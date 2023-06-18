エラー、バグ、質問 - ページ 10

gpwr:

正しいマージン計算についての質問に戻りたいと思います。Renatさんがお気づきのように、私の計算では、LotRqdMgn（1ロットを買うために必要な証拠金）は通貨の価格を考慮していません。そういえば、こんなテーブルがあったな

つまり、Lots*Contract_Size/Leverageではなく Price*Lots*Contract_Size/Leverageと すべきなのですが、表に誤りがあることが判明しました。

一見してその通りだと思います。記事為替取引のイロハ
Prival:
サーバーとの接続は良好ですが、履歴が読み込まれません。

サーバーが正常になったかどうか教えてください。 以前から持っています。

2010.06.15 20:34:18 ネットワーク '92879': MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました（サービスが利用できません）。

それとも私に問題があるのでしょうか？


最後の見積もり時刻 モスクワ時間 20時45分

Prival:

MQサーバーのようです。少なくとも私のネイティブサーバーでは、端末がそのように悪態をついています...。
 
Prival:

確認済み。約3時間、どのサーバーにも接続できない。もっとかもしれない。
 

joo:
ここbrocompany.ru、ここforex4you.orgでもOKです。
 
FEDOR_MQL:
ここではすべてがうまくいっているbrocompany.ru、ここforex4you.orgも。

MQサーバーのことです。

私はFIBOをforex4youに追加しています。

 

このメッセージの意味を知っている人を教えてください。

2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5_MetaTrader 5゙Experts゙High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 不正な命令 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] が発生しました。
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Access violation read to 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5_MetaTrader 5ૅExpertsૅHigh_exp4.ex5'

なんでもないかもしれませんが、Illegal命令[0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]が気になるんです。


うまくいくときもあれば、失敗するときもあるということで、この不安定さは、もしうまくいかないのであれば、はっきり言って不明です。

 
また、テスターでEAを起動すると、テスターではターミナルごとクラッシュしてしまうのですが、チャートに表示させると全て正常に表示されるなど、不思議なことが起きています。
sergey1294:
また、テスターでEAを起動すると、テスターではターミナルごとクラッシュしてしまうのですが、チャートに表示させると全て正常に表示されるなど、不思議なことが起きています。

このEAはマルチカレンシーですか？
 
Interesting:
アドバイザーの通貨はマルチカレンシーですか？
ノー
