エラー、バグ、質問 - ページ 233

Rashid Umarov 2010.12.15 11:50 #2321

Arms:バグとは何ですか？テスターは動作していましたが、アップデート後はExpertにInputパラメータすら存在しなくなりました。そして、彼らは...専門家はチャートに載せない。どこの専門家がこんなバカなアップデートを公開したんだ？何を改善したのか？何をチェックしたのでしょうか？どのように作品を提出したのでしょうか。そのような仕事はどのように受け入れられていたのでしょうか。この共同「作品」は、どのように公開されたのでしょうか。

サービスデスクに手紙を出して、必要な詳細を知らせてもらえますか？Windowsのビットシステムおよびバージョンは何ですか。Expert AdvisorsやIndicatorsの再コンパイルは行いましたか？端末のログなど

Ilyas 2010.12.15 12:16 #2322

インジケーターの読み込みに 問題があるのは、コンパイラーエラーです。現在、アップデートを準備中です。

Andrey Sharov 2010.12.15 12:20 #2323

テスターログで自動スクロールを無効にしてもうまくいきません。

Test Account 2010.12.15 12:28 #2324

Ashes:テスターログで自動スクロールを無効にしてもうまくいきません。もっと詳しく知りたい。おそらく、表示される項目が多すぎることが原因ではないでしょうか？

vyv 2010.12.15 12:49 #2325

1. デバッガ起動後、MTのウィンドウが崩れる。でした。

デバッガ起動後

になった

vyv 2010.12.15 12:55 #2326

2.テスターをドロップダウン・リストでパラメータを確認しながら実行する場合。テスターは正常にリストを実行します。最初の実行「Run Single Test」の後、ビューが数字に変わり、設定値がノックダウンされます。

vyv 2010.12.15 13:05 #2327

3.MT4として、試運転時にチャートの表示を 無効にすることは可能でしょうが、たくさんのチャートを積んでから座って閉じると、偶然にも希望の設定を閉じることができますので、作ってください。テスト時のレンダリング速度の設定や、グラフを表示しないオプションのチェックが可能です。5.デバッガーという概念そのものが曲者で、テスタブルチャートを表示しながらヒストリーをデバッグすることができないのです。そこで、デバッグを開始して、ティックを待つか、いっそのこと、週末にはティックでは全く動作しないようにします。あとはExpert Advisorをデバッグ用のタイマーで動作するように変更するだけです。また、履歴がなければ、まあティックが始まった、まあ開始された、価格変動に依存する構成はない、つまり何も確認できないのである。あとはアラートを書いてテスターで実行し、ログに書き込まれる内容を確認するのみです。それじゃ、このデバッガは使い物にならないね。MT4でinform()を使ってチャートウィンドウで何かを見るくらいはできるはずです。しかし、ここでは事実上、やみくもに書いていますね。

Виталий 2010.12.15 13:27 #2328

vyv:3.MT4として、試運転時にチャートの表示を 無効にすることは可能でしょうが、たくさんのチャートを積んでから座って閉じると、偶然にも希望の設定を閉じることができますので、作ってください。欲を言えば、MT4のようにテスト時にレンダリング速度を設定でき、必要であればグラフを表示しないにチェックを入れられると良いのではと思います。

こういう点があったら便利だなという要望には賛成です。私は何十ものこれらの不要なウィンドウを1000回閉じる必要があり、しばしばカスタマイズされたチャートと一緒に正しいウィンドウを閉じます。

vyv 2010.12.15 15:23 #2329

6.スタイラーを ありがとうございました。とても便利です。一つ要望があるとすれば、スタイリストがこのように括弧をつけると非常に違和感があり、珍しいと思います。

スタイリストがこのようにブラケットを付けてくれたら、もっと素敵なんですけどね。

何が正しくて何が間違っているのか、議論するのは難しいですね。習慣と好みの問題だと思います。

私が考える最良の解決策は、ユーザーが括弧をどのように配置するかを選択できるようにすること、つまり、ここのどこかに別のパラメータを追加することでしょう。

Edgar Akhmadeev 2010.12.15 15:54 #2330

vyv:6.スタイラーをありがとうございます。とても便利です。一つ要望があるとすれば、スタイリストがこのようにブラケットを配置すると、非常に違和感があり、珍しいと思います。

何が正しくて何が間違っているのか、議論するのは難しいですね。習慣と好みの問題だと思います。

私の考えでは、最も正しい解決策は、ユーザーがブラケットの配置方法を選択できるようにすること、つまり、ここのどこかに別のパラメータを追加することです。

全く同感です。そのため、MT5では使っていません。とても便利なのですが、掘り下げやすいように新しいコードを手作業でフォーマットすることが多いのです。最近のIDEでは、いくつかの標準的なスタイルの既製品の他に、これらすべてをカスタマイズすることができます。MQが実装を予定しているのは間違いない、あまりにも当たり前の機能。ただ、今はもっと重要なタスクがたくさんあるのです。
バグとは何ですか？
テスターは動作していましたが、アップデート後はExpertにInputパラメータすら存在しなくなりました。そして、彼らは...
専門家はチャートに載せない。
どこの専門家がこんなバカなアップデートを公開したんだ？
何を改善したのか？
何をチェックしたのでしょうか？
どのように作品を提出したのでしょうか。
そのような仕事はどのように受け入れられていたのでしょうか。
この共同「作品」は、どのように公開されたのでしょうか。
サービスデスクに手紙を出して、必要な詳細を知らせてもらえますか？
もっと詳しく知りたい。
おそらく、表示される項目が多すぎることが原因ではないでしょうか？
1. デバッガ起動後、MTのウィンドウが崩れる。
でした。
デバッガ起動後
になった
2.テスターをドロップダウン・リストでパラメータを確認しながら実行する場合。テスターは正常にリストを実行します。
最初の実行「Run Single Test」の後、ビューが数字に変わり、設定値がノックダウンされます。
3.MT4として、試運転時にチャートの表示を 無効にすることは可能でしょうが、たくさんのチャートを積んでから座って閉じると、偶然にも希望の設定を閉じることができますので、作ってください。
テスト時のレンダリング速度の設定や、グラフを表示しないオプションのチェックが可能です。
5.デバッガーという概念そのものが曲者で、テスタブルチャートを表示しながらヒストリーをデバッグすることができないのです。そこで、デバッグを開始して、ティックを待つか、いっそのこと、週末にはティックでは全く動作しないようにします。あとはExpert Advisorをデバッグ用のタイマーで動作するように変更するだけです。また、履歴がなければ、まあティックが始まった、まあ開始された、価格変動に依存する構成はない、つまり何も確認できないのである。あとはアラートを書いてテスターで実行し、ログに書き込まれる内容を確認するのみです。それじゃ、このデバッガは使い物にならないね。MT4でinform()を使ってチャートウィンドウで何かを見るくらいはできるはずです。しかし、ここでは事実上、やみくもに書いていますね。
6.スタイラーを ありがとうございました。とても便利です。
一つ要望があるとすれば、スタイリストがこのように括弧をつけると非常に違和感があり、珍しいと思います。
スタイリストがこのようにブラケットを付けてくれたら、もっと素敵なんですけどね。
何が正しくて何が間違っているのか、議論するのは難しいですね。習慣と好みの問題だと思います。
私が考える最良の解決策は、ユーザーが括弧をどのように配置するかを選択できるようにすること、つまり、ここのどこかに別のパラメータを追加することでしょう。
私の考えでは、最も正しい解決策は、ユーザーがブラケットの配置方法を選択できるようにすること、つまり、ここのどこかに別のパラメータを追加することです。
全く同感です。そのため、MT5では使っていません。とても便利なのですが、掘り下げやすいように新しいコードを手作業でフォーマットすることが多いのです。
最近のIDEでは、いくつかの標準的なスタイルの既製品の他に、これらすべてをカスタマイズすることができます。
MQが実装を予定しているのは間違いない、あまりにも当たり前の機能。ただ、今はもっと重要なタスクがたくさんあるのです。