エラー、バグ、質問 - ページ 46

Prival 2010.07.14 14:36 #451

alexvd: 端末は接続不良を示さなかったか？

が回っているかというと、そうでもなさそうです。(メッセージログ、それについてのデータがない場合のインジケータで見た）。唯一のことは、正確だった。1つのサーバーはグレー、他の3つはグリーンです。スクリーンショットがあればよかったのですが((

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка символов с асинхронным возбуждением                     |
//+------------------------------------------------------------------+
//| вход                                                             |
//| symbol - символ                                                  |
//| count_Bars - необходимое количество баров                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOtherSymbol(string symbol,int bars)
  {
   datetime ctm[1];
   datetime checktime=TimeCurrent()-bars*PeriodSeconds(_Period); // требуемое время
   bool res=true;
// скопируем время требуемого бара
   if(CopyTime(symbol,_Period,checktime,1,ctm)!=1)
      res=false;
   if(!res)
      Print("Нет данных по символу ",symbol);
//--- вернем результат
   return(res);
  }

メッセージログ添付

MQ Alexander 2010.07.14 14:44 #452

Prival:

ログをありがとうございます。これで何が起こっているのかが明確になりました。

質問です。

1.アンチウィルスやファイアウォール（Windowsに組み込まれているものを含む）は導入されていますか？インターネット回線はどのようなものをお使いですか？

2. この問題は以前から起こっていたのでしょうか？

3.どの楽器のチャートを開いていたのか？

4.10:01に起こったこと： - この時、端末は再び再接続されましたが、成功しました。

Prival 2010.07.14 14:57 #453

Alexander:

1. ノード 32 ビジネスバージョン 4.2.40.10 + Windows ファイアウォールが常にオン、他は何もなし。ADSLモデム ISP Stream.

2.いいえ、今回が初めてです

3.12枚のチャート

4.間違いを恐れずに言えば、今日、windupのパッチが出たので、その時にアップデートをしたのだと思いますが、nodeのメッセージでアップデートしました。

接続が中断された、接続が自己回復するように設定された。しかし、接続に影響を与える可能性のある出来事が2つありました。

Prival 2010.07.14 19:15 #454

またもや、4台のサーバーがすべてダウンしています。そして、インターネットはそこにあり、私は今このメッセージを書いています。 私が正しく理解していれば、世界のさまざまな場所にあるものが、突然一度に......素晴らしいことです。

MQ Alexander 2010.07.14 19:59 #455

Prival:

サーバーのメンテナンス中で、この間、アクセスサーバーは 集中的に停止していた。

申し訳ございませんでした。

Николай 2010.07.14 20:45 #456

端末に不具合が発生しました...

まず、質問です。コマンドライン（ショートカット）-1オプションとエディターからF4でターミナルを起動する 手順や処理は違うのでしょうか？

問題の説明ショートカット経由で実行すると、すぐにクラッシュし、致命的なエラーを報告し、ロードされません（注：チャートのいずれかでエキスパート-アドバイザをぶら下げ残っていた）。

エディタを起動してF4を押すと、すべてがロードされて正常に動作します。 このようなロードの後、チャートにぶら下がっているExpert Advisorを削除しています。

ショートカットでもう一度やってみる。驚くほど効果があります。EAを吊るす。 クラッシュ!!!!

F4で起動させてみると、削除も配置もエラーなく進みます。

オプティマイザーとテスターで動作します。

??????

Николай 2010.07.14 21:12 #457

この実験では、すべてのEAでそうなるわけではないことがわかりました。つまり、問題の一部はコードにあるのです。しかし、端末にも疑問がある。

もしエラーがコードにあるのなら、なぜあるケースではすべてがうまくいき、別のケースではクラッシュするのでしょうか？

そして、なぜその理由を説明しようとせずにクラッシュしてしまうのか。これからコードをフィルタリングしてみます。

Ilyas 2010.07.14 22:02 #458

SHOOTER777:

サービスデスク 経由でリクエストしてください。

SZY 端末のバージョンとビットレートを指定する。

Николай 2010.07.15 00:58 #459

mql5:

ビットレートはどこで確認できますか？

アプリケーションに記入した。

ビルド292

serveskで、私のアプリケーションの1つ17988が閉じられていないことを発見しました。

ddd06 2010.07.15 09:16 #460

尊敬するMetaQuotesに長い時間をかけて相談し、不具合があることを証明したところ、「不具合はない」と言われました。

しかし、私は自分の意見を貫き、「コミュニティに聞いてみたらどうか」とアドバイスされました。

そこで、インジケータと、インジケータの値を取得するExpert Advisorを用意しました。

EURUSDのテスターを2010年07月01日から2010年07月02日までМ1で起動します。

ログを見ると、一方のバッファの値が変化し、もう一方のバッファの値は変化していないことがわかる。

これが1時間続き、その後2番目のバッファが生きているのですが、インジケーターの値を見ると一致していません。

アカウントを変えて履歴を再ポンプしてみたりもしましたが、それでもダメでした。

私のターミナルへのリンクは、rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar、 すべてそこにセットアップされています。

そして、添付ファイルのアドバイザーを使ったインジケーター

ファイル:
prover.mq5  1 kb
proverka.mq5  2 kb
が回っているかというと、そうでもなさそうです。(メッセージログ、それについてのデータがない場合のインジケータで見た）。唯一のことは、正確だった。1つのサーバーはグレー、他の3つはグリーンです。スクリーンショットがあればよかったのですが((
1. ノード 32 ビジネスバージョン 4.2.40.10 + Windows ファイアウォールが常にオン、他は何もなし。ADSLモデム ISP Stream.
2.いいえ、今回が初めてです
3.12枚のチャート
4.間違いを恐れずに言えば、今日、windupのパッチが出たので、その時にアップデートをしたのだと思いますが、nodeのメッセージでアップデートしました。
接続が中断された、接続が自己回復するように設定された。しかし、接続に影響を与える可能性のある出来事が2つありました。
またもや、4台のサーバーがすべてダウンしています。
そして、インターネットはそこにあり、私は今このメッセージを書いています。 私が正しく理解していれば、世界のさまざまな場所にあるものが、突然一度に......素晴らしいことです。
申し訳ございませんでした。
端末に不具合が発生しました...
まず、質問です。コマンドライン（ショートカット）-1オプションとエディターからF4でターミナルを起動する 手順や処理は違うのでしょうか？
問題の説明ショートカット経由で実行すると、すぐにクラッシュし、致命的なエラーを報告し、ロードされません（注：チャートのいずれかでエキスパート-アドバイザをぶら下げ残っていた）。
エディタを起動してF4を押すと、すべてがロードされて正常に動作します。 このようなロードの後、チャートにぶら下がっているExpert Advisorを削除しています。
ショートカットでもう一度やってみる。驚くほど効果があります。EAを吊るす。 クラッシュ!!!!
F4で起動させてみると、削除も配置もエラーなく進みます。
オプティマイザーとテスターで動作します。
??????
この実験では、すべてのEAでそうなるわけではないことがわかりました。つまり、問題の一部はコードにあるのです。しかし、端末にも疑問がある。
もしエラーがコードにあるのなら、なぜあるケースではすべてがうまくいき、別のケースではクラッシュするのでしょうか？
そして、なぜその理由を説明しようとせずにクラッシュしてしまうのか。これからコードをフィルタリングしてみます。
サービスデスク 経由でリクエストしてください。
SZY 端末のバージョンとビットレートを指定する。
ビットレートはどこで確認できますか？
アプリケーションに記入した。
ビルド292
serveskで、私のアプリケーションの1つ17988が閉じられていないことを発見しました。
尊敬するMetaQuotesに長い時間をかけて相談し、不具合があることを証明したところ、「不具合はない」と言われました。
しかし、私は自分の意見を貫き、「コミュニティに聞いてみたらどうか」とアドバイスされました。
そこで、インジケータと、インジケータの値を取得するExpert Advisorを用意しました。
EURUSDのテスターを2010年07月01日から2010年07月02日までМ1で起動します。
ログを見ると、一方のバッファの値が変化し、もう一方のバッファの値は変化していないことがわかる。
これが1時間続き、その後2番目のバッファが生きているのですが、インジケーターの値を見ると一致していません。
アカウントを変えて履歴を再ポンプしてみたりもしましたが、それでもダメでした。
私のターミナルへのリンクは、rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar、 すべてそこにセットアップされています。
そして、添付ファイルのアドバイザーを使ったインジケーター