divenetz:

HistorySelectByPosition() 後にHistoryDealsTotal() 関数を起動 するとエラーになるのでは？

たまに取引数が 0になることがありますが、これはオープンポジションがあるときです（多通貨のバリエーション）。

繰り返しているのでしょうか？
 
WideCapがインストールされていると（mt5のルールがなくても）、MT5がサーバーに接続できず、テスターで非同期ソケットについて何か表示されます。

えー、MT5を消さなきゃいけないのに、すごく使いたかったのに・・・。:'(

冗談です、ゴミ箱にWideCap :)

Win 7 x32
MT5最終
ワイドキャップ最終

最大の要望は...mt4から...

細かいことは、別スレッド（スレッド-わかりやすくするために...；）を立ててください...。

端末の読み込みに疲れて...止まってる～退屈...(・・;)

白線-メニューの代わりに...

ボットで8つのチャート...

新しいシンボルを追加しました - それだけです... 一日中 - サインイン - サインアウトができません... (((

s...

PageFile - すでに静的化されている...かなり十分 - 役に立たなかった... ((((((( ;ﾟДﾟ)))))

 
スレッドが増えれば増えるほど、シンクスポットが増え、プログラムに見つけにくい、予測できない膨大な数のエラーが発生する。
私の端末はハングしませんが、あなたの問題はおそらく違います。
そうですね...きちんと書かれたコードには、たくさんのスレッドは必要ないですね...。だからこそ...normal_written(!)です(・・;)
新造の338はすぐに荷崩れした...。いいねー ))))

さて、拷問して吊るすか！(^^;)

ワンワン

wow...それもすぐにアンロードされました)))))))))))

ズズズ

これはこれは白い斑点がない。そして、データをアップロードしています。

あ、よくできました。そして、なんと綺麗に素早く荷降ろし!!!!

全員 - 開発者に乾杯!あと、明日もチャンプのbot作ろうかな...))))

 

こんなことが時々あります。

テスト前の画面。

("スタート "と端末の最小化)

スクリーンショット後。

ツールバーなどが定位置にない

これらのスレッドがどのようにリソースを共有し、何をするかによります。もちろん、同期がとれていることが前提です。しかし、大体において、それは二次的な重要性である。
 

ビルド338

説明
エラーにより、プログラムがWindowsとの通信を停止した。

問題のサイン
問題事象名：AppHangB1
アプリケーション名：terminal64.exe
アプリケーションバージョン：5.0.0.338
アプリケーションタイムスタンプ：0060dc00
フリーズイベント：678b
ハングタイプ：1
OSバージョン：6.1.7600.2.0.0.256.1
言語コード：1049
補助的なハングアップ署名1：678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
補足ハングアップ署名2：8160
補足ハングアップ署名3：81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
ハングアップの補足説明 4: 678b
補足ハングアップ署名5：678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
ハングアップ署名の補足 6：8160
補足ハングアップ署名7：81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

オンライン・プライバシー・ステートメントをお読みください。
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

オンライン版プライバシーステートメントが利用できない場合は、ローカル版をご覧ください。
C:\WindowsSystem32ru-RU</erofflps.txt

Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
  • go.microsoft.com
Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения...
