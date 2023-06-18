エラー、バグ、質問 - ページ 47 1...404142434445464748495051525354...3185 新しいコメント ddd06 2010.07.15 09:21 #461 テスターの同期に問題があるとのことですが 指標は終値 EURUSD GBPUSDを表示します。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Николай 2010.07.15 10:48 #462 ddd06: テスターの同期に問題があるとのことですが 指標は終値 EURUSD GBPUSDを表示します。 何とかします。私も似たような状況で、すでに試してみて気が変わりました。応募は継続中 ddd06 2010.07.15 10:49 #463 応募が4回締め切られた) Aleksey Lebedev 2010.07.15 12:02 #464 ddd06:尊敬するMetaQuotesに長い時間をかけて相談し、不具合があることを証明したところ、「不具合はない」と言われました。 しかし、私は自分の立場を貫き、彼らはコミュニティに聞くようアドバイスしてくれました。292を構築する。Boof1は、最初のティックの時点の最後のEURUSDバーの終値+0.26、つまり始値+0.26です。Boof2 - 開始時のGBPUSDバーの同じ終値、テスト開始前の最後のバーです。次に、直前のバーの終値。多少の邪道はあるものの、テスト中に全てのシンボルがロードされるのを待つ必要がないことがわかる。GBPUSDのテスト地域のデータはすぐには入手できず、当初はテスト前の履歴期間のみ入手可能です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 ddd06 2010.07.15 12:36 #465 Swan: 292を構築する。 Boof1は、最初のティック+0.26、すなわち始値+0.26の時点の最後のEURUSDバーの終値を 表示します。 Buf2 - GBPUSDバーの同じ終値で、テスト開始前の最後のバーです。次に、直前のバーの終値。 1ですが、インジケータと比較して、インジケータもEAも+0.26です。 2 確認したところ、インジケータが前のバーの終値と一致しない（1回目は一致し、2回目は一致しない） そこで、頑なに収束することを証明され、ノーと言う どこがスレ違いなんだ！？ ddd06 2010.07.15 14:01 #466 スクリーンショットを撮り始めて、両方のバッファが一致しないことに気づきました。 以前はマッチングエリアによく当たっていたのですが、新築で状況が悪化したのでしょうか。 x572intraday 2010.07.15 15:03 #467 先生、私、無視されてるんですけど！？ Aleksey Lebedev 2010.07.15 15:21 #468 ddd06:スクリーンショットを撮り始めて、両方のバッファが一致しないことに気づきました。 以前はマッチングエリアによく当たっていたのですが、新築で状況が悪化したのでしょうか。 時間 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462印刷：バッファ1-オープンローソク足(01:20) EURUSD+0.26,バッファ2-オープン ローソク足(01:19) GBPUSD.もちろん、インジケーターと重なってはいけません。また、インディケータには時間の同期がありません。つまり、履歴に1本のバーがない場合、GBPUSDの01:20のインディケータの読みは01:20の終値と一致しません。 これは曲率のもう1つの問題です。しかし、GBPUSDのtakiデータはテスト開始時から表示されない。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 ddd06 2010.07.15 15:28 #469 Swan: また、インジケーターには時間同期がありません。つまり、履歴の中の1本のバーが欠けていると、01:20のGBPUSDのインジケーターの読みは、01:20の終値と 一致しません。 チェックは必要ないのでしょうか？ メタクオーツは、同期の面倒を見ることを約束しています。しかも、総額の一致のためのチェックが残っている。 また、チャートにインジケータを適用すると、値が異なり、始値と一致するのはなぜですか？ Aleksey Lebedev 2010.07.15 15:47 #470 ddd06: メタクオーツは同期の面倒を見ることを約束しているので、確認する必要があるのでしょうか。そのうえ、まだ合計金額のチェックが残っているので、それに合わせます。 引用符に分棒がないのはごく普通のことで、MetaQuotesはここでほとんど何も約束していません。バーの 数は何の役にも立ちません。テスト中は同期がとれていますが、テスト開始時から同期がとれているわけではありません。ではなぜ、チャートにインジケータを適用すると、値が異なり、始値と一致するのでしょうか。 インジケータは常に終値を表示しているようです。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 1...404142434445464748495051525354...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
指標は終値 EURUSD GBPUSDを表示します。
指標は終値 EURUSD GBPUSDを表示します。
応募が4回締め切られた)
尊敬するMetaQuotesに長い時間をかけて相談し、不具合があることを証明したところ、「不具合はない」と言われました。
しかし、私は自分の立場を貫き、彼らはコミュニティに聞くようアドバイスしてくれました。
292を構築する。
Boof1は、最初のティックの時点の最後のEURUSDバーの終値+0.26、つまり始値+0.26です。
Boof2 - 開始時のGBPUSDバーの同じ終値、テスト開始前の最後のバーです。次に、直前のバーの終値。
多少の邪道はあるものの、テスト中に全てのシンボルがロードされるのを待つ必要がないことがわかる。GBPUSDのテスト地域のデータはすぐには入手できず、当初はテスト前の履歴期間のみ入手可能です。
Boof1は、最初のティック+0.26、すなわち始値+0.26の時点の最後のEURUSDバーの終値を 表示します。
Buf2 - GBPUSDバーの同じ終値で、テスト開始前の最後のバーです。次に、直前のバーの終値。
1ですが、インジケータと比較して、インジケータもEAも+0.26です。
2 確認したところ、インジケータが前のバーの終値と一致しない（1回目は一致し、2回目は一致しない）
そこで、頑なに収束することを証明され、ノーと言う
どこがスレ違いなんだ！？
スクリーンショットを撮り始めて、両方のバッファが一致しないことに気づきました。
以前はマッチングエリアによく当たっていたのですが、新築で状況が悪化したのでしょうか。
時間 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462
印刷：バッファ1-オープンローソク足(01:20) EURUSD+0.26,バッファ2-オープン ローソク足(01:19) GBPUSD.
もちろん、インジケーターと重なってはいけません。また、インディケータには時間の同期がありません。つまり、履歴に1本のバーがない場合、GBPUSDの01:20のインディケータの読みは01:20の終値と一致しません。 これは曲率のもう1つの問題です。
しかし、GBPUSDのtakiデータはテスト開始時から表示されない。
また、インジケーターには時間同期がありません。つまり、履歴の中の1本のバーが欠けていると、01:20のGBPUSDのインジケーターの読みは、01:20の終値と 一致しません。
チェックは必要ないのでしょうか？ メタクオーツは、同期の面倒を見ることを約束しています。しかも、総額の一致のためのチェックが残っている。
また、チャートにインジケータを適用すると、値が異なり、始値と一致するのはなぜですか？
メタクオーツは同期の面倒を見ることを約束しているので、確認する必要があるのでしょうか。そのうえ、まだ合計金額のチェックが残っているので、それに合わせます。
引用符に分棒がないのはごく普通のことで、MetaQuotesはここでほとんど何も約束していません。バーの 数は何の役にも立ちません。
テスト中は同期がとれていますが、テスト開始時から同期がとれているわけではありません。
ではなぜ、チャートにインジケータを適用すると、値が異なり、始値と一致するのでしょうか。