エラー、バグ、質問 - ページ 57

削除済み 2010.07.20 13:24 #561

alexvd:

Test Account 2010.07.20 16:27 #562

EQU:

削除済み 2010.07.20 17:17 #563

alexvd:

x572intraday 2010.07.20 21:29 #564

Renat Fatkhullin 2010.07.20 22:05 #565

x572intraday 2010.07.20 22:28 #566

Renat:

x572intraday 2010.07.20 22:57 #567

Renat Fatkhullin 2010.07.20 23:27 #568

削除済み 2010.07.21 04:20 #569

削除済み 2010.07.21 05:15 #570
1.またうまくいかなかった。Ctrl+Tab、Ctrl+Shift+Tabでの移動は可能ですが、入力フォーカスはエディタウィンドウに残ったままです。もしかしたら、再生にクセがあるのでは？
2.Alt+Aはどうすればいいのか？編集・置換で移動する場合は、Shift+Tab, Tabで行います。
はい、エディタウィンドウのフォーカスはそのまま...。テキストカーソルは表示されません。ファイル名のタブをクリックすると表示される...
クリック、ダブルクリック、矢印キー - はい、キャリッジは移動しますが、テキストカーソルは表示されません...代わりに、ツールチップの後に表示されることがあります...。
Alt+A - 置換ダイアログで - 通常は置換 &All - ホットキーですべてを置換...
MT-294ビルド、XP SP3
その他に何か特別なことはありますか？エディターでどのファイルにも表示されるのでしょうか？
キーボードから入力し始めると、スクロールがないのですが？入力中、カーソルは見えないままですか？
最初にF4キーを使ってターミナルから起動する場合、問題はありません。
Alt+TABでターミナルからエディタへ戻る場合...ターミナルでの通常の動作 - Tester-Settings-Start...グラフ...エディタに戻る - Alt+TAB...
一部のファイルでカーソルが表示されることがある（ctrl+TABで移動）
スクロール - キャリッジがファイルの先頭にあり、可視領域が末尾にある場合（マウスオーバーでスクロールバーが伸びる） - 通常 - キーを押したときにファイルの先頭に移動する...
入力中のカーソル - 表示されない...
クリックすると、キャリッジの位置が変わり、カーソルが見えなくなります。
DoubleClick時-選択-キャリッジ移動時-非選択、カーソル-見えない...。
F7コンピレーションでもカーソルを非表示に...。
そして、この点ですが、他の（MTではない、ブラウザ、例えば電卓など）ForegroundWindowを閉じたり、それらからalt-tabすると、カーソルはそこにあるのですが......。
上のパターンはMT4、下のパターンはMT5の16進数形式です。
質問：2枚目のこのトリッキーなフォーマットは何ですか、なぜですか？各シンボルに00がない、MT4の時の状態に戻すことは可能ですか？というのも、情報の半分は空っぽで、余計なものだと思うからです。
MetaTrader 5は完全にユニコードで、あらゆる言語の文字列をサポートしています。
そのため、コンフィギュレーションもユニコード化し、多言語テキストを正しく保存・読解できるようにしました。ユニコード・テキストは絶対的な標準であるため、問題はない。メモ帳をはじめ、多くのプログラムで開くことができます。
メモ帳は何の関係があるのですか？目で見るのではなく、パーサーで文字列を解析する必要があるんです。しかも、解析はメモ帳ではなく、ActivePerlで行っています。つまり、MT5-templateからあるコンテナ型<object>...</object>のvalues2=BDA+...</object>を全てパースする前に、まず0x00でも全てパースし、必要な置換を行って0x00を返し、その後にMT5をフィードする必要があるのです。あるいは、もう一つの転位：ファイルの途中で、これらの非常に0x00を考慮に入れて、すべての事前に指定された必要な文字を介して通常の行：V 0x00 A 0x00 L 0x00 U 0x00 E 0x00 2 0x00 =など。(この例は単純化したもので、実際には v, a, l, u, e, = などの文字も16進数に変換する必要があります)。また、MT4ではトラブルがなく、見た目もシンプルなテキスト形式でした。ヘキサを解析することは、明確でやむを得ない必要性がなければ一般に悪ですが、人間が読めるテンプレートは、そのような複雑さが必要なケースではないと私は考えています。
上記のような複雑な方法で問題を回避しようとしないのであれば、もっと簡単な方法があるのかもしれません。
はい、パースにはユニコードライブラリを使用する必要があります。
開発者の皆様、私の口座についてですが、デモ口座のレバレッジを 100から 500に 上げることは可能でしょうか？
Leverage=100の 口座とLeverage= 500の 口座の2つがどうしても必要なのです。
294のリリースでは、こんな面白いことに出会いました（以前はなかった）。
エディタを起動すると、ナビゲータバーが変に表示されるようになりました（タブを切り替えた後は正常です）・・・。