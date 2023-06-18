エラー、バグ、質問 - ページ 228 1...221222223224225226227228229230231232233234235...3185 新しいコメント Igor Makanu 2010.12.11 22:56 #2271 -Alexey-: こんにちは。MT5をテクニカル分析、つまりリアルタイムのデータ処理に使おうと思っています。早くしてほしい。プラットフォームが新しいので、このターミナルでの取引は考えていませんが、デモではダメなのでしょうか？こんなにも長い時間を、こんなにも長い時間を、私は知らない。あなたの情報は役に立ちます。MT5の可能性に魅力を感じています。Windowsのシステム時刻やカレンダーにAPI経由で簡単にアクセスでき、バーが更新されないように設定することができます。確かに物ではないですが、とても大切なことです。プログラムの適切な運用には、計算されたデータが正しいかどうか、より一層損をしないという意味で、さまざまなチェックを入力する必要があります。もし、プログラマーが何かを考慮しなかったが、考慮できたはずだとしたら、誰に責任があるのだろうか？この掲示板に投稿する気はさらさらないのに、返信せずにはいられなくなりました。また、MT5をテクニカル分析に使おうと思っていたのですが、DelphiのプログラムとMT4のコードの間をさまようことに疲れ、MT5ですべてを書き直し始めたところ、単なる困難ではなく、本当の問題が出てきました：限られたOOP（克服できる）、標準外のTF（私にとって便利だったことを克服できなかった）、履歴データをダウンロードできない（私は、開発者が約束を果たし、データフォーマットを公開してくれることを願っていました。hccファイル - この情報を見ていない）、品質のサポートのみmetaquotesサーバーと証券会社のサポートの欠如（あなたが他のサーバー上で取引する必要がありますので、便利ではありません - 多くの場合、非同期サーバーの 内部時間- 異なるろうそくの影がExpert Advisorsのための問題を作成）、新しいビルドのちょうど不合理なアップデート - 作業コードのセクションでは、動作を停止するなど、等々。まあ、誰も責める人がいないのであれば、同じナインやtradestationなどの勉強をせずにMT4/MT5プラットフォームに半年間費やしてきたことに、すでに罪悪感を感じています。 MT5は、強力なコンパイラ、イベントドリブンなWindowsモデル、C++やPascal/Delphiのレベルに劣らないコードを作成することができるなど、大きなメリットがあります誰かが必要としているのであれば、すぐにでも同意します - はい、私は無料のプラットフォームから多くを望む、そして私は全くフライとカツを分離しない)))。 Renat Fatkhullin 2010.12.11 23:04 #2272 IgorM:また、あなたではなく、あなたの会社でもなく、彼らが全部やってくれたのです......。人は、現実に対する批判的な認識をオフにすることが多いのが不思議です。しかし、もっと掘り下げてみると、理由はただ一つ。誰が悪いか、誰に責任があるかということよりも、誰がどこに近いか、ということに文句を言いたいからだ。今回も、サーバーだけでなく、クライアントの膨大なタスクが自動的に解決されるように、みんなで工夫しています。しかし、管理者が自分の手で間違った引用を輸入 した場合、その人の話を取り上げて別のものに置き換えることはできません。特定のブローカーのフォーラムで問題を明確に記述するか、彼らの技術サポートに書き込みます。 Igor Makanu 2010.12.11 23:13 #2273 Renat:人は、現実に対する批判的な認識をオフにすることが多いのが不思議です。OK、私はあなたに同意します - それはあなたのせいではありません、それはすべてのDCの無能な代表者です、それは私が良い気分にさせない - これまでのところ、私は一般的にプラットフォームへの信頼を失っているので、MT5には、DCからの品質のサポートはありません、そしてMT4には、彼らがすべてのポストインチキDCで叫ばないだろう、ロシアのフォーラムがない、DCがそうしたのですべてがうまくいかない、そしてメタ引用はそれらを支援します。それが現実です。私は現実をよく理解していないのでしょうか？ 私は同意します - あなたへの私の意見は、単に他のユーザーやプログラマの愚痴です、私の投稿に応答しないでください、私は尋ねたり要求したりしません。 Alexey Volchanskiy 2010.12.11 23:59 #2274 なんと、スペックについて質問しているのに、リファレンスへのリンクを渡される...。 ユーザーガイドと言語仕様書の違いを理解するようにしてください。 これらは2つの異なる文書であり、2つの異なる目的を持っています。 言語のすべての構成要素を一点一点明示的に記述する仕様書が必要です。 例えば、C#.NETの仕様 書。本当はC++の仕様を例にとると、もっと厳密で曖昧さがないのですが、その場でリファレンスが見つからないのです。 仕様書は、私がそれを開いて開発者に、1.3.5はあることを言っているのに、コンパイラは別のことを生成していると言えるようにするために必要なものです。そんなものがあるのか？ そんなものはない、ハンドブックがあるじゃないか...。MQL5 ギャラクシー・トラベラー のちなみに、悪いガイドではなく、ところどころ、とてもよく書かれているのですが、仕様書ではありません。 私自身、ソフトウェアのドキュメントを書くのが大嫌いで、しばしば書かなければならなかったし、英語でさえも書かなければならなかったのです。でも、突貫工事は間に合わない、まだ早いだろう、まずはバグをなくすことが先決だ。エラーについてあなたの掲示板で判断しているのですが、そうしないとまた私のアクビを叫び始めますよ。プログラミングの初心者や、MQL4のプログラミング知識しかない人にとっては、OOPとは何か、なぜ必要なのかが不明なので、このキャストの連載を終了することにします。 Renat Fatkhullin 2010.12.12 00:42 #2275 VDev: やれやれ、仕様書について尋ねると、ハンドブックへのリンクを渡される......。 ユーザーガイドと言語仕様書の違いを理解するようにしてください。 言語に関するすべての情報は、膨大かつ拡張可能なMQL5ドキュメントで入手できます。さらに、MQL5.コミュニティ全体がトレーダーや開発者を支援するために構築されています。 これほど豊富なドキュメントと情報を提供するプログラミング言語は、世界でも他にありません。specについて：訪問者の99.99％は、プログラミング言語の純粋な（コンパイラ用の）specを読むだけの知識を持ち合わせていません。開発者の一般的なレベルは、何も知ろうとしないし、書こうとしない、というのは、素晴らしいご指摘でした。 削除済み 2010.12.12 07:05 #2276 IgorM:御社はこの市場に新規参入されますか？クライアント側だけでなく、サーバー側にも責任を持ち、クオリティを追求する余裕はないのでしょうか？ ユーザーとしては、それがどのように見えるかなんて気にしない - 物理的にも5.25インチフロッピーディスクにクオリティの高い履歴を流し込む .ブローカーへの質問については - 何のために？ 私は数回サポートサービスに連絡している、私は技術的な問題で助けることができない無能な人々のために幸運だと思う - とMT5の答えの面で - この取引プラットフォームはテストモードで、我々はまだそれについて特定の情報を提供することはできません。1.ブローカー/ディーラーに責任があることについて。あなた（あなただけ）がスイスの有名な銀行を訪れ、手にいくつかのバッグを持ちながら、（目撃者なしで）1時間だけメイン金庫室に入れてほしいと頼む状況を想像してください。あるいは、2つ目の方法として、2、3日の間、自社のソフトウェアにアクセスすることを許可してもらい、ハードウェアに物理的にアクセスすることも可能です。ここでどう終わるかは、みんな知っている。2.質問は、ブローカーのためではなく、あなたのためにあるべきである - なぜですか？なぜブローカーにリアル口座を 開設するのですか？なぜ、このブローカーに血税を預けるのか？3.なぜこのブローカーでリアル口座を開設したいのですか？残念ながら、私たちのサポートチームは、新しく導入された製品の特徴を表面的にしか知らない場合がほとんどです（これはMT5に限ったことではありません）。そして、一般的なフレーズで答えることが多い。アルパリのサーバー構成がおかしい、矛盾しているといった事態がすでに何度か起きていて、最初はみんなMT5のせいにしていたんです。最終的にアルパリのサーバー設定の問題であることが理解できたとき。イゴールM有名なアルパリでさえ、取引プラットフォームの選択ページから御社のMT5の広告を削除したことに憤りを感じないのでしょうか？そして、mql4フォーラムの人々は、MT5への移行とMT4はもはやイモ、開発者によってもサポートされていないことをロットの禁止について絶賛している - ちょうどあなたの組織の困難とプラットフォームの威信を台無しに - なぜDCと開発者の両方からバグだらけの取引プラットフォームを解放するのですか？4.広告を出すか出さないかは、証券会社の仕事でしょう。アルパリは長い間MT5を使用しており、このプラットフォームのテストに成功していると私は考えています。それゆえ、興味を持ってくれていることがわかる。みんな自分の利益を尊重しながら、自分のやるべきことをきっちりやっている。不平不満と何か関係があるのでしょうか？5.ロコが足りないことは、事前に発表されています。そして、これは世界的な問題なのですか？MT4を完全に捨てて、MT5に移行することを決めたブローカーもいるのでは？6.サポートしていない」ということですが、MT4の過去2回のリリースについてはどうでしょうか？もしかして、MQの代表がどこかで「2年後には全員が強制的にMT5に乗り換えなければならない」と発言しているのでは？私の記憶が正しければ、アルパリはMT4を手放すつもりはありません（少なくとも彼らによると「最後の顧客まで」）。7.プラットフォームがどの程度生かされているか、実際の取引に適しているかは、別の話だと思われます。そして、それはブローカーとトレーダーが決めることです。すでにリアル口座が開設されているので、少なくともプラットフォームが確立されていることを実感した人はいるはずです。追記そして、今度は例として、より詳しく説明します。この記事を参考にしよう 堂々として いる。なぜこのような不具合のある チャートが生成 されるのでしょうか？添付のスクリーンショットで、ご覧いただけます。- m15期- 画面の半分を日足、残り半分を時間足のローソク足が占めています EAがどう動くか気になりますね。このバグはmt5が誕生したときからあり、まだ修正されていません =(そして、いかがでしょうか。すでに30回ほど話題になっている、MQさんの問題への回答については黙っておくことにします。しかし、どのサーバーで（どのブローカーで）この画像が表示されたのか、指定する必要はないのでしょうか？もしかしたら、MQはこの問題についてカスタマーサポートに「ヒント」を与えてくれるかもしれません（彼らが気づいていない場合）．:)不具合」「バグ」と宣言する必要があるのか？majestic：取引プラットフォームの「バグ」「不具合」「欠点」として申告する必要があるのでしょうか？ ジュなんでハエとカツを混同してるんだ？端末のエラーもその一つです。ブローカーの欠陥は別物です。ブローカーに履歴がない場合 - MQは何の関係があるのでしょうか？最近、ブローカーサポートに相談しています。私は、「なぜ、メジャーでも2カ月以上ないほど履歴が少ないのか？- (MT4上です)。700以上のシンボルがあり、MT4ターミナルは2ヶ月以上の履歴を保存できないとの回答でした。私は彼らにこう言いました。「おい、お前、これはMTの問題ではなく、楽器の履歴を制限することにしたお前の会社の問題だ。それだけで、話し方が変わってきたのです。ラズドルバエボ村ではこの車は乗り心地が悪く、定期的にサスペンションを修理するために多額の現金をチャリンチャリンと使っていることを、比喩的にBMWに伝えているのです。 道路の整備された他の村に引っ越した方がいいのでは？ +1動かすとしたら、足回りの方が重要なんだけど...。 majestic 2010.12.12 08:36 #2277 Interesting:そして、こんなのはどうでしょう。この問題はすでに30回も議論されていることなので、この問題に対するMQの代表の回答については黙っておくことにします。しかし、どのようなサーバー（どのブローカーで）このイメージが登場し、指定する必要はありません？もしかしたら、MQはこの問題についてカスタマーサポートに「ヒント」を与えてくれるかもしれません（彼らが気づいていない場合）．:)"不具合 "と断定する必要があるのか？バグ」であり、取引プラットフォームの欠点？これはバグです。 あなたのExpert AdvisorはM15タイムフレームで動作しており、突然1時間または日足ロウソクを取得します...は正常なのでしょうか？ダブルチェックについては、どなたかが書かれていましたが、まあ、mt4ではローソク足がないことを確認すればよかったのですが...他のタイムフレームからローソク足が出たことをどうやってプログラム的に判断するのか、謎です。議論されたかどうかは、220ページも掘り下げないとわからない？ そうだろうか...。私はブローカーに書き込むつもりはない...私はすでに答えを知っているので：我々は分の引用を持っていない...ので、M15に毎時と毎日を楽しむ...ははは...他の質問にはまだ答えていません。おめおめともしあなたが間違っているなら、あなたは私の投稿を一種の攻撃として受け取ったという印象があります... 彼らが言うように、何も個人的ではありません... 私は定期的に（私がmt5でクロールするn-12ビルド後）、それは任意の時間枠で歴史を深く調べることは非常に興味深いですので...... でも、残念ながらまだ使えません...ラインの気が変わるのを数秒待つ気にはなれません...バウンドして置いた場所に行ってしまうので )取引ロボットを優先して、MQが人のことを忘れないように、新しいビルドを気長に待っています )MQはWindowsのようなもの...。みんな悪いこと言ってるのに、まだ使ってるんだ...。なぜなら、それに代わる価値あるものがないからだ...。 こんにちは、Linuxoids さん ) Igor Makanu 2010.12.12 08:36 #2278 Interesting: そのような才能があなたの中から消えていくのは残念なことです。あなたはメチャコタに就職すべきです、そうすればすべての問題が確実に解決します。一方、レナートは夜半に書き続けています-「でも、まだそこにある」のです。バグのあるMT5なのか、サポート部門に優秀な管理者と金髪がいないのか、よくわからない。面白いのは、Renatが最初の2つの問題を説明したのに、今度はあなたが...。"...と来て、3つ目の問題をその場で説明する。自動車 産業を思い出したのですが、MT5の状況はアフトワズと似ています。工場に大金を投資して良い車を作っているのですが、一つ問題があって、この車は手元で故障しても運転できない曲がった馬鹿が買っているのです。SZS：初めての車は国産、もう買わない-生きたいから 削除済み 2010.12.12 10:47 #2279 majestic:M15のタイムフレームで動いているEAが、突然1時間や1日のローソク足になるのは、やはりバグだと思うのですが...。は正常なのでしょうか？ダブルチェックについては、どなたかが書かれていましたが、まあ、mt4ではローソク足がないことを確認すればよかったのですが...他のタイムフレームからローソク足が出たことをどうやってプログラム的に判断するのか、謎です。議論されたかどうかは、220ページも掘り下げないとわからない？ そうだろうか...。私はブローカーに書き込むつもりはない...私はすでに答えを知っているので：我々は分の引用を持っていない...ので、M15に毎時と毎日を楽しむ...ははは...私の他の質問には答えていない...賢い人たち」からも1.この状況に関してはEAが履歴で15分足ではなく1時間足のローソク足を「見る」場合、多分それは正常ではありません（しかしそれは取引の複雑な問題ではなく、また確かに開発者の問題でもありません）。これは、ご指摘の通り、証券会社の問題です（なぜ証券会社が高品質の履歴をサーバーにアップロードしていないのか、詳細は割愛します）。そして、私の意見では、どのEAもこのような状況をコードで処理すべきであり、プログラマーやコードのクライアントがこの状況で何をすべきかを決めるべきだと思います。2.ある疑問、何かが謎であれば、このテーマで聞かなければならない。論理的であろうと非論理的であろうと、投稿の形式は関係ない。やりながら考えていきます。しかし、できるだけ早くあなたがそうすぐにネット上のすべての叫びの難しさを満たすように - "バグ！！"、 "開発者が非難される！！"、 "Lokovなしソフトウェアダウンドレイン！！"など。3.やるだけでなく、やったことがある。また、素早く検索するために検索エンジンがありますが、それを使うことと、自分が探しているものがおおよそわかっていることを忘れないようにしましょう。 majestic 2010.12.12 11:37 #2280 Interesting: 3 - 議論の指南をお願いします。検索でどのようなクエリであり、それを見つけるのに何時間かかりましたか？ は、投稿に 快く同意しました - 残念なことに、そのような人はごくわずかです...。賢い人」は、いつも検索で送ろうとしている...。2 - 質問を繰り返す、または検索エンジンを使用しますか？)1 - mt4にはそのような無意味なものはありませんでした、5が混乱に拍車をかけたということです・・・。目で見ていたのですが、もしEAを実行していたら、問題を知ることはなかったでしょう...。toall：誰も有罪を探しているわけではないことをご理解ください。トレーダーとして、あるいは他のプログラムのユーザーとして、私はそれを実行し、その仕事の結果を再確認するのではなく、そのために設計されたことを行いたいと思うだけです...。とにかく、キャンドルのことは......忘れてください。これ以上議論しても仕方がないと思うのですが...。 1...221222223224225226227228229230231232233234235...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
