みなさん、こんにちは。このチャートは、MT4とMT5からのものです。

なぜMT4と同じものがMT5でも使えないのですか？

RSIの場合、価格チャートのFirst Indicator Dataにアクセスできない。 あるいは、あるのか？

どうぞ、どなたかご存知の方、シェアしてください。

この問題はすでに取り上げられているかもしれませんが、将来的には他のプラットフォームのように、時間間隔に応じたタイムグリッドが欲しいです。

写真の縦線は月ごとの推移を表しているはずですが、現時点では日付が一致していません。

 

デベロッパー

一般的に、保留中の注文、ストップロス、テイクプロフィットをターミナルの内部ツールで変更できるのは素晴らしいことです。また、あるビルド以降は、カスタムトレーディングパネルとの連携の妨げになるため、このトレードレベルの動きを無効にすることが可能になったのもクールですね。しかし、レベルの移動やカスタムパネルとのインタラクションを無効にする可能性がある場合、同じ問題に直面します。つまり、チャート上に保留中の注文やストップロス、テイクプロフィットがある場合、パネルが移動可能で場所を取らないとしても、注文をクリックすると標準の注文修正ウィンドウがトリガーされる状況にしばしば直面するのです。このような状況は、取引中の最も都合の悪い時に発生するため、非常に大きな不便さを感じ、ユーザーを苛立たせる可能性があります。

提案します。もし、そのような可能性があるのなら、オーダーが他のオブジェクトより後ろにある場合、オーダーの優先度を最小にしてください。

tol64:

デベロッパー

提案します。可能であれば、注文がオブジェクトの後ろにある場合は、他のオブジェクトに比べて優先順位を最小にしてください。

はい、わかっています。質問が違う。さらにその先には...
 

他のDCとの互換性のため、XAUUSDとXAGUSDの名前をGOLDとSILVERに変更しました。

 
毎回エキスパートを書き直さなければならないので、「自動置換リスト」がどこにあるか教えていただけませんか？

フォーラムで「自動交換リスト」を検索しても、結果は出てきません。

 
このようなことをすることで

void OnStart()

{

string Symbol=Symb("XAUUSD");

}

string Symb(string symbol)

{

if(symbol=="XAUUSD")

return("GOLD");

if(symbol=="XAGUSD")

return("SILVER");

}

一番簡単な例ですが、ご理解いただけると思います。

 
ありがとうございました。

