エラー、バグ、質問 - ページ 302 1...295296297298299300301302303304305306307308309...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.02.15 17:46 #3011 引用の履歴が残るサーバーはどこを選べばいいのか、教えてください。とスプレッドは2008年以降貴サイトからインストーラーをダウンロードしました貴サイトのMT5からインストーラーをダウンロードしましたが、2010、01、01以降のサーバーは全て試しました。履歴を削除しようとしたのですがルートフォルダから履歴を削除してみましたが、やはり同じです。 標準的なサーバーを試してみた - ターミナル Renat Fatkhullin 2011.02.15 21:47 #3012 BZSP:新ビルドのリリースを決定した原理をお聞かせください。先週は、MetaTrader 4 プラットフォームの大規模な累積アップデートのリリースを準備していたため、次のMetaTrader 5ビルドのリリースが少し遅くなりました。MT5の次のビルドは2日以内にリリースされる予定です（すでに内部テストの最終段階に入っています）。 Renat Fatkhullin 2011.02.15 21:48 #3013 Im_hungry:見積もり履歴でどのサーバーを選べばよいか教えてください。 端末の設定で、チャートの最大バー 数を増やして、端末を再起動してみてください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5 Alexander Puzikov 2011.02.16 00:07 #3014 Renat: 端末の設定で、チャートの最大バー 数を増やして、端末を再起動してみてください。 試してみたが、やはり同じ、不具合か、他に何があるのかわからない。 削除済み 2011.02.16 08:35 #3015 Im_hungry:返信ありがとうございます！アルパリのサーバー、心強いですね。アルパリのサーバーは、本格的なテストを行うには適さないということが、ずいぶん前に判明しました。Im_hungry です。どのサーバーを選ぶか、見積もり履歴でヒントがあれば2008年から取り組んでいます。貴サイトからインストーラーをダウンロードしました。開発者のサーバーでテストしたいのであれば、開発者のサーバーでやるべきです。 私の記憶では、引用の履歴は2005年からダウンロードされたものだと思います。私自身は、2000年からEAをテストしています。いずれにせよ、ここでしか見られない最高品質のストーリー（登場人物が少ないのが残念）...。 Voodoo_King 2011.02.16 15:45 #3016 皆さん、Expert Advisorをリアルタイム（例えば1週間）で実行した結果と、同じ期間にテスターを実行した結果を比較してみた方はいらっしゃいますか？例えば、まずExpert Advisorを1週間動作させ、次にテスターを同じパラメータで同じ期間動作させ、トレードのリストを比較するのです。まったく違う結果が出るんです。 実際には、約半数のトレードが欠落しており、それを開くためのログには何の問題も登録されていない。 削除済み 2011.02.16 16:43 #3017 Voodoo_King:皆さん、Expert Advisorをリアルタイム（例えば1週間）で実行した結果と、同じ期間にテスターを実行した結果を比較してみた方はいらっしゃいますか？例えば、まずExpert Advisorを1週間動作させ、次にテスターを同じパラメータで同じ期間動作させ、トレードのリストを比較するのです。まったく違う結果が出るんです。 実際には、約半数のトレードが欠落しており、それを開くためのログには何の問題も登録されていない。 発想は面白いのですが、比較するためには最低でも1ヶ月は必要だと思います。 Виталий 2011.02.16 17:06 #3018 Voodoo_King:皆さん、Expert Advisorをリアルタイム（例えば1週間）で実行した結果と、同じ期間にテスターを実行した結果を比較してみた方はいらっしゃいますか？例えば、まずExpert Advisorを1週間動作させ、次にテスターを同じパラメータで同じ期間動作させ、トレードのリストを比較するのです。まったく違う結果が出るんです。 実際には、約半数のトレードが欠落しており、それを開くためのログには何の問題も登録されていない。 Expert Advisorをデモ（metaquotes）で3ヶ月間稼動させています。テスターでの結果は同じです Voodoo_King 2011.02.16 18:41 #3019 Mal4iwka: デモで3ヶ月間エキスパートを稼動させました（メタクオーツ）。テスターでの結果は同じです うーん...。なるほど、なるほど。もしかしたら、何か見つかるかもしれない。 Alexander Puzikov 2011.02.16 23:16 #3020 Interesting:アルパリのサーバーは、本格的なテストを行うには適さないということが、ずいぶん前に判明しました。そこで開発者のサーバーでテスト、私の記憶では2005年からチャンピオンシップ用にストーリーがアップロードされているようです。私は2000年からEAをテストしています。どちらかというと、ここでしか見られない最高品質の歴史に出会えました（記号が少ないのが残念ですが）...。 ありがとうございました。私もそう思っています。しかし、それらのサーバーから履歴をダウンロードすることができません。すでにすべて試しました。フォルダから引用履歴を削除しても読み込まない。サイトにあるスクリプトを試しましたが、同じように、意見が出ます。サイトにあるスクリプトを試しましたが、ロードされたままです。=======テスターモードでも、ストーリーはダウンロードされません。アルパリやブロコでサーバーを登録すれば、すべてのデータが即座にダウンロードされるんだ。すべて即座にダウンロードされますが、これらのサーバーはすべて友好的になることを望んでいません:-)。
引用の履歴が残るサーバーはどこを選べばいいのか、教えてください。
とスプレッドは2008年以降貴サイトからインストーラーをダウンロードしました
貴サイトのMT5からインストーラーをダウンロードしましたが、2010、01、01以降のサーバーは全て試しました。
履歴を削除しようとしたのですが
ルートフォルダから履歴を削除してみましたが、やはり同じです。標準的なサーバーを試してみた - ターミナル
新ビルドのリリースを決定した原理をお聞かせください。
先週は、MetaTrader 4 プラットフォームの大規模な累積アップデートのリリースを準備していたため、次のMetaTrader 5ビルドのリリースが少し遅くなりました。
MT5の次のビルドは2日以内にリリースされる予定です（すでに内部テストの最終段階に入っています）。
見積もり履歴でどのサーバーを選べばよいか教えてください。
端末の設定で、チャートの最大バー 数を増やして、端末を再起動してみてください。
返信ありがとうございます！アルパリのサーバー、心強いですね。
アルパリのサーバーは、本格的なテストを行うには適さないということが、ずいぶん前に判明しました。
どのサーバーを選ぶか、見積もり履歴でヒントがあれば
2008年から取り組んでいます。貴サイトからインストーラーをダウンロードしました。
開発者のサーバーでテストしたいのであれば、開発者のサーバーでやるべきです。 私の記憶では、引用の履歴は2005年からダウンロードされたものだと思います。
私自身は、2000年からEAをテストしています。
いずれにせよ、ここでしか見られない最高品質のストーリー（登場人物が少ないのが残念）...。
皆さん、Expert Advisorをリアルタイム（例えば1週間）で実行した結果と、同じ期間にテスターを実行した結果を比較してみた方はいらっしゃいますか？
例えば、まずExpert Advisorを1週間動作させ、次にテスターを同じパラメータで同じ期間動作させ、トレードのリストを比較するのです。まったく違う結果が出るんです。
実際には、約半数のトレードが欠落しており、それを開くためのログには何の問題も登録されていない。
デモで3ヶ月間エキスパートを稼動させました（メタクオーツ）。テスターでの結果は同じです
うーん...。なるほど、なるほど。もしかしたら、何か見つかるかもしれない。
アルパリのサーバーは、本格的なテストを行うには適さないということが、ずいぶん前に判明しました。
そこで開発者のサーバーでテスト、私の記憶では2005年からチャンピオンシップ用にストーリーがアップロードされているようです。
私は2000年からEAをテストしています。
どちらかというと、ここでしか見られない最高品質の歴史に出会えました（記号が少ないのが残念ですが）...。
ありがとうございました。私もそう思っています。
しかし、それらのサーバーから履歴をダウンロードすることができません。すでにすべて試しました。
フォルダから引用履歴を削除しても読み込まない。
サイトにあるスクリプトを試しましたが、同じように、意見が出ます。
サイトにあるスクリプトを試しましたが、ロードされたままです。
=======
テスターモードでも、ストーリーはダウンロードされません。アルパリやブロコでサーバーを登録すれば、すべてのデータが即座にダウンロードされるんだ。
すべて即座にダウンロードされますが、これらのサーバーはすべて友好的になることを望んでいません:-)。