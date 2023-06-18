エラー、バグ、質問 - ページ 222

vyv:

開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。

私が理解した限りでは、多くのタスクの解は約1万個のバリアントで見つかりますが、それより少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。

MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。

しかし、ここで困ったことになる。

あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。

開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。


Serj_Che 2010.12.07 00:16 #.
vyv
誰か答えてくれないかな？

ここで語られたのはhttps://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644

そちらに質問を投稿された方が良いかもしれませんね。

ああ、この改良は多くの人に必要とされていることがわかったわけです。 やっぱりやってみようかな？

レナト・ファットフーリン

「質的に改善 できるという 結論に至れば、 それを 実行に移す。すべてを一から書き直そうが関係 ない。私たちは、そんなの 怖くない!

今にして思えば、私たちの仕事の特徴は、常に製品を改善したい、最適化 したいという思いがあることです。これは、私たちがスローガンに掲げた言葉、「Optimize and Lead!

 

これらのエラーは何ですか？

リークした弦は残り7本
異常終了

 
プログラムは早期終了しましたが、実行システムは 7 つの文字列が解放されていないことを検出しました (これは早期終了の結果です)。
  
long varLong = 124;
Print(varLong);

- 空白行を出力する。

long varLong = 124;
Print((int)varLong);
- 数値を出力する。

修正お願いします。
ロングにはもっと問題があると推測されますが、それが何なのかまだ見つけられません。あるインダクタでメモリ書き込みエラーが発生しています...。

 
Vigor:
よかったです。機能である。しかし、あなたがよく知るべきもの。

もしユーザーがインターフェースからMAの期間値を入力し、指標のハンドルを作成し、指標バッファの値を使用した場合、同じ特性を持つ2つの指標（それらのハンドルはオブジェクトラッパーに書かれています）を作成した場合、この機能により、ユーザーは最初の指標のハンドル番号を受け取ります。

以下のような連鎖が考えられます。

状況1.それは最初のインジケータを削除します（そしてプログラムはIndicatorReleaseを実行します）。その結果、2番目のインジケータは自動的に動作しません - バッファコピーエラー。

状況2．2番目のインジケータが削除され（プログラムがIndicatorReleaseを行い）、ハンドレングスカウンタが減少する。最初の1台は順調です。異なる周期で3つ目の インジケータが作成されます。ハンドルカウント+1、つまり削除されたばかりのインジケータのハンドル番号を受け取ります。結局、最悪なのは、作成に成功した 異なる 期間の3番目のインジケータが、まだ削除されていない最初の インジケータの値をバッファに与えて しまうことです。

ハンドル番号のグルーイング機能で、グルーイングされた2つのうち1つを削除し、新しいものを作成すると、あいまいな状況になることがある。

ありがとうございます、考えましょう。

 
ありがとうございます。修正される予定です。
 

Build 362 - ウィンドウタブのドラッグが効かなくなった。

D&D禁止アイコンが表示される。もしかして、私のやり方が悪いのか？

 

ビルドの重要なバグ（今回は特に時系列アクセス関数）のためにEAの開発が停止されることがあります。修正前のバージョンへのロールバックを実施すべき。少なくともマニュアルモードでは、あるいは前回のビルドのバックアップが保存されていれば、さらに簡単です。

この質問はすでに提起され、無視されましたが、IMHOは重要であり、それほど難しいことではありません。

 
全面的に支持します

 
しかし、同時に自動アップデートを 無効にし、端末が常に更新されないようにする必要があります。
