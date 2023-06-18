エラー、バグ、質問 - ページ 297 1...290291292293294295296297298299300301302303304...3185 新しいコメント 削除済み 2011.02.08 18:36 #2961 alexluek: 全ペアのアルパリ私の記憶違いでなければ、アルパリの最低ロットは0.10です。しかし、妥当性・検証のためには、上記のようにdouble min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN); Alexey Rassvetnyy 2011.02.09 07:51 #2962 テキストファイルから長い行を 読み込むとエラーになるvoid testStr() { string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite=""; int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh; fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI); if(fh==INVALID_HANDLE) return; for(i=0; i<cnSymb; i++) { sWrite+=(string)(i%10); } int wrLen; for(i=0; i<cnStr; i++) { wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2; } FileClose(fh); fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI); if(fh==INVALID_HANDLE) return; int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0; for(i=0; i<cnStr; i++) { sRead=FileReadString(fh); readLen=StringLen(sRead); if(readLen!=wrLen) { if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen); error1Cn++; } int minCn=MathMin(readLen,wrLen); ushort chR,chW; for(j=0; j<minCn; j++) { chR = StringGetCharacter(sRead, j); chW = StringGetCharacter(sWrite, j); if(chR!=chW) break; } if(j!=minCn) { if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen); error2Cn++; } } FileClose(fh); Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn); }//--- void OnStart(){testStr();}私はStr count: 100 str size: 6000 error1Cn: 3 error2Cn: 1 ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000 ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000 ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000 ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000早めの修正をお願いします。 Errors, bugs, questions コーディングのヘルプ WindowsのローカルタイムをMT5サーバーと同期させる Boris 2011.02.09 11:42 #2963 データウィンドウに バッファ名を表示させる方法を教えてください。//+------------------------------------------------------------------+ //| ind_proba.mq5 | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 5 //must set, can be bigger than necessary, can not be bigger than indicator_buffers #property indicator_buffers 15 //must set, can be bigger than necessary //BufferPattern #property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS //DDDDC #property indicator_width1 2 #property indicator_color1 Blue,Red,Green //--- input parameters double OpenBarBuff[]; // data buffer double HighBarBuff[]; double LowBarBuff[]; double CloseBarBuff[]; double ColorBarBuff[]; // color buffer //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); SetIndexBuffer(0,OpenBarBuff,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,HighBarBuff,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,LowBarBuff,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,CloseBarBuff,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,ColorBarBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX); PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open"); PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"High"); PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Low"); PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"Close"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- CalcBars(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ int CalcBars(const int rates_total, const int prev_calculated, const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { //--- auxiliary variables int i=0; //--- set position for beginning if(i<prev_calculated) i=prev_calculated-1; //--- start calculations while(i<rates_total) { OpenBarBuff[i]=open[i]; HighBarBuff[i]=high[i]; LowBarBuff[i]=low[i]; CloseBarBuff[i]=close[i]; ColorBarBuff[i]=(double)((close[i]>open[i])?0:(close[i]<open[i])?1:2); i++; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ Rashid Umarov 2011.02.09 11:47 #2964 プログラムのプロパティの 例を参照してください。 Boris 2011.02.09 12:07 #2965 Rosh:プログラムのプロパティの 例を参照してください。 ありがとうございます。 Ilyas 2011.02.09 12:12 #2966 BoraBo:データウィンドウにバッファ名を表示させる方法を教えてください。...#property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 5... PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");... {
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
私は
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
早めの修正をお願いします。
プログラムのプロパティの 例を参照してください。
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
早急な修正をお願いします。
メッセージありがとうございます、訂正しました。
スクリプトが終了すると、CChartクラスのインスタンスを含むすべてのオブジェクトが自動的に破棄されます。しかし、作成されたオブジェクトのデストラクタは、破壊処理中に呼び出されます。この例では、CChart クラスのデストラクタは次のようになります。
すなわち、スクリプトが実行されているチャートが閉じられる。
PSMQL5におけるオブジェクトの生成と破棄の順序 の記事を読んでください。