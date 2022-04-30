MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 38 1...313233343536373839404142434445...88 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2020.02.13 17:52 #371 Renat Fatkhullin: MetaTrader 5 for Python 5.0.18 および MetaTrader 5 build 2319 betaの新バージョンです。 MT5ベータ版のダウンロードは、ヘルプ→ベータ版の確認で行います。 python ライブラリです。 すべてのAPIが変更されたため、古い例はもう使えません。 以下、新機能を紹介します。 例 テストや最適化を実行 し、その結果を取得する機能を追加する予定はありますか？ Renat Fatkhullin 2020.02.13 18:09 #372 Pythonプログラムはスクリプトとしてのみターミナルで実行され、取引戦略テスターには 一切関与せず、参加もしません。 Pythonで深い研究をしている方、欲しい方へのソリューションです。 MT5からのマーケット情報へのアクセス 取引履歴とオープンポジションへのアクセス トレード MQL5プログラム専用のストラテジーテスターです。 後日、ライブラリを拡張し、ターミナルからビルトインやカスタムのインジケータにアクセスできるようにする予定です。 Dmitri Custurov 2020.02.13 19:08 #373 とにかく、現時点での状況は次の通りです。3台のマシンにWindows 7をインストールしました。 結論から言うと windows server 2012に入れました - 途中で起動しました。また、python3.8.1でも Dmitri Custurov 2020.02.13 19:10 #374 Dmitri Custurov: とにかく、現時点での状況は次の通りです。3台のマシンにWindows 7をインストールしました。 結論から言うと Windows server 2012に入れ、途中から起動しました。また、python 3.8.1でも。 10は手元にないのですが、そこそこ考えてスタートします。 Dmitri Custurov 2020.02.13 19:20 #375 念のため、Visual Studioと それに付属するライブラリを7にインストールしました。起動しないスモークソケットに移行とてもクールなものです。すでにjavaで始めています。 Vladimir Perervenko 2020.02.13 21:34 #376 10では、元に戻っています。 from MetaTrader5 import * #import MetaTrader5 as mt5 import time initialize() wait() # mt5.initialize() # mt5.wait() dev = 0.00010; symbol = "EURUSD" buy_price = 0 symbol_select(symbol) Acc = account_info() Term = terminal_info() vr = version() Acc.server Acc.login Term.build 'MetaQuotes-Demo' 18192632 2319 1.前回の問題が残っている。初期化時に、端末は任意のブローカーとアカウントで開始されます。修正することが約束されていたのでは？ 2）注文が実行される。それ以上の確認はしていません。 metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi」 モジュールが「MetaTrader5」としてのみインポート されている理由が分かりません。 努力します。 グッドラック Aleksey Nikolayev 2020.02.14 05:25 #377 Renat Fatkhullin: Pythonプログラムはスクリプトとしてのみターミナルで実行され、取引戦略テスターには 一切関与せず、参加もしません。 Pythonで深い研究をしている方、欲しい方へのソリューションです。 MT5からのマーケット情報へのアクセス 取引履歴とオープンポジションへのアクセス トレード MQL5プログラム専用のストラテジーテスターです。 後ほど、ターミナルからビルトインやカスタムのインジケータにアクセスできるようにライブラリを拡張する予定です。 最適化のためにPythonスクリプトそのものを起動するのは、あまり面白くない。 Pythonスクリプトでmql5-advisorの最適化を自動化できる可能性があるのは面白いですね。最適化管理」の記事で紹介されているようなものです。 Управление оптимизацией (Часть 2): Создание ключевых объектов и логики приложения www.mql5.com В текущей статье мы продолжаем процесс создания удобного графического интерфейса для управления оптимизациями в нескольких терминалах одновременно. Roman 2020.02.14 08:30 #378 Renat Fatkhullin: Pythonプログラムはスクリプトとしてのみターミナルで実行され、取引戦略テスターには 一切関与せず、参加もしません。 Pythonで深い研究をしている方、欲しい方へのソリューションです。 MT5からのマーケット情報へのアクセス 取引履歴とオープンポジションへのアクセス トレード MQL5プログラム専用のストラテジーテスターです。 後日、ライブラリを拡張し、ターミナルからビルトインやカスタムのインジケータにアクセスできるようにする予定です。 Pyからmt5への計算値や配列の転送には、そのような関数はないということでよろしいでしょうか？ そして、それは使用するために残っている - ネットワークソリューション、またはメモリを介して転送にモジュールを見た？ 気づいたのですが、現在、オブジェクトの構造が変化しています。 以前は Time = [x.time for x in ticks] になる Time = [x[0] for x in ticks] copy_ticksとcopy_ratesの構造について教えてください。 どのx[]インデックスが、何に対応するのか。 それとも、同じシーケンス？ のように struct MqlTick { datetime time; // Время последнего обновления цен double bid; // Текущая цена Bid double ask; // Текущая цена Ask double last; // Текущая цена последней сделки (Last) ulong volume; // Объем для текущей цены Last long time_msc; // Время последнего обновления цен в миллисекундах uint flags; // Флаги тиков double volume_real; // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью }; Almaz 2020.02.14 08:54 #379 Roman: 気づいたのですが、現在オブジェクトの構造が変わっています 以前は 今はそうなっています。 copy_ticksとcopy_ratesの構造について教えてください。 どのx[]インデックスが、何に対応するのか。 それとも、同じシーケンス？ のように 以前のようにタプルではなくnumpyの配列になり（つまりデータ自体のメモリへの直接マッピングが有効）、そのフォーマットは単に表示することで見ることができます。 >>> ticks1 = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,2,13,13), 20, mt5.COPY_TICKS_ALL) >>> ticks1 array([(1581591600, 1.61633, 1.61657, 0., 0, 1581591600170, 134, 0.), (1581591600, 1.61633, 1.61658, 0., 0, 1581591600362, 4, 0.), (1581591600, 1.61633, 1.61659, 0., 0, 1581591600569, 4, 0.), (1581591600, 1.61636, 1.61659, 0., 0, 1581591600759, 130, 0.), (1581591601, 1.61633, 1.61659, 0., 0, 1581591601964, 130, 0.), (1581591602, 1.61634, 1.61658, 0., 0, 1581591602261, 134, 0.), (1581591606, 1.61635, 1.61658, 0., 0, 1581591606276, 130, 0.), (1581591607, 1.61637, 1.61661, 0., 0, 1581591607795, 134, 0.), (1581591607, 1.61643, 1.61664, 0., 0, 1581591607880, 134, 0.), (1581591608, 1.61642, 1.61665, 0., 0, 1581591608184, 134, 0.), (1581591608, 1.61643, 1.61667, 0., 0, 1581591608791, 134, 0.), (1581591608, 1.61642, 1.61667, 0., 0, 1581591608992, 130, 0.), (1581591609, 1.61642, 1.61665, 0., 0, 1581591609192, 4, 0.), (1581591609, 1.61642, 1.61667, 0., 0, 1581591609584, 4, 0.), (1581591611, 1.61642, 1.61666, 0., 0, 1581591611397, 4, 0.), (1581591611, 1.61642, 1.61667, 0., 0, 1581591611694, 4, 0.), (1581591612, 1.61643, 1.61667, 0., 0, 1581591612091, 130, 0.), (1581591612, 1.61643, 1.61665, 0., 0, 1581591612881, 4, 0.), (1581591613, 1.61644, 1.61665, 0., 0, 1581591613300, 130, 0.), (1581591613, 1.61648, 1.6167 , 0., 0, 1581591613498, 134, 0.)], dtype=[('time', '<i8'), ('bid', '<f8'), ('ask', '<f8'), ('last', '<f8'), ('volume', '<u8'), ('time_msc', '<i8'), ('flags', '<u4'), ('volume_real', '<f8')]) を使えば、すぐに別々のベクトルとして取得し（乗算、減算）、グラフを描くことができるようになりました。 rates2 = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000) import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(rates2['time'], rates2['low'], 'g-') plt.plot(rates2['time'], rates2['high'], 'r-') plt.show() Roman 2020.02.14 09:27 #380 Almaz: 以前のようにタプルではなくnumpyの配列になり（つまりデータ自体のメモリへの直接マッピングが有効）、そのフォーマットは単に表示することで見ることができます。 をすぐに別々のベクトルとして取得し（乗算、減算）、グラフを描画することができるようになりました。 Almazさん、ありがとうございます。 まだ未解決の問題があります。 Pyからmt5への計算値や配列の転送には、そのような関数はないということでよろしいでしょうか？ そして、それは使用するために残っている - ネットワークソリューション、またはメモリを介して転送にモジュールを見た？ 1...313233343536373839404142434445...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MetaTrader 5 for Python 5.0.18 および MetaTrader 5 build 2319 betaの新バージョンです。
すべてのAPIが変更されたため、古い例はもう使えません。
以下、新機能を紹介します。
例
テストや最適化を実行 し、その結果を取得する機能を追加する予定はありますか？
Pythonプログラムはスクリプトとしてのみターミナルで実行され、取引戦略テスターには 一切関与せず、参加もしません。
Pythonで深い研究をしている方、欲しい方へのソリューションです。
MQL5プログラム専用のストラテジーテスターです。
後日、ライブラリを拡張し、ターミナルからビルトインやカスタムのインジケータにアクセスできるようにする予定です。
windows server 2012に入れました - 途中で起動しました。また、python3.8.1でも
Windows server 2012に入れ、途中から起動しました。また、python 3.8.1でも。
10は手元にないのですが、そこそこ考えてスタートします。
10では、元に戻っています。
1.前回の問題が残っている。初期化時に、端末は任意のブローカーとアカウントで開始されます。修正することが約束されていたのでは？
2）注文が実行される。それ以上の確認はしていません。
metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi」 モジュールが「MetaTrader5」としてのみインポート されている理由が分かりません。
最適化のためにPythonスクリプトそのものを起動するのは、あまり面白くない。
Pythonスクリプトでmql5-advisorの最適化を自動化できる可能性があるのは面白いですね。最適化管理」の記事で紹介されているようなものです。
Pyからmt5への計算値や配列の転送には、そのような関数はないということでよろしいでしょうか？
そして、それは使用するために残っている - ネットワークソリューション、またはメモリを介して転送にモジュールを見た？
Time = [x.time for x in ticks]
copy_ticksとcopy_ratesの構造について教えてください。
どのx[]インデックスが、何に対応するのか。
それとも、同じシーケンス？ のように
以前のようにタプルではなくnumpyの配列になり（つまりデータ自体のメモリへの直接マッピングが有効）、そのフォーマットは単に表示することで見ることができます。
を使えば、すぐに別々のベクトルとして取得し（乗算、減算）、グラフを描くことができるようになりました。
Pyからmt5への計算値や配列の転送には、そのような関数はないということでよろしいでしょうか？
そして、それは使用するために残っている - ネットワークソリューション、またはメモリを介して転送にモジュールを見た？