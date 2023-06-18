エラー、バグ、質問 - ページ 413

では、関数が成功した場合、何が返されるのか教えてください。

とか、失敗したら何を返すのかとか、ドキュメントには何も書いてないので...。

我が意を得たり

0 - false ?・・・・・・?

//-----------------------------------------//

実行中のmql5プログラムの指定されたプロパティの値を返します。

intMQL5InfoInteger()
intproperty_id// プロパティ識別子
);

パラメータ

property_id

[プロパティの識別子ENUM_MQL5_INFO_INTEGER 列挙の値のいずれかを指定します。

戻り値

int 型の値。

//---------------------------------------//

 

この構造では

NormalizeDouble(p, SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS));

データ型不一致のエラー

型変換によるデータ消失の可能


もしかしたら、誰かが直し方を知っているかもしれない＝本当に・・・？

ありがとうございました。

 
Im_hungry:

では、関数が成功した場合、何が返されるのか教えてください。

そして、失敗したときに何を返してくれるのか

ドキュメントには、「失敗した」実行については何も書かれていません。MQL5InfoInteger.

成功を制御するには、GetLastError を使用します。

 
Im_hungry:

どなたか直し方をご存じないでしょうか＝本当に・・・？

をクリックすると、必要なタイプになります。
 
sergeev:
を必要なタイプに変更します。

開発者のドキュメントに明記されているのに、どうやって持ち込むんだろう。

そのlongからintへの変換は、「必要な型にキャストする」と書いてある通り、うまくいきません。

 
sergeev:

ドキュメントには「失敗した」実行に関する記述はありませんMQL5InfoInteger. 成功したものだけが存在します。

また、成功の制御には GetLastError を使用します。

懐疑的な楽観論は理解できる。

ありがとうございました、良い一日をお過ごしください。

Im_hungry:

開発者のドキュメントに明記されているのに、それを引き合いに出すのはいかがなものかと思います。

そのlongからintは、「必要な型に還元する」と書いてある通り、うまくいきません。

このように

int OrdersLimit = (int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LIMIT_ORDERS);
 
Interesting:

こんな感じです。

ついに＝初めて息をするように本物の人間が登場した。

今日は、ALLワークスありがとうございました。がんばってください。

 

iCustom()には勝てない。

Quartetでも今回のFiverでも、シグナルのないバーでインジケータの値を抽出する場合

iCustom()は時々異なるアーティファクトを表示します。

データの抽出は以下の通りです。

int OnInit()
  {
...
    IH=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"Indicator.ex5");
...
  }

void OnTick()
  {
...
      double IC=0;      
      double IB[];
      CopyBuffer(IH,1,WorkBar,1,IB);
      IC=IB[0];
      if(IC>0){Print(IC);}
...
  }

変数WorkBar=1の値は、バッファから抽出する値であるバーの番号を決定しています。

何が問題なのでしょうか？変数が使えない？

1回のティックで2つのバッファからデータを取り出そうとすると、時々、次のようなことが起こります。

 
MoneyJinn:

iCustom()には勝てない。

Quartetでも今回のFiverでも、シグナルのないバーでインジケータの値を抽出する場合

iCustom()が異なるアーティファクトを生成する場合があります。

インジケーターのすべてのバーに対して、常に明示的に値を設定します。記事を読むMQL5 の Indicator by Indicator:

インジケータバッファの各要素に値を設定する必要があり、あるバーのインジケータ値が定義されていない（インジケータに組み込まれたアルゴリズムに従って、計算されていない）場合、そのような場合のために明示的に空の値を設定 する必要があります。 例えば、インジケータ・バッファの値は除算動作によって計算されますが、ある時点で除算値がゼロに等しいことが判明することがあります。

