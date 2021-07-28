MT5への願い - ページ 93 1...8687888990919293949596979899100...117 新しいコメント Dmitry D 2012.03.21 13:16 #921 ニュースの根本的な仕事のイメージが描けるよう、しっかりメモを取るためのタブが欲しい。 Dmitry D 2012.03.21 13:22 #922 Dmitry D 2012.03.21 13:32 #923 Dmitry D 2012.03.21 13:39 #924 Andrew Petras 2012.03.21 13:52 #925 手帳については、「端末にトレーダーの日記を追加する」という提案がありました（私が空想していただけかもしれませんが、覚えていません）。 Dmitry D 2012.03.21 13:52 #926 Dmitry D 2012.03.21 14:02 #927 Dmitry D 2012.03.21 14:06 #928 文法的な間違いがあれば、お詫びします。質問の意図が伝われば幸いです。世界は止まっていません。優れたビジュアライゼーションと追加ツールが必要なのです。 Dmitry D 2012.03.21 14:09 #929 Dmitry D 2012.03.21 14:43 #930 1...8687888990919293949596979899100...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
