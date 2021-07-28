MT5への願い - ページ 110 1...103104105106107108109110111112113114115116117 新しいコメント Igor Kuzminets 2014.03.11 06:23 #1091 2014年3月7日にターミナルを更新（ビルド910）した際、それぞれのフォルダーにあるインジケーターとEAのアイコンが変更されました。 \MQL5/Indicators ; MQL5/Experts. Explorerのインジケータアイコンの新しい外観が好きです。 ノット 私はそれが好きだ（黄色の背景にいくつかの積分）。すべての*.ex5のデフォルトアイコンを選択できるようにしたい。もちろん、#property icon "C:\tempicon_ind.ico" で各インジケータを個別に設定する方法もありますが、これは各ファイルに規定する必要があります =(*.ex5のファイルアソシエーションを設定する場合、アイコンはterminal64.exeから取得するのでしょうか、それとも他のファイルから取得するのでしょうか？ Mikhail Vdovin 2014.03.13 16:45 #1092 願い事は次の通りです。最新の端末更新のログはこちら です。880ビルドで終了。今はバージョン910に自動更新しています。何が変わったのか、それは誰にもわからない。個人的には、今まで使えていたものが使えなくなるのは困りますが。例えば-880ではWinAPI呼び出しの不具合に遭遇しませんでした。 910では取得して署名したいです。自動更新を無効にして、更新前に変更点のリストを見ることができるようにしたいです。また、前バージョンへのロールバック機能も標準装備しています。理想は - 特定の変更に関わる「学生」を見ることです。 次のアップデートでリスクを評価する基準があるように。 Mykola Demko 2014.03.13 22:29 #1093 Yurich:ループに入らないのであれば、なぜ議論するのか。そして、最新の価格で交換作業を始めると、その違いがよくわかります。また、注意していただければ、私の提案は、「Market Watch」ウィンドウに表示されるティック履歴、すなわち、ターミナルにすでに蓄積されたものについてのものです。ダニの歴史を世界的に蓄積し、提供することではありません。 私が何か言うと、その話題は禁止されますが、あなたが書く、あなたの考えは非常に興味深いです。 A100 2014.03.14 14:20 #1094 MetaEditorで、ウィンドウメニュー/すべてのウィンドウを選択すると、ウィンドウが表示されない。開いている ファイルの一覧を表示するウィンドウをポップアップ表示します。その際、ソートされる順番は、ツールバーの下にある順番に対応します。リストが長すぎると、必要なファイルを名前で探すことが難しくなります（この場合、ファイルのフルネームが唯一の検索基準になります）。このウィンドウでは、デフォルトでファイルを名前でソートすることが推奨されており、これにより検索がより簡単になります。 A100 2014.03.16 20:32 #1095 また、ここで気づいたのですが、.mqhファイル（ウィンドウズ）は数字の5のアイコンで表示され（上のスクリーンショット）、.mq5ファイルは論理的には逆のはずなのに数字がない（青いアイコン、ここでは見えない）のだそうです。 Vladimir Karputov 2014.03.31 07:31 #1096 音量バーの幅に応じて変更します。例えば、MACDインジケーターの バーチャートの幅を変更することができます。 A100 2014.04.08 23:01 #1097 A100: また、.mqhファイル（ウィンドウズ）は数字の5のアイコンで表示され（上のスクリーンショット）、.mq5ファイルは数字なしで表示されます（青いアイコン、ここでは見えません）（論理的には逆のはずですが）。すべてのウィンドウ... "メニューを修正し、ツールウィンドウでファイルを検索 したときの結果にも同じ不一致がありました。 Maxim Romanov 2014.04.09 09:39 #1098 したいです。1) テスター用とチャート上で見るためのDucasのようなポティカルヒストリー。2) エージェントの最適化だけでなく、ロボットやインジケータをテスターや実機で動かすことで、新しいレベルの資源集約的な システムを作ることができる。3）そして、1つの公称は、同時に別のアカウント、さらには別のブローカーで取引することができるようになります場合は、一般的にクールなことになります。 A100 2014.04.11 17:26 #1099 コマンドコンパイラで、/i:<path> パスをダブルクォーテーションで 囲み、末尾に' \'を付けた場合、例えば "C:ⅳNEW "のようになります。1) コンパイルするファイルの名前にスペースが含まれていない場合、何も起こりません。存在しないファイル名を指定しても何も起こらない2) コンパイルされたファイルの名前にスペースが含まれている場合、コンパイラはエラーを発生します：ファイルのフルネームが指定されていても（パスを考慮して）ファイル（スペースに切り詰められたファイル名）は見つかりません。願いは煮詰まる。A) /i: "C:\NEW" と /i: "C:\NEW" は同等に扱われるべきです。B) 1の場合、コンパイラから何らかの反応がある。B) <path>に複数のパスを設定できるようにする /i: "C:\NEW1;C:\NEW2" -前のパスにinclude <>が見つからなかったので、次のパスを探す原理 削除済み 2014.04.19 15:30 #1100 MetaTrader 5のRectangleをMetaTrader 4のRectangleと同じにし、編集点を2つから4つにする。 ファイル: 1.png 1 kb 2.png 1 kb 1...103104105106107108109110111112113114115116117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2014年3月7日にターミナルを更新（ビルド910）した際、それぞれのフォルダーにあるインジケーターとEAのアイコンが変更されました。
\MQL5/Indicators ; MQL5/Experts. Explorerのインジケータアイコンの新しい外観が好きです。 ノット 私はそれが好きだ（黄色の背景にいくつかの積分）。
すべての*.ex5のデフォルトアイコンを選択できるようにしたい。
もちろん、#property icon "C:\tempicon_ind.ico" で各インジケータを個別に設定する方法もありますが、これは各ファイルに規定する必要があります =(
*.ex5のファイルアソシエーションを設定する場合、アイコンはterminal64.exeから取得するのでしょうか、それとも他のファイルから取得するのでしょうか？
願い事は次の通りです。
最新の端末更新のログはこちら です。880ビルドで終了。今はバージョン910に自動更新しています。何が変わったのか、それは誰にもわからない。個人的には、今まで使えていたものが使えなくなるのは困りますが。例えば-880ではWinAPI呼び出しの不具合に遭遇しませんでした。 910では取得して署名したいです。自動更新を無効にして、更新前に変更点のリストを見ることができるようにしたいです。また、前バージョンへのロールバック機能も標準装備しています。
理想は - 特定の変更に関わる「学生」を見ることです。 次のアップデートでリスクを評価する基準があるように。
ループに入らないのであれば、なぜ議論するのか。そして、最新の価格で交換作業を始めると、その違いがよくわかります。
また、注意していただければ、私の提案は、「Market Watch」ウィンドウに表示されるティック履歴、すなわち、ターミナルにすでに蓄積されたものについてのものです。ダニの歴史を世界的に蓄積し、提供することではありません。
MetaEditorで、ウィンドウメニュー/すべてのウィンドウを選択すると、ウィンドウが表示されない。開いている ファイルの一覧を表示するウィンドウをポップアップ表示します。
その際、ソートされる順番は、ツールバーの下にある順番に対応します。
リストが長すぎると、必要なファイルを名前で探すことが難しくなります（この場合、ファイルのフルネームが唯一の検索基準になります）。このウィンドウでは、デフォルトでファイルを名前でソートすることが推奨されており、これにより検索がより簡単になります。
また、.mqhファイル（ウィンドウズ）は数字の5のアイコンで表示され（上のスクリーンショット）、.mq5ファイルは数字なしで表示されます（青いアイコン、ここでは見えません）（論理的には逆のはずですが）。
すべてのウィンドウ... "メニューを修正し、ツールウィンドウでファイルを検索 したときの結果にも同じ不一致がありました。
コマンドコンパイラで、/i:<path> パスをダブルクォーテーションで 囲み、末尾に' \'を付けた場合、例えば "C:ⅳNEW "のようになります。
1) コンパイルするファイルの名前にスペースが含まれていない場合、何も起こりません。存在しないファイル名を指定しても何も起こらない
2) コンパイルされたファイルの名前にスペースが含まれている場合、コンパイラはエラーを発生します：ファイルのフルネームが指定されていても（パスを考慮して）ファイル（スペースに切り詰められたファイル名）は見つかりません。
願いは煮詰まる。
A) /i: "C:\NEW" と /i: "C:\NEW" は同等に扱われるべきです。
B) 1の場合、コンパイラから何らかの反応がある。
B) <path>に複数のパスを設定できるようにする /i: "C:\NEW1;C:\NEW2" -前のパスにinclude <>が見つからなかったので、次のパスを探す原理
MetaTrader 5のRectangleをMetaTrader 4のRectangleと同じにし、編集点を2つから4つにする。