エラー、バグ、質問 - ページ 47

新しいコメント
 

テスターの同期に問題があるとのことですが

指標は終値 EURUSD GBPUSDを表示します。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 
ddd06:

テスターの同期に問題があるとのことですが

指標は終値 EURUSD GBPUSDを表示します。

何とかします。私も似たような状況で、すでに試してみて気が変わりました。応募は継続中
 

応募が4回締め切られた)

 
ddd06:

尊敬するMetaQuotesに長い時間をかけて相談し、不具合があることを証明したところ、「不具合はない」と言われました。

しかし、私は自分の立場を貫き、彼らはコミュニティに聞くようアドバイスしてくれました。

292を構築する。

Boof1は、最初のティックの時点の最後のEURUSDバーの終値+0.26、つまり始値+0.26です。

Boof2 - 開始時のGBPUSDバーの同じ終値、テスト開始前の最後のバーです。次に、直前のバーの終値。


多少の邪道はあるものの、テスト中に全てのシンボルがロードされるのを待つ必要がないことがわかる。GBPUSDのテスト地域のデータはすぐには入手できず、当初はテスト前の履歴期間のみ入手可能です。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 
Swan:

292を構築する。

Boof1は、最初のティック+0.26、すなわち始値+0.26の時点の最後のEURUSDバーの終値を 表示します。

Buf2 - GBPUSDバーの同じ終値で、テスト開始前の最後のバーです。次に、直前のバーの終値。

1ですが、インジケータと比較して、インジケータもEAも+0.26です。

2 確認したところ、インジケータが前のバーの終値と一致しない（1回目は一致し、2回目は一致しない）

そこで、頑なに収束することを証明され、ノーと言う

どこがスレ違いなんだ！？

 

スクリーンショットを撮り始めて、両方のバッファが一致しないことに気づきました。

以前はマッチングエリアによく当たっていたのですが、新築で状況が悪化したのでしょうか。

 
先生、私、無視されてるんですけど！？
 
ddd06:

スクリーンショットを撮り始めて、両方のバッファが一致しないことに気づきました。

以前はマッチングエリアによく当たっていたのですが、新築で状況が悪化したのでしょうか。

時間 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462

印刷：バッファ1-オープンローソク足(01:20) EURUSD+0.26,バッファ2-オープン ローソク足(01:19) GBPUSD.

もちろん、インジケーターと重なってはいけません。また、インディケータには時間の同期がありません。つまり、履歴に1本のバーがない場合、GBPUSDの01:20のインディケータの読みは01:20の終値と一致しません。 これは曲率のもう1つの問題です。


しかし、GBPUSDのtakiデータはテスト開始時から表示されない。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 
Swan:

また、インジケーターには時間同期がありません。つまり、履歴の中の1本のバーが欠けていると、01:20のGBPUSDのインジケーターの読みは、01:20の終値と 一致しません。

チェックは必要ないのでしょうか？ メタクオーツは、同期の面倒を見ることを約束しています。しかも、総額の一致のためのチェックが残っている。

また、チャートにインジケータを適用すると、値が異なり、始値と一致するのはなぜですか？

 
ddd06:

メタクオーツは同期の面倒を見ることを約束しているので、確認する必要があるのでしょうか。そのうえ、まだ合計金額のチェックが残っているので、それに合わせます。

引用符に分棒がないのはごく普通のことで、MetaQuotesはここでほとんど何も約束していません。バーの 数は何の役にも立ちません。

テスト中は同期がとれていますが、テスト開始時から同期がとれているわけではありません。

ではなぜ、チャートにインジケータを適用すると、値が異なり、始値と一致するのでしょうか。

インジケータは常に終値を表示しているようです。
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5
1...404142434445464748495051525354...3185
新しいコメント