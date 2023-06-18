エラー、バグ、質問 - ページ 44 1...373839404142434445464748495051...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.07.13 15:37 #431 Rosh:写真を 正しく挿入する方法をご覧ください。チェック - このツールの実際のボリュームに関する情報はありますか。ないと思います。そこが肝心なところです。 ありがとうございます、すべて納得です。 削除済み 2010.07.13 15:37 #432 Rosh:挑戦することなのでしょう。マーケットオーバービューにないシンボルのマージン値を取得したい→それゆえ、そのシンボルのプロパティを取得することができない。自分で確認する市場概要で間違いなく持っている、確認した。しかし、このシンボルのマーケットは、少なくともあなたのサーバー上では閉じています（少なくとも手動で照会しようとすると、ターミナルにはそう表示されます）...。アルパリサーバーでスクリプトを試すと、#AAでの トレードが可能になるようですが...。 削除済み 2010.07.13 16:23 #433 開発者への質問 - 現在、Swapは発生するのか（あるいは発生しないのはアルパリ側の主導なのか）？ Sergey Gritsay 2010.07.13 16:59 #434 Interesting: 開発者への質問 - 現在、Swapは発生するのか（あるいは発生しないのはアルパリ側の主導なのか）？ テスターで確認したところ、そうなっていました。 Mykola Demko 2010.07.14 01:20 #435 スクリーンショットをスクリプトにして、それを画像として呼び出したかったのです。しかし、バラライカのスクリーンショットは.gifで 保存され、画像ファイルは.bmp であるべきで、なぜ菌糸を呼び出す可能性を与えないのか？ 削除済み 2010.07.14 06:49 #436 Urain:スクリプトでスクリーンショットを作成し、それを画像として呼び出したかった。しかし、balalaikuのスクリーンショットは.gifで 保存され、画像ファイルは.bmp であるべきで、なぜハイファの呼び出しを許可しないのか？スクリーンショットも少なくともクッキーではBMPで保存されます（MQLで同じ仕掛けをしてみるとよいでしょう）。別の質問ですが、なぜ開発者はグラフィックを読み込む際に、PNGではなくBMP（これはしばしば色に問題がある）を使うことにしたのですか？ 削除済み 2010.07.14 08:34 #437 sergey1294:テスターで 確認したところ、確かに未収録でした。 現在、アルパリのデモでMACD Sampleを テストしていることです。2010年8月7日から16通貨ペアでテスト中です。すでに20回取引を終了しており、スワップは考慮されていません。そこで気になるのが、その理由ですが...。 Prival 2010.07.14 10:05 #438 alexvd: 現在接続しているアクセスサーバーは何ですか？ また問題発生。 データが入ってこないことに気がつきました。以下はそのログです。 CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 AUDUSDシンボルのデータなし。 FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 EURAUDシンボルのデータなし。 OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 EURCHFのシンボルのデータなし。 LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 EURCHFのシンボルのデータはありません。 CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 EURJPYのシンボルのデータはありません。 HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 EURJPYのシンボルのデータはありません。 JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 GBPJPYのシンボルの データはありません。 PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 GBPCHFのシンボルのデータなし。 さっそく、アクセスポイントを見に行く。に接続されていました。 ポイント 1：グレー、つまり停止しており、端末にデータが入ってこない状態でした。 に切り替えた。 ポイント 2 - 手動で、すぐに見積書が読み込まれました。 端末が30分ごとにアクセスポイントをポーリングしている場合、30分間は見積もりが来ず、その間はハングアップする可能性があることが判明しました...。 このような状況を除外してください、端末は30分に1回このような状況に反応してはいけません...または私たちはネットワークを再スキャンすることができますので、何とかプログラムでそれを行うことができます、30秒以上のデータがない、私は "ネットワークを再スキャン "を実行します...。 Errors, bugs, questions Error number 6 エラー番号6 Sergey Gritsay 2010.07.14 11:09 #439 Interesting: 現在、AlpariのデモでMACD Sampleを テストしていることです。2010年8月7日から16の通貨ペアでテストを実施しました。すでに20回取引を終了しており、スワップは考慮されていません。そこで気になるのが、その理由ですが...。64ビット版のMQのターミナルビルド292を実行したところ、スワップが計算されるようになりました。 削除済み 2010.07.14 11:37 #440 sergey1294:MQ build 292から64ビット版のターミナルを実行したところ、スワップがカウントされるようになったで、テストするとそれもカウントされるのですが、デモではカウントされない、これが面白いところです（というか、理由がわからない。テスターはシンボル設定からスワップを取得するべきだと思う）。つまり、論理的にはアルパリサーバーはスワップをカウントしない、という理解でよいでしょうか。 1...373839404142434445464748495051...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マーケットオーバービューにないシンボルのマージン値を取得したい→それゆえ、そのシンボルのプロパティを取得することができない。自分で確認する
市場概要で間違いなく持っている、確認した。しかし、このシンボルのマーケットは、少なくともあなたのサーバー上では閉じています（少なくとも手動で照会しようとすると、ターミナルにはそう表示されます）...。
アルパリサーバーでスクリプトを試すと、#AAでの トレードが可能になるようですが...。
開発者への質問 - 現在、Swapは発生するのか（あるいは発生しないのはアルパリ側の主導なのか）？
しかし、バラライカのスクリーンショットは.gifで 保存され、画像ファイルは.bmp であるべきで、なぜ菌糸を呼び出す可能性を与えないのか？
スクリーンショットも少なくともクッキーではBMPで保存されます（MQLで同じ仕掛けをしてみるとよいでしょう）。
別の質問ですが、なぜ開発者はグラフィックを読み込む際に、PNGではなくBMP（これはしばしば色に問題がある）を使うことにしたのですか？
現在接続しているアクセスサーバーは何ですか？
また問題発生。
データが入ってこないことに気がつきました。以下はそのログです。
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 AUDUSDシンボルのデータなし。
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 EURAUDシンボルのデータなし。
OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 EURCHFのシンボルのデータなし。
LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 EURCHFのシンボルのデータはありません。
CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 EURJPYのシンボルのデータはありません。
HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 EURJPYのシンボルのデータはありません。
JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 GBPJPYのシンボルの データはありません。
PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 GBPCHFのシンボルのデータなし。
さっそく、アクセスポイントを見に行く。に接続されていました。
ポイント 1：グレー、つまり停止しており、端末にデータが入ってこない状態でした。
に切り替えた。
ポイント 2 - 手動で、すぐに見積書が読み込まれました。
端末が30分ごとにアクセスポイントをポーリングしている場合、30分間は見積もりが来ず、その間はハングアップする可能性があることが判明しました...。
このような状況を除外してください、端末は30分に1回このような状況に反応してはいけません...または私たちはネットワークを再スキャンすることができますので、何とかプログラムでそれを行うことができます、30秒以上のデータがない、私は "ネットワークを再スキャン "を実行します...。
で、テストするとそれもカウントされるのですが、デモではカウントされない、これが面白いところです（というか、理由がわからない。テスターはシンボル設定からスワップを取得するべきだと思う）。
つまり、論理的にはアルパリサーバーはスワップをカウントしない、という理解でよいでしょうか。