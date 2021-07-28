MT5への願い - ページ 107

TheXpert:
冗談なのか本気なのかわからなくなる時がある。実は、白地に緑は、白地に黒よりも目に優しいのです。
優しい」といっても、その差はわからない。
 

MetaEditorにボタンを作ってください - EAコード内のすべてのクラス参照を直接関数に変換し、コンパクトなフォームにします。

 
Reshetov:
惜しい」かもしれませんが、これでは何も分かりません。

万人受けするのは難しい。ここでは、例えば、白い背景が逆に人の心を乱す、正確には「玉にキズ」なのだ。

日足（以上）チャートにトレードトレースが部分的にでいいので、矢印なしで線だけで反映されれば最高です。あるいは背景に描かれた...
О!MT4にはすでに搭載されているので、MT5にも欲しいです


 
joo:

О!MT4にはすでに搭載されているので、MT5にも欲しいです

(天の声)：「今日はカスタムスプレッドが欲しい、明日は左利きカスタムヒストリー、ビッドアスクバー、ティッククオート、最後はレベル3を要求し始めるだろう...」と。ブローカーからトレーダーターミナルに直接、完璧で完全に自動化された相場配信を、最も正確なスプレッドで規定したMT5プロジェクト 全体を最終的に達成したのだから、あなたは死に値する。"............。

--

冗談です、私も欲しいです。

:)

 
Reshetov:
優しさ "はあっても、"何もわからない "んです。
模様は？
 
 

MetaEditorへの提案 - コードの編集時に、編集が行われた関数名を表示させるべきである。

つまり、MetaEditorでは数画面分の大きさを持つ関数があるのです。この機能を編集する場合、途中や最後のどこかにこの機能の名前が表示されることはありません。そこで、編集中の関数名について、何らかのヒントを出すことはできないでしょうか。

 
barabashkakvn:

+1

これをコードナビゲーションと呼びます。実装は同MSで見ることができます。

