き込む。エキスパート、最適化設定、入力パラメータ、最適化が行われたサーバー、どのエージェントを使用したかを添付してください。

過去ログが残っている場合は、それも一緒にお願いします。

 

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }

  

    CSymbolInfo       Exp_Symbol_Info;

   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol);
     return(false);
    }

   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
   Sleep(1000);
   if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized())
     {
      Exp_Symbol_Info.Refresh();
      Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
     }
   ResetLastError();
   //-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история)
   MqlRates rt[10];   // Массив значений цен для X последних баров
   if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров
     {
      PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история");
      GetMyLastError(GetLastError());
      Sleep(1000);
      Exp_Symbol_Info.Refresh();
      Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
     }


このコードに間違いはないでしょうか？Expert Advisorはマルチカレンシーです。私が実行した通貨ペアでは価格は問題ないのですが、他の通貨ペアでは価格に何かおかしなことが起こります。

いるかいないかの違いです。テスターが通常の方法でデータをロードした場合、そのログには次のような文字列が含まれます。

2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history begins from 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011年.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009年からの開始データのM1レコードが355335個含まれています。01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:02 MarketWatchでGBPUSDシンボルを選択しました。
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: symbol to be synchronized.

2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 EAを初期化する...GBPUSD

2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history starts from 2009.01.02 06:00
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011年です。11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF: 2009年からの開始データの365428件のM1レコードが含まれています。01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:03 MarketWatchでGBPCHFシンボルを選択しました。
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol to be synchronized
...........................................................................

2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history begins from 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars 2011.11.16 10:09:09 USDJPY Core 1: 2009年からの開始データのM1レコードを352656件含んでいます。01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 MarketWatchでUSDJPYシンボルが 選択されています。
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol to be synchronized.

しかし、時々テスターのレポート

2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF 2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF

2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 。11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 。11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY 。11.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY

2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 。11.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 。11.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF 。11.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF

また、1回目のテストが正常に通過し、データが読み込まれた場合、2回目は価格がない。シンボルの履歴が読み込まれ、Expert Advisorが複数回実行されています。エキスパートでテストしたシンボル以外のデータがロードされていることを確認するには、どうしたらよいでしょうか。

起動に成功した後にテストを終了させると、2回目の初期化に失敗することに気づきました。ターミナルを閉じてからもう一度開くと、最初の実行は正常に行われます。テストを中断して再実行しないと、また「シンボルの価格がない」というエラーが発生します

削除済み  

Konstantin83:

そして、1回目のテストが正常に通過してデータが読み込まれたとしても、2回目は価格が読み込まれない。履歴はシンボルで読み込まれ、Expert Advisorは複数回実行されています。Expert Advisorでテストしたシンボル以外のデータを読み込む場合、どのようにすればよいか、どのようなチェックを入れればよいか。

テストが成功した後、中断すると、2回目の初期化に失敗することに気づきました。 そして3回目、4回目も失敗します。ターミナルを閉じて開き直すと、1回目の実行は問題なく行えます。テストを中断せずに再開すると、また「シンボルに値がない」というエラーが発生します。

MarketWatchは どこで、どのように作成されているのですか？

私が理解した限りでは、このブロックはリストにシンボルを追加し、その結果をチェックしようとするものです。

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }

しかし、Expert Advisor がマルチラインである場合、複数の通貨ペアを追加する必要があります（上記の例では、そのようなことはありません）。

