引用の履歴が残るサーバーはどこを選べばいいのか、教えてください。

とスプレッドは2008年以降貴サイトからインストーラーをダウンロードしました

貴サイトのMT5からインストーラーをダウンロードしましたが、2010、01、01以降のサーバーは全て試しました。

履歴を削除しようとしたのですが

ルートフォルダから履歴を削除してみましたが、やはり同じです。

標準的なサーバーを試してみた - ターミナル
 
BZSP:

新ビルドのリリースを決定した原理をお聞かせください。

先週は、MetaTrader 4 プラットフォームの大規模な累積アップデートのリリースを準備していたため、次のMetaTrader 5ビルドのリリースが少し遅くなりました。

MT5の次のビルドは2日以内にリリースされる予定です（すでに内部テストの最終段階に入っています）。

 
Im_hungry:

見積もり履歴でどのサーバーを選べばよいか教えてください。

端末の設定で、チャートの最大バー 数を増やして、端末を再起動してみてください。
Renat:
端末の設定で、チャートの最大バー 数を増やして、端末を再起動してみてください。
試してみたが、やはり同じ、不具合か、他に何があるのかわからない。
Im_hungry:

返信ありがとうございます！アルパリのサーバー、心強いですね。


アルパリのサーバーは、本格的なテストを行うには適さないということが、ずいぶん前に判明しました。

Im_hungry です。

どのサーバーを選ぶか、見積もり履歴でヒントがあれば

2008年から取り組んでいます。貴サイトからインストーラーをダウンロードしました。


開発者のサーバーでテストしたいのであれば、開発者のサーバーでやるべきです。 私の記憶では、引用の履歴は2005年からダウンロードされたものだと思います。

私自身は、2000年からEAをテストしています。

いずれにせよ、ここでしか見られない最高品質のストーリー（登場人物が少ないのが残念）...。

 

皆さん、Expert Advisorをリアルタイム（例えば1週間）で実行した結果と、同じ期間にテスターを実行した結果を比較してみた方はいらっしゃいますか？

例えば、まずExpert Advisorを1週間動作させ、次にテスターを同じパラメータで同じ期間動作させ、トレードのリストを比較するのです。まったく違う結果が出るんです。
実際には、約半数のトレードが欠落しており、それを開くためのログには何の問題も登録されていない。

Voodoo_King:

発想は面白いのですが、比較するためには最低でも1ヶ月は必要だと思います。
 
Voodoo_King:

Expert Advisorをデモ（metaquotes）で3ヶ月間稼動させています。テスターでの結果は同じです
 
Mal4iwka:
デモで3ヶ月間エキスパートを稼動させました（メタクオーツ）。テスターでの結果は同じです

うーん...。なるほど、なるほど。もしかしたら、何か見つかるかもしれない。

 
Interesting:

アルパリのサーバーは、本格的なテストを行うには適さないということが、ずいぶん前に判明しました。

そこで開発者のサーバーでテスト、私の記憶では2005年からチャンピオンシップ用にストーリーがアップロードされているようです。

私は2000年からEAをテストしています。

どちらかというと、ここでしか見られない最高品質の歴史に出会えました（記号が少ないのが残念ですが）...。

ありがとうございました。私もそう思っています。

しかし、それらのサーバーから履歴をダウンロードすることができません。すでにすべて試しました。

フォルダから引用履歴を削除しても読み込まない。

サイトにあるスクリプトを試しましたが、同じように、意見が出ます。

サイトにあるスクリプトを試しましたが、ロードされたままです。

=======

テスターモードでも、ストーリーはダウンロードされません。アルパリやブロコでサーバーを登録すれば、すべてのデータが即座にダウンロードされるんだ。

すべて即座にダウンロードされますが、これらのサーバーはすべて友好的になることを望んでいません:-)。


