エラー、バグ、質問 - ページ 237 1...230231232233234235236237238239240241242243244...3185 新しいコメント Voodoo_King 2010.12.17 15:17 #2361 mql5:インジケーターの読み込みに 問題があるのは、コンパイラーエラーです。現在、アップデートを準備中です。ビルド370 すべてが同じ...iCustom indicatorが読み込めない。10回ほど再コンパイルし、キャッシュをクリアした。2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 インジケータ43がロードできないためエキスパートが削除されました[4802]。 2010.12.17 17:12:51 Core 1 FEOP EURUSD,H1 のロードに失敗しました。 Alexander 2010.12.17 15:24 #2362 Voodoo_King:ビルド370。すべてが同じ...iCustom indicatorが読み込めない。10回ほど再コンパイルし、キャッシュをクリアした。2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 インジケータ43がロードできないためエキスパートが削除されました[4802]。 2010.12.17 17:12:51 Core 1 FEOP EURUSD,H1 のロードに失敗しました。サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？Windowsのビットシステムおよびバージョン。インジケーターコードを貼付端末のログなど Voodoo_King 2010.12.17 15:47 #2363 ALozovoy: サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？Windowsのビットシステムおよびバージョン。インジケーターのコードを添付する場合端末のログなどEAのコードに #property tester_indicator "FEOP.ex5" を挿入すると、解決しましたが。1) 使わなくても以前は動作していた2) MQLのヘルプでは、このプロパティの使用方法を「"indicator_name.ex5 " という形式のカスタムインジケータ名」として説明しています。テストに必要な指標は、対応するパラメータが定数文字列として指定されている場合、iCustom()関数の呼び出しから自動的に決定 される。その他の場合（IndicatorCreate()関数の使用、またはインジケータ名を指定するパラメータに定数でない文字列を使用）、このプロパティは...でなければなりません。"すなわち、実際には、iCustomは、関数呼び出しからテストに必要な指標を、宣言されたとおりに自動的に決定するわけではありません。 Mykola Demko 2010.12.17 18:35 #2364 mql4では、Rectangle, Triangle, EllipseオブジェクトのFillカラーを設定することが可能でした。mql5ではそのようなオプションは見つからず、オブジェクトはアウトラインとしてのみ表示されます。質問：開発者がそのような機能を入れ忘れたのか、それとも意図的に削除したのでしょうか？それでも可能であれば、それを可能にする機能を明示してください。 Rashid Umarov 2010.12.17 18:49 #2365 Urain:mql4では、Rectangle, Triangle, EllipseオブジェクトのFillカラーを設定することが可能でした。mql5ではそのようなオプションは見つからず、オブジェクトはアウトラインとしてのみ表示されます。質問：開発者がそのような機能を入れ忘れたのか、それとも意図的に削除したのでしょうか？このオプションが利用可能な場合、それを有効にするための機能を指定してください。MetaTrader 5ヘルプ→ アナリティクス → オブジェクト → シェイプ →楕円形 オブジェクトの一般的なパラメータについては、該当するセクションで 説明します。 オブジェクトを線の色で塗りつぶすには、「一般」 タブの「オブジェクトを背景として描画」オプションを有効にする必要があります。 Mykola Demko 2010.12.17 18:57 #2366 Rosh:MetaTrader 5 ヘルプ→ アナリティクス → オブジェクト → シェイプ →楕円形 はい、わかりました、ありがとうございます。OBJPROP_BACKフラグをtrueに設定する必要があります。 ALEXEY NIKOLAEV 2010.12.17 21:56 #2367 皆さん、価格と対角線（トレンドライン）のクロスを計算する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Arms 2010.12.18 01:57 #2368 MT5を別のディスクに再ダウンロードしてインストールし、MetaQuotes-Demoに新しいデモ口座を開設しました。バージョン370。AdvisorsフォルダからEAを接続すると、mq5形式のアンコンパイルファイルしかありません。しかし、それらはチャートに添付され、そのプロパティはテスターで利用可能です。これでコンパイルする必要はない？Experts フォルダにコピーした mq5 および ex5 形式の Expert Advisor がナビゲータに表示されず、「Insert-Experts」メニューでも利用できません。OSのバージョンはVista 32bitです。Expert Advisorのコードは、「Examples -Moving Average」フォルダにあります。 Arms 2010.12.18 02:11 #2369 sumkin75: 皆さん、価格と対角線（トレンドライン）のクロスを計算する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？MT4より double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;やったね Arms 2010.12.18 13:41 #2370 エキスパートのダウンロード先を見つけました。I've got C:♪Usersers ♪AppData ♪Roaming ♪MetaQuotes ♪Terminal ♪etc...。 1...230231232233234235236237238239240241242243244...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インジケーターの読み込みに 問題があるのは、コンパイラーエラーです。現在、アップデートを準備中です。
ビルド370 すべてが同じ...iCustom indicatorが読み込めない。10回ほど再コンパイルし、キャッシュをクリアした。
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 インジケータ43がロードできないためエキスパートが削除されました[4802]。
2010.12.17 17:12:51 Core 1 FEOP EURUSD,H1 のロードに失敗しました。
ビルド370。すべてが同じ...iCustom indicatorが読み込めない。10回ほど再コンパイルし、キャッシュをクリアした。
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 インジケータ43がロードできないためエキスパートが削除されました[4802]。
2010.12.17 17:12:51 Core 1 FEOP EURUSD,H1 のロードに失敗しました。
サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？
サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？
EAのコードに #property tester_indicator "FEOP.ex5" を挿入すると、解決しましたが。
1) 使わなくても以前は動作していた
2) MQLのヘルプでは、このプロパティの使用方法を「"indicator_name.ex5 " という形式のカスタムインジケータ名」として説明しています。テストに必要な指標は、対応するパラメータが定数文字列として指定されている場合、iCustom()関数の呼び出しから自動的に決定 される。その他の場合（IndicatorCreate()関数の使用、またはインジケータ名を指定するパラメータに定数でない文字列を使用）、このプロパティは...でなければなりません。"
すなわち、実際には、iCustomは、関数呼び出しからテストに必要な指標を、宣言されたとおりに自動的に決定するわけではありません。
mql4では、Rectangle, Triangle, EllipseオブジェクトのFillカラーを設定することが可能でした。
mql5ではそのようなオプションは見つからず、オブジェクトはアウトラインとしてのみ表示されます。
質問：開発者がそのような機能を入れ忘れたのか、それとも意図的に削除したのでしょうか？
それでも可能であれば、それを可能にする機能を明示してください。
mql4では、Rectangle, Triangle, EllipseオブジェクトのFillカラーを設定することが可能でした。
mql5ではそのようなオプションは見つからず、オブジェクトはアウトラインとしてのみ表示されます。
質問：開発者がそのような機能を入れ忘れたのか、それとも意図的に削除したのでしょうか？
このオプションが利用可能な場合、それを有効にするための機能を指定してください。
MetaTrader 5ヘルプ→ アナリティクス → オブジェクト → シェイプ →楕円形
オブジェクトの一般的なパラメータについては、該当するセクションで 説明します。
オブジェクトを線の色で塗りつぶすには、「一般」 タブの「オブジェクトを背景として描画」オプションを有効にする必要があります。
MetaTrader 5 ヘルプ→ アナリティクス → オブジェクト → シェイプ →楕円形
はい、わかりました、ありがとうございます。
OBJPROP_BACKフラグをtrueに設定する必要があります。
MT5を別のディスクに再ダウンロードしてインストールし、MetaQuotes-Demoに新しいデモ口座を開設しました。バージョン370。
AdvisorsフォルダからEAを接続すると、mq5形式のアンコンパイルファイルしかありません。
しかし、それらはチャートに添付され、そのプロパティはテスターで利用可能です。
これでコンパイルする必要はない？
Experts フォルダにコピーした mq5 および ex5 形式の Expert Advisor がナビゲータに表示されず、「Insert-Experts」メニューでも利用できません。
OSのバージョンはVista 32bitです。
Expert Advisorのコードは、「Examples -Moving Average」フォルダにあります。
皆さん、価格と対角線（トレンドライン）のクロスを計算する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？
MT4より double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;
やったね
エキスパートのダウンロード先を見つけました。
I've got C:♪Usersers ♪AppData ♪Roaming ♪MetaQuotes ♪Terminal ♪etc...。