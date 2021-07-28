MT5への願い - ページ 107 1...100101102103104105106107108109110111112113114...117 新しいコメント Yury Reshetov 2013.07.07 20:44 #1061 TheXpert: 冗談なのか本気なのかわからなくなる時がある。実は、白地に緑は、白地に黒よりも目に優しいのです。 優しい」といっても、その差はわからない。 Vadim Konyaev 2013.07.13 13:20 #1062 MetaEditorにボタンを作ってください - EAコード内のすべてのクラス参照を直接関数に変換し、コンパクトなフォームにします。 A100 2013.07.13 18:10 #1063 Reshetov: 惜しい」かもしれませんが、これでは何も分かりません。万人受けするのは難しい。ここでは、例えば、白い背景が逆に人の心を乱す、正確には「玉にキズ」なのだ。https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461 Sergey Porphiryev 2013.07.25 16:57 #1064 日足（以上）チャートにトレードトレースが部分的にでいいので、矢印なしで線だけで反映されれば最高です。あるいは背景に描かれた... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5 Andrey Dik 2013.08.07 05:59 #1065 О!MT4にはすでに搭載されているので、MT5にも欲しいです Vladimir Gomonov 2013.08.07 06:45 #1066 joo:О!MT4にはすでに搭載されているので、MT5にも欲しいです(天の声)：「今日はカスタムスプレッドが欲しい、明日は左利きカスタムヒストリー、ビッドアスクバー、ティッククオート、最後はレベル3を要求し始めるだろう...」と。ブローカーからトレーダーターミナルに直接、完璧で完全に自動化された相場配信を、最も正確なスプレッドで規定したMT5プロジェクト 全体を最終的に達成したのだから、あなたは死に値する。"............。--冗談です、私も欲しいです。:) Victor Kirillin 2013.08.07 07:01 #1067 Reshetov: 優しさ "はあっても、"何もわからない "んです。 模様は？ Stanislav Bullakh 2013.08.07 12:14 #1068 Vladimir Karputov 2013.09.26 13:37 #1069 MetaEditorへの提案 - コードの編集時に、編集が行われた関数名を表示させるべきである。つまり、MetaEditorでは数画面分の大きさを持つ関数があるのです。この機能を編集する場合、途中や最後のどこかにこの機能の名前が表示されることはありません。そこで、編集中の関数名について、何らかのヒントを出すことはできないでしょうか。 Mikhail Vdovin 2013.09.26 13:46 #1070 barabashkakvn:MetaEditorへの提案 - コードの編集時に、編集が行われた関数名を表示させるべきである。つまり、MetaEditorでは数画面分の大きさを持つ関数があるのです。この機能を編集する場合、途中や最後のどこかにこの機能の名前が表示されることはありません。そこで、編集した関数の名前に何らかのヒントを与えることは可能でしょうか？+1これをコードナビゲーションと呼びます。実装は同MSで見ることができます。 1...100101102103104105106107108109110111112113114...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
冗談なのか本気なのかわからなくなる時がある。実は、白地に緑は、白地に黒よりも目に優しいのです。
MetaEditorにボタンを作ってください - EAコード内のすべてのクラス参照を直接関数に変換し、コンパクトなフォームにします。
惜しい」かもしれませんが、これでは何も分かりません。
万人受けするのは難しい。ここでは、例えば、白い背景が逆に人の心を乱す、正確には「玉にキズ」なのだ。
https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461
О!MT4にはすでに搭載されているので、MT5にも欲しいです
О!MT4にはすでに搭載されているので、MT5にも欲しいです
(天の声)：「今日はカスタムスプレッドが欲しい、明日は左利きカスタムヒストリー、ビッドアスクバー、ティッククオート、最後はレベル3を要求し始めるだろう...」と。ブローカーからトレーダーターミナルに直接、完璧で完全に自動化された相場配信を、最も正確なスプレッドで規定したMT5プロジェクト 全体を最終的に達成したのだから、あなたは死に値する。"............。
--
冗談です、私も欲しいです。
:)
優しさ "はあっても、"何もわからない "んです。
MetaEditorへの提案 - コードの編集時に、編集が行われた関数名を表示させるべきである。
つまり、MetaEditorでは数画面分の大きさを持つ関数があるのです。この機能を編集する場合、途中や最後のどこかにこの機能の名前が表示されることはありません。そこで、編集中の関数名について、何らかのヒントを出すことはできないでしょうか。
MetaEditorへの提案 - コードの編集時に、編集が行われた関数名を表示させるべきである。
つまり、MetaEditorでは数画面分の大きさを持つ関数があるのです。この機能を編集する場合、途中や最後のどこかにこの機能の名前が表示されることはありません。そこで、編集した関数の名前に何らかのヒントを与えることは可能でしょうか？
+1
これをコードナビゲーションと呼びます。実装は同MSで見ることができます。