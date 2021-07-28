MT5への願い - ページ 84

おやすみなさい。

MetaEditorで作業しているときに気づいたのですが、#includeディレクティブを書くときに、ディレクトリ内で利用できるファイルのリストが<や". "の後に表示されれば最高なのですが。このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。

 
mi__x__an:

利便性とは？

私は簡単な方法を学ぶことを提案し、包含を書き、接続する必要があるときに、名前をコピーして、接続の場所に貼り付け、完全に動作し、特にそれはこのように頻繁に操作して気にしないことである。

 
Urain:

不便ですか？コピーした方がよっぽど便利なのか？私はmi__x__an さんの要望を支持しますが、ただ、開発者側でこれを実装するための諸経費がどのくらいかかるかはわかりません。

そしてもうひとつ、多くの場合、inludesは独立して書かれているのではなく、サードパーティのライブラリからインクルードされています。フォルダの複雑さを整理して、目的のファイルを開いて、その名前をコピーするのは、最大の喜びではありませんが、それは親切に提供されたフェイルセーフの方法です。しかし、ネストされたパスはどうでしょうか？

 
私もそう思います。そのほうが便利でしょう。
 

プラスコードを体系化しようとすると、インローの数だけでなく、サブフォルダーの数まで増えてしまいます。
 
同意見です。
削除済み  

+1000.個人的には、ある関数や クラスの宣言の代わりに、他のモジュールにジャンプできる機能が恋しいです。

Interesting:

+1000.もうひとつ、個人的には、特定の関数や クラスの宣言の代わりに他のモジュールにジャンプできる機能が恋しいです。

関数やクラスメソッドの上にカーソルを置いて、Alt-Gはそれではない？
 

プラスαの中で、「何が便利なのか」というストレートな問いには誰も答えていない。

ディレクティブ#includeを書いて300ファイルのリストを取得し、必要なものを探して上下に移動し続けなければならない、ファイルはすべて一般的なリストで、ローカルとグローバルの両方がインクルードされていたり（そうしないと動作しない）、グローバルだけだったり（ローカルインクルードの問題）、ローカルだけだったり（グローバルインクルードの問題）します。要するに、多くの手間をかけ、そして何のために？オーバーオブジェクティブって何？キーボードを2回クリックすればできることを、自動化（1クリックでできるようにすること）すること？

まだ納得していません、Ctrl+C→Ctrl+Vで終了です。3000行のコードから、このニーズは5〜10回発生します。

代入のために、入れ子のforを作ると、iではなくjになるのを改善した方がいい。

で、tabでクラスを作成 する場合、名前をコピーして、コンストラクタやデストラクタですぐに変更できるようにすることはできません。

イマイチ、これらの点の方が重要です。

ローカルまたはグローバルファイル/フォルダは、''で始まるか''<''で始まるかによって異なります。

例えば、私だとこんな感じです。

<と入力すると、リストが表示される。

Arrays
ChartObject
Charts
Common
Expert
Files
Indicators

ストリングス

トレード

さらにCを入力すると、リストが残る。
ChartObjects
Charts

共通です。

と打ち続けています。 だから、リストがあるんです。

コモン

interを押したら出てきた。

<Common

をクリックすると、リストがポップアップ表示されます。

ANN
BMP
Color
File
GA
HPF
Monitor
RND
Scale Theater

Symbols.

GAを選択する。

ファイルのリストがポップアップ表示されます。

C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh

C_UGA_m.mqh.

私はC_UGA.mqhを選択。用意周到な指示であることがわかる。

<Common>GaC_UGA.mqh>.

シンプル、クリア、スピーディです。何千ものフォルダやファイルがあっても、この方法なら必要なものを簡単に選ぶことができます。


ZZY そして、改善すべき点があり、それがどのような順序で改善されるかは問題ではなく、全般的に改善されればいいのです。ちなみに、私はプロのプログラマーではないので、プロジェクト全体を頭に入れるのは難しく、クラスや関数などプロジェクトに関する制御能力が非常に弱いので、今はほとんどMEを使っていません。

でも、時間が経てば、MEもここまで成長するのだと、希望を捨てずにいます。


