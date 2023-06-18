エラー、バグ、質問 - ページ 57

alexvd:

1.またうまくいかなかった。Ctrl+Tab、Ctrl+Shift+Tabでの移動は可能ですが、入力フォーカスはエディタウィンドウに残ったままです。もしかしたら、再生にクセがあるのでは？

2.Alt+Aはどうすればいいのか？編集・置換で移動する場合は、Shift+Tab, Tabで行います。

はい、エディタウィンドウのフォーカスはそのまま...。テキストカーソルは表示されません。ファイル名のタブをクリックすると表示される...

クリック、ダブルクリック、矢印キー - はい、キャリッジは移動しますが、テキストカーソルは表示されません...代わりに、ツールチップの後に表示されることがあります...。

Alt+A - 置換ダイアログで - 通常は置換 &All - ホットキーですべてを置換...

MT-294ビルド、XP SP3

 
EQU:

その他に何か特別なことはありますか？エディターでどのファイルにも表示されるのでしょうか？

キーボードから入力し始めると、スクロールがないのですが？入力中、カーソルは見えないままですか？

alexvd:

最初にF4キーを使ってターミナルから起動する場合、問題はありません。

Alt+TABでターミナルからエディタへ戻る場合...ターミナルでの通常の動作 - Tester-Settings-Start...グラフ...エディタに戻る - Alt+TAB...

一部のファイルでカーソルが表示されることがある（ctrl+TABで移動）

スクロール - キャリッジがファイルの先頭にあり、可視領域が末尾にある場合（マウスオーバーでスクロールバーが伸びる） - 通常 - キーを押したときにファイルの先頭に移動する...

入力中のカーソル - 表示されない...

クリックすると、キャリッジの位置が変わり、カーソルが見えなくなります。

DoubleClick時-選択-キャリッジ移動時-非選択、カーソル-見えない...。

F7コンピレーションでもカーソルを非表示に...。

そして、この点ですが、他の（MTではない、ブラウザ、例えば電卓など）ForegroundWindowを閉じたり、それらからalt-tabすると、カーソルはそこにあるのですが......。

 

上のパターンはMT4、下のパターンはMT5の16進数形式です。

MT4とMT5のテンプレート保存のためのファイル形式の違いについて

質問：2枚目のこのトリッキーなフォーマットは何ですか、なぜですか？各シンボルに00がない、MT4の時の状態に戻すことは可能ですか？というのも、情報の半分は空っぽで、余計なものだと思うからです。

 

MetaTrader 5は完全にユニコードで、あらゆる言語の文字列をサポートしています。

そのため、コンフィギュレーションもユニコード化し、多言語テキストを正しく保存・読解できるようにしました。ユニコード・テキストは絶対的な標準であるため、問題はない。メモ帳をはじめ、多くのプログラムで開くことができます。

 
Renat:

メモ帳は何の関係があるのですか？目で見るのではなく、パーサーで文字列を解析する必要があるんです。しかも、解析はメモ帳ではなく、ActivePerlで行っています。つまり、MT5-templateからあるコンテナ型<object>...</object>のvalues2=BDA+...</object>を全てパースする前に、まず0x00でも全てパースし、必要な置換を行って0x00を返し、その後にMT5をフィードする必要があるのです。あるいは、もう一つの転位：ファイルの途中で、これらの非常に0x00を考慮に入れて、すべての事前に指定された必要な文字を介して通常の行：V 0x00 A 0x00 L 0x00 U 0x00 E 0x00 2 0x00 =など。(この例は単純化したもので、実際には v, a, l, u, e, = などの文字も16進数に変換する必要があります)。また、MT4ではトラブルがなく、見た目もシンプルなテキスト形式でした。ヘキサを解析することは、明確でやむを得ない必要性がなければ一般に悪ですが、人間が読めるテンプレートは、そのような複雑さが必要なケースではないと私は考えています。

上記のような複雑な方法で問題を回避しようとしないのであれば、もっと簡単な方法があるのかもしれません。

 
ユニコードに対応したperlモジュールが必要ですね...。
 

目には、メモ帳に言及したところです。

はい、パースにはユニコードライブラリを使用する必要があります。

開発者の皆様、私の口座についてですが、デモ口座のレバレッジを 100から 500に 上げることは可能でしょうか？

Leverage=100の 口座とLeverage= 500の 口座の2つがどうしても必要なのです。

294のリリースでは、こんな面白いことに出会いました（以前はなかった）。

エディタを起動すると、ナビゲータバーが変に表示されるようになりました（タブを切り替えた後は正常です）・・・。

