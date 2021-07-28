MT5への願い - ページ 86 1...798081828384858687888990919293...117 新しいコメント Denis Kirichenko 2011.11.17 19:26 #851 joo:そして、次のスクリーンショットに示すように、もう2つの願いがあります。ここでも 書いたが...。 Denis Kirichenko 2011.11.17 19:27 #852 joo:SlickEditです。MetaQuotes Software Corp.が私を許してくれますように。 ありがとうございました。MQは共感してくれると思います :-) Vladimir Kustikov 2011.11.17 23:09 #853 denkir: ありがとうございました。MQは共感してくれると思います :-)何がそんなに犯罪的なんだ？無償のエディタに代わる有償のエディタ。 アマティやストラディバリウスを購入するバイオリニスト志望者ばかりではないでしょうが...プロにとっては重宝するものでしょう。 Михаил Янович 2011.11.18 04:09 #854 おやすみなさい。そのほうが快適だと私は思います。人のことは言えません。そして、あなたのシンプルな方法は、他のものがない中で、誰もが何らかの形で使っている。ウライン：「しかも、わざわざするほど頻度の高い操作ではありませんから」。なお、（これも私見ですが）OOPを使うには、各バルククラスが独立したファイルになっている方が便利です。この点で、インクルージョンの用途は広がります。フォーラムのスレッドがそう呼ばれているからこそ、この提案をしたのです。私の提案は、ただでさえ快適な開発環境に、さらに快適さを加えようというものです。また、プログラムコードの開発では、原則としてコンピュータの能力を並列に使うことはあまりないので、この機能を実装すると便利で有用だと思います。Vladixの 「開発者がこれを実装するための諸経費を意識して いない」という意見に賛成です。だから...あくまで提案であって、重みがあるかないか、今後のビルドで実装するかしないかは、皆さんの判断に委ねます。 削除済み 2011.11.18 10:16 #855 Lizar: 関数やクラスメソッドの 上にカーソルを置いて、Alt-Gはそれではない？オプションとして、それは可能です。ニーズの9割は解決できたようです。ご指摘ありがとうございます。 Михаил Янович 2011.11.23 03:31 #856 おやすみなさい。MetaEditorのデバッグモードで 作業しているとき、観測ウィンドウに関心のあるすべての変数を追加する必要がなければ素晴らしいことに気づきました。興味のある変数の現在値を知ることができれば、カーソルを動かすとその変数の値がツールチップで表示されます（この記事の冒頭にある私のプロフィール名のリンクにカーソルを動かすと-少なくともGoogleChome-ツールチップが表示されるのとほぼ同じです）ので、デバッグ作業が容易になりますね。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе - Документация по MQL5 Andrey Dik 2011.11.24 20:51 #857 リクエストからサービスデスクに複製したいのですが。タイトル：最適化 結果からパラメータを視覚的に選択する。 問題の内容すべての最適化結果から、ユーザー視点で最適なものを選ぶのは難しい。 。 ご提案： 1 「最適化結果」タブでは、「...からの利益と...」、「...からの取引」などのフィルタを使用する可能性を紹介します。に...」など 2 「最適化結果」タブで、あらかじめ選択したパラメーターのエクイティ／バランスチャートを同時に表示する機能を導入。確かに、エクイティ／バランス・チャートはパラメータのセットごとに保存されるべきではなく（コストがかかりすぎる）、エクイティ／バランス・チャートは「Display on Equity/Balance Chart」コマンドの要求に応じて別途実行することで表示されるべきでしょう。 3 最適化結果を基にしたコホネンマップ構築の定期的な可能性を検討する。 期待される結果 ビジュアルモードでいくつかの基準を考慮しながら、研究者に応じたエキスパートパラメータの「より良い」バージョンを選択することが可能になります。 Anatoli Kazharski 2011.11.25 02:39 #858 joo:アプリケーションからサービスデスクにリクエストを重複して出す。... 期待される結果 ビジュアルモードで複数の条件を考慮し、研究者により「より良い」EAパラメータのバリエーションを選択することが可能になります。素晴らしい提案ですね！特に2点目は、私にとっての優先順位として重要です。追記します。パラメータを最適化した領域と同時に、フォワード結果を表示させたい。つまり、結果が次のようになると、とても便利に分析できるのです。 Михаил Янович 2011.11.25 04:20 #859 joo 2011.11.24 20:51 # Продублирую своё пожелание из заявки в сервисдеск. Заголовок: Визуальный отбор параметров из результатов оптимизации. Описание проблемы Из всех результатов оптимизации затруднен отбор оптимального с точки зрения пользователя. Предлагаю: 1 Во вкладке "Результаты оптимизации" ввести возможность использования фильтров, типа "Прибыль от.. и до..", "Трейдов от... и до..." и т.д. jooさんの意見に賛成です。私は、最適化レポートを調査する際、いつもExcle -でこのような最適化フィルタの例を使用します。(データ・フィルター・自動フィルター）もしそれがテスター自体にあれば、（コンピューターではなく）プログラマーによる最適化プロセスを加速させることができるでしょう。 削除済み 2011.11.30 14:13 #860 同志の皆さん、こんにちは！ユーザーの立場からすると、グラフの端を設定するスライダーがひどく不便に感じます（端まででも左には動かせない）。このため、随時切り替えるのは不便です。 ファイル: i4oapfjkls.png 100 kb 1...798081828384858687888990919293...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、次のスクリーンショットに示すように、もう2つの願いがあります。
SlickEditです。
MetaQuotes Software Corp.が私を許してくれますように。
ありがとうございました。MQは共感してくれると思います :-)
何がそんなに犯罪的なんだ？無償のエディタに代わる有償のエディタ。
アマティやストラディバリウスを購入するバイオリニスト志望者ばかりではないでしょうが...プロにとっては重宝するものでしょう。
そのほうが快適だと私は思います。人のことは言えません。
そして、あなたのシンプルな方法は、他のものがない中で、誰もが何らかの形で使っている。
ウライン：「しかも、わざわざするほど頻度の高い操作ではありませんから」。
なお、（これも私見ですが）OOPを使うには、各バルククラスが独立したファイルになっている方が便利です。この点で、インクルージョンの用途は広がります。
フォーラムのスレッドがそう呼ばれているからこそ、この提案をしたのです。私の提案は、ただでさえ快適な開発環境に、さらに快適さを加えようというものです。
また、プログラムコードの開発では、原則としてコンピュータの能力を並列に使うことはあまりないので、この機能を実装すると便利で有用だと思います。
Vladixの 「開発者がこれを実装するための諸経費を意識して いない」という意見に賛成です。だから...あくまで提案であって、重みがあるかないか、今後のビルドで実装するかしないかは、皆さんの判断に委ねます。
関数やクラスメソッドの 上にカーソルを置いて、Alt-Gはそれではない？
オプションとして、それは可能です。ニーズの9割は解決できたようです。
ご指摘ありがとうございます。
MetaEditorのデバッグモードで 作業しているとき、観測ウィンドウに関心のあるすべての変数を追加する必要がなければ素晴らしいことに気づきました。興味のある変数の現在値を知ることができれば、カーソルを動かすとその変数の値がツールチップで表示されます（この記事の冒頭にある私のプロフィール名のリンクにカーソルを動かすと-少なくともGoogleChome-ツールチップが表示されるのとほぼ同じです）ので、デバッグ作業が容易になりますね。
リクエストからサービスデスクに複製したいのですが。
タイトル：最適化 結果からパラメータを視覚的に選択する。
すべての最適化結果から、ユーザー視点で最適なものを選ぶのは難しい。
ご提案：
1 「最適化結果」タブでは、「...からの利益と...」、「...からの取引」などのフィルタを使用する可能性を紹介します。に...」など
2 「最適化結果」タブで、あらかじめ選択したパラメーターのエクイティ／バランスチャートを同時に表示する機能を導入。確かに、エクイティ／バランス・チャートはパラメータのセットごとに保存されるべきではなく（コストがかかりすぎる）、エクイティ／バランス・チャートは「Display on Equity/Balance Chart」コマンドの要求に応じて別途実行することで表示されるべきでしょう。
3 最適化結果を基にしたコホネンマップ構築の定期的な可能性を検討する。
期待される結果ビジュアルモードでいくつかの基準を考慮しながら、研究者に応じたエキスパートパラメータの「より良い」バージョンを選択することが可能になります。
素晴らしい提案ですね！特に2点目は、私にとっての優先順位として重要です。
追記します。パラメータを最適化した領域と同時に、フォワード結果を表示させたい。つまり、結果が次のようになると、とても便利に分析できるのです。