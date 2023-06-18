エラー、バグ、質問 - ページ 145 1...138139140141142143144145146147148149150151152...3185 新しいコメント Test Account 2010.09.24 17:44 #1441 divenetz:HistorySelectByPosition() の後にHistoryDealsTotal() 関数を起動 するとエラーになるのでは？ たまに取引数が 0になることがありますが、これはオープンポジションがあるときです（多通貨のバリエーション）。 繰り返しているのでしょうか？ Дмитрий Александрович 2010.09.24 18:03 #1442 WideCapがインストールされていると（mt5のルールがなくても）、MT5がサーバーに接続できず、テスターで非同期ソケットについて何か表示されます。えー、MT5を消さなきゃいけないのに、すごく使いたかったのに・・・。:'(冗談です、ゴミ箱にWideCap :)Win 7 x32 MT5最終 ワイドキャップ最終 削除済み 2010.09.24 19:14 #1443 最大の要望は...mt4から...細かいことは、別スレッド（スレッド-わかりやすくするために...；）を立ててください...。端末の読み込みに疲れて...止まってる～退屈...(・・;)白線-メニューの代わりに... ボットで8つのチャート...新しいシンボルを追加しました - それだけです... 一日中 - サインイン - サインアウトができません... (((s...PageFile - すでに静的化されている...かなり十分 - 役に立たなかった... ((((((( ;ﾟДﾟ))))) Дмитрий Александрович 2010.09.24 19:19 #1444 EQU:最大の要望は...mt4から...細かいことは、別スレッド（スレッド-わかりやすくするために...；）を立ててください...。端末の読み込みに疲れて...止まってる〜飽きた〜(・・;)白線-メニューの代わりに... ボットで8つのチャート...新しいシンボルを追加しました - それだけです... 一日中 - サインイン - サインアウトができません... (((s...PageFile - すでに静的化されている...かなり十分 - 役に立たなかった... ((((((( ;ﾟДﾟ))))) スレッドが増えれば増えるほど、シンクスポットが増え、プログラムに見つけにくい、予測できない膨大な数のエラーが発生する。 私の端末はハングしませんが、あなたの問題はおそらく違います。 削除済み 2010.09.24 19:59 #1445 mrProF: スレッドが増えれば増えるほど、同期ポイントが増え、プログラム中に見つけにくい、予測できないエラーが大量に発生することになります。 私の端末はハングアップしないので、問題は別のところにあると思われます。 そうですね...きちんと書かれたコードには、たくさんのスレッドは必要ないですね...。だからこそ...normal_written(!)です(・・;) 削除済み 2010.09.24 20:15 #1446 新造の338はすぐに荷崩れした...。いいねー ))))さて、拷問して吊るすか！(^^;)ワンワン wow...それもすぐにアンロードされました)))))))))))ズズズこれはこれは白い斑点がない。そして、データをアップロードしています。 削除済み 2010.09.24 20:26 #1447 あ、よくできました。そして、なんと綺麗に素早く荷降ろし!!!!全員 - 開発者に乾杯!あと、明日もチャンプのbot作ろうかな...)))) gumgum 2010.09.24 20:30 #1448 こんなことが時々あります。テスト前の画面。 ("スタート "と端末の最小化) スクリーンショット後。 ツールバーなどが定位置にない 削除済み 2010.09.24 20:42 #1449 mrProF: スレッドが増えれば増えるほど、同期ポイントが増え、プログラム中に見つけにくい、予測できないエラーが大量に発生することになります。 私の端末はハングしませんが、あなたの問題はおそらく違います。 これらのスレッドがどのようにリソースを共有し、何をするかによります。もちろん、同期がとれていることが前提です。しかし、大体において、それは二次的な重要性である。 Prival 2010.09.24 20:46 #1450 ビルド338説明 エラーにより、プログラムがWindowsとの通信を停止した。 問題のサイン 問題事象名：AppHangB1 アプリケーション名：terminal64.exe アプリケーションバージョン：5.0.0.338 アプリケーションタイムスタンプ：0060dc00 フリーズイベント：678b ハングタイプ：1 OSバージョン：6.1.7600.2.0.0.256.1 言語コード：1049 補助的なハングアップ署名1：678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4 補足ハングアップ署名2：8160 補足ハングアップ署名3：81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1 ハングアップの補足説明 4: 678b 補足ハングアップ署名5：678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4 ハングアップ署名の補足 6：8160 補足ハングアップ署名7：81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1 オンライン・プライバシー・ステートメントをお読みください。 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 オンライン版プライバシーステートメントが利用できない場合は、ローカル版をご覧ください。 C:\WindowsSystem32ru-RU</erofflps.txt Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows go.microsoft.com Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения... 1...138139140141142143144145146147148149150151152...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
HistorySelectByPosition() の後にHistoryDealsTotal() 関数を起動 するとエラーになるのでは？
たまに取引数が 0になることがありますが、これはオープンポジションがあるときです（多通貨のバリエーション）。
えー、MT5を消さなきゃいけないのに、すごく使いたかったのに・・・。:'(
冗談です、ゴミ箱にWideCap :)
Win 7 x32
MT5最終
ワイドキャップ最終
最大の要望は...mt4から...
細かいことは、別スレッド（スレッド-わかりやすくするために...；）を立ててください...。
端末の読み込みに疲れて...止まってる～退屈...(・・;)
白線-メニューの代わりに...
ボットで8つのチャート...
新しいシンボルを追加しました - それだけです... 一日中 - サインイン - サインアウトができません... (((
s...
PageFile - すでに静的化されている...かなり十分 - 役に立たなかった... ((((((( ;ﾟДﾟ)))))
私の端末はハングしませんが、あなたの問題はおそらく違います。
新造の338はすぐに荷崩れした...。いいねー ))))
さて、拷問して吊るすか！(^^;)
ワンワン
wow...それもすぐにアンロードされました)))))))))))
ズズズ
これはこれは白い斑点がない。そして、データをアップロードしています。
あ、よくできました。そして、なんと綺麗に素早く荷降ろし!!!!
全員 - 開発者に乾杯!あと、明日もチャンプのbot作ろうかな...))))
こんなことが時々あります。
テスト前の画面。
("スタート "と端末の最小化)
スクリーンショット後。
ツールバーなどが定位置にない
スレッドが増えれば増えるほど、同期ポイントが増え、プログラム中に見つけにくい、予測できないエラーが大量に発生することになります。
私の端末はハングしませんが、あなたの問題はおそらく違います。
ビルド338
説明
エラーにより、プログラムがWindowsとの通信を停止した。
問題のサイン
問題事象名：AppHangB1
アプリケーション名：terminal64.exe
アプリケーションバージョン：5.0.0.338
アプリケーションタイムスタンプ：0060dc00
フリーズイベント：678b
ハングタイプ：1
OSバージョン：6.1.7600.2.0.0.256.1
言語コード：1049
補助的なハングアップ署名1：678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
補足ハングアップ署名2：8160
補足ハングアップ署名3：81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
ハングアップの補足説明 4: 678b
補足ハングアップ署名5：678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
ハングアップ署名の補足 6：8160
補足ハングアップ署名7：81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
