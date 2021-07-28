MT5への願い - ページ 84 1...777879808182838485868788899091...117 新しいコメント Михаил Янович 2011.11.17 01:45 #831 おやすみなさい。MetaEditorで作業しているときに気づいたのですが、#includeディレクティブを書くときに、ディレクトリ内で利用できるファイルのリストが<や". "の後に表示されれば最高なのですが。このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。 Mykola Demko 2011.11.17 02:22 #832 mi__x__an:おやすみなさい。MetaEditorで作業しているときに気づいたのですが、#includeディレクティブを書くときに、対応するディレクトリで利用できるファイルのリストが<または". "の後にドロップダウンされれば最高なのですが。そうすれば、もっと便利になるはずです。 思うに このディレクティブで動作するように利便性とは？私は簡単な方法を学ぶことを提案し、包含を書き、接続する必要があるときに、名前をコピーして、接続の場所に貼り付け、完全に動作し、特にそれはこのように頻繁に操作して気にしないことである。 Vladimir Kustikov 2011.11.17 10:52 #833 Urain:利便性とは？簡単な方法をマスターすることをお勧めします。inluderを書き、接続する必要があるときに、その名前をコピーして、接続の場所に貼り付けると、完全に動作し、特にそれはそれを気にするような頻繁な操作ではありません。不便ですか？コピーした方がよっぽど便利なのか？私はmi__x__an さんの要望を支持しますが、ただ、開発者側でこれを実装するための諸経費がどのくらいかかるかはわかりません。そしてもうひとつ、多くの場合、inludesは独立して書かれているのではなく、サードパーティのライブラリからインクルードされています。フォルダの複雑さを整理して、目的のファイルを開いて、その名前をコピーするのは、最大の喜びではありませんが、それは親切に提供されたフェイルセーフの方法です。しかし、ネストされたパスはどうでしょうか？ Andrey Dik 2011.11.17 11:00 #834 mi__x__an:おやすみなさい。MetaEditorで作業しているときに気づいたのですが、#includeディレクティブを書くときに、ディレクトリ内で利用できるファイルのリストが<や". "の後に表示されれば最高なのですが。このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。 私もそう思います。そのほうが便利でしょう。 TheXpert 2011.11.17 11:29 #835 mi__x__an:このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。 プラスコードを体系化しようとすると、インローの数だけでなく、サブフォルダーの数まで増えてしまいます。 Konstantin Gruzdev 2011.11.17 11:39 #836 mi__x__an:もし、#includeディレクティブを書くときに、ディレクトリ内の利用可能なファイルのリストが、<または". 同意見です。 削除済み 2011.11.17 12:48 #837 mi__x__an:このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。 +1000.個人的には、ある関数や クラスの宣言の代わりに、他のモジュールにジャンプできる機能が恋しいです。 Документация по MQL5: Основы языка / Функции www.mql5.com Основы языка / Функции - Документация по MQL5 Konstantin Gruzdev 2011.11.17 13:00 #838 Interesting:+1000.もうひとつ、個人的には、特定の関数や クラスの宣言の代わりに他のモジュールにジャンプできる機能が恋しいです。 関数やクラスメソッドの上にカーソルを置いて、Alt-Gはそれではない？ Mykola Demko 2011.11.17 16:56 #839 プラスαの中で、「何が便利なのか」というストレートな問いには誰も答えていない。ディレクティブ#includeを書いて300ファイルのリストを取得し、必要なものを探して上下に移動し続けなければならない、ファイルはすべて一般的なリストで、ローカルとグローバルの両方がインクルードされていたり（そうしないと動作しない）、グローバルだけだったり（ローカルインクルードの問題）、ローカルだけだったり（グローバルインクルードの問題）します。要するに、多くの手間をかけ、そして何のために？オーバーオブジェクティブって何？キーボードを2回クリックすればできることを、自動化（1クリックでできるようにすること）すること？ まだ納得していません、Ctrl+C→Ctrl+Vで終了です。3000行のコードから、このニーズは5〜10回発生します。代入のために、入れ子のforを作ると、iではなくjになるのを改善した方がいい。で、tabでクラスを作成 する場合、名前をコピーして、コンストラクタやデストラクタですぐに変更できるようにすることはできません。イマイチ、これらの点の方が重要です。 Создай торговый робот за 6 шагов! 2012.06.01MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? На самом деле вовсе не обязательно всё это знать, чтобы написать свой собственный модуль торговых сигналов - достаточно следовать простым правилам. Всё остальное сделает Мастер MQL5, и вы получите готовый торговый робот! Andrey Dik 2011.11.17 17:44 #840 Urain:プラスαの中で、「何が便利なのか」というストレートな問いには誰も答えていない。インクルードディレクティブを書いて、300のファイルのリストを取得し、必要なものを探して上下に跳ね始めると、ファイルはすべて一般的なリストにあり、ローカルとグローバルの両方がインクルードされていたり（そうしないと動作しない）、グローバルだけだったり（ローカルインクルードに問題がある）、ローカルだけだったり（グローバルインクルードに問題がある）するのである。要するに、多くの手間をかけ、そして何のために？オーバーオブジェクティブって何？キーボードを2回クリックすればできることを、自動化（1クリックでできるようにすること）すること？ まだ納得していません、Ctrl+C→Ctrl+Vで終了です。3000行のコードから、このニーズは5〜10回発生します。代入のために、入れ子のforを作ると、iではなくjになるのを改善した方がいい。で、tabでクラスを作成する場合、名前をコピペできないので、コンストラクタとデストラクタで一気に変わってしまうのです。イマイチ、これらの点の方が重要です。ローカルまたはグローバルファイル/フォルダは、''で始まるか''<''で始まるかによって異なります。例えば、私だとこんな感じです。<と入力すると、リストが表示される。Arrays ChartObject Charts Common Expert Files IndicatorsストリングストレードさらにCを入力すると、リストが残る。 ChartObjects Charts 共通です。と打ち続けています。 だから、リストがあるんです。コモンinterを押したら出てきた。<Commonをクリックすると、リストがポップアップ表示されます。ANN BMP Color File GA HPF Monitor RND Scale TheaterSymbols.GAを選択する。ファイルのリストがポップアップ表示されます。C_UGA.mqh C_UGA old.mqhC_UGA_m.mqh.私はC_UGA.mqhを選択。用意周到な指示であることがわかる。<Common>GaC_UGA.mqh>.シンプル、クリア、スピーディです。何千ものフォルダやファイルがあっても、この方法なら必要なものを簡単に選ぶことができます。ZZY そして、改善すべき点があり、それがどのような順序で改善されるかは問題ではなく、全般的に改善されればいいのです。ちなみに、私はプロのプログラマーではないので、プロジェクト全体を頭に入れるのは難しく、クラスや関数などプロジェクトに関する制御能力が非常に弱いので、今はほとんどMEを使っていません。でも、時間が経てば、MEもここまで成長するのだと、希望を捨てずにいます。 1...777879808182838485868788899091...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MetaEditorで作業しているときに気づいたのですが、#includeディレクティブを書くときに、ディレクトリ内で利用できるファイルのリストが<や". "の後に表示されれば最高なのですが。このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。
私は簡単な方法を学ぶことを提案し、包含を書き、接続する必要があるときに、名前をコピーして、接続の場所に貼り付け、完全に動作し、特にそれはこのように頻繁に操作して気にしないことである。
不便ですか？コピーした方がよっぽど便利なのか？私はmi__x__an さんの要望を支持しますが、ただ、開発者側でこれを実装するための諸経費がどのくらいかかるかはわかりません。
そしてもうひとつ、多くの場合、inludesは独立して書かれているのではなく、サードパーティのライブラリからインクルードされています。フォルダの複雑さを整理して、目的のファイルを開いて、その名前をコピーするのは、最大の喜びではありませんが、それは親切に提供されたフェイルセーフの方法です。しかし、ネストされたパスはどうでしょうか？
MetaEditorで作業しているときに気づいたのですが、#includeディレクティブを書くときに、ディレクトリ内で利用できるファイルのリストが<や". "の後に表示されれば最高なのですが。このディレクティブで動くと、もっと便利だと私は思います。
+1000.個人的には、ある関数や クラスの宣言の代わりに、他のモジュールにジャンプできる機能が恋しいです。
ディレクティブ#includeを書いて300ファイルのリストを取得し、必要なものを探して上下に移動し続けなければならない、ファイルはすべて一般的なリストで、ローカルとグローバルの両方がインクルードされていたり（そうしないと動作しない）、グローバルだけだったり（ローカルインクルードの問題）、ローカルだけだったり（グローバルインクルードの問題）します。要するに、多くの手間をかけ、そして何のために？オーバーオブジェクティブって何？キーボードを2回クリックすればできることを、自動化（1クリックでできるようにすること）すること？
まだ納得していません、Ctrl+C→Ctrl+Vで終了です。3000行のコードから、このニーズは5〜10回発生します。
代入のために、入れ子のforを作ると、iではなくjになるのを改善した方がいい。
で、tabでクラスを作成 する場合、名前をコピーして、コンストラクタやデストラクタですぐに変更できるようにすることはできません。
イマイチ、これらの点の方が重要です。
ローカルまたはグローバルファイル/フォルダは、''で始まるか''<''で始まるかによって異なります。
ZZY そして、改善すべき点があり、それがどのような順序で改善されるかは問題ではなく、全般的に改善されればいいのです。ちなみに、私はプロのプログラマーではないので、プロジェクト全体を頭に入れるのは難しく、クラスや関数などプロジェクトに関する制御能力が非常に弱いので、今はほとんどMEを使っていません。
でも、時間が経てば、MEもここまで成長するのだと、希望を捨てずにいます。