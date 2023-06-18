エラー、バグ、質問 - ページ 304 1...297298299300301302303304305306307308309310311...3185 新しいコメント 削除済み 2011.02.18 08:18 #3031 Yedelkin:この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。 しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待されている どういう意味ですか？編集の例（最初に渡されたパラメータを置き換える）で確認しましたが、すべてOKで、エラーは発生しませんでした。正しいヘルプの例は、次のようになります。//function linfunc double linfunc(double a, double b) { return(a + b); } このようなメッセージは、最初の中括弧を丸括弧に置き換えたときに、一度だけ表示されたことがあります。すると、こんなメッセージが表示されました。'(' - セミコロンが 必要 です。括弧の数（右と左）が一致しない場合、以下の警告が発生します。';' - 想定外のトークン'}'- セミコロンが期待される追記もし私が今の例（ロシア語の "a "を含む）をコンパイルしようとすると、コンパイラはあるべき姿のエラーを発生させます。'a' - 未宣言の識別子． Aleksandr Chugunov 2011.02.18 08:21 #3032 Yedelkin: ないものを他人のために作り上げるのはやめましょう :)この記号は、当然のようにエディターですぐに修正されました。カーソルが'a'文字の前ではなく、開始括弧の前にあるときにエラーが発生します。人間的な気配りとして、引用したコンパイラのコメントで気づくはずです。 疑問は残るが、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136 説明する。この疑問が生じたのは、私が腰を据えて馬鹿正直に参考書の例をコンパイルしているからではなく、動作する関数を作成するとこのエラーメッセージが表示されるからです。リファレンスから例を参照しても、何も変わりません。ヘッダーから引数の記述を削除しても、問題は解決しません。そうです、この例とは無関係だと思われるエラーがあるのです...。コード全体を見る必要がある... Rashid Umarov 2011.02.18 08:40 #3033 Yedelkin:この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。 しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待されている どういう意味ですか？ 例の文字を直しましたが、この正確なエラーは出ませんでした。再現できるように、完全なコードを提供してもらえますか？ Yedelkin 2011.02.18 09:24 #3034 Rosh: 例の文字は修正されましたが、まさにそのエラーは取れませんでした。再現できるように、完全なコードを提供してもらえますか？ 皆さん、質問に丁寧に答えていただきありがとうございましたつまり、エラーを起こすような「完全なコード」は存在しないのです。C++の教科書に書いてあった、「関数に引数として渡された外部変数の値は、その関数では変更できない」という記述を確認しようと思っただけです（とかなんとか←まあ、独学の分野から）。チェックするためにプリミティブな関数を作成したところ、コンパイラがエラーを発生させる。参考文献を参照し、例をコピーし、例の記号を修正しましたが、まだ同じエラーです。スクリプトテンプレートに関数を挿入し、Expert Advisor テンプレートで試してみましたが、エラーは変わりません。実際、「完全なコード」は、例の関数だけで、onTick() または onStart()関数の 空のボディに 挿入されています。 そんな擬似的な完全コードを夕方にアップしますが、参考になるかどうか。また、1週間ほど「寝て戻る」モードで使っていたので、パソコンに過負荷をかけるようにします。 Aleksey Lebedev 2011.02.18 09:26 #3035 Rosh: 例の文字が修正されましたが、このような正確なエラーは発生しませんでした。再現できるように、完全なコードを提供してもらえますか？void OnStart() { double // тип возвращаемого значения linfunc (double a, double b) // имя функции и список параметров { // составной оператор return (a + b); // возвращаемое значение } } こんな感じで、なんとなく再現しています。 Rashid Umarov 2011.02.18 09:37 #3036 Swan: なぜかこんな風に再現される。これは、ある機能を別の機能の中で定義しようとしているわけで、許されることではありません。関数呼び出しの 部分で明示的に教えてくれます。関数は、グローバルに、すなわち他の関数の外側で、プログラムの任意の場所で宣言または記述することができます。関数は、他の関数の中で宣言したり、記述したりすることはできません。 Yedelkin 2011.02.18 09:44 #3037 Rosh: これは、ある機能を別の機能の中で定義しようとしているわけで、許されることではありません。関数呼び出しの 部分で、このように明示されています。 分かりやすい説明ありがとうございましたまさに私の場合。 理論的な知識は、実際に適用したときの正しさを保証するものではありません :)私のミスです。 Andrey Sharov 2011.02.18 13:19 #3038 392を構築。 チャートを削除すると、削除済みリストに表示されない。 File > Open Deleted メニュー項目が機能しないことが判明した。 誤ってチャートを閉じてしまい（展開せず）、削除されたもので見たいと思っていたのに・・・。 Rashid Umarov 2011.02.18 13:39 #3039 Ashes:392を構築。 チャートを削除すると、削除済みリストに表示されない。 File > Open Deleted メニュー項目が機能しないことが判明した。 削除されたものから見ようと思って、うっかりチャートを（広げずに）閉じてしまい、、、。チェックを入れてください。 Jager 2011.02.18 16:07 #3040 一部のエージェントがリモートで起動しない、そのログはこちらです。LE 0 5.0.6.84 14:51:19 login (build 392) HN 2 Tester 14:51:20 initial synchronization error JF 2 5.0.6.84 14:51:20 send error 10038 LJ 0 Tester 14:51:20 tester agent shutdown KO 0 5.0.6.84 15:25:41 login (build 392) HD 2 Tester 15:25:42 initial synchronization error NM 0 Tester 15:25:42 tester agent shutdown HM 0 127.0.0.1 15:36:37 login (build 392) FK 0 Network 15:36:38 2548 bytes of optimization passes loaded HM 0 Network 15:36:38 16 bytes of input parameters loaded HE 0 Network 15:36:38 3788 bytes of group info loaded GP 0 Network 15:36:38 3358 bytes of tester parameters loaded HG 0 Network 15:36:38 2948 bytes of input parameters loaded KL 0 Network 15:36:38 671 bytes of selected symbols loaded CD 0 Tester 15:36:38 expert file added: Experts\MyExperts\ExpCrossEMA.ex5. 133395 bytes loaded QS 0 Tester 15:36:38 initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100 PJ 0 Tester 15:36:38 successfully initialized NP 0 Network 15:36:38 146 Kb of total initialization data received MG 0 Tester 15:36:38 optimization pass 393 started LR 0 TesterAgent 15:36:38 Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66 GHz, 2047 MB, PR49 DI 0 Symbols 15:36:40 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received QS 0 History 15:36:40 EURUSD: load 704 Kb of history data to synchronize OF 0 History 15:36:40 EURUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2011.01.31 KK 0 History 15:36:42 EURUSD: contains 366322 M1 records of beginning data from 2009.01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59 CH 0 History 15:36:42 EURUSD,M5: history cache reserved for estimated 150171 bars JO 0 History 15:36:42 EURUSD,M5: history begins from 2009.01.02 10:00 NK 0 Tester 15:36:42 EURUSD,M5 (Alpari-Demo): every tick generating KS 0 Tester 15:36:42 EURUSD,M5: testing of Experts\MyExperts\ExpCrossEMA.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2011.01.01 00:00 started with inputs: PN 0 Tester 15:36:42 Inp_Signal_CrossEMA_FastPeriod=30 GG 0 Tester 15:36:42 Inp_Signal_CrossEMA_SlowPeriod=18 DS 0 Tester 15:36:42 Inp_Expert_Title=ExpCrossEMA MK 0 Tester 15:36:42 Inp_Money_FixLot_Percent=10 FM 0 Tester 15:36:42 Inp_Money_FixLot_Lots=0.1 GO 0 ExpCrossEMA (EURUSD,M5) 15:36:42 2010.01.01 00:00:00 CSignalCrossEMA::ValidationSettings: period of slow EMA must be greater than period of fast EMA RF 0 ExpCrossEMA (EURUSD,M5) 15:36:42 2010.01.01 00:00:00 OnInit: error signal parameters DM 2 Tester 15:36:42 tester stopped because OnInit failed FG 0 Network 15:36:42 16 bytes of tester parameters received PR 0 Tester 15:36:42 optimization pass 1817 started FK 0 Tester 15:36:42 initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100 FL 0 Tester 15:36:44 EURUSD,M5 (Alpari-Demo): every tick generating GE 0 Tester 15:36:44 EURUSD,M5: testing of Experts\MyExperts\ExpCrossEMA.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2011.01.01 00:00 started with inputs: GE 0 Tester 15:36:44 Inp_Signal_CrossEMA_FastPeriod=28 KM 0 Tester 15:36:44 Inp_Signal_CrossEMA_SlowPeriod=49 DJ 0 Tester 15:36:44 Inp_Expert_Title=ExpCrossEMA IM 0 Tester 15:36:44 Inp_Money_FixLot_Percent=10 RF 0 Tester 15:36:44 Inp_Money_FixLot_Lots=0.1 GO 0 Tester 15:36:45 output to log disabled IO 0 Tester 15:37:10 OnTester result 0localhost経由ですが、このエージェントはローカルに動作します。その理由は何でしょうか？ 1...297298299300301302303304305306307308309310311...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。
しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待されている
どういう意味ですか？
編集の例（最初に渡されたパラメータを置き換える）で確認しましたが、すべてOKで、エラーは発生しませんでした。
正しいヘルプの例は、次のようになります。
このようなメッセージは、最初の中括弧を丸括弧に置き換えたときに、一度だけ表示されたことがあります。すると、こんなメッセージが表示されました。
'(' - セミコロンが 必要 です。
括弧の数（右と左）が一致しない場合、以下の警告が発生します。
';' - 想定外のトークン
'}'- セミコロンが期待される
追記
もし私が今の例（ロシア語の "a "を含む）をコンパイルしようとすると、コンパイラはあるべき姿のエラーを発生させます。
'a' - 未宣言の識別子．
ないものを他人のために作り上げるのはやめましょう :)この記号は、当然のようにエディターですぐに修正されました。カーソルが'a'文字の前ではなく、開始括弧の前にあるときにエラーが発生します。人間的な気配りとして、引用したコンパイラのコメントで気づくはずです。
疑問は残るが、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
説明する。この疑問が生じたのは、私が腰を据えて馬鹿正直に参考書の例をコンパイルしているからではなく、動作する関数を作成するとこのエラーメッセージが表示されるからです。リファレンスから例を参照しても、何も変わりません。ヘッダーから引数の記述を削除しても、問題は解決しません。
そうです、この例とは無関係だと思われるエラーがあるのです...。
コード全体を見る必要がある...
この関数は、 MQL5 Reference /Language Basics / Functions から引用しています。
しかし、コンパイラは '(')' と表示する - セミコロンが期待されている
どういう意味ですか？
例の文字は修正されましたが、まさにそのエラーは取れませんでした。再現できるように、完全なコードを提供してもらえますか？
皆さん、質問に丁寧に答えていただきありがとうございましたつまり、エラーを起こすような「完全なコード」は存在しないのです。C++の教科書に書いてあった、「関数に引数として渡された外部変数の値は、その関数では変更できない」という記述を確認しようと思っただけです（とかなんとか←まあ、独学の分野から）。チェックするためにプリミティブな関数を作成したところ、コンパイラがエラーを発生させる。参考文献を参照し、例をコピーし、例の記号を修正しましたが、まだ同じエラーです。スクリプトテンプレートに関数を挿入し、Expert Advisor テンプレートで試してみましたが、エラーは変わりません。実際、「完全なコード」は、例の関数だけで、onTick() または onStart()関数の 空のボディに 挿入されています。
そんな擬似的な完全コードを夕方にアップしますが、参考になるかどうか。また、1週間ほど「寝て戻る」モードで使っていたので、パソコンに過負荷をかけるようにします。
例の文字が修正されましたが、このような正確なエラーは発生しませんでした。再現できるように、完全なコードを提供してもらえますか？
なぜかこんな風に再現される。
これは、ある機能を別の機能の中で定義しようとしているわけで、許されることではありません。関数呼び出しの 部分で明示的に教えてくれます。
関数は、グローバルに、すなわち他の関数の外側で、プログラムの任意の場所で宣言または記述することができます。関数は、他の関数の中で宣言したり、記述したりすることはできません。
これは、ある機能を別の機能の中で定義しようとしているわけで、許されることではありません。関数呼び出しの 部分で、このように明示されています。
分かりやすい説明ありがとうございましたまさに私の場合。
理論的な知識は、実際に適用したときの正しさを保証するものではありません :)私のミスです。
392を構築。
チャートを削除すると、削除済みリストに表示されない。 File > Open Deleted メニュー項目が機能しないことが判明した。
誤ってチャートを閉じてしまい（展開せず）、削除されたもので見たいと思っていたのに・・・。
392を構築。
チャートを削除すると、削除済みリストに表示されない。 File > Open Deleted メニュー項目が機能しないことが判明した。
削除されたものから見ようと思って、うっかりチャートを（広げずに）閉じてしまい、、、。
チェックを入れてください。
一部のエージェントがリモートで起動しない、そのログはこちらです。
localhost経由ですが、このエージェントはローカルに動作します。
その理由は何でしょうか？