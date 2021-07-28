MT5への願い - ページ 92 1...858687888990919293949596979899...117 新しいコメント meneo 2012.03.10 00:09 #911 Urain:たしかに可能だが、それを聞いていては対応できない。その答えは、チャートコントロールボックスにあります。チャート管理セクションに、スケーリング「バーごとのポイントで拡大縮小」があるのですが...。を、私に任せていただけませんか？EUR/USDで「50 pips per bar」を選択した場合、垂直方向のグリッド分割は1.32009 - 1.32059 - 1.32109となる可能性があります。これらの数字の差は50ピップスですが、私の例のように50ピップスの倍数ではありません。 Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:45 #912 ソフトウェアがインストールされたアイコンの仕掛けがいいですね。些細なことですが、嬉しいことです。))//---また、*.ex5 ファイルにも同じアイコンを表示させることが可能です。OSのエクスプローラーではもちろん、ターミナルナビゲーターでも。 Renat Fatkhullin 2012.03.18 12:17 #913 tol64: これに加えて、*.ex5 ファイルにも同じアイコンを表示させることができます。OSのエクスプローラーではもちろん、ターミナルナビゲーターでも。 しばらくすると、Windowsエクスプローラに小さな情報提供用DLLが統合され、MQL5プログラムに関する より多くの情報が表示されるようになる予定です。 Документация по MQL5: Программы MQL5 www.mql5.com Программы MQL5 - Документация по MQL5 Andrew Petras 2012.03.19 10:37 #914 Objects - Gunn: Gunn's squareに追加することを提案します。コツは、1つのオブジェクトにすることで、マウスでドラッグして移動できるようにすることです。とガンさんのスクエア9。しかし、スクウェア9は、別プログラムとしてはちょっと無理がありますね。その一方で、先進的なソリューションがほとんどなく、MT向けのソリューションもないのが現状です。競合他社はそうです。でも、高度なものはダメです。:) Alexey 2012.03.19 11:36 #915 ビジュアライゼーションモードでテストする場合、ステップバックボタンも欲しいです。テスターでのレポートも別途。バックテストは別途フォワードテストは別途。デバッグモードは受信した引用符に依存するのではなく、テスター（ビジュアライザー）に依存すべきです。テストモード でもExpert Advisorから最適化を有効にすること。 Anatoli Kazharski 2012.03.19 12:09 #916 ivandurak:ビジュアライゼーションモードでテストする場合、ステップバックボタンも欲しいです。テスターでのレポートも別途。バックテストは別途フォワードテストは別途。デバッグモードは、入力される引用符に依存するのではなく、テスター（ビジュアライザー）に依存すべきです。テストモード でもExpert Advisorから最適化を有効にすること。 では、それぞれの文章をより詳しく展開してください。例えば私の場合、最初の1つだけが、あなたの書いたものから明確になっています。))) Alexey 2012.03.19 12:46 #917 tol64: では、それぞれの文章をより詳しく展開してください。あなたが書いたものから、例えば私は最初のものしか理解できません。)))報告書テストを設定し、フォワードピリオドを設定する。opezimizationの後、オプションのいずれかを選択し、それを個別に実行し、タブの結果に我々は全体の期間のテストに関するレポートを参照してください。フォワード期間とバック期間を分けてレポートしてほしい。デバッグを行う。またスピードが落ちすぎていなければ。Expert Advisor の OnTick 関数は、相場が新しく表示された瞬間に呼び出されます。デバッガーを起動し、ビジュアライザーが自動的に有効になり、ビジュアライザーの新しいティックの到着でOnTick関数が呼ばれ、ステップフォワードボタンがあります。最適化その結果、EAを最適化する必要があると判断しました。最適化関数を呼び出して、最終ステップの初期値を渡すと、最適化結果の csv ファイルが返ってきます。そこから最適なパラメータを選択し、ロードする。また、この機能を最適化モードにも対応させたいと考えています。最適化の中の最適化。 Anatoli Kazharski 2012.03.19 13:25 #918 ivandurak:報告書テストを設定し、フォワードピリオドを設定する。opezimizationの後、オプションのいずれかを選択し、それを個別に実行し、タブの結果に我々は全体の期間のテストに関するレポートを参照してください。フォワード期間とバック期間を分けてレポートしてほしい。デバッグを行う。またスピードが落ちすぎていなければ。Expert Advisor の OnTick 関数は、相場が新しく表示された瞬間に呼び出されます。デバッガーを起動し、ビジュアライザーが自動的に有効になり、ビジュアライザーの新しいティックの到着でOnTick関数が呼ばれ、ステップフォワードボタンがあります。最適化その結果、EAを最適化する必要があると判断しました。最適化関数を呼び出して、最終ステップの初期値を渡すと、最適化結果の csv ファイルが返ってきます。そこから最適なパラメータを選択し、ロードする。また、この機能を最適化モードにも対応させたいと考えています。最適化の中の最適化。ありがとうございます。1点目について。久しぶりにフォワードを立ち上げたのですが、欲しいものが既にあるのか、また勘違いしているのか、思い出してしまいました。テスターでは、新しいビルドの後にのみチェックに行くことになります。))そして、それ以外のものは、標準機能としてとても素晴らしいものでしょう。私もそう思います。でも、練習のためにMQL5で そういうことをやってみようと思っているところです。 Andrew Petras 2012.03.21 10:58 #919 Silent:Objects - Gunn: Gunn's squareに追加することを提案します。コツは、1つのオブジェクトにすることで、マウスでドラッグして移動できるようにすることです。とガンさんのスクエア9。しかし、スクウェア9は、別プログラムとしてはちょっと無理がありますね。その一方で、先進的なソリューションがほとんどなく、MT向けのソリューションもないのが現状です。競合他社はそうです。でも、高度なものはダメです。:)オプションとして、ガンの四角の代わりに - オブジェクトをカスタムで1つに統合できるようにすること。例えば、セグメントで矩形を描き、オブジェクトのリストでそれを選択し、マージボタンを押すと、すべてのセグメントを山なりにドラッグすることが可能になります。ドラッグできないオブジェクト（ニュースイベントなど）が選択されて いる場合、マージボタンは使用できません。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5 Andrey Vasiliev 2012.03.21 11:17 #920 一度もテストを実行しなくても、最適化結果を保存できるオプションを追加。 設定のセットをテストする機能を追加。セットファイルのあるフォルダを選択し、有効なセットファイル名のパターンを選択し、テストを実行します。 1...858687888990919293949596979899...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
たしかに可能だが、それを聞いていては対応できない。
その答えは、チャートコントロールボックスにあります。
チャート管理セクションに、スケーリング「バーごとのポイントで拡大縮小」があるのですが...。を、私に任せていただけませんか？
EUR/USDで「50 pips per bar」を選択した場合、垂直方向のグリッド分割は1.32009 - 1.32059 - 1.32109となる可能性があります。
これらの数字の差は50ピップスですが、私の例のように50ピップスの倍数ではありません。
ソフトウェアがインストールされたアイコンの仕掛けがいいですね。些細なことですが、嬉しいことです。))
また、*.ex5 ファイルにも同じアイコンを表示させることが可能です。OSのエクスプローラーではもちろん、ターミナルナビゲーターでも。
Objects - Gunn: Gunn's squareに追加することを提案します。コツは、1つのオブジェクトにすることで、マウスでドラッグして移動できるようにすることです。
とガンさんのスクエア9。
しかし、スクウェア9は、別プログラムとしてはちょっと無理がありますね。その一方で、先進的なソリューションがほとんどなく、MT向けのソリューションもないのが現状です。競合他社はそうです。でも、高度なものはダメです。:)
ビジュアライゼーションモードでテストする場合、ステップバックボタンも欲しいです。
テスターでのレポートも別途。バックテストは別途フォワードテストは別途。
デバッグモードは受信した引用符に依存するのではなく、テスター（ビジュアライザー）に依存すべきです。
テストモード でもExpert Advisorから最適化を有効にすること。
では、それぞれの文章をより詳しく展開してください。あなたが書いたものから、例えば私は最初のものしか理解できません。)))
報告書テストを設定し、フォワードピリオドを設定する。opezimizationの後、オプションのいずれかを選択し、それを個別に実行し、タブの結果に我々は全体の期間のテストに関するレポートを参照してください。フォワード期間とバック期間を分けてレポートしてほしい。
デバッグを行う。またスピードが落ちすぎていなければ。Expert Advisor の OnTick 関数は、相場が新しく表示された瞬間に呼び出されます。デバッガーを起動し、ビジュアライザーが自動的に有効になり、ビジュアライザーの新しいティックの到着でOnTick関数が呼ばれ、ステップフォワードボタンがあります。
最適化その結果、EAを最適化する必要があると判断しました。最適化関数を呼び出して、最終ステップの初期値を渡すと、最適化結果の csv ファイルが返ってきます。そこから最適なパラメータを選択し、ロードする。また、この機能を最適化モードにも対応させたいと考えています。最適化の中の最適化。
ありがとうございます。
1点目について。久しぶりにフォワードを立ち上げたのですが、欲しいものが既にあるのか、また勘違いしているのか、思い出してしまいました。テスターでは、新しいビルドの後にのみチェックに行くことになります。))
そして、それ以外のものは、標準機能としてとても素晴らしいものでしょう。私もそう思います。でも、練習のためにMQL5で そういうことをやってみようと思っているところです。
オプションとして、ガンの四角の代わりに - オブジェクトをカスタムで1つに統合できるようにすること。
例えば、セグメントで矩形を描き、オブジェクトのリストでそれを選択し、マージボタンを押すと、すべてのセグメントを山なりにドラッグすることが可能になります。ドラッグできないオブジェクト（ニュースイベントなど）が選択されて いる場合、マージボタンは使用できません。
一度もテストを実行しなくても、最適化結果を保存できるオプションを追加。
設定のセットをテストする機能を追加。セットファイルのあるフォルダを選択し、有効なセットファイル名のパターンを選択し、テストを実行します。