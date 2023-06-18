エラー、バグ、質問 - ページ 44

新しいコメント
 
Rosh:
写真を 正しく挿入する方法をご覧ください。チェック - このツールの実際のボリュームに関する情報はありますか。ないと思います。そこが肝心なところです。
ありがとうございます、すべて納得です。
削除済み  
Rosh:

挑戦することなのでしょう。

マーケットオーバービューにないシンボルのマージン値を取得したい→それゆえ、そのシンボルのプロパティを取得することができない。自分で確認する

市場概要で間違いなく持っている、確認した。しかし、このシンボルのマーケットは、少なくともあなたのサーバー上では閉じています（少なくとも手動で照会しようとすると、ターミナルにはそう表示されます）...。

アルパリサーバーでスクリプトを試すと、#AAでの トレードが可能になるようですが...。

削除済み  
開発者への質問 - 現在、Swapは発生するのか（あるいは発生しないのはアルパリ側の主導なのか）？
 
Interesting:
開発者への質問 - 現在、Swapは発生するのか（あるいは発生しないのはアルパリ側の主導なのか）？

テスターで確認したところ、そうなっていました。
 

スクリーンショットをスクリプトにして、それを画像として呼び出したかったのです。

しかし、バラライカのスクリーンショットは.gifで 保存され、画像ファイルは.bmp であるべきで、なぜ菌糸を呼び出す可能性を与えないのか？

削除済み  
Urain:

スクリプトでスクリーンショットを作成し、それを画像として呼び出したかった。

しかし、balalaikuのスクリーンショットは.gifで 保存され、画像ファイルは.bmp であるべきで、なぜハイファの呼び出しを許可しないのか？


スクリーンショットも少なくともクッキーではBMPで保存されます（MQLで同じ仕掛けをしてみるとよいでしょう）。

別の質問ですが、なぜ開発者はグラフィックを読み込む際に、PNGではなくBMP（これはしばしば色に問題がある）を使うことにしたのですか？

削除済み  
sergey1294:
テスターで 確認したところ、確かに未収録でした。
現在、アルパリのデモでMACD Sampleを テストしていることです。2010年8月7日から16通貨ペアでテスト中です。すでに20回取引を終了しており、スワップは考慮されていません。そこで気になるのが、その理由ですが...。
 
alexvd:
現在接続しているアクセスサーバーは何ですか？

また問題発生。

データが入ってこないことに気がつきました。以下はそのログです。

CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 AUDUSDシンボルのデータなし。

FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 EURAUDシンボルのデータなし。

OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 EURCHFのシンボルのデータなし。

LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 EURCHFのシンボルのデータはありません。

CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 EURJPYのシンボルのデータはありません。

HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 EURJPYのシンボルのデータはありません。

JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 GBPJPYのシンボルの データはありません。

PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 GBPCHFのシンボルのデータなし。

さっそく、アクセスポイントを見に行く。に接続されていました。

ポイント 1：グレー、つまり停止しており、端末にデータが入ってこない状態でした。

に切り替えた。

ポイント 2 - 手動で、すぐに見積書が読み込まれました。

端末が30分ごとにアクセスポイントをポーリングしている場合、30分間は見積もりが来ず、その間はハングアップする可能性があることが判明しました...。

このような状況を除外してください、端末は30分に1回このような状況に反応してはいけません...または私たちはネットワークを再スキャンすることができますので、何とかプログラムでそれを行うことができます、30秒以上のデータがない、私は "ネットワークを再スキャン "を実行します...。

 
Interesting:
現在、AlpariのデモでMACD Sampleを テストしていることです。2010年8月7日から16の通貨ペアでテストを実施しました。すでに20回取引を終了しており、スワップは考慮されていません。そこで気になるのが、その理由ですが...。

64ビット版のMQのターミナルビルド292を実行したところ、スワップが計算されるようになりました。


削除済み  
sergey1294:

MQ build 292から64ビット版のターミナルを実行したところ、スワップがカウントされるようになった


で、テストするとそれもカウントされるのですが、デモではカウントされない、これが面白いところです（というか、理由がわからない。テスターはシンボル設定からスワップを取得するべきだと思う）。

つまり、論理的にはアルパリサーバーはスワップをカウントしない、という理解でよいでしょうか。

1...373839404142434445464748495051...3185
新しいコメント