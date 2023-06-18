エラー、バグ、質問 - ページ 229 1...222223224225226227228229230231232233234235236...3185 新しいコメント Александр 2010.12.12 12:35 #2281 Renat:今回も、クライアントとサーバーの両方で、膨大なレイヤーの問題を自動的に解決するために、あらゆることを行っています。しかし、管理者が自分の手で間違った引用を輸入した場合、その話を取り上げて別の話に置き換えることはできません。特定のブローカーのフォーラムで問題を明確に記述するか、彼らの技術サポートに書き込みます。Renat、それは正しく動作しませんBY DESIGN！サーバー上のmetaquotesを含む1999年経過、5分経過、時間足表示開始、時間足表示終了、日足表示開始。マラスムスだ!そして、MetaQuotesのデモサーバーでも、このように動作します チャート期間 内のバーを使い果たした場合、より高い時間枠でローソク足を表示するべきではありません Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5 削除済み 2010.12.12 12:35 #2282 majestic:3 - ディスカッションで指を突いて、どのクエリで検索して、どれくらいの時間がかかったのか？ は、その投稿に とても驚きました。残念なことに、そういう人はほとんどいません...。賢い人」は、いつも検索で送ろうとしている...。簡単です。検索ボックスに「引用履歴」と入力し、検索エンジンにこのテーマに関するあらゆる情報を検索するよう依頼します。4ページ目には、次のような絵が描かれています。ハイライトされた記事のいずれかをクリックすると、歴史上のバーに関する同様の問題の議論に移動します。ちなみにポスト35は私のものです。これらの投稿を皮切りに、以下、すべてが詳しく説明され、かなり好評です。レナートは、ここですべてを詳細に説明していると私は思う。1 レナート これまでずっと、サーバーには他のサーバーの履歴を同期させる機能がありました。MT5ではもっと簡単です。 2 レナート 管理上の理由によるものがほとんどです。技術的な面では、すべて可能です。追記どこをどう探せばいいのか、わかってはいたものの、5分ほどで見つけることができました。引用履歴のあるバグ」というテーマの議論が30分も見つからなかったなんて...（このテーマは何度も提起されたので、別スレッドを立てればよかったのですが）。 vicondi 2010.12.12 15:03 #2283 Dali: フレッシュビルド362(2010.12.02)にエラーはありませんか？予期せぬことにCopyTime機能（3rd variant）が動作しなくなった。スクリプトが出す20002000-1履歴を読み込むと、チャート上に存在する。以前のビルドでは、すべてが機能していました。 本日2010年12 月12日。まだ動かない...。 Mykola Demko 2010.12.12 15:07 #2284 majestic:私は自分の意見に固執しています - それはバグです。 あなたはM15タイムフレームで動作するEAを持っていると、突然それが時間または日のローソクを取得します...は正常なのでしょうか？ 開発者は当初、異なるTFでの不一致を避け、よりコンパクトなデータ保存のために、すべてのTFの履歴をM1履歴から復元すると発表した。M1から歴史を復元する、というアイデアが実行されましたが、その後、証券会社にはM1の歴史がそれほど深くないことが判明し、どうしたらいいのか？MQの解決策は論理的であるが、この歴史をごまかそうとするトレーダーにとっては、あまり便利とは言えない。レナートへ以前にも解決策を提案しましたが、開発者が見逃している可能性があるので、もう一度繰り返します。履歴ファイルの構造で、各TFの最初の日付に関するデータを入力 する必要があります。こうすることで、要求されたTFのネイティブヒストリーの終了を追跡することができます。これは、古いTFのデータをチャート上に表示することと、このデータをmql5の関数に従って与えることの両方に使用することができます。MT5のTFは21であり、履歴の形成中に我々はTFの履歴の21日付を保存する必要があることを意味し、この情報量は、ファイルのサイズには 影響しませんが、それは非常に履歴での作業を簡素化します。 Renat Fatkhullin 2010.12.12 15:07 #2285 vicondi: 今日は2010年12 月12日。まだ動かない...。最適化段階で発生したこのバグは、すでに修正されています。改訂版のビルドは月曜日にリリースされる予定です。ご迷惑をおかけしました、やりすぎました・・・。 Alexey Volchanskiy 2010.12.12 17:30 #2286 Renat:この言語に関するすべての情報は、MQL5言語に関する膨大かつ拡張可能なドキュメントに掲載されています。さらに、MQL5.コミュニティ全体が、トレーダーや開発者を支援するために設計されています。 これほど豊富なドキュメントと情報を提供するプログラミング言語は、世界でも他にありません。specについて：訪問者の99.99％は、プログラミング言語の純粋な（コンパイラ用の）specを読むだけの知識を持ち合わせていません。開発者の一般的なレベルは、何も知ろうとしないし、書こうとしない、というのは、素晴らしいご指摘でした。 MQL5コミュニティが標準ライブラリを書いてくれるわけではない、と書きました。その理由は2つあります。トレーダー・プログラマーの平均 レベルが低いことと、コミュニティ、特にその優秀なメンバーが、閉じた商業プラットフォーム用のオープンソースコードを書く意欲がないことです。 そして、記事にお金を払うように、正しい授業を展開するためにお金を払えばいいのでは？例えば、「MQL5 Reference / Standard Library / Classes for organizing data」-ハッシュテーブル、キュー、スタックなど、追加すべきものがたくさんあります。もちろん、ヘルプのことではなく、コードのことです。 Igor Makanu 2010.12.12 17:57 #2287 Urain: 開発者は当初、異なるTFでの不一致を避け、よりコンパクトなデータ保存のために、すべてのTFの履歴をM1の履歴から復元することを表明していた。M1から履歴を復元して実装したのですが、証券会社ではM1の歴史はそんなに深くないことがわかり、どうしようかと。MQの解決策は極めて論理的であるが、ただ、このような話に騙されるトレーダーにとっては、あまり都合の良い話ではない。このフォーラムを見れば見るほど、このフォーラムが太陽からどの惑星に位置しているのか疑わしくなりますね。現実に即していない情報をなぜ必要とするのでしょうか。Expert Advisorのコードを通知して、データがない、エラー、NULL、EMPTY、EMPTY_VALUEという 情報をチャートに表示する方が論理的です。あなたの論理でいくと、もし店員が10コペックのおつりを持ってなかったら、10pか100pのおつりをくれるはずです。トレードもテクニカル分析もできないのに、なぜこんな端末が必要なのでしょうか？ コンパイラについては何も言いませんが、マイナス面よりプラス面の方が多いですね。 ZS: 私の認識不足かもしれませんが、もしメタクォートを賞賛する人にボーナスが出るのであれば、申し訳ないと思っています。 Mykola Demko 2010.12.12 18:06 #2288 IgorM:このフォーラムを見れば見るほど、このフォーラムが太陽からどの惑星にあるのか疑わしくなりますね。現実に即していないこのような情報がなぜ必要なのでしょうか。Expert Advisorのコードで報告し、チャートにデータがない、エラー、NULL、EMPTY、EMPTY_VALUEという 情報を表示する方が論理的です。あなたの理屈だと、もしお店の人が10コペックのお釣りを持ってなかったら、10pか100pのお釣りをくれるべきですね。ZS: 私が気づいていないだけかもしれませんが、メタクォートのためにディシラムを歌っている人たちがボーナスを出しているのなら、申し訳ないです。具体的なやり方はあるのでしょうか？メタ・クォータが舞う起点を与えた（TFはすべてM1から復元）。 このような場合、月次TFを表示するのに十分なM1履歴がない場合、開発者はどのようにすればよいのでしょうか。それに、年明けからWeekだけだと、絶対に騒ぎ出すでしょ。あなたが気づいていない場合、あなたが延期と呼ばれるものに加えて、状況を解決する方法についての健全なアドバイスもあります。今のところ不満しかありませんね。 Igor Makanu 2010.12.12 18:28 #2289 Urain:具体的なやり方はあるのでしょうか？MetaQuotesが踊った起点（TFは全てM1から復元）をあげてみました。 月次TFを表示するのに十分なM1履歴がない場合、開発者はどのように対処しているのでしょうか。それに、年明けからウィークだけだと絶対に騒動が起きるでしょ。もしお気づきでなかったら、「名誉毀損」と呼ばれるものの他に、状況を打開するための実践的なアドバイスが投稿されていますよ。今のところ不満以外の感想はない。どのように行うのですか？ 初歩的な - TestGeneratorでMT4のように、テスターで表示：一致しないデータエラー（ボリュームリミット5008 2010.11.16 10:00で）。チャートに穴を開けない、なぜこの視認性なのか？私から不満はありません - しかし、MT5プラットフォームのバグを議論するために - 私は強力なプログラミング言語と取引端末を期待して、そこから私は再び繰り返す：コンパイラに質問はありません - 私にとってそれは無料で利用できるすべての最高ですが、端末はそのミスで私を驚かせていない、むしろMT5で何かをすることから落胆しています。MT5のターミナルは「マウスを持ったブラックボックス」である。 どの時点で更新を決定するのか？ チャートに何を描いたのか？ 履歴に何を描いたのか？ 他のプロバイダーとの履歴データの比較は？ と・・・・。そして、私たちはこのような質問を書き、書くことができます - この端末はお金のために設計されていない、それはここに精度を必要としない、唯一の可視性/模倣の仕事？多分、テクニカル分析は、あなたのために美しい、目に楽しい指標を開発することです、私は少し異なるタスクを持っている、私もMT5を使ってCMEからオプションを分析することに自信を持つことができません、なぜなら正確さが必要です、美しい図面ではありません。ここに書いているのは偶然ではなく、実は2日目も同じことなのですが、なぜかコンパイラのバグは解消されるのに、バグとDTの遅さを一身に受けた端末そのものは誰にも見えないという事実があるからでしょうか。では、なぜそのようなプラットフォームが必要なのでしょうか。デモ口座やセント口座に手を出すこと？ Sergey Gritsay 2010.12.12 18:47 #2290 IgorM:どのように行うのですか？ 初歩的な - TestGeneratorでMT4のように、テスターで表示：一致しないデータエラー（ボリュームリミット5008 2010.11.16 10:00で）。チャートに穴をあけるのはやめよう、なぜこの視認性が必要なのか？ ここの人たちは、歴史の穴をなくしたいと熱心に要望しているので、それを実現するために提案しているのでしょう。 1...222223224225226227228229230231232233234235236...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今回も、クライアントとサーバーの両方で、膨大なレイヤーの問題を自動的に解決するために、あらゆることを行っています。しかし、管理者が自分の手で間違った引用を輸入した場合、その話を取り上げて別の話に置き換えることはできません。
特定のブローカーのフォーラムで問題を明確に記述するか、彼らの技術サポートに書き込みます。
Renat、それは正しく動作しませんBY DESIGN！サーバー上のmetaquotesを含む
1999年経過、5分経過、時間足表示開始、時間足表示終了、日足表示開始。マラスムスだ!そして、MetaQuotesのデモサーバーでも、このように動作します
チャート期間 内のバーを使い果たした場合、より高い時間枠でローソク足を表示するべきではありません
3 - ディスカッションで指を突いて、どのクエリで検索して、どれくらいの時間がかかったのか？ は、その投稿に とても驚きました。残念なことに、そういう人はほとんどいません...。賢い人」は、いつも検索で送ろうとしている...。
簡単です。検索ボックスに「引用履歴」と入力し、検索エンジンにこのテーマに関するあらゆる情報を検索するよう依頼します。4ページ目には、次のような絵が描かれています。
ハイライトされた記事のいずれかをクリックすると、歴史上のバーに関する同様の問題の議論に移動します。ちなみにポスト35は私のものです。
これらの投稿を皮切りに、以下、すべてが詳しく説明され、かなり好評です。
レナートは、ここですべてを詳細に説明していると私は思う。
1
これまでずっと、サーバーには他のサーバーの履歴を同期させる機能がありました。MT5ではもっと簡単です。
管理上の理由によるものがほとんどです。技術的な面では、すべて可能です。
追記
どこをどう探せばいいのか、わかってはいたものの、5分ほどで見つけることができました。引用履歴のあるバグ」というテーマの議論が30分も見つからなかったなんて...（このテーマは何度も提起されたので、別スレッドを立てればよかったのですが）。
フレッシュビルド362(2010.12.02)にエラーはありませんか？予期せぬことにCopyTime機能（3rd variant）が動作しなくなった。スクリプトが出す
2000
2000
-1
履歴を読み込むと、チャート上に存在する。以前のビルドでは、すべてが機能していました。
私は自分の意見に固執しています - それはバグです。 あなたはM15タイムフレームで動作するEAを持っていると、突然それが時間または日のローソクを取得します...は正常なのでしょうか？
開発者は当初、異なるTFでの不一致を避け、よりコンパクトなデータ保存のために、すべてのTFの履歴をM1履歴から復元すると発表した。
M1から歴史を復元する、というアイデアが実行されましたが、その後、証券会社にはM1の歴史がそれほど深くないことが判明し、どうしたらいいのか？
MQの解決策は論理的であるが、この歴史をごまかそうとするトレーダーにとっては、あまり便利とは言えない。
レナートへ
以前にも解決策を提案しましたが、開発者が見逃している可能性があるので、もう一度繰り返します。履歴ファイルの構造で、各TFの最初の日付に関するデータを入力 する必要があります。こうすることで、要求されたTFのネイティブヒストリーの終了を追跡することができます。これは、古いTFのデータをチャート上に表示することと、このデータをmql5の関数に従って与えることの両方に使用することができます。
MT5のTFは21であり、履歴の形成中に我々はTFの履歴の21日付を保存する必要があることを意味し、この情報量は、ファイルのサイズには 影響しませんが、それは非常に履歴での作業を簡素化します。
今日は2010年12 月12日。まだ動かない...。
最適化段階で発生したこのバグは、すでに修正されています。改訂版のビルドは月曜日にリリースされる予定です。
ご迷惑をおかけしました、やりすぎました・・・。
この言語に関するすべての情報は、MQL5言語に関する膨大かつ拡張可能なドキュメントに掲載されています。さらに、MQL5.コミュニティ全体が、トレーダーや開発者を支援するために設計されています。
これほど豊富なドキュメントと情報を提供するプログラミング言語は、世界でも他にありません。
specについて：訪問者の99.99％は、プログラミング言語の純粋な（コンパイラ用の）specを読むだけの知識を持ち合わせていません。開発者の一般的なレベルは、何も知ろうとしないし、書こうとしない、というのは、素晴らしいご指摘でした。
MQL5コミュニティが標準ライブラリを書いてくれるわけではない、と書きました。その理由は2つあります。トレーダー・プログラマーの平均 レベルが低いことと、コミュニティ、特にその優秀なメンバーが、閉じた商業プラットフォーム用のオープンソースコードを書く意欲がないことです。
そして、記事にお金を払うように、正しい授業を展開するためにお金を払えばいいのでは？
例えば、「MQL5 Reference / Standard Library / Classes for organizing data」-ハッシュテーブル、キュー、スタックなど、追加すべきものがたくさんあります。もちろん、ヘルプのことではなく、コードのことです。
開発者は当初、異なるTFでの不一致を避け、よりコンパクトなデータ保存のために、すべてのTFの履歴をM1の履歴から復元することを表明していた。
M1から履歴を復元して実装したのですが、証券会社ではM1の歴史はそんなに深くないことがわかり、どうしようかと。
MQの解決策は極めて論理的であるが、ただ、このような話に騙されるトレーダーにとっては、あまり都合の良い話ではない。
このフォーラムを見れば見るほど、このフォーラムが太陽からどの惑星に位置しているのか疑わしくなりますね。
現実に即していない情報をなぜ必要とするのでしょうか。Expert Advisorのコードを通知して、データがない、エラー、NULL、EMPTY、EMPTY_VALUEという 情報をチャートに表示する方が論理的です。
あなたの論理でいくと、もし店員が10コペックのおつりを持ってなかったら、10pか100pのおつりをくれるはずです。
トレードもテクニカル分析もできないのに、なぜこんな端末が必要なのでしょうか？ コンパイラについては何も言いませんが、マイナス面よりプラス面の方が多いですね。
ZS: 私の認識不足かもしれませんが、もしメタクォートを賞賛する人にボーナスが出るのであれば、申し訳ないと思っています。
このフォーラムを見れば見るほど、このフォーラムが太陽からどの惑星にあるのか疑わしくなりますね。
現実に即していないこのような情報がなぜ必要なのでしょうか。Expert Advisorのコードで報告し、チャートにデータがない、エラー、NULL、EMPTY、EMPTY_VALUEという 情報を表示する方が論理的です。
あなたの理屈だと、もしお店の人が10コペックのお釣りを持ってなかったら、10pか100pのお釣りをくれるべきですね。
ZS: 私が気づいていないだけかもしれませんが、メタクォートのためにディシラムを歌っている人たちがボーナスを出しているのなら、申し訳ないです。
具体的なやり方はあるのでしょうか？
メタ・クォータが舞う起点を与えた（TFはすべてM1から復元）。
このような場合、月次TFを表示するのに十分なM1履歴がない場合、開発者はどのようにすればよいのでしょうか。
それに、年明けからWeekだけだと、絶対に騒ぎ出すでしょ。
あなたが気づいていない場合、あなたが延期と呼ばれるものに加えて、状況を解決する方法についての健全なアドバイスもあります。
今のところ不満しかありませんね。
具体的なやり方はあるのでしょうか？
MetaQuotesが踊った起点（TFは全てM1から復元）をあげてみました。
月次TFを表示するのに十分なM1履歴がない場合、開発者はどのように対処しているのでしょうか。
それに、年明けからウィークだけだと絶対に騒動が起きるでしょ。
もしお気づきでなかったら、「名誉毀損」と呼ばれるものの他に、状況を打開するための実践的なアドバイスが投稿されていますよ。
今のところ不満以外の感想はない。
どのように行うのですか？ 初歩的な - TestGeneratorでMT4のように、テスターで表示：一致しないデータエラー（ボリュームリミット5008 2010.11.16 10:00で）。
チャートに穴を開けない、なぜこの視認性なのか？
私から不満はありません - しかし、MT5プラットフォームのバグを議論するために - 私は強力なプログラミング言語と取引端末を期待して、そこから私は再び繰り返す：コンパイラに質問はありません - 私にとってそれは無料で利用できるすべての最高ですが、端末はそのミスで私を驚かせていない、むしろMT5で何かをすることから落胆しています。
MT5のターミナルは「マウスを持ったブラックボックス」である。 どの時点で更新を決定するのか？ チャートに何を描いたのか？ 履歴に何を描いたのか？ 他のプロバイダーとの履歴データの比較は？ と・・・・。
そして、私たちはこのような質問を書き、書くことができます - この端末はお金のために設計されていない、それはここに精度を必要としない、唯一の可視性/模倣の仕事？
多分、テクニカル分析は、あなたのために美しい、目に楽しい指標を開発することです、私は少し異なるタスクを持っている、私もMT5を使ってCMEからオプションを分析することに自信を持つことができません、なぜなら正確さが必要です、美しい図面ではありません。
ここに書いているのは偶然ではなく、実は2日目も同じことなのですが、なぜかコンパイラのバグは解消されるのに、バグとDTの遅さを一身に受けた端末そのものは誰にも見えないという事実があるからでしょうか。では、なぜそのようなプラットフォームが必要なのでしょうか。デモ口座やセント口座に手を出すこと？
どのように行うのですか？ 初歩的な - TestGeneratorでMT4のように、テスターで表示：一致しないデータエラー（ボリュームリミット5008 2010.11.16 10:00で）。
チャートに穴をあけるのはやめよう、なぜこの視認性が必要なのか？