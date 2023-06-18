エラー、バグ、質問 - ページ 230 1...223224225226227228229230231232233234235236237...3185 新しいコメント Igor Makanu 2010.12.12 18:58 #2291 sergey1294: 歴史の穴をなくしてほしいという声が非常に強いのですが、それを提案するわけですね。穴を開けるのではなく、信頼できる情報を持つことを提案しているのです。非標準のTFと、過去のデータのフォーマットにアクセスする機能を提案していますデータを持っているという幻想ではなく、信頼性が必要なのです。穴をどう塞ぐか、塞がないかは別問題です。 開発者への提案：履歴にパッチを当てるかどうかを選択するための「魔法のチェックボックス」を作ってほしいイモト - 今後5-6ヶ月は、実際の口座で 動作する本格的なプラットフォームは望めませんし、5-6ヶ月では、MT5がどのように見えるか、また、それが全く存在しないかどうかはまだ未知数です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Andrey Dik 2010.12.12 20:11 #2292 IgorM:イモト - 次の5-6ヶ月で実際のアカウントで 動作するように本格的なプラットフォームを期待することは何もありませんし、5-6ヶ月では、MT5がどのように見えるか、それが全くあるかどうかはまだ不明である。適切なタイミングで、適切な場所で、パニックに陥った人たちをその場で射殺したのだ。バイソンやバッファローの群れでは、理由もなく鳴く子牛は、裁判もせずに踏みつけにされる。該当する掲示板のアカウントを「撮影」した方がいいのでは？とはいえ、そうですね、人道的でないことは同意します。 Igor Makanu 2010.12.12 22:25 #2293 joo:適切なタイミングと場所で、パニックになった人たちをその場で射殺したのだ。バイソンやバッファローの群れでは、理由もなく鳴く子牛は、裁判もせずに踏みつけにされる。該当する掲示板のアカウントを「撮影」した方がいいのでは？とはいえ、そうですね、人道的でないことは同意します。そうですね、人道的ではありませんが、合理的です。MT4の欠点は、マイクロリアルでの作業に適していることですが、残念なことに、私はいつももっと何かを求めており、そのような約束がmethaquotの代表者によってなされています。これから5ヶ月間、ここですることがないので、これでお別れです。頑張ってください。そして、どのトークショーでも「Dom-2は閉鎖されるべきではないか」というテーマで議論が行われているときは、ホットラインに電話することを忘れないでください。 何より、メディアや言論の自由を誰かがコントロールするのは、情報を取るか他のチャンネルに切り替えるかスキップするかを決める自分ではないと考えるべきでしょう。 Alexey Klenov 2010.12.12 23:54 #2294 シチュエーション 週末にmt5の投資家パスワードで自分の口座にログインしたところ、本来なら口座に2つのポジションがあるはずです。投資家パスワードでログインした別の口座（最近開設）で、まだ取引をしていないのですが、「資産」タブに以前の口座のデータが表示されます。これは、トレーディングブックマークです。 資金」と「証拠金」の違いは同じとは思えません)。 削除済み 2010.12.14 13:10 #2295 Renat:最適化段階で発生したこのバグは、すでに修正されています。修正したビルドは月曜日にリリースされる予定です。ご迷惑をおかけしました、やりすぎました...。 新ビルドのリリースが遅れているようですね？それとも、また一番いいところを見逃してしまったのか...？:) Renat Fatkhullin 2010.12.14 13:31 #2296 Interesting: 新ビルドのリリースが遅れているようですね？それとも、また一番いいところを見逃してしまったのか...？:) 料理、トリビアの修正。 Mykola Demko 2010.12.14 13:41 #2297 言われたとおりに質問する。 EAはどのようにしてデータをファイルにアップロード/ダウンロードできるのでしょうか？ そして最も重要なことは、テスターで、そう、エージェントで動作することです。エージェントが見ることができるように、ファイルはどこに置くべきでしょうか？せめてファイルからではなく、エージェントに読み込ませるなどして、アンロードしていただければと思います。エージェントはテスターの命令で起動するので、何らかのデータが送信されます。この処理をインスタンス変数で制御するだけでなく、配列の送信もできるようにしたい。 Slava 2010.12.14 15:12 #2298 Urain: EAはどのようにデータをファイルにロード/アンロードできますか？ そして最も重要なことは、テスターで、そう、エージェントで動作することです。 #property tester_file "bla-bla-bla" https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation ファイルのアップロードはできません。 ローカルでテストする場合（ローカルエージェントのみ）、クライアント端末の共有フォルダー内のファイルを開くことができます。 Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2010.12.14 15:15 #2299 stringo:#property tester_file "bla-bla-bla"プログラムプロパティテスターインジケータ 列 カスタムインジケータの名前。フォーマットは "indicator_name.ex5" です。テストに必要なインジケータは、対応するパラメータが定数文字列で指定されている場合、iCustom() 関数呼び出しから自動的に決定される。その他の場合(IndicatorCreate() 関数の使用、またはインジケータ名を定義するパラメータに定数でない文字列を使用)には、このプロパティが必要です。 テスターファイル 列 テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、操作されます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。 テスタライブラリ 列 二重引用符で囲まれたライブラリ名（拡張子付き）。ライブラリは、dllとex5の両方の拡張子を持つことができます。 テストに必要なライブラリは自動的に検出されます。ただし、カスタム・ インジケータでライブラリを使用する場合は、次のプロパティを使用する必要があります。 fellow 2010.12.14 15:15 #2300 インジケータ・バッファの読み方がぎこちない：最後のバーからではない（( 1...223224225226227228229230231232233234235236237...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
歴史の穴をなくしてほしいという声が非常に強いのですが、それを提案するわけですね。
穴を開けるのではなく、信頼できる情報を持つことを提案しているのです。非標準のTFと、過去のデータのフォーマットにアクセスする機能を提案しています
データを持っているという幻想ではなく、信頼性が必要なのです。穴をどう塞ぐか、塞がないかは別問題です。
開発者への提案：履歴にパッチを当てるかどうかを選択するための「魔法のチェックボックス」を作ってほしい
イモト - 今後5-6ヶ月は、実際の口座で 動作する本格的なプラットフォームは望めませんし、5-6ヶ月では、MT5がどのように見えるか、また、それが全く存在しないかどうかはまだ未知数です。
イモト - 次の5-6ヶ月で実際のアカウントで 動作するように本格的なプラットフォームを期待することは何もありませんし、5-6ヶ月では、MT5がどのように見えるか、それが全くあるかどうかはまだ不明である。
適切なタイミングで、適切な場所で、パニックに陥った人たちをその場で射殺したのだ。バイソンやバッファローの群れでは、理由もなく鳴く子牛は、裁判もせずに踏みつけにされる。
該当する掲示板のアカウントを「撮影」した方がいいのでは？とはいえ、そうですね、人道的でないことは同意します。
適切なタイミングと場所で、パニックになった人たちをその場で射殺したのだ。バイソンやバッファローの群れでは、理由もなく鳴く子牛は、裁判もせずに踏みつけにされる。
該当する掲示板のアカウントを「撮影」した方がいいのでは？とはいえ、そうですね、人道的でないことは同意します。
そうですね、人道的ではありませんが、合理的です。
MT4の欠点は、マイクロリアルでの作業に適していることですが、残念なことに、私はいつももっと何かを求めており、そのような約束がmethaquotの代表者によってなされています。これから5ヶ月間、ここですることがないので、これでお別れです。頑張ってください。
そして、どのトークショーでも「Dom-2は閉鎖されるべきではないか」というテーマで議論が行われているときは、ホットラインに電話することを忘れないでください。 何より、メディアや言論の自由を誰かがコントロールするのは、情報を取るか他のチャンネルに切り替えるかスキップするかを決める自分ではないと考えるべきでしょう。
シチュエーション
週末にmt5の投資家パスワードで自分の口座にログインしたところ、本来なら口座に2つのポジションがあるはずです。
投資家パスワードでログインした別の口座（最近開設）で、まだ取引をしていないのですが、「資産」タブに以前の口座のデータが表示されます。
これは、トレーディングブックマークです。
資金」と「証拠金」の違いは同じとは思えません)。
最適化段階で発生したこのバグは、すでに修正されています。修正したビルドは月曜日にリリースされる予定です。
ご迷惑をおかけしました、やりすぎました...。
新ビルドのリリースが遅れているようですね？それとも、また一番いいところを見逃してしまったのか...？:)
言われたとおりに質問する。
EAはどのようにしてデータをファイルにアップロード/ダウンロードできるのでしょうか？ そして最も重要なことは、テスターで、そう、エージェントで動作することです。
エージェントが見ることができるように、ファイルはどこに置くべきでしょうか？
せめてファイルからではなく、エージェントに読み込ませるなどして、アンロードしていただければと思います。
エージェントはテスターの命令で起動するので、何らかのデータが送信されます。この処理をインスタンス変数で制御するだけでなく、配列の送信もできるようにしたい。
EAはどのようにデータをファイルにロード/アンロードできますか？ そして最も重要なことは、テスターで、そう、エージェントで動作することです。
#property tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
ファイルのアップロードはできません。 ローカルでテストする場合（ローカルエージェントのみ）、クライアント端末の共有フォルダー内のファイルを開くことができます。
#property tester_file "bla-bla-bla"
プログラムプロパティ
テスターインジケータ
列
カスタムインジケータの名前。フォーマットは "indicator_name.ex5" です。テストに必要なインジケータは、対応するパラメータが定数文字列で指定されている場合、iCustom() 関数呼び出しから自動的に決定される。その他の場合(IndicatorCreate() 関数の使用、またはインジケータ名を定義するパラメータに定数でない文字列を使用)には、このプロパティが必要です。
テスターファイル
列
テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、操作されます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。
テスタライブラリ
列
二重引用符で囲まれたライブラリ名（拡張子付き）。ライブラリは、dllとex5の両方の拡張子を持つことができます。 テストに必要なライブラリは自動的に検出されます。ただし、カスタム・ インジケータでライブラリを使用する場合は、次のプロパティを使用する必要があります。