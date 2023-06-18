エラー、バグ、質問 - ページ 97 1...90919293949596979899100101102103104...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.08.17 10:09 #961 EvgeTrofi:returnに括弧がたくさんあると、混乱し始めますね。例えば、"klsfd Step 2 "のような文字列から数値を返す関数を以下に示します。これとどう違うのですか？2番目のものはコンパイル時の問題を引き起こしますが、1番目のものはそうではありません。お試しくださいint GetStep(string text){ string Right; int U = StringFind(text, "Step "); int End; if(U>=0){ U=U+5; Right = StringSubstr(text, U); End = StringFind(Right, "."); return((int)(MathRound(StringToDouble(StringSubstr(text, U, End-U))))); } return(0); } Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:15 #962 Interesting:結果を明示的にint型に変換する必要があります。 追記しかし、この警告は原則的に無視できると理解しているのですが...。確かにそうですが、論理的には正しくありません。等号の右側にある式は、int型を返すはずです 削除済み 2010.08.17 10:22 #963 EvgeTrofi:まあ、それは理解できるのですが、論理的にはおかしいんです等号の右側の式は、int 型を返すべき?SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELは int型ですが、他の型も返すかもしれません...識別子 商品説明 物件タイプ SYMBOL_SELECT マーケットウォッチでシンボルが選択されていることを示します。 ブール SYMBOL_VOLUME（シンボルボリューム 数量 - 直近の取引数量 長 シンボルボリューム高 その日の最大音量 長 シンボルボリュームロー 当日の最少出来高 長 シンボルボリュームビット 現在のビッドにおける数量 長 シンボルボリュームアスク 現在のAskのボリューム 長 シンボルタイム 最後の見積もり時間 時分 SYMBOL_DIGITS 小数点以下の桁数 イント SYMBOL_SPREAD スプレッドサイズ（pips イント symbol_spread_float スプレッドの変動表示 ブール 追記それに、上にも書いたように、コードが正しいことが確認できれば、この警告は「無視」できるのですが...。 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:27 #964 自動更新を オフにする方法を教えてください。私の職場は1ヶ月200MBしかもらえないんです。あと1回の更新でトラフィックがダウン :( 削除済み 2010.08.17 10:35 #965 EvgeTrofi: 自動更新をオフにする方法を教えてください。私の職場は1ヶ月200MBしかもらえないんです。あと1回アップデートすれば、トラフィックが台無しになる :( 標準的な方法は、少なくとも今はまだ不可能です...。 hryak 2010.08.17 10:37 #966 「その結果、インターネットに接続するたびに、クライアントはまず60MBを消費し、その後応答しなくなり、強制的にアプリケーションを終了してしまいます。 タスクマネージャでクライアントを開き、"デフラグディスク "プログラムを起動しました。ドライブのこの部分（クライアントがインストールされている部分）は非常に断片化されているので、デフラグを行うを実行しても、（端末MQL-5がインストールされている）ディレクトリ内のファイルは断片化されたままです。 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:45 #967 EAを MQL4からMQL5に書き直しました。コンパイル時 - エラーやコメントは1つもありません。テスト中 - 一度も取引されませんでした。この結果の理由はどこにあるのでしょうか？まず、何を見ればいいのでしょうか？ 削除済み 2010.08.17 10:48 #968 EvgeTrofi: EAをMQL4からMQL5に書き直しました。コンパイル時 - エラーやコメントは1つもありません。テスト中 - 一度も取引されませんでした。この結果の理由はどこにあるのでしょうか？主にどのような点に注意すればよいのでしょうか。 ストラテジーテスターでExpert Advisorのログを見ることはできますか（できればファイルとして）。 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:50 #969 ログは空白といってもいい。ロット違いとかストップ 違いとか、MQL4の書き込みには慣れているのですが...。 Rashid Umarov 2010.08.17 11:00 #970 EvgeTrofi: ログは空白といってもいい。ロット違いとかストップ違いとか、MQL4の書き込みには慣れているのですが...。これはテスターのログで、エージェントのログを見るための場所が示されているMN 0 Tester 13:42:54 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written 1...90919293949596979899100101102103104...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
returnに括弧がたくさんあると、混乱し始めますね。
例えば、"klsfd Step 2 "のような文字列から数値を返す関数を以下に示します。
これとどう違うのですか？
2番目のものはコンパイル時の問題を引き起こしますが、1番目のものはそうではありません。
お試しください
結果を明示的にint型に変換する必要があります。
追記
しかし、この警告は原則的に無視できると理解しているのですが...。
確かにそうですが、論理的には正しくありません。等号の右側にある式は、int型を返すはずです
まあ、それは理解できるのですが、論理的にはおかしいんです等号の右側の式は、int 型を返すべき?
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELは int型ですが、他の型も返すかもしれません...
識別子
商品説明
物件タイプ
SYMBOL_SELECT
マーケットウォッチでシンボルが選択されていることを示します。
ブール
SYMBOL_VOLUME（シンボルボリューム
数量 - 直近の取引数量
長
シンボルボリューム高
その日の最大音量
長
シンボルボリュームロー
当日の最少出来高
長
シンボルボリュームビット
現在のビッドにおける数量
長
シンボルボリュームアスク
現在のAskのボリューム
長
シンボルタイム
最後の見積もり時間
時分
SYMBOL_DIGITS
小数点以下の桁数
イント
SYMBOL_SPREAD
スプレッドサイズ（pips
イント
symbol_spread_float
スプレッドの変動表示
ブール
追記
それに、上にも書いたように、コードが正しいことが確認できれば、この警告は「無視」できるのですが...。
自動更新をオフにする方法を教えてください。私の職場は1ヶ月200MBしかもらえないんです。あと1回アップデートすれば、トラフィックが台無しになる :(
「その結果、インターネットに接続するたびに、クライアントはまず60MBを消費し、その後応答しなくなり、強制的にアプリケーションを終了してしまいます。
タスクマネージャでクライアントを開き、"デフラグディスク "プログラムを起動しました。ドライブのこの部分（クライアントがインストールされている部分）は非常に断片化されているので、デフラグを行う
を実行しても、（端末MQL-5がインストールされている）ディレクトリ内のファイルは断片化されたままです。
EAをMQL4からMQL5に書き直しました。コンパイル時 - エラーやコメントは1つもありません。テスト中 - 一度も取引されませんでした。この結果の理由はどこにあるのでしょうか？主にどのような点に注意すればよいのでしょうか。
ログは空白といってもいい。ロット違いとかストップ違いとか、MQL4の書き込みには慣れているのですが...。
これはテスターのログで、エージェントのログを見るための場所が示されている