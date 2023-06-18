エラー、バグ、質問 - ページ 48 1...414243444546474849505152535455...3185 新しいコメント ddd06 2010.07.15 15:56 #471 Swan: インジケータは常に終値を 表示しているようですが、それは見当たりません。 すべて正しく表示されるが、テスターで動作させると値がおかしくなるという意味です。 本来は、グラフの値とテスターの値が一致しないという話なのですが Aleksey Lebedev 2010.07.15 16:03 #472 ddd06:グラフ上のインジケータ値とテスター内の値が一致しない場合重なってはいけない)EURUSDの場合、始値、指標値は終値と なります。GBPUSDの場合、時間の不一致はほぼ保証されています。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 ddd06 2010.07.15 16:14 #473 インジケータ値を表示し、インジケータは終値を 取得します。 テスターではミスマッチが保証されているのに、チャートではマッチしているのはなぜですか？ Aleksey Lebedev 2010.07.15 16:37 #474 1.Swan:Buf1は、最初のティックの時点の最後のEURUSDバーの終値+0.26、すなわち始値+0.26です。 2.テスターでは、今のところ理論的には）同じ日付/時刻の異なるシンボルのバーが同じ時刻に終了することが保証されています。 Aleksey Lebedev 2010.07.15 16:52 #475 最初の写真 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579 のインデューサーを表示します。2枚目・・・1時48分のGBPUSD1.49579の終値。 Roman 2010.07.15 17:15 #476 for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025) { double k=10000; Alert(i*k-MathRound(i*k)); } 0.250000000000000001のように、0.25より000000000.1少ないか多いか、正確に数字が出るわけではありませんが、このような場合は、0.250000000000000001のようになります。 Rashid Umarov 2010.07.15 17:26 #477 RomanIgorevi4: 0.250000000000000001のように、0.25より000000000.1少ないか多いかで、正確な数字が出ないまず、定番のお願いですが、コードを 正しく挿入してください。次に、MQL4の 記事Special Features of Working with Numbers of Type doubleと MQL5ドキュメントのセクションReal Types (double, float) を読むと役に立ちます。 Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4 www.mql5.com Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации ddd06 2010.07.15 18:14 #478 Swan: 最初の写真 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579 のインデューサーを表示します。 2枚目-終値GBPUSD 1.49579で1:48。 現在のシンボルの値を確認したところ、すべて同じでした。 インジケータを改造してどうなるのか見てみます。 アルゴリズムを使おうと思ったら、シンボルのインスタンスを見なければならない。 Swan さんありがとうございます!!! Mykola Demko 2010.07.15 21:10 #479 エラーやバグではなく、誰が何を提案できるのか、ライティングの友に質問です...。クラス内のポインタの名前を取得したいのですが、うまくいきません。一般的に、問題の本質は、グラフィカル・オブジェクトの string-nameが自動的に割り当てられたかったということです。自動的に文字列名を取得したい。クラスメソッドからグラフィカルオブジェクトをインストールする場合、カーソルに応じた名前を自動的に割り当てる必要があります。まだやり方が分からないので、一からやり直せばいいと思うんです。 Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectName www.mql5.com Графические объекты / ObjectName - Документация по MQL5 Николай 2010.07.15 23:38 #480 mql5: サービスデスク 経由でリクエストしてください。 SZYは、端末のバージョンとビットレートを指定します。 また、32ビット版はどのように取り戻せばよいのでしょうか、仕事が上がります) 1...414243444546474849505152535455...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インジケータは常に終値を 表示しているようですが、それは見当たりません。
すべて正しく表示されるが、テスターで動作させると値がおかしくなるという意味です。
本来は、グラフの値とテスターの値が一致しないという話なのですが
ddd06:
グラフ上のインジケータ値とテスター内の値が一致しない場合
重なってはいけない)
EURUSDの場合、始値、指標値は終値と なります。
GBPUSDの場合、時間の不一致はほぼ保証されています。
インジケータ値を表示し、インジケータは終値を 取得します。
テスターではミスマッチが保証されているのに、チャートではマッチしているのはなぜですか？
Swan:
Buf1は、最初のティックの時点の最後のEURUSDバーの終値+0.26、すなわち始値+0.26です。
最初の写真 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579 のインデューサーを表示します。
2枚目・・・1時48分のGBPUSD1.49579の終値。
0.250000000000000001のように、0.25より000000000.1少ないか多いか、正確に数字が出るわけではありませんが、このような場合は、0.250000000000000001のようになります。
0.250000000000000001のように、0.25より000000000.1少ないか多いかで、正確な数字が出ない
まず、定番のお願いですが、コードを 正しく挿入してください。
次に、MQL4の 記事Special Features of Working with Numbers of Type doubleと MQL5ドキュメントのセクションReal Types (double, float) を読むと役に立ちます。
最初の写真 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579 のインデューサーを表示します。
2枚目-終値GBPUSD 1.49579で1:48。
現在のシンボルの値を確認したところ、すべて同じでした。
インジケータを改造してどうなるのか見てみます。
アルゴリズムを使おうと思ったら、シンボルのインスタンスを見なければならない。
Swan さんありがとうございます!!!
エラーやバグではなく、誰が何を提案できるのか、ライティングの友に質問です...。
クラス内のポインタの名前を取得したいのですが、うまくいきません。
一般的に、問題の本質は、グラフィカル・オブジェクトの string-nameが自動的に割り当てられたかったということです。
自動的に文字列名を取得したい。
クラスメソッドからグラフィカルオブジェクトをインストールする場合、カーソルに応じた名前を自動的に割り当てる必要があります。
まだやり方が分からないので、一からやり直せばいいと思うんです。
サービスデスク 経由でリクエストしてください。
SZYは、端末のバージョンとビットレートを指定します。
また、32ビット版はどのように取り戻せばよいのでしょうか、仕事が上がります)