Expert Advisor から作成されたインジケータは、明示的に削除するか、Expert Advisor が終了するまでアンロードされません。
お忙しい中、ご返信ありがとうございました。
これは、テスター用のコードと本番用のコードを分けずに済むということで、大きな変化です。
インジケーターが1時間に1回必要な場合、どのようにリソースを節約するのがベストかアドバイス。
標準的な指標を何十個も残して、ティックごとに ぶら下がるようにしたり
使用後はIndicatorRelease(indicator_handle)でアンロードし、1時間後に再度ロードしてください。
しかし、2つ目のバリエーションでは、テスト時間が長くなってしまいます。
また、1枚のマスクをロードするのに必要な平均遅延時間はどのくらいでしょうか？
一番いいのはおろさないこと（指標は本当に「1時間に1回」ほとんど必要ない）、ですが。
ローディングの正確な時間は、いくつかの要因に左右されるため、一概には言えません。インジケーターをアンロードすることで 問題を起こさない方がよいでしょう。インジケーターの作成と再計算の非同期処理により、問題が発生する可能性があります。
- 64ビットへの移行に伴い、メモリサイズを大きくする、または
- れきしをへらす
質問
私はオフセット設定を全く使っていないのですが、たまたまalligatorで説明を見て、考え始めました... :)
ワニの設定の一つを説明します。
ティースシフト
[価格チャートに対する赤線の移動量。ラインのシフトは純粋に表示のための視覚的なものであり、インジケーターバッファの 値はシフトなしで保存されることを覚えておく必要があります。CopyBuffer() 関数でバッファ値を取得する場合、オフセット値は影響しない。
MAの説明には記載されていませんが、誤りだと思いますし、すべて同様です。
ma_shift
[価格チャートに対するインジケータの相対的な移動量。
黄色いバーディーがいる画像では、価格はシフトすることなくMAを越えています。ここでは、例えば、前のバーの終値の価格がMAよりも高く、現在のバーの開口部の価格が開かれていることが明らかである。
しかし、緑の鳥がいるところで、どうして同じことがわかるのだろう。すなわち、価格がシフトしながらMAを視覚的にクロスしたとき
をチャートシンボルに指定したいのですが、クラスシンボルをどのように指定すればよいのかわかりません。
まず、授業の 内容を熟知することが大切です。シンボルにリンクする場合、まずクラスの "Name" メソッドを使用する必要があります。
クラス内のAskはMqlTick構造 体で定義されていると理解していますが、両方の方法で試してみましたが、やはり0でした
次のことを行ってください。
こんな風に試してみてはいかがでしょうか？