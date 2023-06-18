エラー、バグ、質問 - ページ 222 1...215216217218219220221222223224225226227228229...3185 新しいコメント vyv 2010.12.07 01:18 #2211 vyv:開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。私が理解した限りでは、多くのタスクの解は約1万個のバリアントで見つかりますが、それより少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。しかし、ここで困ったことになる。 あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。 Serj_Che 2010.12.07 00:16 #. vyv 誰か答えてくれないかな？ ここで語られたのはhttps://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644 そちらに質問を投稿された方が良いかもしれませんね。 ああ、この改良は多くの人に必要とされていることがわかったわけです。 やっぱりやってみようかな？レナト・ファットフーリン「質的に改善 できるという 結論に至れば、 それを 実行に移す。すべてを一から書き直そうが関係 ない。私たちは、そんなの 怖くない! 今にして思えば、私たちの仕事の特徴は、常に製品を改善したい、最適化 したいという思いがあることです。これは、私たちがスローガンに掲げた言葉、「Optimize and Lead! Denis Timoshin 2010.12.07 10:52 #2212 これらのエラーは何ですか？ リークした弦は残り7本 異常終了 Ilyas 2010.12.07 11:38 #2213 dentraf:これらのエラーは何ですか？ リークした弦は残り7本 異常終了 プログラムは早期終了しましたが、実行システムは 7 つの文字列が解放されていないことを検出しました (これは早期終了の結果です)。 Дмитрий Александрович 2010.12.07 12:13 #2214 long varLong = 124; Print(varLong);- 空白行を出力する。long varLong = 124; Print((int)varLong);- 数値を出力する。修正お願いします。 ロングにはもっと問題があると推測されますが、それが何なのかまだ見つけられません。あるインダクタでメモリ書き込みエラーが発生しています...。 Test Account 2010.12.07 13:06 #2215 Vigor: よかったです。機能である。しかし、あなたがよく知るべきもの。 もしユーザーがインターフェースからMAの期間値を入力し、指標のハンドルを作成し、指標バッファの値を使用した場合、同じ特性を持つ2つの指標（それらのハンドルはオブジェクトラッパーに書かれています）を作成した場合、この機能により、ユーザーは最初の指標のハンドル番号を受け取ります。 以下のような連鎖が考えられます。 状況1.それは最初のインジケータを削除します（そしてプログラムはIndicatorReleaseを実行します）。その結果、2番目のインジケータは自動的に動作しません - バッファコピーエラー。 状況2．2番目のインジケータが削除され（プログラムがIndicatorReleaseを行い）、ハンドレングスカウンタが減少する。最初の1台は順調です。異なる周期で3つ目の インジケータが作成されます。ハンドルカウント+1、つまり削除されたばかりのインジケータのハンドル番号を受け取ります。結局、最悪なのは、作成に成功した 異なる 期間の3番目のインジケータが、まだ削除されていない最初の インジケータの値をバッファに与えて しまうことです。 ハンドル番号のグルーイング機能で、グルーイングされた2つのうち1つを削除し、新しいものを作成すると、あいまいな状況になることがある。ありがとうございます、考えましょう。 Test Account 2010.12.07 13:07 #2216 mrProF:- 空白行を出力する。- 数値を出力する。修正お願いします。 長いともっと問題があると思うのですが、それが何かはまだわかりません。 ありがとうございます。修正される予定です。 Dmitriy Skub 2010.12.07 16:54 #2217 Build 362 - ウィンドウタブのドラッグが効かなくなった。D&D禁止アイコンが表示される。もしかして、私のやり方が悪いのか？ Edgar Akhmadeev 2010.12.07 23:17 #2218 ビルドの重要なバグ（今回は特に時系列アクセス関数）のためにEAの開発が停止されることがあります。修正前のバージョンへのロールバックを実施すべき。少なくともマニュアルモードでは、あるいは前回のビルドのバックアップが保存されていれば、さらに簡単です。この質問はすでに提起され、無視されましたが、IMHOは重要であり、それほど難しいことではありません。 Aleksandr Chugunov 2010.12.08 09:20 #2219 Dali:ビルドの重要なバグ（今回は特に時系列アクセス関数）のためにEAの開発が停止されることがあります。修正前のバージョンへのロールバックを実施すべき。少なくともマニュアルモードでは、あるいは前回のビルドのバックアップが保存されていれば、さらに簡単です。この質問はすでに提起され、無視されましたが、IMHOは重要であり、それほど難しいことではありません。全面的に支持します Serge 2010.12.08 13:19 #2220 Dali:ビルドの重要なバグ（今回は特に時系列アクセス関数）のためにEAの開発が停止されることがあります。修正前のバージョンへのロールバックを実施すべき。少なくともマニュアルモードでは、あるいは前回のビルドのバックアップが保存されていれば、さらに簡単です。この質問はすでに提起され、無視されましたが、IMHOは重要であり、それほど難しいことではありません。 しかし、同時に自動アップデートを 無効にし、端末が常に更新されないようにする必要があります。 1...215216217218219220221222223224225226227228229...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。
私が理解した限りでは、多くのタスクの解は約1万個のバリアントで見つかりますが、それより少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。
MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。
しかし、ここで困ったことになる。
あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。
開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。
ああ、この改良は多くの人に必要とされていることがわかったわけです。 やっぱりやってみようかな？
「質的に改善 できるという 結論に至れば、 それを 実行に移す。すべてを一から書き直そうが関係 ない。私たちは、そんなの 怖くない!
今にして思えば、私たちの仕事の特徴は、常に製品を改善したい、最適化 したいという思いがあることです。これは、私たちがスローガンに掲げた言葉、「Optimize and Lead!
これらのエラーは何ですか？
リークした弦は残り7本
異常終了
- 空白行を出力する。- 数値を出力する。
修正お願いします。
ロングにはもっと問題があると推測されますが、それが何なのかまだ見つけられません。あるインダクタでメモリ書き込みエラーが発生しています...。
よかったです。機能である。しかし、あなたがよく知るべきもの。
もしユーザーがインターフェースからMAの期間値を入力し、指標のハンドルを作成し、指標バッファの値を使用した場合、同じ特性を持つ2つの指標（それらのハンドルはオブジェクトラッパーに書かれています）を作成した場合、この機能により、ユーザーは最初の指標のハンドル番号を受け取ります。
以下のような連鎖が考えられます。
状況1.それは最初のインジケータを削除します（そしてプログラムはIndicatorReleaseを実行します）。その結果、2番目のインジケータは自動的に動作しません - バッファコピーエラー。
状況2．2番目のインジケータが削除され（プログラムがIndicatorReleaseを行い）、ハンドレングスカウンタが減少する。最初の1台は順調です。異なる周期で3つ目の インジケータが作成されます。ハンドルカウント+1、つまり削除されたばかりのインジケータのハンドル番号を受け取ります。結局、最悪なのは、作成に成功した 異なる 期間の3番目のインジケータが、まだ削除されていない最初の インジケータの値をバッファに与えて しまうことです。
ハンドル番号のグルーイング機能で、グルーイングされた2つのうち1つを削除し、新しいものを作成すると、あいまいな状況になることがある。
ありがとうございます、考えましょう。
Build 362 - ウィンドウタブのドラッグが効かなくなった。
D&D禁止アイコンが表示される。もしかして、私のやり方が悪いのか？
ビルドの重要なバグ（今回は特に時系列アクセス関数）のためにEAの開発が停止されることがあります。修正前のバージョンへのロールバックを実施すべき。少なくともマニュアルモードでは、あるいは前回のビルドのバックアップが保存されていれば、さらに簡単です。
この質問はすでに提起され、無視されましたが、IMHOは重要であり、それほど難しいことではありません。
全面的に支持します
