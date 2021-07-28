MT5への願い - ページ 85 1...787980818283848586878889909192...117 新しいコメント Vladimir Kustikov 2011.11.17 18:18 #841 joo:上記のすべてを支持します。ウラン です。プラス面ばかりで、「何が便利なのか」というストレートな問いには誰も答えていない。あなたが#includeというディレクティブを書くと、300ものファイルのリストがポップアップし、その中から必要なものを探してスクロールし始めると、ファイルはすべて一般的なリストにあり、ローカルとグローバルの両方が含まれている（そうでなければ動作しない）か、グローバルのみ（そうでなければローカルで問題が発生する）か、ローカルのみ（そうでなければグローバルで問題が発生する）か、です。要するに、多くの手間をかけ、そして何のために？オーバーオブジェクティブって何？キーボードを2回クリックすればできることを、自動化（1クリックでできるようにすること）すること？ まだ納得していません、Ctrl+C→Ctrl+Vで終了です。3000行のコードから、このニーズは5〜10回発生します。代入のために、入れ子のforを作ると、iではなくjになるのを改善した方がいい。また、tabでクラスを作成した場合、名前をコピー＆ペーストして、コンストラクタとデストラクタで一度に変更されるようにすることはできないでしょう。イマイチ、これらの点の方が重要です。相手を説得することに何の意味があるのでしょうか？あなたにとっては、IDEの豊富な機能よりも、テキストファイルのインターフェイスの方がずっと便利なのかもしれません--誰にとっても便利なものは何でもいいのです。例えば、私にとって3千行のコードを書くことは、次に読む人、例えば明日の自分に対して失礼なことなんです...。 30000行の大作を見たことがありますが、それを開くと環境が2〜3分ハングアップし、変更を加えても何が起こったのか理解するのに30秒くらいかかります。そして、あなた個人に関係することは、気まぐれによく似ています。とはいえ、もしかしたら私が間違っているのかもしれませんが。 Mykola Demko 2011.11.17 18:22 #842 joo:ローカルファイル/グローバルファイル/フォルダーは、''で始まるか、''<''で始まるかによって異なります。例えば、私だとこんな感じです。<と入力すると、リストが表示される。Arrays ChartObject Charts Common Expert Files IndicatorsストリングストレードCをさらに入力すると、リストが残る。 ChartObjects Charts 共通です。と打ち続けています。 だから、リストがあるんです。コモンinterを押したら出てきた。<Commonをクリックすると、リストがポップアップ表示されます。ANN BMP Color File GA HPF Monitor RND Scale TheaterSymbols.GAを選択する。ファイルのリストがポップアップ表示されます。C_UGA.mqh C_UGA old.mqhC_UGA_m.mqh.私はC_UGA.mqhを選択。用意周到な指示であることがわかる。<Common>GaC_UGA.mqh>.シンプル、クリア、スピーディです。何千ものフォルダやファイルがあっても、この方法なら必要なものを簡単に選ぶことができます。ZZY そして、改善すべき点があり、それがどのような順序で改善されるかは問題ではなく、全般的に改善されればいいのです。ちなみに、私はプロのプログラマーではないので、プロジェクト全体を頭に入れるのは難しく、プロジェクト内のクラスや関数などを制御する機能が非常に弱いので、今はほとんどMEを使っていません。でも、時間が経てば、そこまでMEが成長するのではと希望を捨てない。 さて、ここで思慮深い提案があります。すべて感覚的で、うまくいったものです。 Mykola Demko 2011.11.17 18:30 #843 Vladix:上記のすべてを支持します。誰かを納得させることに、何の意味があるのでしょうか。おそらく、あなたにとって、最近のIDEの豊富な機能よりも、テキストファイルのインターフェイスの方がずっと便利なのでしょう。例えば、私が三千行のコードを書くことは、その後にそれを読む人、例えば明日の自分に対して失礼なことだ...。 30000行の大作を見たことがありますが、それを開くと環境が2、3分ハングアップし、変更した後、何が起こったのか理解するのに30秒かかりました。そして、自分に関係することは、気まぐれによく似ているのです。でも、私が間違っているかもしれません。 私も以前はandのコピーをしていました。 今はTabにハマっていますが、定期的にiをjに置き換える必要があり、割と緊急性がありますね。クラスを作る ときにも同じ問題があって、名前を作って入力すると、読めない感じになって、修正したら、今度はコピーしてclass-->Tabと書くのですが、コピーした名前をペーストすると、コンストラクタとデストラクタではなく、もう2回ペーストしなければならないのですね。時間はかかりませんが、インラインに差し込むよりもずっと頻繁に行う必要があります。3000行というのは、すべてのインルーターを含めた合計です。 Создай торговый робот за 6 шагов! 2012.06.01MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? 