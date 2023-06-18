エラー、バグ、質問 - ページ 10 1...34567891011121314151617...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.06.15 19:06 #91 gpwr: 正しいマージン計算についての質問に戻りたいと思います。Renatさんがお気づきのように、私の計算では、LotRqdMgn（1ロットを買うために必要な証拠金）は通貨の価格を考慮していません。そういえば、こんなテーブルがあったな つまり、Lots*Contract_Size/Leverageではなく、 Price*Lots*Contract_Size/Leverageと すべきなのですが、表に誤りがあることが判明しました。 一見してその通りだと思います。記事為替取引のイロハ Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4 www.mql5.com Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4: особенности автоматических торговых стратегий Prival 2010.06.15 20:39 #92 Prival: サーバーとの接続は良好ですが、履歴が読み込まれません。サーバーが正常になったかどうか教えてください。 以前から持っています。2010.06.15 20:34:18 ネットワーク '92879': MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました（サービスが利用できません）。それとも私に問題があるのでしょうか？ 最後の見積もり時刻 モスクワ時間 20時45分 削除済み 2010.06.15 20:49 #93 Prival:サーバーが正常になったかどうか教えてください。 以前から持っています。2010.06.15 20:34:18 ネットワーク '92879': MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました（サービスが利用できません）。それとも何か問題があるのでしょうか？ ターミナルに最後に来た見積もりの時刻。すでにモスクワ時間の20:45です。 MQサーバーのようです。少なくとも私のネイティブサーバーでは、端末がそのように悪態をついています...。 Andrey Dik 2010.06.15 21:43 #94 Prival:サーバーが正常になったかどうか教えてください。 以前から持っています。2010.06.15 20:34:18 ネットワーク '92879': MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました（サービスが利用できません）。それとも何か問題があるのでしょうか？ ターミナルに最後に来た見積もりの時刻。すでにモスクワ時間の20:45です。 確認済み。約3時間、どのサーバーにも接続できない。もっとかもしれない。 FEDOR_MQL 2010.06.15 21:52 #95 joo: Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше. ここbrocompany.ru、ここforex4you.orgでもOKです。 Andrey Dik 2010.06.15 22:37 #96 FEDOR_MQL: ここではすべてがうまくいっているbrocompany.ru、ここforex4you.orgも。MQサーバーのことです。私はFIBOをforex4youに追加しています。 Mykola Demko 2010.06.16 13:50 #97 このメッセージの意味を知っている人を教えてください。2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5_MetaTrader 5゙Experts゙High_exp3.ex5' 2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 不正な命令 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] が発生しました。 2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Access violation read to 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5_MetaTrader 5ૅExpertsૅHigh_exp4.ex5'なんでもないかもしれませんが、Illegal命令[0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]が気になるんです。うまくいくときもあれば、失敗するときもあるということで、この不安定さは、もしうまくいかないのであれば、はっきり言って不明です。 Errors, bugs, questions リキッドチャート Sergey Gritsay 2010.06.17 00:27 #98 また、テスターでEAを起動すると、テスターではターミナルごとクラッシュしてしまうのですが、チャートに表示させると全て正常に表示されるなど、不思議なことが起きています。 削除済み 2010.06.17 05:14 #99 sergey1294: また、テスターでEAを起動すると、テスターではターミナルごとクラッシュしてしまうのですが、チャートに表示させると全て正常に表示されるなど、不思議なことが起きています。 このEAはマルチカレンシーですか？ Sergey Gritsay 2010.06.17 06:14 #100 Interesting: アドバイザーの通貨はマルチカレンシーですか？ ノー 1...34567891011121314151617...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正しいマージン計算についての質問に戻りたいと思います。Renatさんがお気づきのように、私の計算では、LotRqdMgn（1ロットを買うために必要な証拠金）は通貨の価格を考慮していません。そういえば、こんなテーブルがあったな
つまり、Lots*Contract_Size/Leverageではなく、 Price*Lots*Contract_Size/Leverageと すべきなのですが、表に誤りがあることが判明しました。
サーバーとの接続は良好ですが、履歴が読み込まれません。
サーバーが正常になったかどうか教えてください。 以前から持っています。
2010.06.15 20:34:18 ネットワーク '92879': MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました（サービスが利用できません）。
それとも私に問題があるのでしょうか？
最後の見積もり時刻 モスクワ時間 20時45分
ターミナルに最後に来た見積もりの時刻。すでにモスクワ時間の20:45です。
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
ここではすべてがうまくいっているbrocompany.ru、ここforex4you.orgも。
MQサーバーのことです。
私はFIBOをforex4youに追加しています。
このメッセージの意味を知っている人を教えてください。
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5_MetaTrader 5゙Experts゙High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 不正な命令 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] が発生しました。
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Access violation read to 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5_MetaTrader 5ૅExpertsૅHigh_exp4.ex5'
なんでもないかもしれませんが、Illegal命令[0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]が気になるんです。
うまくいくときもあれば、失敗するときもあるということで、この不安定さは、もしうまくいかないのであれば、はっきり言って不明です。
また、テスターでEAを起動すると、テスターではターミナルごとクラッシュしてしまうのですが、チャートに表示させると全て正常に表示されるなど、不思議なことが起きています。
