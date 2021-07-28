MT5への願い - ページ 110

2014年3月7日にターミナルを更新（ビルド910）した際、それぞれのフォルダーにあるインジケーターとEAのアイコンが変更されました。

\MQL5/Indicators ; MQL5/Experts. Explorerのインジケータアイコンの新しい外観が好きです。 ノット 私はそれが好きだ（黄色の背景にいくつかの積分）。

すべての*.ex5のデフォルトアイコンを選択できるようにしたい。

もちろん、#property icon "C:\tempicon_ind.ico" で各インジケータを個別に設定する方法もありますが、これは各ファイルに規定する必要があります =(

*.ex5のファイルアソシエーションを設定する場合、アイコンはterminal64.exeから取得するのでしょうか、それとも他のファイルから取得するのでしょうか？

 

願い事は次の通りです。

最新の端末更新のログはこちら です。880ビルドで終了。今はバージョン910に自動更新しています。何が変わったのか、それは誰にもわからない。個人的には、今まで使えていたものが使えなくなるのは困りますが。例えば-880ではWinAPI呼び出しの不具合に遭遇しませんでした。 910では取得して署名したいです。自動更新を無効にして、更新前に変更点のリストを見ることができるようにしたいです。また、前バージョンへのロールバック機能も標準装備しています。

理想は - 特定の変更に関わる「学生」を見ることです。 次のアップデートでリスクを評価する基準があるように。

 
Yurich:

ループに入らないのであれば、なぜ議論するのか。そして、最新の価格で交換作業を始めると、その違いがよくわかります。

また、注意していただければ、私の提案は、「Market Watch」ウィンドウに表示されるティック履歴、すなわち、ターミナルにすでに蓄積されたものについてのものです。ダニの歴史を世界的に蓄積し、提供することではありません。

私が何か言うと、その話題は禁止されますが、あなたが書く、あなたの考えは非常に興味深いです。
 

MetaEditorで、ウィンドウメニュー/すべてのウィンドウを選択すると、ウィンドウが表示されない。開いている ファイルの一覧を表示するウィンドウをポップアップ表示します。

その際、ソートされる順番は、ツールバーの下にある順番に対応します。

リストが長すぎると、必要なファイルを名前で探すことが難しくなります（この場合、ファイルのフルネームが唯一の検索基準になります）。このウィンドウでは、デフォルトでファイルを名前でソートすることが推奨されており、これにより検索がより簡単になります。

 
また、ここで気づいたのですが、.mqhファイル（ウィンドウズ）は数字の5のアイコンで表示され（上のスクリーンショット）、.mq5ファイルは論理的には逆のはずなのに数字がない（青いアイコン、ここでは見えない）のだそうです。
 
音量バーの幅に応じて変更します。例えば、MACDインジケーターの バーチャートの幅を変更することができます。
 
A100:
また、.mqhファイル（ウィンドウズ）は数字の5のアイコンで表示され（上のスクリーンショット）、.mq5ファイルは数字なしで表示されます（青いアイコン、ここでは見えません）（論理的には逆のはずですが）。

すべてのウィンドウ... "メニューを修正し、ツールウィンドウでファイルを検索 したときの結果にも同じ不一致がありました。

 
したいです。
1) テスター用とチャート上で見るためのDucasのようなポティカルヒストリー。
2) エージェントの最適化だけでなく、ロボットやインジケータをテスターや実機で動かすことで、新しいレベルの資源集約的な システムを作ることができる。
3）そして、1つの公称は、同時に別のアカウント、さらには別のブローカーで取引することができるようになります場合は、一般的にクールなことになります。
 

コマンドコンパイラで、/i:<path> パスをダブルクォーテーションで 囲み、末尾に' \'を付けた場合、例えば "C:ⅳNEW "のようになります。

1) コンパイルするファイルの名前にスペースが含まれていない場合、何も起こりません。存在しないファイル名を指定しても何も起こらない

2) コンパイルされたファイルの名前にスペースが含まれている場合、コンパイラはエラーを発生します：ファイルのフルネームが指定されていても（パスを考慮して）ファイル（スペースに切り詰められたファイル名）は見つかりません。

願いは煮詰まる。

A) /i: "C:\NEW" と /i: "C:\NEW" は同等に扱われるべきです。

B) 1の場合、コンパイラから何らかの反応がある。

B) <path>に複数のパスを設定できるようにする /i: "C:\NEW1;C:\NEW2" -前のパスにinclude <>が見つからなかったので、次のパスを探す原理

MetaTrader 5のRectangleをMetaTrader 4のRectangleと同じにし、編集点を2つから4つにする。

