//-----------------------------------------//
実行中のmql5プログラムの指定されたプロパティの値を返します。
intMQL5InfoInteger()
intproperty_id// プロパティ識別子
);
パラメータ
property_id
[プロパティの識別子ENUM_MQL5_INFO_INTEGER 列挙の値のいずれかを指定します。
戻り値
int 型の値。
//---------------------------------------//
ドキュメントには、「失敗した」実行については何も書かれていません。MQL5InfoInteger.
成功を制御するには、GetLastError を使用します。
を必要なタイプに変更します。
ドキュメントには「失敗した」実行に関する記述はありませんMQL5InfoInteger. 成功したものだけが存在します。
また、成功の制御には GetLastError を使用します。
このように
データの抽出は以下の通りです。
変数WorkBar=1の値は、バッファから抽出する値であるバーの番号を決定しています。
何が問題なのでしょうか？変数が使えない？
1回のティックで2つのバッファからデータを取り出そうとすると、時々、次のようなことが起こります。
インジケーターのすべてのバーに対して、常に明示的に値を設定します。記事を読むMQL5 の Indicator by Indicator:
インジケータバッファの各要素に値を設定する必要があり、あるバーのインジケータ値が定義されていない（インジケータに組み込まれたアルゴリズムに従って、計算されていない）場合、そのような場合のために明示的に空の値を設定 する必要があります。 例えば、インジケータ・バッファの値は除算動作によって計算されますが、ある時点で除算値がゼロに等しいことが判明することがあります。