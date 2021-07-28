MT5への願い - ページ 97 1...90919293949596979899100101102103104...117 新しいコメント Dmitry D 2012.05.12 16:04 #961 Renat: MT5にはテスターが内蔵されていますか？ それとも、テスターではスプレッドが浮いていないのでしょうか？MT4用を作る予定はありますか？ Renat Fatkhullin 2012.05.12 16:45 #962 残念ながら、そうではありません。 これらはすべて、MetaTrader 5に最初から搭載されています。 Valerii Mazurenko 2012.05.13 23:13 #963 デバッガはArrayResizeの際に動的配列を ゼロで初期化するような気がします。そこで、すぐに（可能であれば）、デバッガのメモリをランダムな値で初期化することを希望します。見つけにくいけどくだらないバグを見つけやすくなると思います。私は「実生活」で配列を初期化していないために不具合があり（まあ、忘れていましたが、たくさんあります）、デバッガーの下からはすべて順調でした。コードを印刷する必要がありました。 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5 Cmu4 2012.05.17 00:21 #964 テスターでコンパイル中の一般的な情報（例えばライブラリについて）を最後に表示させたい。今までは、エラーウィンドウを大きくしたり、1-2個のエラーにたどり着くためにスクロールしたり、結果だけを見たりする必要があり、不便でした。現在はこうなっています。最適なのは、こんな感じ。すなわち、逆順に表示すること。 Andrey Dik 2012.05.17 00:26 #965 Cmu4:テスターでコンパイル中の一般的な情報（例えばライブラリについて）を最後に表示させたい。今までは、エラーウィンドウを大きくしたり、1-2個のエラーにたどり着くためにスクロールしたり、結果だけを見たりする必要があり、不便でした。現在はこうなっています。最適なのは、こんな感じ。すなわち、逆順に表示すること。+100500! Konstantin Gruzdev 2012.05.17 00:50 #966 Cmu4:テスターでコンパイル中の一般的な情報（例えばライブラリについて）を最後に表示させたい。今までは、エラーウィンドウを大きくしたり、1-2個のエラーにたどり着くためにスクロールしたり、結果だけを見たりする必要があり、不便でした。現在はこうなっています。最適なのは、こんな感じ。すなわち、逆順に表示すること。コンテキストメニューの「自動スクロール」を有効にする、で良いかもしれません。 Cmu4 2012.05.17 14:27 #967 Lizar: コンテキストメニューの「自動スクロール」をオンにすることで、満足できるかもしれません。 ありがとうございます、それでいいと思います。 Rashid Umarov 2012.05.18 09:34 #968 notused:デバッガはArrayResizeの際に動的配列を ゼロで初期化するような気がします。そこで、すぐに（可能であれば）、デバッガのメモリをランダムな値で初期化することを希望します。見つけにくいけどくだらないバグを見つけやすくなると思います。私は「実生活」で配列を初期化していないために不具合があり（まあ、忘れていましたが、たくさんあります）、デバッガーの下からはすべて順調でした。コードを印刷する必要がありました。暗黙の初期化には頼らないように。変数の初期化 セクションにそう書いてあります。どのような変数でも、定義すれば初期化することができます。変数が明示的に初期化されていない場合、 その変数に格納されている値は何でも よい。 暗黙の初期化は行われない。 運良く0が出ても、次回は運が悪いかもしれない Andrew Petras 2012.05.20 16:14 #969 フィボナッチ・アークでは、2つ目のアンカー・デートが上下に「見える」場所によって、レベルの記述が 上か下に書かれる。場所を指定して「手動で」＋「左右を追加」するのがいいと思います。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Свойства пользовательских индикаторов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Свойства пользовательских индикаторов - Документация по MQL5 Valerii Mazurenko 2012.05.20 17:10 #970 Rosh:暗黙の初期化に頼らない。 運良くゼロが出ても、次回は運が悪いかもしれないないですねー、自分のせいで初期化をミスったと書きました。そして、それが必要であることは論外です。デバッガでは動的配列は ゼロで初期化される印象があり（運が良かったのかもしれませんが）、フローティングエラーをキャッチすることができない、という意味です。だから、デバッガーの動的配列は乱数で初期化することを提案したのです。そうすれば、この種のエラー（非初期化）は、デバッガで非常に簡単にキャッチできるようになります。 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5 1...90919293949596979899100101102103104...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT5にはテスターが内蔵されていますか？
それとも、テスターではスプレッドが浮いていないのでしょうか？
MT4用を作る予定はありますか？
これらはすべて、MetaTrader 5に最初から搭載されています。
デバッガはArrayResizeの際に動的配列を ゼロで初期化するような気がします。そこで、すぐに（可能であれば）、デバッガのメモリをランダムな値で初期化することを希望します。見つけにくいけどくだらないバグを見つけやすくなると思います。
私は「実生活」で配列を初期化していないために不具合があり（まあ、忘れていましたが、たくさんあります）、デバッガーの下からはすべて順調でした。コードを印刷する必要がありました。
テスターでコンパイル中の一般的な情報（例えばライブラリについて）を最後に表示させたい。今までは、エラーウィンドウを大きくしたり、1-2個のエラーにたどり着くためにスクロールしたり、結果だけを見たりする必要があり、不便でした。
現在はこうなっています。
最適なのは、こんな感じ。
すなわち、逆順に表示すること。
コンテキストメニューの「自動スクロール」をオンにすることで、満足できるかもしれません。
暗黙の初期化には頼らないように。変数の初期化 セクションにそう書いてあります。
どのような変数でも、定義すれば初期化することができます。変数が明示的に初期化されていない場合、 その変数に格納されている値は何でも よい。 暗黙の初期化は行われない。
フィボナッチ・アークでは、2つ目のアンカー・デートが上下に「見える」場所によって、レベルの記述が 上か下に書かれる。
場所を指定して「手動で」＋「左右を追加」するのがいいと思います。
暗黙の初期化に頼らない。運良くゼロが出ても、次回は運が悪いかもしれない
ないですねー、自分のせいで初期化をミスったと書きました。そして、それが必要であることは論外です。
デバッガでは動的配列は ゼロで初期化される印象があり（運が良かったのかもしれませんが）、フローティングエラーをキャッチすることができない、という意味です。だから、デバッガーの動的配列は乱数で初期化することを提案したのです。そうすれば、この種のエラー（非初期化）は、デバッガで非常に簡単にキャッチできるようになります。