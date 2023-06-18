エラー、バグ、質問 - ページ 224 1...217218219220221222223224225226227228229230231...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.12.09 23:44 #2231 リモートエージェントの分野で多くの修正を施した新しいビルドが登場します。死んだ」エージェントの ポーリングの頻度を変更する予定です。近い将来、遠隔地のリソースを大量に利用することになるため、エージェントリストの管理性を向上させる予定です。最低限、"Group Agents "モードを追加し、同じIPアドレスのエージェントは1つにまとめられるようにする予定です。現在、専用エージェントのグループ操作が機能し、パーティション全体を有効化/無効化するオプションがあります。 Jager 2010.12.10 00:45 #2232 Renat:リモートエージェントの分野で多くの修正を施した新しいビルドが登場します。死んだ」エージェントのポーリングの頻度を変更する予定です。近い将来、遠隔地のリソースを大量に利用することになるため、エージェントリストの管理性を向上させる予定です。最低限、"Group Agents "モードを追加し、同じIPアドレスのエージェントは1つにまとめられるようにする予定です。現在、専用エージェントのグループ操作が動作し、パーティション全体の有効化/無効化が可能です。 もうひとつ、「パーティションの作成」「パーティションの削除」が追加されるといいですね。 Maxim 2010.12.10 09:15 #2233 開発者の皆様へ ニュース」タブ。ニュースの閲覧が非常に不便（サイズが保存されない）、ウィンドウを開き直すたびに都合の良いサイズに引き伸ばさねばならない。 Jager 2010.12.10 09:53 #2234 テスターに、テスターの結果が終了するまでの残り時間を表示するカウントダウンを 追加します。MT4にはこれがあります。 Александр 2010.12.10 10:04 #2235 Jager:テスターに、テスターの結果が終了するまでの残り時間を表示するカウントダウンを 追加します。MT4にはこれがあります。 テスターを1行に最小化すると表示されます（Agent | Logの右側のタブ線をダブルクリック）。 Jager 2010.12.10 11:54 #2236 vikulin: テスターを1行に最小化すると見ることができます（Agent | Logの右側のタブ付き行をダブルクリックします）。 今回は、もっと下の方に表示できないのでしょうか？現在のプロファイル」の横に配置します。そうすれば、無駄なダブルクリックをする必要がなくなります。 Maxim Lyashov 2010.12.10 12:04 #2237 チャート左下に ある「チャート位置固定」スライダーが、チャート上で正しく動作しない。MT4で、実行された取引を分析するときに、チャートの中心にドラッグして、タイムフレームを切り替えるときに、チャートの必要なポイントが中心に来るようにするために、よく使いました。しかし、MT5では、タイムフレームを切り替えると、チャートがどんどんずれていきます。この誤りを訂正してください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5 snookeredman 2010.12.10 15:09 #2238 こんにちは。MQL5プロフェッショナル、ヘルプ!私の状況は単純で、あるクラスが次のような属性を持っています。CSymbolInfo *m_symbols[].外部から初期化する方法は？もちろん、Init(...,CsymbolInfo *symbols[],...) 関数を書けばいいのですが。が、この方法ではパラメータを渡すことができないことが判明しました。以下のようなアイデアが表示されます。1. クラスと初期化関数で、ポインタの配列の代わりに CSymbolInfo m_symbols[] オブジェクトの配列を使用します。しかし、この解決策は適切ではありません。なぜなら、これらのオブジェクトを の外部プログラムにコピーする必要があるからです。CSymbolInfo *sym;sym = new CSymbolInfo;sym.Name("EURUSD")。gSymbols[s++] = sym; // ポインタの配列ではなく、オブジェクトの配列である場合のコピー、 -。 不可能! また、CsymbolInfoクラスには、オブジェクトをコピーする機能はありません。2. CArrayObj クラスの 配列に全てのポインタを格納する。CSymbolInfoクラスは、CObjectクラスの子孫ではないので、これも不可能です。3. この配列をクラス内で初期化します。基本的には、よく遭遇することかもしれませんが、悪いやり方です。この場合、カプセル化の原則に違反する。では、どうすれば私の問題を解決できるのか。私は何かを見逃しているに違いない。ご回答をよろしくお願いします。 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第2回）：取引戦略の仮想ポジションへの移行 クロスプラットフォームEA: マネーマネジメント クロスプラットフォームEA: シグナル Victor Kirillin 2010.12.10 16:43 #2239 snookeredman:午後MQL5プロフェッショナル、ヘルプ!私の状況は単純で、あるクラスが次のような属性を持っています。CSymbolInfo *m_symbols[].外部から初期化する方法は？もちろん、Init(...,CsymbolInfo *symbols[],...) 関数を書けばいいのですが。が、この方法ではパラメータを渡すことができないことが判明しました。以下のようなアイデアが表示されます。1. クラスと初期化関数で、ポインタの配列の代わりに CSymbolInfo m_symbols[] オブジェクトの配列を使用します。しかし、この解決策は適切ではありません。なぜなら、 の外部プログラムにおいて、これらのオブジェクトをコピーする必要があるためです。CSymbolInfo *sym;sym = new CSymbolInfo;sym.Name("EURUSD");gSymbols[s++] = sym; // ポインタ配列ではなく、オブジェクト配列であればコピーしない！(笑)また、CsymbolInfoクラスには、オブジェクトをコピーする機能はありません。2. すべてのポインタを CArrayObj クラスの配列に格納する。CSymbolInfoクラスは、CObjectクラスの子孫ではないので、これも不可能です。3. この配列をクラス内で初期化します。基本的には、よく遭遇することかもしれませんが、悪いやり方です。この場合、カプセル化の原則に違反することになりますでは、どうすれば私の問題を解決できるのか？何か勘違いしているようだ。何か回答があれば幸いです。以下の方法で試してみてください。CSymbolInfo m_symbols[10]。CSymbolInfo* gSymbols[10]。//--- コピーfor(int i=0;i<10;i++)gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]); majestic 2010.12.11 11:44 #2240 グラフの生成に不具合が あるのはなぜですか？添付のスクリーンショットでご確認いただけます。- m15期- 画面の半分が日足のローソク足、残り半分が時間足のローソク足 Expert Advisorがどのように機能するかは想像がつきますが......。mt5が誕生して以来、このバグを見たことがなく、まだ修正されていない =(また、写真では縦線 付近の日付が目盛りと合体していますが、どちらも見えません。また、この場をお借りしてご挨拶申し上げます。を聞くようにしました。- のように、オブジェクトをダブル クリックしてプロパティを開くことができるようになるのはいつ頃でしょうか？ 1...217218219220221222223224225226227228229230231...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リモートエージェントの分野で多くの修正を施した新しいビルドが登場します。死んだ」エージェントの ポーリングの頻度を変更する予定です。
近い将来、遠隔地のリソースを大量に利用することになるため、エージェントリストの管理性を向上させる予定です。最低限、"Group Agents "モードを追加し、同じIPアドレスのエージェントは1つにまとめられるようにする予定です。
現在、専用エージェントのグループ操作が機能し、パーティション全体を有効化/無効化するオプションがあります。
開発者の皆様へ
ニュース」タブ。ニュースの閲覧が非常に不便（サイズが保存されない）、ウィンドウを開き直すたびに都合の良いサイズに引き伸ばさねばならない。
テスターに、テスターの結果が終了するまでの残り時間を表示するカウントダウンを 追加します。MT4にはこれがあります。
テスターを1行に最小化すると見ることができます（Agent | Logの右側のタブ付き行をダブルクリックします）。
今回は、もっと下の方に表示できないのでしょうか？現在のプロファイル」の横に配置します。そうすれば、無駄なダブルクリックをする必要がなくなります。
こんにちは。
MQL5プロフェッショナル、ヘルプ!
私の状況は単純で、あるクラスが次のような属性を持っています。
CSymbolInfo *m_symbols[].
外部から初期化する方法は？
もちろん、Init(...,CsymbolInfo *symbols[],...) 関数を書けばいいのですが。
が、この方法ではパラメータを渡すことができないことが判明しました。以下のようなアイデアが表示されます。
では、どうすれば私の問題を解決できるのか。
私は何かを見逃しているに違いない。
ご回答をよろしくお願いします。
以下の方法で試してみてください。
CSymbolInfo m_symbols[10]。
CSymbolInfo* gSymbols[10]。
//--- コピー
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);
グラフの生成に不具合が あるのはなぜですか？
添付のスクリーンショットでご確認いただけます。
- m15期
- 画面の半分が日足のローソク足、残り半分が時間足のローソク足
Expert Advisorがどのように機能するかは想像がつきますが......。
mt5が誕生して以来、このバグを見たことがなく、まだ修正されていない =(
また、写真では縦線 付近の日付が目盛りと合体していますが、どちらも見えません。
また、この場をお借りしてご挨拶申し上げます。を聞くようにしました。
- のように、オブジェクトをダブル クリックしてプロパティを開くことができるようになるのはいつ頃でしょうか？