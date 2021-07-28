MT5への願い - ページ 94

新しいコメント
 

1.チャートの右側にあるインジケーターが可能です。

2.MT5でのシグナルも近日公開

3.CMEに行くこと - すべてはあなたのDCに依存します。

4.ターミナル外に価格表がない

5.シンボルヒートマップとは

6.X's and Z's- コードベースを検索する

7.ティックチャートはありません。

Последний крестовый поход
Последний крестовый поход
  • 2012.03.13
  • Roman Zamozhnyy
  • www.mql5.com
Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию.
 

ローソク足プロットターミナルで時間帯を選べるようになるのですか？

GMTによる ローソク足構築機能に興味あり

 
まずバグを取り除くべき
 

マニュアル取引の オファーに最適です。

1 トレーダーからのオファーに興味がない。MQは何でもやりますね。プログラマー向け。トレーダーが必要とするすべてのことを行うことができる人。

2 BODに直接手紙を出す。

3 別の支店を作る - マニュアル取引の提案。

どれだ？

 
価格チャートは、水平方向と垂直方向に引き伸ばすことができます。バランスチャートも同様にお願いします、気になるところをピックアップして再テストするのはちょっと不便です。
 

現在、ユーザーがどの最適化/テストモードを 選択したかをプログラムで判断できるようにする必要があります。

現時点では、ログブックにのみ記録されます。


 
いいえ、そんなことはしません。専門家がそれを知る必要はなく、調整する必要もない。
 
Renat:
いいえ、そんなことはしません。専門家はこれを知る必要はなく、調整する必要もない。
確かに、善意以外の理由で利用する人はいるでしょうね。だから、しない方がいいんです。
 

mql5の開発案があります。

より使いやすいプログラムを作るために、基本的な（ビルトインの）データ型を追加で紹介する。

ここでは、考え方を明確にするために、2つの例に限定して説明します。

説明

FileName 型は、入力パラメータとして使用 する以外は、文字列型と 同義である。

商品説明

input  FileName  FName="MyFolder\\";

この命令では、ユーザーがEAパラメータを入力すると、MQL5FilesMyFolderフォルダーにあるファイルを開くというWindows標準のダイアログを呼び出し、選択したファイルの名前をFName変数に代入します。

FontName 型は、入力パラメータとして使用 される以外は、プログラム中のstring型と同義である。

商品説明

input  FontName  BaseFont="MyFont";

ユーザがエキスパートのパラメータを入力すると、Windows標準のフォント選択ダイアログ（コンピュータに実際にインストールされているフォントのリストが用意されている）を呼び出し、BaseFont変数に次のフォントが選択されるようにリードします。

--

このアイデアは拡張したり、深めたり することができますが、まずはここから 始めるといいでしょう。

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5
 
MetaDriver:

mql5の開発案があります。

より使いやすいプログラムを作るために、基本的な（ビルトインの）データ型を追加で紹介する。

ここでは、考え方を明確にするために、2つの例に限定して説明します。

以下はその説明です。

FileName 型で、入力パラメータとして使用 する以外は、プログラム中の文字列型と 同義である。

商品説明

エキスパートパラメータを入力すると、Windows標準のMQL5FilesMyFolderフォルダーにあるファイルを開くダイアログが呼び出され、FName変数に選択されたファイル名が定義されることになります。

FontName 型は、入力パラメータとして使用 する以外は、プログラム上では文字列型と同義である。

商品説明

ユーザがエキスパートパラメータを入力すると、Windows標準のフォント選択ダイアログ（コンピュータに実際にインストールされているフォントのリストが用意されている）を呼び出し、その後、選択したフォント名をBaseFont変数にバインドするように導きます。

--

このアイデアは拡張したり、深めたり することができますが、まずはここから 始めるといいでしょう。

なぜわざわざ新しい型を作るのか？ IMHOは、適切な文字列を返すGetFontとGetFile関数を実装すれば十分だと考えています。

1...87888990919293949596979899100101...117
新しいコメント