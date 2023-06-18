エラー、バグ、質問 - ページ 97

新しいコメント
 
EvgeTrofi:

returnに括弧がたくさんあると、混乱し始めますね。

例えば、"klsfd Step 2 "のような文字列から数値を返す関数を以下に示します。

これとどう違うのですか？

2番目のものはコンパイル時の問題を引き起こしますが、1番目のものはそうではありません。

お試しください

int GetStep(string text){
   string Right;
   int U = StringFind(text, "Step ");
   int End;
   if(U>=0){
      U=U+5;
      Right = StringSubstr(text, U);
      End = StringFind(Right, ".");
      return((int)(MathRound(StringToDouble(StringSubstr(text, U, End-U)))));
   }
   return(0);
}
 
Interesting:

結果を明示的にint型に変換する必要があります。

追記

しかし、この警告は原則的に無視できると理解しているのですが...。

確かにそうですが、論理的には正しくありません。等号の右側にある式は、int型を返すはずです

削除済み  
EvgeTrofi:

まあ、それは理解できるのですが、論理的にはおかしいんです等号の右側の式は、int 型を返すべき?

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELは int型ですが、他の型も返すかもしれません...

識別子

商品説明

物件タイプ

SYMBOL_SELECT

マーケットウォッチでシンボルが選択されていることを示します。

ブール

SYMBOL_VOLUME（シンボルボリューム

数量 - 直近の取引数量

シンボルボリューム高

その日の最大音量

シンボルボリュームロー

当日の最少出来高

シンボルボリュームビット

現在のビッドにおける数量

シンボルボリュームアスク

現在のAskのボリューム

シンボルタイム

最後の見積もり時間

時分

SYMBOL_DIGITS

小数点以下の桁数

イント

SYMBOL_SPREAD

スプレッドサイズ（pips

イント

symbol_spread_float

スプレッドの変動表示

ブール


追記

それに、上にも書いたように、コードが正しいことが確認できれば、この警告は「無視」できるのですが...。

 
自動更新を オフにする方法を教えてください。私の職場は1ヶ月200MBしかもらえないんです。あと1回の更新でトラフィックがダウン :(
削除済み  
EvgeTrofi:
自動更新をオフにする方法を教えてください。私の職場は1ヶ月200MBしかもらえないんです。あと1回アップデートすれば、トラフィックが台無しになる :(
標準的な方法は、少なくとも今はまだ不可能です...。
 

「その結果、インターネットに接続するたびに、クライアントはまず60MBを消費し、その後応答しなくなり、強制的にアプリケーションを終了してしまいます。

タスクマネージャでクライアントを開き、"デフラグディスク "プログラムを起動しました。ドライブのこの部分（クライアントがインストールされている部分）は非常に断片化されているので、デフラグを行う

を実行しても、（端末MQL-5がインストールされている）ディレクトリ内のファイルは断片化されたままです。

 
EAを MQL4からMQL5に書き直しました。コンパイル時 - エラーやコメントは1つもありません。テスト中 - 一度も取引されませんでした。この結果の理由はどこにあるのでしょうか？まず、何を見ればいいのでしょうか？
削除済み  
EvgeTrofi:
EAをMQL4からMQL5に書き直しました。コンパイル時 - エラーやコメントは1つもありません。テスト中 - 一度も取引されませんでした。この結果の理由はどこにあるのでしょうか？主にどのような点に注意すればよいのでしょうか。
ストラテジーテスターでExpert Advisorのログを見ることはできますか（できればファイルとして）。
 
ログは空白といってもいい。ロット違いとかストップ 違いとか、MQL4の書き込みには慣れているのですが...。
 
EvgeTrofi:
ログは空白といってもいい。ロット違いとかストップ違いとか、MQL4の書き込みには慣れているのですが...。

これはテスターのログで、エージェントのログを見るための場所が示されている

MN      0       Tester  13:42:54        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written
1...90919293949596979899100101102103104...3185
新しいコメント