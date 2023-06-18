エラー、バグ、質問 - ページ 224

リモートエージェントの分野で多くの修正を施した新しいビルドが登場します。死んだ」エージェントの ポーリングの頻度を変更する予定です。

近い将来、遠隔地のリソースを大量に利用することになるため、エージェントリストの管理性を向上させる予定です。最低限、"Group Agents "モードを追加し、同じIPアドレスのエージェントは1つにまとめられるようにする予定です。

現在、専用エージェントのグループ操作が機能し、パーティション全体を有効化/無効化するオプションがあります。


 
Renat:

もうひとつ、「パーティションの作成」「パーティションの削除」が追加されるといいですね。
 

開発者の皆様へ

ニュース」タブ。ニュースの閲覧が非常に不便（サイズが保存されない）、ウィンドウを開き直すたびに都合の良いサイズに引き伸ばさねばならない。

 
テスターに、テスターの結果が終了するまでの残り時間を表示するカウントダウンを 追加します。MT4にはこれがあります。
 
テスターを1行に最小化すると表示されます（Agent | Logの右側のタブ線をダブルクリック）。
 
今回は、もっと下の方に表示できないのでしょうか？現在のプロファイル」の横に配置します。そうすれば、無駄なダブルクリックをする必要がなくなります。
 
チャート左下に ある「チャート位置固定」スライダーが、チャート上で正しく動作しない。MT4で、実行された取引を分析するときに、チャートの中心にドラッグして、タイムフレームを切り替えるときに、チャートの必要なポイントが中心に来るようにするために、よく使いました。しかし、MT5では、タイムフレームを切り替えると、チャートがどんどんずれていきます。この誤りを訂正してください。
こんにちは。

MQL5プロフェッショナル、ヘルプ!

私の状況は単純で、あるクラスが次のような属性を持っています。

CSymbolInfo *m_symbols[].

外部から初期化する方法は？

もちろん、Init(...,CsymbolInfo *symbols[],...) 関数を書けばいいのですが。

が、この方法ではパラメータを渡すことができないことが判明しました。以下のようなアイデアが表示されます。

1. クラスと初期化関数で、ポインタの配列の代わりに CSymbolInfo m_symbols[] オブジェクトの配列を使用します。しかし、この解決策は適切ではありません。なぜなら、これらのオブジェクトを の外部プログラムにコピーする必要があるからです。

CSymbolInfo *sym;

sym = new CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD")。

gSymbols[s++] = sym; // ポインタの配列ではなく、オブジェクトの配列である場合のコピー、 -。 不可能!

また、CsymbolInfoクラスには、オブジェクトをコピーする機能はありません。
2. CArrayObj クラスの 配列に全てのポインタを格納する。CSymbolInfoクラスは、CObjectクラスの子孫ではないので、これも不可能です。
3. この配列をクラス内で初期化します。基本的には、よく遭遇することかもしれませんが、悪いやり方です。この場合、カプセル化の原則に違反する。

では、どうすれば私の問題を解決できるのか。

私は何かを見逃しているに違いない。

ご回答をよろしくお願いします。

 
以下の方法で試してみてください。

CSymbolInfo m_symbols[10]。

CSymbolInfo* gSymbols[10]。

//--- コピー

for(int i=0;i<10;i++)

gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);

 

グラフの生成に不具合が あるのはなぜですか？

添付のスクリーンショットでご確認いただけます。

- m15期

- 画面の半分が日足のローソク足、残り半分が時間足のローソク足

Expert Advisorがどのように機能するかは想像がつきますが......。

mt5が誕生して以来、このバグを見たことがなく、まだ修正されていない =(

また、写真では縦線 付近の日付が目盛りと合体していますが、どちらも見えません。

また、この場をお借りしてご挨拶申し上げます。を聞くようにしました。

- のように、オブジェクトをダブル クリックしてプロパティを開くことができるようになるのはいつ頃でしょうか？

