MT5への願い - ページ 85

新しいコメント
 
joo:

上記のすべてを支持します。

ウラン です。

プラス面ばかりで、「何が便利なのか」というストレートな問いには誰も答えていない。

あなたが#includeというディレクティブを書くと、300ものファイルのリストがポップアップし、その中から必要なものを探してスクロールし始めると、ファイルはすべて一般的なリストにあり、ローカルとグローバルの両方が含まれている（そうでなければ動作しない）か、グローバルのみ（そうでなければローカルで問題が発生する）か、ローカルのみ（そうでなければグローバルで問題が発生する）か、です。要するに、多くの手間をかけ、そして何のために？オーバーオブジェクティブって何？キーボードを2回クリックすればできることを、自動化（1クリックでできるようにすること）すること？

まだ納得していません、Ctrl+C→Ctrl+Vで終了です。3000行のコードから、このニーズは5〜10回発生します。

代入のために、入れ子のforを作ると、iではなくjになるのを改善した方がいい。

また、tabでクラスを作成した場合、名前をコピー＆ペーストして、コンストラクタとデストラクタで一度に変更されるようにすることはできないでしょう。

イマイチ、これらの点の方が重要です。

相手を説得することに何の意味があるのでしょうか？あなたにとっては、IDEの豊富な機能よりも、テキストファイルのインターフェイスの方がずっと便利なのかもしれません--誰にとっても便利なものは何でもいいのです。例えば、私にとって3千行のコードを書くことは、次に読む人、例えば明日の自分に対して失礼なことなんです...。

30000行の大作を見たことがありますが、それを開くと環境が2〜3分ハングアップし、変更を加えても何が起こったのか理解するのに30秒くらいかかります。

そして、あなた個人に関係することは、気まぐれによく似ています。とはいえ、もしかしたら私が間違っているのかもしれませんが。

 
joo:

ローカルファイル/グローバルファイル/フォルダーは、''で始まるか、''<''で始まるかによって異なります。

例えば、私だとこんな感じです。

<と入力すると、リストが表示される。

Arrays
ChartObject
Charts
Common
Expert
Files
Indicators

ストリングス

トレード

Cをさらに入力すると、リストが残る。
ChartObjects
Charts

共通です。

と打ち続けています。 だから、リストがあるんです。

コモン

interを押したら出てきた。

<Common

をクリックすると、リストがポップアップ表示されます。

ANN
BMP
Color
File
GA
HPF
Monitor
RND
Scale Theater

Symbols.

GAを選択する。

ファイルのリストがポップアップ表示されます。

C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh

C_UGA_m.mqh.

私はC_UGA.mqhを選択。用意周到な指示であることがわかる。

<Common>GaC_UGA.mqh>.

シンプル、クリア、スピーディです。何千ものフォルダやファイルがあっても、この方法なら必要なものを簡単に選ぶことができます。


ZZY そして、改善すべき点があり、それがどのような順序で改善されるかは問題ではなく、全般的に改善されればいいのです。ちなみに、私はプロのプログラマーではないので、プロジェクト全体を頭に入れるのは難しく、プロジェクト内のクラスや関数などを制御する機能が非常に弱いので、今はほとんどMEを使っていません。

でも、時間が経てば、そこまでMEが成長するのではと希望を捨てない。

さて、ここで思慮深い提案があります。すべて感覚的で、うまくいったものです。
 
Vladix:

上記のすべてを支持します。

誰かを納得させることに、何の意味があるのでしょうか。おそらく、あなたにとって、最近のIDEの豊富な機能よりも、テキストファイルのインターフェイスの方がずっと便利なのでしょう。例えば、私が三千行のコードを書くことは、その後にそれを読む人、例えば明日の自分に対して失礼なことだ...。

30000行の大作を見たことがありますが、それを開くと環境が2、3分ハングアップし、変更した後、何が起こったのか理解するのに30秒かかりました。

そして、自分に関係することは、気まぐれによく似ているのです。でも、私が間違っているかもしれません。

私も以前はandのコピーをしていました。 今はTabにハマっていますが、定期的にiをjに置き換える必要があり、割と緊急性がありますね。

クラスを作る ときにも同じ問題があって、名前を作って入力すると、読めない感じになって、修正したら、今度はコピーしてclass-->Tabと書くのですが、コピーした名前をペーストすると、コンストラクタとデストラクタではなく、もう2回ペーストしなければならないのですね。時間はかかりませんが、インラインに差し込むよりもずっと頻繁に行う必要があります。

3000行というのは、すべてのインルーターを含めた合計です。

Создай торговый робот за 6 шагов!
Создай торговый робот за 6 шагов!
  • 2012.06.01
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? На самом деле вовсе не обязательно всё это знать, чтобы написать свой собственный модуль торговых сигналов - достаточно следовать простым правилам. Всё остальное сделает Мастер MQL5, и вы получите готовый торговый робот!
 
joo:

やがてMEがそこまで成長することを、私はあきらめてはいません。

joo さん、これはどんなエディターなんですか？
 
Urain:

私も以前はforをコピーしていましたが、今は定期的にiをjで挟むようにしているので、かなり関連性があると思います。

クラスを作る時も同じ問題で、名前を考えて入力すると、読めない感じになって、修正して、今度はコピーしてclass-->Tabと書くのですが、コピーした名前をペーストすると、コンストラクタとデストラクタの代わりに、さらに2回ペーストしなければならないんですね。時間はかかりませんが、インルーダーのプラグを差し込むよりもずっと頻繁に行わなければなりません。

全インルーダーで合計3000本という意味です。

私も参加しますよ。あなたの言っていることは、ほとんどのIDEにもあるリファクタリング機能（変数名の変更、クラス名の変更）と非常に似ており、非常に便利で役立つものです。

スニペットや ユーザーが設定可能なコードテンプレートの仕組みも非常に便利です。ちなみに、異なる反復変数を持つループに適していますね。

 
Urain:

以前はforもコピーしていましたが、今は定期的にiをjで挟むようにしているので、かなり関連性があるのではないかと思っています。

このように、「for」と入力すると、フレーム付きのforのテンプレートが用意されています。上下キーでフレームを移動し、必要なパーツをつかむと、自動的にforの中に表示されます。も｝も忘れることなく、すべてがその場所に配置され、同時にコードの背景がスタイリングされます。


ウラン です。

クラスを作るときも同じで、名前を考えて入力したら、読めない感じになって、修正して、今度はうまくコピーしてclass-->Tabと書くのですが、コピーした名前をペーストすると、コンストラクタとデストラクタの代わりに、さらに2回ペーストしなければならないのです。時間はかかりませんが、インラインに差し込むよりずっと頻繁に行わなければなりません。

このスレッドの新しいリクエストに合致しています。そして、この操作を「リファクタリング」と呼びます。クラス、関数、変数などの名前を変更することができ、置き換えとは違います。この名前は、この名前の呼び出しが発生する場所を含む、すべてのプロジェクトファイル内で変更されます。


 

そして同時に、次のスクリーンショットに示すような、もう2つの願いも。


1.シンタックスハイライト対応する（カスタマイズ可能な）カラーがハイライト表示されます。

グローバル、ローカル、関数入力変数、静的関数、クラサメソッドなど。

パブリック、プライベート、プロテクテッドメソッド。

変数の種類によって異なります。

一般に、アクセスタイプと変数タイプの区別はすべて対応する色で強調する必要があります。 そうすれば、忘れ物をしたり、混乱したりすることはありません。

2.変数、クラス名、関数などにカーソルを合わせると、//の後にユーザが入力した記述が表示されます。

 
denkir:
教えて ください、このエディターはどんな人なんですか？

悪意ではなく、MQさんへのリスペクトから）言いません。

彼らは、別のエディタ（私が間違っていなければ、50以上のプログラミング言語をサポートし、適切なコンパイラを接続する機能を持つ私のようなMQL5を含むカスタムプログラミング言語）、VisualStudio（一種のもはや）およびEclipse用の別のアドオンをリリースしています。

MQはこの会社と契約を結んで、ME用のアドインを出すべきかもしれませんね。企業の人的資源を節約し、ユーザーの要望を満たし、プラットフォームに新たなユーザーを呼び込む（革新的な技術革新や機能拡張は、ユーザーの注目も集める）、一石二鳥の効果が期待できるのだ。

 
joo:

意地悪ではなく、MQさんへのリスペクトから）言いませんが...。

内緒で言っていいですか？;-)

言わないでね、そしたら自分で探してみんなに教えてあげるから :-))

 
denkir:

プライベートで、といってもいいでしょうか。;-)

言わないでね、後で自分で探してみんなに教えてあげるから :-))

SlickEditです。

MetaQuotes Software Corp.が私を許してくれますように。

Торговая платформа MetaTrader 5 для организации брокерского обслуживания / MetaQuotes Software Corp.
  • www.metaquotes.net
Торговая платформа MetaTrader 5 предназначена для проведения торговых операций на различных финансовый рынках. Терминал обладает большой базой аналитических возможностей и поддерживает более 70 различных инструментов для выполнения технического анализа
1...787980818283848586878889909192...117
新しいコメント