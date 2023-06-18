エラー、バグ、質問 - ページ 303 1...296297298299300301302303304305306307308309310...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.02.16 23:24 #3021 引用元があるサーバーのアドレスを書いてください。そして、スプレッドは少なくとも2010年からです。ありがとうございます Dmitriy Skub 2011.02.17 14:55 #3022 開発者の方に質問です。EAテストモードでのクライアント端末のグローバル 変数は、何らかの方法でエミュレートされているのでしょうか、それともクラスとして欠落しているのでしょうか？ ありがとうございます。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2011.02.17 15:04 #3023 Dima_S:開発者の方に質問です。Expert Advisor のテストモードでは、クライアント端末のグローバル変数が エミュレートされているか、クラスとして欠落していないか。 ありがとうございます。グローバル変数がストラテジーテスターで完全に機能するようになりました。 ただし、グローバル変数のデータベースは、各テストで無効化されます。 Dmitriy Skub 2011.02.17 15:21 #3024 Renat:ストラテジーテスターのグローバル変数 が完全に動作するようになりました。 しかし、テストをするたびにグローバル変数のベースはゼロになる。 了解です。ターミナルでは、MT4と同じようにリストに表示されるのでしょうか？ Slava 2011.02.17 15:35 #3025 Dima_S: Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4? いいえ、テストはクライアント端末の外側で行います。 Aleksandr Chugunov 2011.02.17 20:39 #3026 アプリケーションにService-deskが追加されない #33778またx64プラットフォームになってしまった...。64ビットコンパイラを扱ったことがないので質問なのですが、そこには何か特別なコードがあるのでしょうか？x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？x32版とどう違うのですか？ Yedelkin 2011.02.17 22:13 #3027 MQL5 Reference /Language Fundamentals / Functionsのセクションから、この関数を引用しています。double // тип возвращаемого значения linfunc (double а, double b) // имя функции и список параметров { // составной оператор return (a + b); // возвращаемое значение } しかし、コンパイラは「('」と表示します。セミコロンが期待されています。 どういう意味ですか？ Документация по MQL5 - языку автоматического трейдинга и тестированию торговых стратегий www.mql5.com Справочник MetaQuotes Language 5 (MQL5) - Документация на MQL5.com --- 2011.02.17 23:15 #3028 Yedelkin:この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。 しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待されている どういう意味ですか？これは形式的な人間の不注意である。関数 double a の宣言では、文字 'a' はキリル文字で、return (a + b) では文字 'a' はラテン文字です。この手紙は、あなたのエディターでピンク色にハイライトされているのでは？ Mykola Demko 2011.02.18 00:40 #3029 Yedelkin:この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。 しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待される どういう意味ですか？ MEツール→設定→カラー→非アスキー文字を、例えばマルーンに設定します。(色は暗いが、黒とは大きく異なる)。 Yedelkin 2011.02.18 07:43 #3030 sergeev: は、形式的な人間の不注意である... このような性格の説明は、状況にはほとんど当てはまりません :)この記号は、当然のようにエディターですぐに修正された。カーソルが'a'文字ではなく、開き括弧の前にあるときにエラーが発生します。人間的な気配りとして、引用したコンパイラのコメントで気づくはずです。 疑問は残るが、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136 説明する。この疑問が生じたのは、私が腰を据えて馬鹿正直に参考書の例をコンパイルしているからではなく、動作する関数を作成するとこのエラーメッセージが表示されるからです。リファレンスから例を参照しても、何も変わりません。ヘッダーから引数の記述を削除しても、問題は解決しません。 1...296297298299300301302303304305306307308309310...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
引用元があるサーバーのアドレスを書いてください。
そして、スプレッドは少なくとも2010年からです。ありがとうございます
開発者の方に質問です。
EAテストモードでのクライアント端末のグローバル 変数は、何らかの方法でエミュレートされているのでしょうか、それともクラスとして欠落しているのでしょうか？ありがとうございます。
グローバル変数がストラテジーテスターで完全に機能するようになりました。
ただし、グローバル変数のデータベースは、各テストで無効化されます。
Dima_S:
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?
アプリケーションにService-deskが追加されない #33778
またx64プラットフォームになってしまった...。
64ビットコンパイラを扱ったことがないので質問なのですが、そこには何か特別なコードがあるのでしょうか？x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？x32版とどう違うのですか？
MQL5 Reference /Language Fundamentals / Functionsのセクションから、この関数を引用しています。
しかし、コンパイラは「('」と表示します。セミコロンが期待されています。
どういう意味ですか？
これは形式的な人間の不注意である。
関数 double a の宣言では、文字 'a' はキリル文字で、return (a + b) では文字 'a' はラテン文字です。
この手紙は、あなたのエディターでピンク色にハイライトされているのでは？
このような性格の説明は、状況にはほとんど当てはまりません :)この記号は、当然のようにエディターですぐに修正された。カーソルが'a'文字ではなく、開き括弧の前にあるときにエラーが発生します。人間的な気配りとして、引用したコンパイラのコメントで気づくはずです。
疑問は残るが、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
説明する。この疑問が生じたのは、私が腰を据えて馬鹿正直に参考書の例をコンパイルしているからではなく、動作する関数を作成するとこのエラーメッセージが表示されるからです。リファレンスから例を参照しても、何も変わりません。ヘッダーから引数の記述を削除しても、問題は解決しません。