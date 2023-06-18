エラー、バグ、質問 - ページ 225

開発者の皆様へ。

もちろん、これはMT5とは直接関係ありませんが、私の現在のプロジェクトにとって 重要です。私が理解しているように、MT4で1つのシンボルで複数のオープン「ポジション」（注文）を閉じるとき、負けている注文が最初に処理されるのでしょうか？

例えば、MT4 で10個のオープンポジション（未決済注文）があり、それらが全てある価格でサーバーによって 決済される場合、どの順番で決済処理が行われるのでしょうか。

追記

特に、MT4サーバーの 状況に興味があります。

 
majestic:

このバグはmt5が誕生したときから存在し、まだ修正されていない =(

私の勘違いでなければ、証券会社側のバグで、リアル口座の ある証券会社は少ないが誰も気にしていない。これは、私がMT5に冷めた理由の一つで、自分のコードをMT5口座でテストする意味がないと思うからである。

また、ゼロバーが描画されないバグもあります。

聞け！
もし、星が灯ったら-。
誰かに必要とされているということです。
では、誰かがそうして欲しいと？
これをスピットボールと呼ぶ人がいるということでしょうか。
真珠？

ウラジーミル・マヤコフスキー

ZS: マヤコフスキーの言葉を引用して申し訳ないのですが、私はこの一節が大好きで、我慢できませんでした。

majestic:

グラフの生成に不具合が あるのはなぜですか？

添付のスクリーンショットでご確認いただけます。

- m15期

- 画面の半分が日足のローソク足、残り半分が時間足のローソク足

これはシステムのバグではなく、データベースに正しい履歴をアップロードしていないブローカーの組織的な問題である。

弊社サーバーaccess.metatrader5.com:443に接続 - そこにあるすべての履歴は正しいです。



そして写真では、縦線 付近の日付が目盛りと合体しているのがわかります。どちらも見えませんね

そうです、そうあるべきなんです。



- 4のようにオブジェクトをダブルクリック するとプロパティが表示されるようになるのはいつ頃でしょうか？

オブジェクトをクリックするとOnChartEvent イベントが呼び出され、Expert Advisorに優先的に処理 されるようになりました。
 
Renat:

これはシステムのバグではなく、正しい履歴をデータベースにアップロードしていなかったブローカーの組織的な問題である。

私たちのサーバーに接続します access.metatrader5.com:443 - すべての履歴はそこに正しいです。

- このサーバーのバグのスクリーンショットを描いてください。

ええ、そうあるべきなんです。

- しかし、これは明らかなバグであり、縦線の使用はバックグラウンドでのみ可能であることが判明しました。

オブジェクトのクリックでOnChartEvent イベントをトリガーするようになりました- Expert Advisorに処理優先 権が与えられます。

- つまり、以前の機能は忘れてもいいのか、それとも、動作を規制するチェックボックスがあるのか？

最後になりましたが

- 4ではオブジェクトをドラッグすると 上にヒントが 表示されていましたが、なぜか左側に表示されるようになり、邪魔です。

- いつもではないのですが、なぜか、チャートにトレンドラインを付けたり、その位置を変えたりすると、端末がすごく重く なることが多いんです...。チャートの右端から離れるほど失速しているような...。つまり、数秒間フリーズしてしまうのです。

- ...そしてこの線は、位置を変えたらそのまま消えて、数秒後にまた現れる...あるいは、端を引っ張って離したら、何もないところに飛んでいく...そしてまた飛んでいく...そんなこともある......。

- 特に、最初にTFを開いたときに、チャート上のすべてのオブジェクトが 前後に飛び交うと、さらに面白い。

とにかく、これまでのところ、「Five」を開こうという試みはすべて失敗に終わっている......。=(

 
majestic:

- このサーバーからバグ画面を描画する？

はい、MetaQuotes-Demo サーバーからバグを正確に示してください、お願いします。
開発者の皆さん、こんにちは。MKL5言語には、 1次元数値配列の最大要素を検索 する関数 ArrayMaximumが ある。 多次元配列の 最大要素インデックスを検索する同様の関数を作ってみてはどうでしょうか。実を言うと、私には必要なんです。ありがとうございます。
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные - Документация по MQL5
-Alexey-:
開発者の皆さん、こんにちは。MKL5言語には、 1次元数値配列の最大要素を検索 する関数 ArrayMaximumが あります。 多次元配列の 最大要素インデックスを検索する同様の関数を作ってみてはどうでしょうか。実を言うと、私には必要なんです。ありがとうございます。
自分で実装してみてはいかがでしょうか。
 
Renat:
はい、MetaQuotes-Demo サーバーからのエラーを正確に示してください、お願いします。


実際には、m15でローソク足が日足になっていることを示す。

これは94年11月のことだが......。日足のローソク足が何時からのものなのかわからない。"go to theend of the chart"を押しただけなのに。

Interesting:
自分で実装してみてはいかがでしょうか。
当面はそうするしかないのですが、将来的には、一行、一回で終わりという言語の利便性には大賛成です。
majestic:


実際には、m15でローソク足が日足になっていることを示す。

これは94年11月。

1.私の記憶に間違いがなければ、Eurは1999年に正式に導入されました。

もちろん、それ以前にも実験的に存在したのですが、それはまた別の話です。

2.どこかで（どこか忘れましたが）、チャンピオンシップのために、2005年からストーリーを準備したと書かれていましたが......。

