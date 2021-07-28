MT5への願い - ページ 90 1...838485868788899091929394959697...117 新しいコメント User777 2012.01.18 18:23 #891 みなさん、こんにちは。このチャートは、MT4とMT5からのものです。 なぜMT4と同じものがMT5でも使えないのですか？ RSIの場合、価格チャートのFirst Indicator Dataにアクセスできない。 あるいは、あるのか？どうぞ、どなたかご存知の方、シェアしてください。 ファイル: mt4.jpg 81 kb mt5.jpg 72 kb Olegs Kucerenko 2012.01.18 19:39 #892 この問題はすでに取り上げられているかもしれませんが、将来的には他のプラットフォームのように、時間間隔に応じたタイムグリッドが欲しいです。写真の縦線は月ごとの推移を表しているはずですが、現時点では日付が一致していません。 Anatoli Kazharski 2012.02.03 07:48 #893 デベロッパー一般的に、保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットをターミナルの内部ツールで変更できるのは素晴らしいことです。また、あるビルド以降は、カスタムトレーディングパネルとの連携の妨げになるため、このトレードレベルの動きを無効にすることが可能になったのもクールですね。しかし、レベルの移動やカスタムパネルとのインタラクションを無効にする可能性がある場合、同じ問題に直面します。つまり、チャート上に保留中の注文やストップロス、テイクプロフィットがある場合、パネルが移動可能で場所を取らないとしても、注文をクリックすると標準の注文修正ウィンドウがトリガーされる状況にしばしば直面するのです。このような状況は、取引中の最も都合の悪い時に発生するため、非常に大きな不便さを感じ、ユーザーを苛立たせる可能性があります。提案します。もし、そのような可能性があるのなら、オーダーが他のオブジェクトより後ろにある場合、オーダーの優先度を最小にしてください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 --- 2012.02.03 07:59 #894 tol64:デベロッパー提案します。可能であれば、注文がオブジェクトの後ろにある場合は、他のオブジェクトに比べて優先順位を最小にしてください。設定にドラッグを無効にするチェックボックスがあります。 Anatoli Kazharski 2012.02.03 08:02 #895 sergeev:設定にドラッグを無効にするチェックが入っています。 はい、わかっています。質問が違う。さらにその先には... pusheax 2012.02.04 16:06 #896 他のDCとの互換性のため、XAUUSDとXAGUSDの名前をGOLDとSILVERに変更しました。 Andrey Dik 2012.02.04 16:09 #897 pusheax: 他のDCとの互換性のため、XAUUSDとXAGUSDをGOLDとSILVERに改名。 自動交換リストを自分で作る。取引商品の名称は、MTとは関係ありません。 pusheax 2012.02.04 16:12 #898 joo: 自動交換リストを自分で作る。毎回エキスパートを書き直さなければならないので、「自動置換リスト」がどこにあるか教えていただけませんか？フォーラムで「自動交換リスト」を検索しても、結果は出てきません。 Andrey Dik 2012.02.04 16:32 #899 pusheax:毎回エキスパートを書き直さなければならないので、「自動置換リスト」がどこにあるか教えていただけませんか？フォーラムで「自動交換リスト」を検索しても、何も出てきません。このようなことをすることでvoid OnStart() { string Symbol=Symb("XAUUSD"); } string Symb(string symbol) { if(symbol=="XAUUSD") return("GOLD"); if(symbol=="XAGUSD") return("SILVER"); }一番簡単な例ですが、ご理解いただけると思います。 pusheax 2012.02.04 18:30 #900 joo:このようなことをすることでは最も単純な例ですが、できれば理解できるようにしたいものです。ありがとうございました。 1...838485868788899091929394959697...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みなさん、こんにちは。このチャートは、MT4とMT5からのものです。
なぜMT4と同じものがMT5でも使えないのですか？
RSIの場合、価格チャートのFirst Indicator Dataにアクセスできない。 あるいは、あるのか？
どうぞ、どなたかご存知の方、シェアしてください。
この問題はすでに取り上げられているかもしれませんが、将来的には他のプラットフォームのように、時間間隔に応じたタイムグリッドが欲しいです。
写真の縦線は月ごとの推移を表しているはずですが、現時点では日付が一致していません。
一般的に、保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットをターミナルの内部ツールで変更できるのは素晴らしいことです。また、あるビルド以降は、カスタムトレーディングパネルとの連携の妨げになるため、このトレードレベルの動きを無効にすることが可能になったのもクールですね。しかし、レベルの移動やカスタムパネルとのインタラクションを無効にする可能性がある場合、同じ問題に直面します。つまり、チャート上に保留中の注文やストップロス、テイクプロフィットがある場合、パネルが移動可能で場所を取らないとしても、注文をクリックすると標準の注文修正ウィンドウがトリガーされる状況にしばしば直面するのです。このような状況は、取引中の最も都合の悪い時に発生するため、非常に大きな不便さを感じ、ユーザーを苛立たせる可能性があります。
提案します。もし、そのような可能性があるのなら、オーダーが他のオブジェクトより後ろにある場合、オーダーの優先度を最小にしてください。
提案します。可能であれば、注文がオブジェクトの後ろにある場合は、他のオブジェクトに比べて優先順位を最小にしてください。
設定にドラッグを無効にするチェックボックスがあります。
他のDCとの互換性のため、XAUUSDとXAGUSDの名前をGOLDとSILVERに変更しました。
自動交換リストを自分で作る。
毎回エキスパートを書き直さなければならないので、「自動置換リスト」がどこにあるか教えていただけませんか？
毎回エキスパートを書き直さなければならないので、「自動置換リスト」がどこにあるか教えていただけませんか？
一番簡単な例ですが、ご理解いただけると思います。
は最も単純な例ですが、できれば理解できるようにしたいものです。
ありがとうございました。