Swan:

インジケータは常に終値を 表示しているようですが、それは見当たりません。

すべて正しく表示されるが、テスターで動作させると値がおかしくなるという意味です。

本来は、グラフの値とテスターの値が一致しないという話なのですが

 

ddd06:

グラフ上のインジケータ値とテスター内の値が一致しない場合

重なってはいけない)

EURUSDの場合、始値、指標値は終値と なります。

GBPUSDの場合、時間の不一致はほぼ保証されています。

インジケータ値を表示し、インジケータは終値を 取得します。

テスターではミスマッチが保証されているのに、チャートではマッチしているのはなぜですか？

 
1.

Swan:

Buf1は、最初のティックの時点の最後のEURUSDバーの終値+0.26、すなわち始値+0.26です。

2.テスターでは、今のところ理論的には）同じ日付/時刻の異なるシンボルのバーが同じ時刻に終了することが保証されています。
 

最初の写真 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579 のインデューサーを表示します。

2枚目・・・1時48分のGBPUSD1.49579の終値。

  
for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025)
  {
   double k=10000;
   Alert(i*k-MathRound(i*k));
  }

0.250000000000000001のように、0.25より000000000.1少ないか多いか、正確に数字が出るわけではありませんが、このような場合は、0.250000000000000001のようになります。

 
RomanIgorevi4:

0.250000000000000001のように、0.25より000000000.1少ないか多いかで、正確な数字が出ない

まず、定番のお願いですが、コードを 正しく挿入してください。

次に、MQL4の 記事Special Features of Working with Numbers of Type doubleと MQL5ドキュメントのセクションReal Types (double, float) を読むと役に立ちます。

Swan:

最初の写真 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579 のインデューサーを表示します。

2枚目-終値GBPUSD 1.49579で1:48。

現在のシンボルの値を確認したところ、すべて同じでした。

インジケータを改造してどうなるのか見てみます。

アルゴリズムを使おうと思ったら、シンボルのインスタンスを見なければならない。

Swan さんありがとうございます!!!

 

エラーやバグではなく、誰が何を提案できるのか、ライティングの友に質問です...。

クラス内のポインタの名前を取得したいのですが、うまくいきません。

一般的に、問題の本質は、グラフィカル・オブジェクトの string-nameが自動的に割り当てられたかったということです。

自動的に文字列名を取得したい。

クラスメソッドからグラフィカルオブジェクトをインストールする場合、カーソルに応じた名前を自動的に割り当てる必要があります。

まだやり方が分からないので、一からやり直せばいいと思うんです。

mql5:

サービスデスク 経由でリクエストしてください。

SZYは、端末のバージョンとビットレートを指定します。

また、32ビット版はどのように取り戻せばよいのでしょうか、仕事が上がります)

