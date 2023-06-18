エラー、バグ、質問 - ページ 237

mql5:
インジケーターの読み込みに 問題があるのは、コンパイラーエラーです。現在、アップデートを準備中です。

ビルド370 すべてが同じ...iCustom indicatorが読み込めない。10回ほど再コンパイルし、キャッシュをクリアした。

2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 インジケータ43がロードできないためエキスパートが削除されました[4802]。
2010.12.17 17:12:51 Core 1 FEOP EURUSD,H1 のロードに失敗しました。

 
サービスデスクに 必要な詳細情報を書いてもらえますか？

  • Windowsのビットシステムおよびバージョン。
  • インジケーターコードを貼付
  • 端末のログなど
 
EAのコードに #property tester_indicator "FEOP.ex5" を挿入すると、解決しましたが。

1) 使わなくても以前は動作していた

2) MQLのヘルプでは、このプロパティの使用方法を「"indicator_name.ex5 " という形式のカスタムインジケータ名」として説明しています。テストに必要な指標は、対応するパラメータが定数文字列として指定されている場合、iCustom()関数の呼び出しから自動的に決定 される。その他の場合（IndicatorCreate()関数の使用、またはインジケータ名を指定するパラメータに定数でない文字列を使用）、このプロパティは...でなければなりません。"

すなわち、実際には、iCustomは、関数呼び出しからテストに必要な指標を、宣言されたとおりに自動的に決定するわけではありません。



 

mql4では、Rectangle, Triangle, EllipseオブジェクトのFillカラーを設定することが可能でした。

mql5ではそのようなオプションは見つからず、オブジェクトはアウトラインとしてのみ表示されます。

質問：開発者がそのような機能を入れ忘れたのか、それとも意図的に削除したのでしょうか？

それでも可能であれば、それを可能にする機能を明示してください。

 
MetaTrader 5ヘルプ→ アナリティクス → オブジェクト → シェイプ →楕円形

オブジェクトの一般的なパラメータについては、該当するセクションで 説明します。

オブジェクトを線の色で塗りつぶすには、「一般」 タブの「オブジェクトを背景として描画」オプションを有効にする必要があります。


 
はい、わかりました、ありがとうございます。

OBJPROP_BACKフラグをtrueに設定する必要があります。

 
皆さん、価格と対角線（トレンドライン）のクロスを計算する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？
MT5を別のディスクに再ダウンロードしてインストールし、MetaQuotes-Demoに新しいデモ口座を開設しました。バージョン370。

AdvisorsフォルダからEAを接続すると、mq5形式のアンコンパイルファイルしかありません。

しかし、それらはチャートに添付され、そのプロパティはテスターで利用可能です。

これでコンパイルする必要はない？

Experts フォルダにコピーした mq5 および ex5 形式の Expert Advisor がナビゲータに表示されず、「Insert-Experts」メニューでも利用できません。

OSのバージョンはVista 32bitです。

Expert Advisorのコードは、「Examples -Moving Average」フォルダにあります。

 
sumkin75:
皆さん、価格と対角線（トレンドライン）のクロスを計算する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？

MT4より double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;

やったね

 

エキスパートのダウンロード先を見つけました。

I've got C:♪Usersers ♪AppData ♪Roaming ♪MetaQuotes ♪Terminal ♪etc...。

