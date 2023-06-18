エラー、バグ、質問 - ページ 51

混乱は、「どのように現れるか」という一点に集約されますね。

新しいティックが来ると半秒間停止して何も実行されず、その後、停止した関数がすでに実行されたように実行が継続されます。

ということは、配列に 1 2 3 4 5 6 と番号を振って、4 番にティックが入れば、配列の番号は 1 2 3 5 6 になります。

(これは一例であり、具体的な実行例ではありません)。

でも、実行は同じです。

各反復でボールの位置は1つずつずれる。

ダニが来たときに、いくつかのボールが表示から落ちることがあります（スクリプトに500以下の遅延を置くとはっきりと見えますが、まあ、マシンによって異なるため、おそらく強力なマシンでは遅延はマニフェストのグリッチに100でなければなりません）。,

で、新しい繰り返しで復元され、背景を読み込むと同じことが起こります（特に高解像度のステップ4-3以下に表示されます）。

より頻繁に低いスタックにのみ表示されるため、より多くのオブジェクトと背景のロード時間は、それぞれ、新しいティックの圧力の下で取得するために、より高い確率です。

 
stringo:

ティックがクライアント端末に届くと、マーケット概要、ヒストリー、オープンチャートなど、複数の場所で同時に適用される必要があります。同時に指標も再計算されます。何がしたいんだ？

シングルコアで、チャートを最大に開くと、当然、他のコンポーネントの実装が遅くなります - リソースを共有する必要があります。

一般的には、不思議な言い方をする。OnTick()と他の機能との関係や干渉は？

あるシステムでは、1つのプログラムMT-5がビジュアルモードで動作し、1つのチャートがMT-5で開かれ、1つのスクリプト（またはアドバイザー）がチャート上で動作しています。

そして、3つの オブジェクトの座標を変更するためにこのすべてで、新しいティックが来るとき、十分なマシン時間がありません？

 
Urain:

そして、3つの オブジェクトの座標を変更するためにこのすべてで、新しいティックが来るとき、十分なマシン時間がありません？

同時に3600個のラベルテキストオブジェクトが画面上にあり、あまり経済的でない方法で描かれていることを忘れてはいけません（フォントで円を描くのは明らかに近視眼的です）。

3600個のオブジェクトではなく、1個のBMP画像を配置することで、一気にラグをなくすようにしてください。

3600個のオブジェクトの基板がないと、すべてが飛んでしまいます。

 
Renat:

忘れてはならないのは、画面上に3600個のラベルテキストオブジェクトが同時に存在し、あまり経済的でない方法で描かれていることだ（フォントで円を描くのは明らかに近視眼的だ）。

3600個のオブジェクトの代わりに、1個のBMP画像を置くようにしてください - もっと遅くなります。

3600個のオブジェクトという基板がなければ、すべてが飛んでしまう。

これは私の最初の計画です（背景は、現在の市場状況に応じて、ロード時に実際に作成されるべきです）。

ドットで背景を作っても、gifでしか保存されない。

bmpをダウンロードする必要があります。

mqlのツールは使えない、サードパーティーのmql翻訳ツールが必要（全部mqlでやりたかった）。

トレーダーがいかに楽をしているかということを示したいと思います。

(とか（価格や時間との縛りがある）。

3600歩=3ってなんでわかるんだよwそこそこ4万歩はあるんだけどな。

 

可能性としては、新しいグラフィックオブジェクトを編集可能なビットマップにし、それに対する原始的な操作のセットを作ることになる。

これにより、一つのオブジェクトの中に複雑な図形を描くことができるようになり、数百、数千のオブジェクトを管理する必要がなくなります。

 
Renat:

可能性としては、編集可能なビットマップの形で新しいグラフィックオブジェクトを作り、それに対する原始的な操作のセットを作ることになるでしょう。

そのため、一つのオブジェクトの中に複雑なグラフィックを描くことが可能になり、数百、数千のオブジェクトを管理する必要がなくなります。


4ではそのような状況によく直面したので、それは素晴らしいことだと思います。

そもそもトレードオーダーに 投資したことは明らかで、グラフィックはその次です。

すべてが無効化され、自動売買は禁止されていますが、メッセージは行く、つまり、Expert Advisorが動作することが判明し、それはExpert Advisorのメッセージです...それはこのようにするべきではありません。

Prival:

すべて無効、自動売買も禁止、でもメッセージは出る、つまりExpert Advisorが動くことがわかった、Expert Advisorのメッセージだ...そんなことはないはずだ。

私が知る限り、「自動売買」の禁止は、EAが機能しないことを意味するものではありません。どうやら、EAのコードには、取引上の 問題が発生する可能性がある場合の追加チェックがないようです...。
 
Prival:

すべてが無効化され、自動売買は禁止されていますが、メッセージは行く、つまり、Expert Advisorが動作することが判明し、それはExpert Advisorのメッセージです...それはこのようにするべきではありません。

エキスパートアドバイザーは禁止されていませんが、オートトレードは禁止されています。

以下はその参考例です。

Разрешить/запретить совершение торговых операций советниками и скриптами. Функция данной кнопки аналогична настройке терминала на вкладке "Советники".

この禁止令は、端末からのものだと思うんです。

したがって、注文時にログにエラーメッセージが表示されないように、取引注文の前に関数 AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) を使用する必要があります。

 

取引操作のみ禁止され、Expert Advisorは動作しており、対応するエラーで取引しようとする。このような事態を防ぐために、取引操作のための分析を行う前に、以下の方法で端末の状態を 確認する必要があります。

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
