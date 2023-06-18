エラー、バグ、質問 - ページ 303

引用元があるサーバーのアドレスを書いてください。

そして、スプレッドは少なくとも2010年からです。ありがとうございます

 

開発者の方に質問です。

EAテストモードでのクライアント端末のグローバル 変数は、何らかの方法でエミュレートされているのでしょうか、それともクラスとして欠落しているのでしょうか？

ありがとうございます。
Dima_S:

開発者の方に質問です。

Expert Advisor のテストモードでは、クライアント端末のグローバル変数が エミュレートされているか、クラスとして欠落していないか。

ありがとうございます。

グローバル変数がストラテジーテスターで完全に機能するようになりました。

ただし、グローバル変数のデータベースは、各テストで無効化されます。

 
Renat:

ストラテジーテスターのグローバル変数 が完全に動作するようになりました。

しかし、テストをするたびにグローバル変数のベースはゼロになる。

了解です。ターミナルでは、MT4と同じようにリストに表示されるのでしょうか？
 

Dima_S:
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?

いいえ、テストはクライアント端末の外側で行います。
 

アプリケーションにService-deskが追加されない #33778


またx64プラットフォームになってしまった...。


64ビットコンパイラを扱ったことがないので質問なのですが、そこには何か特別なコードがあるのでしょうか？x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？x32版とどう違うのですか？

 

MQL5 Reference /Language Fundamentals / Functionsのセクションから、この関数を引用しています。

double                       // тип возвращаемого значения
linfunc (double а, double b)  // имя функции и список параметров
  {
                            // составной оператор
   return (a + b);           // возвращаемое значение
  }

しかし、コンパイラは「('」と表示します。セミコロンが期待されています。

どういう意味ですか？

 
Yedelkin:

この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。

しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待されている

どういう意味ですか？


これは形式的な人間の不注意である。

関数 double a の宣言では、文字 'a' はキリル文字で、return (a + b) では文字 'a' はラテン文字です。

この手紙は、あなたのエディターでピンク色にハイライトされているのでは？

 
Yedelkin:

この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。

しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待される

どういう意味ですか？

MEツール→設定→カラー→非アスキー文字を、例えばマルーンに設定します。(色は暗いが、黒とは大きく異なる)。
 
sergeev:

は、形式的な人間の不注意である...

このような性格の説明は、状況にはほとんど当てはまりません :)この記号は、当然のようにエディターですぐに修正された。カーソルが'a'文字ではなく、開き括弧の前にあるときにエラーが発生します。人間的な気配りとして、引用したコンパイラのコメントで気づくはずです。

疑問は残るが、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136

説明する。この疑問が生じたのは、私が腰を据えて馬鹿正直に参考書の例をコンパイルしているからではなく、動作する関数を作成するとこのエラーメッセージが表示されるからです。リファレンスから例を参照しても、何も変わりません。ヘッダーから引数の記述を削除しても、問題は解決しません。

