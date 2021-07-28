MT5への願い - ページ 95 1...888990919293949596979899100101102...117 新しいコメント Vladimir Gomonov 2012.04.20 16:23 #941 Ashes: IMHOでは、対応する文字列を返すGetFont関数とGetFile関数を実装すれば十分だと考えています。型はインスタパラメータで使用するものです。 EAのプロパティを編集する際に、関数を呼び出す 方法が見当たりません。2.ファイルダイアログ、フォナーダイアログ、カラーダイアログ、データタイムダイアログなどを呼び出すための標準（ビルトイン）関数です。- ファイルダイアログ、カラーダイアログ、デイトダイアログなどを呼び出す標準（組み込み）関数も大いに結構です。すでに進行中の通話に対して（「オンデマンド」）。 Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции www.mql5.com Основы языка / Функции / Вызов функции - Документация по MQL5 Dmitriy Skub 2012.04.20 18:04 #942 MetaDriver:mql5の開発案があります。より使いやすいプログラムを作るために、基本的な（ビルトインの）データ型を追加で紹介する。ここでは、考え方を明確にするために、2つの例に限定して説明します。説明FileName 型は、入力パラメータとして使用 する以外は、文字列型と 同義である。商品説明エキスパートパラメータを入力すると、MQL5FilesMyFolderフォルダーにあるファイルを開くというWindows標準ダイアログを呼び出し、選択されたファイルの名前をFName変数に代入するようにします。FontName 型は、入力パラメータとして使用 する以外は、プログラム上では文字列型と同義である。商品説明 ユーザがエキスパートのパラメータを入力すると、Windows標準のフォント選択ダイアログ（コンピュータに実際にインストールされているフォントのリストが用意されている）を呼び出し、BaseFont変数に次のフォントが選択されるようにリードします。--このアイデアは拡張したり、深めたり することができますが、まずはここから 始めるといいでしょう。 これはどうでしょう？#define FileName string Mykola Demko 2012.04.20 18:23 #943 Dima_S:これはどうでしょう？まさか、インスタンスで選択肢のドロップダウンリストを表示することはないでしょう。また、ファイルリストは、プログラムの知らない間に変更される可能性があるため、リストも不適切です。 Konstantin Gruzdev 2012.04.20 22:28 #944 MetaDriver:mql5の開発について提案があるのですが・・・。 良い提案ですね。入力パラメータに限らず、このようなものを導入することは意味があると思います。例えば、制御盤にも同様の機能が必要な場合があります。 Vladimir Gomonov 2012.04.20 22:36 #945 Lizar: 良い提案ですね。入力パラメータに限らず、同様のものを導入することは理にかなっていると思います。例えば、制御盤などにも同様の機能が求められることがある。私もそう思います。2. ファイルダイアログ、フォントダイアログ、カラーダイアログ、データタイムダイアログなどを呼び出す標準（組み込み）関数。- も非常に望ましい。すでに進行中の通話に対して（「オンデマンド」）。 Andrey Khatimlianskii 2012.04.21 13:19 #946 MetaDriver:1. タイプ - インスタパラメータで使用されるもの。 EAプロパティを編集する際に関数を呼び 出す方法が見当たらない。2.ファイルダイアログ、フォントダイアログ、カラーダイアログ、データタイムダイアログなどを呼び出すための標準（ビルトイン）関数。- ファイルダイアログ、カラーダイアログ、デイトダイアログなどを呼び出す標準（オンボード）機能も強く望まれる。すでに進行中の通話に対して（「オンデマンド」）。+1 TheXpert 2012.04.21 15:38 #947 MetaDriver: アンケートを飲む。 Igor Volodin 2012.04.22 01:53 #948 MetaDriver:1. タイプ - インスタパラメータで使用されるもの。 EAプロパティを編集する際に関数を呼び 出す方法が見当たらない。2.ファイルダイアログ、フォントダイアログ、カラーダイアログ、データタイムダイアログなどを呼び出すための標準（ビルトイン）関数。- ファイルダイアログ、カラーダイアログ、デイトダイアログなどを呼び出す標準（組み込み）関数も大いに結構です。すでに進行中の通話に対して（「オンデマンド」）。 ユーザー用（オプティマイザー用ではない）であれば、Expert Advisorのダイアログ/ダイアログを作るために何を防止するのでしょうか？ファイルダイアログ（ファイルから） - 問題なし、データピッカー、カラーピッカー - 問題なし。しかし、フォントに問題がある。 Andrew Petras 2012.04.22 11:18 #949 矢印のアンカーポイント。Left, Right, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRightを追加することを提案します。アンカーポイントに正確に矢印を配置することができるようになるつまり、矢印のアンカーポイントを正確に位置決めするために再計算する必要がないようにするためです。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5 Denis Kirichenko 2012.04.25 08:38 #950 MetaEditorにブレークポイントを設ける予定はありますか？イモトは、とても便利なもの...。 1...888990919293949596979899100101102...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
IMHOでは、対応する文字列を返すGetFont関数とGetFile関数を実装すれば十分だと考えています。
型はインスタパラメータで使用するものです。 EAのプロパティを編集する際に、関数を呼び出す 方法が見当たりません。
2.ファイルダイアログ、フォナーダイアログ、カラーダイアログ、データタイムダイアログなどを呼び出すための標準（ビルトイン）関数です。- ファイルダイアログ、カラーダイアログ、デイトダイアログなどを呼び出す標準（組み込み）関数も大いに結構です。すでに進行中の通話に対して（「オンデマンド」）。
mql5の開発案があります。
より使いやすいプログラムを作るために、基本的な（ビルトインの）データ型を追加で紹介する。
ここでは、考え方を明確にするために、2つの例に限定して説明します。
FileName 型は、入力パラメータとして使用 する以外は、文字列型と 同義である。
エキスパートパラメータを入力すると、MQL5FilesMyFolderフォルダーにあるファイルを開くというWindows標準ダイアログを呼び出し、選択されたファイルの名前をFName変数に代入するようにします。FontName 型は、入力パラメータとして使用 する以外は、プログラム上では文字列型と同義である。
ユーザがエキスパートのパラメータを入力すると、Windows標準のフォント選択ダイアログ（コンピュータに実際にインストールされているフォントのリストが用意されている）を呼び出し、BaseFont変数に次のフォントが選択されるようにリードします。
このアイデアは拡張したり、深めたり することができますが、まずはここから 始めるといいでしょう。
#define FileName string
まさか、インスタンスで選択肢のドロップダウンリストを表示することはないでしょう。
また、ファイルリストは、プログラムの知らない間に変更される可能性があるため、リストも不適切です。
良い提案ですね。入力パラメータに限らず、同様のものを導入することは理にかなっていると思います。例えば、制御盤などにも同様の機能が求められることがある。
私もそう思います。
2. ファイルダイアログ、フォントダイアログ、カラーダイアログ、データタイムダイアログなどを呼び出す標準（組み込み）関数。- も非常に望ましい。すでに進行中の通話に対して（「オンデマンド」）。
矢印のアンカーポイント。
Left, Right, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRightを追加することを提案します。アンカーポイントに正確に矢印を配置することができるようになる
つまり、矢印のアンカーポイントを正確に位置決めするために再計算する必要がないようにするためです。