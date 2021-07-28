MT5への願い - ページ 9 12345678910111213141516...117 新しいコメント Vladimir Gomonov 2010.02.06 18:30 #81 getch:MT4では、ネッティング方式でロックが管理されないという単純な状況が あります。MT5で（ブローカーの）最小ポジションサイズを設定することは可能ですか？その場合、MT5 で上記の状況をどのように解決するのでしょうか？ロックやネットにまつわる不健全な誇大広告は、TP/STLのペアの代わりに（あるいは同時に）、突破時にキャンセルされるペンダントのペアを導入すれば、簡単に取り除けるのではないでしょうか？そうすれば、MT4のトレード手法を真似たライブラリを作るのは簡単なことで、誰かがすぐに使いやすいオブジェクトの形で書いてコードベースに投稿してくれるだろう。// たぶん、私もです。）なぜ今までMetaQuotesがこれをやらなかったのか、心から不思議に思います。 fugas34 2010.02.07 10:49 #82 こんにちは。エルゴノミクスについて、いくつか提案します。1.ホットキー（例："CTRL"）を作成し、押している間、チャートの "自動スクロール "を一時的に無効にします。CTRL "を押して、チャートの移動、マークアップの変更、トレンドラインの編集などを行い、"CTRL "を離すと、チャートは自動的に初期位置に戻ります。2.新規注文」ウィンドウ（F9キーで開くことができます）に、ポジション変更 ウィンドウで行われるのと同じ方法で、指定されたポイント数のストップと利益を設定する可能性を追加しました。リーズナブル。 Rashid Umarov 2010.02.07 12:13 #83 fugas34: こんにちは。エルゴノミクスについて、いくつか提案します。1.ホットキー（例："CTRL"）を作成し、押している間、チャートの "自動スクロール "を一時的に無効にします。CTRL "を押して、チャートの移動、マークアップの変更、トレンドラインの編集などを行い、"CTRL "を離すと、チャートは自動的に初期位置に戻ります。2.新規注文」ウィンドウ（F9キーで開くことができます）に、ポジション変更ウィンドウで行われるのと同じ方法で、指定したポイント数のストップと利益を設定する可能性を追加しました。リーズナブル。ヘルプの「クライアント端末の設定/取引」の項をご覧ください。トレーディング このタブには、注文の開始に関する設定がグループ化されています。ここから設定されるパラメータは、注文を開始する際の作業を容易にし、ターミナルに重大な変更をもたらすことはありません。これらのオプションは、注文を開始する際のデフォルトのパラメータを設定することができます。 Use symbol - このオプションは、ポジション・オープニング・ウィンドウにおける金融商品の置換を設定 することができます。 自動 "オプションは、アクティブなチャートのシンボルがこのフィールドに設定されることを意味し、"最後に使用した "オプションは、以前の取引のシンボルがこのフィールドに代入されます。デフォルト」を選択した場合、右側の有効なフィールドで特定の金融商品を指定することができ、ポジションを建てる際に常に自動的に選択 されます。 ボリュームを使用 する - このオプションは、ポジションのオープニングウィンドウで特定のボリュームの代用を設定 することができます。 Last used "オプションは、このフィールドに前回の取引量が入力されることを意味します。Default "オプションを選択すると、右側のフィールドに特定のボリュームを指定 することができます。 偏差を使用 する - 注文作成中に商品価格が変更される場合が あります。 その結果、注文の価格が市場価格と一致せず、ポジションを建てることができません。偏差値を使う」オプションで、これを回避することができます。右側のフィールドで「デフォルト」を選択すると、注文で指定された値からの価格の最大許容偏差を設定することができます。価格の不一致がある場合、プログラムは注文自体を修正し、新しいポジションを開くことができるようにします。Last Used」パラメータを指定した場合、注文の開始画面では前回のオープンポジションの偏差が代入 されます。 ストップレベルを使用 する - このオプションを使用して、注文またはポジションを変更する際にストップロスおよびテイクプロフィットのレベルをどのように設定するかを指定 します。 ポイント単位」を選択した場合、ストップレベルは発注価格からのポイント数で指定されます。オプション「in prices」を選択した場合、ストップレベルは特定の価格水準で設定する必要が あります。 fugas34 2010.02.08 16:29 #84 はい、ありがとうございます、それが必要なんです。1点目について補足します。このキーは、オートスクロールやグラフィカルオーダーコントロールなど、複数の機能を一度に無効化することができます。 GerholdtSchnaps 2010.02.08 22:16 #85 皆さん、乾杯願い事...何を願うか...。...何か...アプリケーションの上に常にぶら下がっていて（あるいは横にくっついたり、どこかに「ドッキング」できる）、チャートから価格値をキャッチできるような電卓が不足しているのです。このような電卓でできる操作は、誰の目にも明らかだと思うのです。あ、今思い出しました。チャート印刷のプレビュー時にシート（縦-横）の回転ができると良いのですが、縦しか表示されません。そして...グラフィカルオブジェクト「graph」のチャートに、インジケータが適用できれば、とてもクールだと思います。グラフ」オブジェクトとしてチャートに貼り付けて、例えば日足のトレンドを何かの指標で見てみよう、ということができれば最高です。美しさが際立つだろう。Z.I. "この場をお借りして、母にご挨拶を..." Dmitry Voronkov 2010.02.08 23:24 #86 ホログラムの有無にかかわらず、「オブジェクトを背景として描画する」にチェックが入っていないと、線などのオブジェクトが常に上に表示されるため、うまくいかない。 Гена 2010.02.09 13:30 #87 保留中の注文を変更 しようとする場合 トレーダーから見た市場の状況 で注文数量を変更する必要がある場合、一旦削除して を開き直さなければなりません。 この現象は、保留中の注文があるウィンドウのメニュー 注文変更モードの に、ロット数の項目がないために起こります。つまり、1回の操作ではなく、2回の操作を行う必要があるのです。。 これは、、 の追加操作をしなければならないのが煩わしいので、時間がかかります。 mt5では、これは受け入れられません。なぜなら、imho このプラットフォームは、カウンターオーダーで 動作するように指向されており、次に保留中の注文メニュー は、「ボリューム」項目を追加するのが良いでしょう。 Docker 2010.02.09 16:40 #88 見てみたいですね。1.ENUM_APPLIED_PRICE に以下を記述する。価格平均 == (価格オープン + 価格クローズ) / 2, を適切に変更すること int OnCalculate(const int rates_total, // 配列の大きさ price[]) const int prev_calculated, // 直前のコールで処理されたバー const int begin, //重要なデータの開始位置 const double& 価格[]) // 計算用配列 2. "Market Watch "ウィンドウに、Ask, Bid以外のペアの価格の変化をOpenに対する%で表示する。 また、アルファベット順のソートやペアの価格変更も可能です。ありがとうございます。 MQL5で学び、共に書く "ダミー "からの質問 Wishes for MT5 Гена 2010.02.10 05:49 #89 すべての取引プログラムには、不都合な点がある注文管理 インターフェイス。 遅くて不便です。 また、最小化可能なモードを 追加した場合 注文管理ウィンドウを縦型に ワード幅とドロップダウンメニューを持つフローティングバー をクリックすると、サブメニューが表示されます。 バーの現在位置に応じて を、ウェブサイト上で起こるようにターミナルウィンドウに表示します。 ただ、今あるウィンドウは は、スペースを取りすぎてしまいます。そして、もし を使う必要があります。 デスクトップ上のウィンドウ、グラフ、部分的な 左端が見える部分 は、注文管理の窓の下に消える。 への切り替えが不可能であることが判明しました。 で端末を離れる作業。 注文管理ウィンドウのある端末をアクティブにしたまま、他のジョブに切り替えることができないことがわかりました。つまり、トレードするか をするか、他のことをするか。 は違和感がある。しかし、トレーディングはそれだけではありません。 削除済み 2010.02.11 15:01 #90 MT5で 多通貨分析を行う場合、ターミナルツールでいくつかのチャートを組み合わせ、時間軸（ MT4 で実施）、タイムフレーム、スケール（バー幅）で同期できれば、非常に便利だと思うのですが、いかがでしょうか？ただ、MT5も MT4と 同様にスキップバーがあるため、チャート幅全体に渡って同期が取れない可能性があります。多分、ターミナルを使用して（チャートプロパティのオプションとして）見逃したバーを視覚化する（MQL5を介して それらのバーにアクセスせずに視覚化のみ）ことに意味があるのでしょう。 12345678910111213141516...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT4では、ネッティング方式でロックが管理されないという単純な状況が あります。
MT5で（ブローカーの）最小ポジションサイズを設定することは可能ですか？
その場合、MT5 で上記の状況をどのように解決するのでしょうか？
ロックやネットにまつわる不健全な誇大広告は、TP/STLのペアの代わりに（あるいは同時に）、突破時にキャンセルされるペンダントのペアを導入すれば、簡単に取り除けるのではないでしょうか？
そうすれば、MT4のトレード手法を真似たライブラリを作るのは簡単なことで、誰かがすぐに使いやすいオブジェクトの形で書いてコードベースに投稿してくれるだろう。
// たぶん、私もです。）
なぜ今までMetaQuotesがこれをやらなかったのか、心から不思議に思います。
こんにちは。エルゴノミクスについて、いくつか提案します。
1.ホットキー（例："CTRL"）を作成し、押している間、チャートの "自動スクロール "を一時的に無効にします。CTRL "を押して、チャートの移動、マークアップの変更、トレンドラインの編集などを行い、"CTRL "を離すと、チャートは自動的に初期位置に戻ります。
2.新規注文」ウィンドウ（F9キーで開くことができます）に、ポジション変更 ウィンドウで行われるのと同じ方法で、指定されたポイント数のストップと利益を設定する可能性を追加しました。
リーズナブル。
こんにちは。エルゴノミクスについて、いくつか提案します。
1.ホットキー（例："CTRL"）を作成し、押している間、チャートの "自動スクロール "を一時的に無効にします。CTRL "を押して、チャートの移動、マークアップの変更、トレンドラインの編集などを行い、"CTRL "を離すと、チャートは自動的に初期位置に戻ります。
2.新規注文」ウィンドウ（F9キーで開くことができます）に、ポジション変更ウィンドウで行われるのと同じ方法で、指定したポイント数のストップと利益を設定する可能性を追加しました。
リーズナブル。
ヘルプの「クライアント端末の設定/取引」の項をご覧ください。
トレーディング
このタブには、注文の開始に関する設定がグループ化されています。ここから設定されるパラメータは、注文を開始する際の作業を容易にし、ターミナルに重大な変更をもたらすことはありません。
これらのオプションは、注文を開始する際のデフォルトのパラメータを設定することができます。
皆さん、乾杯
願い事...何を願うか...。...何か...
アプリケーションの上に常にぶら下がっていて（あるいは横にくっついたり、どこかに「ドッキング」できる）、チャートから価格値をキャッチできるような電卓が不足しているのです。このような電卓でできる操作は、誰の目にも明らかだと思うのです。
あ、今思い出しました。
チャート印刷のプレビュー時にシート（縦-横）の回転ができると良いのですが、縦しか表示されません。
そして...
グラフィカルオブジェクト「graph」のチャートに、インジケータが適用できれば、とてもクールだと思います。グラフ」オブジェクトとしてチャートに貼り付けて、例えば日足のトレンドを何かの指標で見てみよう、ということができれば最高です。美しさが際立つだろう。
Z.I. "この場をお借りして、母にご挨拶を..."
ホログラムの有無にかかわらず、「オブジェクトを背景として描画する」にチェックが入っていないと、線などのオブジェクトが常に上に表示されるため、うまくいかない。
トレーダーから見た市場の状況
で注文数量を変更する必要がある場合、一旦削除して
を開き直さなければなりません。
この現象は、保留中の注文があるウィンドウのメニュー
注文変更モードの
に、ロット数の項目がないために起こります。つまり、1回の操作ではなく、2回の操作を行う必要があるのです。
。
これは、
、
の追加操作をしなければならないのが煩わしいので、時間がかかります。
mt5では、これは受け入れられません。なぜなら、imho
このプラットフォームは、カウンターオーダーで
動作するように指向されており、次に保留中の注文メニュー
は、「ボリューム」項目を追加するのが良いでしょう。
見てみたいですね。
1.ENUM_APPLIED_PRICE に以下を記述する。価格平均 == (価格オープン + 価格クローズ) / 2,
を適切に変更すること int OnCalculate(const int rates_total, // 配列の大きさ price[])
const int prev_calculated, // 直前のコールで処理されたバー
const int begin, //重要なデータの開始位置
const double& 価格[]) // 計算用配列
2. "Market Watch "ウィンドウに、Ask, Bid以外のペアの価格の変化をOpenに対する%で表示する。
また、アルファベット順のソートやペアの価格変更も可能です。
ありがとうございます。
注文管理 インターフェイス。
遅くて不便です。
また、最小化可能なモードを 追加した場合
注文管理ウィンドウを縦型に
ワード幅とドロップダウンメニューを持つフローティングバー
をクリックすると、サブメニューが表示されます。
バーの現在位置に応じて
を、ウェブサイト上で起こるようにターミナルウィンドウに表示します。
ただ、今あるウィンドウは
は、スペースを取りすぎてしまいます。そして、もし
を使う必要があります。
デスクトップ上のウィンドウ、グラフ、部分的な
左端が見える部分
は、注文管理の窓の下に消える。
への切り替えが不可能であることが判明しました。
で端末を離れる作業。
注文管理ウィンドウのある端末をアクティブにしたまま、他のジョブに切り替えることができないことがわかりました。つまり、トレードするか
をするか、他のことをするか。
は違和感がある。しかし、トレーディングはそれだけではありません。