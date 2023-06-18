エラー、バグ、質問 - ページ 414

Rosh:

インジケーターのすべてのバーに対して、常に明示的に値を設定します。記事を読むMQL5 のインジケーター別:


ありがとうございます、本当に助かりました。

しかし、ここでもう一つ疑問が生じます。なぜ、端末がインジケータバッファをゴミでいっぱいにしてしまうのでしょうか？

未使用のバーには、自動的にEMPTY_VALUEという一定の値を割り当てることはできないのでしょうか？

最小ロット未満の数量でポジションを決済することが可能かどうかについて、サービスデスクが対応 した結果をお伝えしますので、ご興味があればご覧ください。

voixkas:

このような場合、統一的なルールを策定することはできるのでしょうか？

その商品に未決済のポジションが ない 場合、最小ロット以上の数量で取引を行うことができます。

あるシンボルに未決済ポジションがある 場合、そのシンボルに対する取引は最小ロットの何倍であっても執行/送信することができます（ただし、未決済ポジションが完全に補償/決済されるまでとします）。


Alexander Saidullin:

はい、まったくその通りです。

 
voix_kas:

最小ロット未満の数量でポジションを決済 することが可能かどうかについて、サービスデスクが対応 した結果をお伝えしていますので、ご興味のある方はご覧ください。

さて、再びすべてが混乱している、それが明確であったように、任意のボリュームが可能であるポジションの完全な閉鎖を除いて、ステップボリュームとmin_volume未満ではないボリュームで取引を行うことが可能である（vol>max_volumeを除く）。今ならミンボリューム以下でも可能なことがわかった。あなたかSevizdeskが何か勘違いしているのだと思います。
 

妥協のない質問をさせてください--まあ、非常に興味深い。

ターミナルから.ehファイルを転送するスパイサブルーチンについて......。

あるプログラマーと議論した（しかも一人だけなら）。

端末では特にmt4で（誰かが告白した）、mt5では必ずしもそうではないこと。

サブルーチンとかあるんだ......。を監視し、エグゼを転送する会社です。

真摯な返答を期待しているわけではないのですが、どなたか実際にご存知の方がいらっしゃればと思いまして。

とは何か、なぜEAデータを失うことを恐れる人がいるのか。

TYPE - will not get rich in peace :-_ ).

上記のすべてについて。

1.誰に、どのように、そして最も重要なことは、なぜ送っているのか。したがって、あなたやこのプログラマーが何を言いたいのかを明確にしなければならない。

2.MT5はどうなんでしょう。よくわかりませんが、個人的にはデコンパイルされたファイルに出会ったことはありませんし、そのような話も聞いたことがありません（今のところ、言語開発者以外はそのようなことはできないとされています）。ところで、開発者自身がどの程度、デコンパイルができるのかもわからない。

開発者はこれらのファイルを必要としません、大体彼らは彼ら自身の十分な問題を持っています（ただ、すべての100のEAが沈んでいない聖杯 であると考えないでください）。もちろん、証券会社やブローカーは興味を持つが、実質的にはなくてもやっていけるし（実際そうしている）、トレーディングコンプレックスの核心部分（特にデコンパイルに関して）については、当然のことながら誰も教えてはくれないだろう。

もちろん、一般に「厨房」と呼ばれるブローカーの一部の不誠実な仕事の話である。

3）MT4について-そんなに巧く盗めるものがあるのですか？私は上記のように、開発者とブローカーは興味がない（後者は、彼らが望むなら、いずれかの取引戦略を計算したり、コードの亜種のいずれかを購入/ダウンロードすることができます）。

それに、一方ではMQL4で書かれたプロジェクトの コードを保護しようとし、他方では*.ex4の中に入ろうとするマニアがたくさんいます。

 
Im_hungry:

妥協のない質問をさせてください - とても興味深いです。

そんなよくある質問に、私自身、十数回にわたって答えてきた。答えはお察しください。

常識的に考えて、会社の評判を考えた方がいいと思います。

ps：念のため繰り返しますが、「端末は個人的なものを送らないし、盗まない」です。

 

ご返答ありがとうございます。しかし、具体的な個人や企業については触れていません。

しかし、DCについてはInterestingと 同意見です。

ノートンが気づかないようなもので端末を埋め尽くすことができる、単純なものです。

と、ナイトスキャルパーのように証券会社が赤字にならないようにするために

ハードルを上げて終わり、最低でも契約は吹っ飛ぶけど、うーーーん

とても珍しいことなので、ちょっと気になっただけです。

 
Im_hungry:

ご返答ありがとうございます。しかし、具体的な個人や企業については触れていません。

しかし、DCについてはInterestingと 同意見です。

あなたは間違っている。


ノートンが気づかないようなものを端末に詰め込むことができる、単純なものです。

端末に何かを詰め込むことはできない。法的にも（ブローカーとの契約書に明記されています）、物理的にも。

私たちの端末に付属しているプログラムを開いて、詳細、特にデジタル署名を確認してください。

有効な電子署名とは、ファイルが実際にMetaQuotes Software Corp.によって作成されたもので、ファイルが変更されていないことを意味します。Thawteは、この情報の正確性を保証します。

コメント/プリント/アラートなどの 機能で、タブ文字(「 \t 」)を導入する予定があるか教えてください。

Im_hungry:

しかし、DCについてはInterestingと 同意見です。

ノートンが気づかないようなもので端末を埋め尽くすことができるのです。

夜行性スキャルパーのように証券会社の損失を防ぎたい


ブローカー/DCが端末を「物で埋め尽くす」とは言っていない。

端末のコアはどのブローカーでも同じで、問題はサーバーの設定（コアもブローカーが変更できない）とブローカーが持つ追加機能だけです。

正直なブローカー、特にすべての取引を実際の市場に移しているブローカーは、システムやトレーダーの取引方法には関心がないのです。貿易のルールを守ることは、本人にとって重要なことです。

市場にポジションを置かないことも多い「台所」企業にとって、特定の「成功」したトレーダー（ここでは月平均利益に対する入金額の比率を意味する）がどのように取引しているかを正確に知ることは非常に重要である。

しかし、そのようなトレーダーと「仕事をする」ためには、トレーダーがどのExpert Advisorを使っているかを知る必要はない（判断できる場合もあるが）。なぜなら、取引はサーバーから分析できるからである。

一人のトレーダー（あるいは多数のトレーダー）の一定期間の履歴を統計的に収集することで、ブローカーは取引の分析を容易に行い、例えば「顧客」がダブリングや最大10ニーまでの設定機能を持つマーティンを使っていることを理解することができます。

それを承知で、一部のブローカーは（一つ屋根の下でそれらをひとまとめにする必要はない）しばしば、GRAILSのアカウントでトレーダーから超利益と幻想を取り除くことを望んでいるのです。

厨二病的な取引スタイルが危険だと思われなければ（もちろん彼らにとっては）、特定の戦略はあまり重要ではありません。そのような口座は、他の顧客や会社の資金を犠牲にしてヘッジされるだけである。

追記

もちろん、ブローカーが特定のトレーダーを「打ち消す」ことはなく、その逆でも、彼の取引を自分のためのシグナルとして使用するオプションがあります。しかし、これもごく普通のことで、このフォーラムで議論するようなことではありません。

