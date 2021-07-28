MT5への願い - ページ 97

Renat:
MT5にはテスターが内蔵されていますか？

それとも、テスターではスプレッドが浮いていないのでしょうか？

MT4用を作る予定はありますか？

 
残念ながら、そうではありません。

これらはすべて、MetaTrader 5に最初から搭載されています。
 

デバッガはArrayResizeの際に動的配列を ゼロで初期化するような気がします。そこで、すぐに（可能であれば）、デバッガのメモリをランダムな値で初期化することを希望します。見つけにくいけどくだらないバグを見つけやすくなると思います。

私は「実生活」で配列を初期化していないために不具合があり（まあ、忘れていましたが、たくさんあります）、デバッガーの下からはすべて順調でした。コードを印刷する必要がありました。

テスターでコンパイル中の一般的な情報（例えばライブラリについて）を最後に表示させたい。今までは、エラーウィンドウを大きくしたり、1-2個のエラーにたどり着くためにスクロールしたり、結果だけを見たりする必要があり、不便でした。

現在はこうなっています。

最適なのは、こんな感じ。

すなわち、逆順に表示すること。

 
+100500!
 
コンテキストメニューの「自動スクロール」を有効にする、で良いかもしれません。
 
Lizar:
コンテキストメニューの「自動スクロール」をオンにすることで、満足できるかもしれません。
ありがとうございます、それでいいと思います。
 
暗黙の初期化には頼らないように。変数の初期化 セクションにそう書いてあります。

どのような変数でも、定義すれば初期化することができます。変数が明示的に初期化されていない場合、 その変数に格納されている値は何でも よい。 暗黙の初期化は行われない。

運良く0が出ても、次回は運が悪いかもしれない
 

フィボナッチ・アークでは、2つ目のアンカー・デートが上下に「見える」場所によって、レベルの記述が 上か下に書かれる。

場所を指定して「手動で」＋「左右を追加」するのがいいと思います。

Rosh:

暗黙の初期化に頼らない。

運良くゼロが出ても、次回は運が悪いかもしれない

ないですねー、自分のせいで初期化をミスったと書きました。そして、それが必要であることは論外です。

デバッガでは動的配列は ゼロで初期化される印象があり（運が良かったのかもしれませんが）、フローティングエラーをキャッチすることができない、という意味です。だから、デバッガーの動的配列は乱数で初期化することを提案したのです。そうすれば、この種のエラー（非初期化）は、デバッガで非常に簡単にキャッチできるようになります。

