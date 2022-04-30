MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 36 1...293031323334353637383940414243...88 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2020.01.29 10:54 #351 Renat Fatkhullin: この関数を整数用に実装したものがあります。 これはPDFではある程度意味がありますが（Rでは非整数の場合はすべてカウントされますが、警告が出ます）、CDFではそうではありません。Rは少なくとも、matstatやtheoristの基本がわかっている人が書いているので、いいと思います。 レナト・ファットフーリン 必要であれば、自分で機能を作ってください。Rとは異なり、すべてがソースで利用可能です。 他にやることがないのです。 Rとそのパッケージのソースコードは公開されていますが、今のところ必要ないですね。 PS 統計に関する議論は削除するか、統計ライブラリスレッドに移動することをお勧めします。 Vladimir Perervenko 2020.01.29 19:59 #352 Renat Fatkhullin: この関数の整数に対する実装があります。 必要であれば、自分で機能を作ってください。 Rとは 異なり、すべてがソースで利用可能です。 Rでは、すべてのパッケージと関数がソースとともに提供されています。その根拠となる例を挙げてください。原理的には問題ない。 もちろん、この方向（Python統合）でのご健闘を心からお祈りします。RでPythonを使うのは問題ないので、なおさらです。私たち全員にとって有益なものになるはずです。 また頑張ってください。 Renat Fatkhullin 2020.01.30 08:20 #353 Vladimir Perervenko: Rでは、すべてのパッケージと関数がソースとともに提供されています。その根拠となる例を挙げてください。原理的には問題ない。 もちろん、この方向（Python統合）でのご健闘を心からお祈りします。RでPythonを使うのは問題ないので、なおさらです。私たち全員にとって有益なものになるはずです。 もう一度、頑張ってください。 R自体に組み込まれている 関数のC++ 実装も含めて？ そうかもしれませんが、明らかに銀の皿の上ではありません。 Vladimir Perervenko 2020.01.30 08:57 #354 Renat Fatkhullin:R自体に組み込まれている 関数のC++ 実装も含めて？可能性はありますが、明らかに銀の皿の上ではありません。 (Pythonについて)エディタ統合パッケージについて、いくつか質問があります。 1.複数の証券会社・口座がある端末を初期化すると、最後に開いた口座の端末が開いてしまいます。MT5TerminalInfo()を確認して、必要なものではないとわかったら、必要な状態（ブローカー/アカウント）に端末を手錠で固定する必要があります。端末の初期化時にブローカー/アカウントを指定して、手動設定に惑わされないようにすることはできないのでしょうか？ 2.通常、Pythonでは、各プロジェクトは その環境の中で実行されます。何人かいるかもしれません。エディターから環境のリストを確認し、必要に応じて作成/アクティブ化/削除することは可能でしょうか？ 3.エディターからのパッケージ/モジュール管理：入手/インストール/削除のチェックは行われますか？ 4.スクリプトの実行とは別に、スクリプトを一行ずつ、あるいはブロックごとに実行することは可能でしょうか？ Renat Fatkhullin 2020.01.30 09:06 #355 統合ライブラリの新しいバージョンを書き、そこに必要なアカウントに関する明示的な選択と認証を追加します。エディターの設定で特定のバージョンのインタープリターのパスを指定することで、マルチバージョンに対応します。パッケージは手動でインストールされるため、環境には問題ありません。しかも、それを自動的に、しかも理解の浅いユーザーの大量に行うのは危険です。デバッガはありませんので、他の環境でのデバッグが可能です。Pythonの本格的なデバッガを作るというタスクはなく、その実行環境とターミナルとの連携のみです。 Vladimir Perervenko 2020.01.30 09:36 #356 Renat Fatkhullin: 現在、統合ライブラリの新バージョンを書いており、そこに右アカウントでの明示的な選択と認証を追加する予定です。 エディターの設定で特定のバージョンのインタープリターのパスを指定することで、マルチバージョンに対応します。 パッケージは手動でインストールされるため、環境には問題ありません。これを自動的に、しかも理解の浅いユーザーの大衆に行うのは、危険極まりない。 デバッガはありませんので、他の環境でのデバッグが可能です。Pythonの本格的なデバッガを作るというタスクはなく、その実行環境とターミナルとの連携だけである。 ありがとうございます。はい、そうですか。を楽しみにしています。 Renat Fatkhullin 2020.01.30 15:58 #357 またもや進行停止で「無理でしょう」批判。 そして、同様の「アドバイス」でBANされたクローンオーナーも。 そして、これまで狭い範囲の人たちが楽しんでいたものが大量に手に入るような生態系に変化し、創造しています。 Dmitri Custurov 2020.02.11 23:28 #358 私もカルプトフ・ウラジミールと同じ問題を抱えています。 コンソールで実行するそのIDLEで起動しても同じ結果になります。 すべてのライブラリは、1年以上前からpythonで、インストールされています。 パスはすべて同じです。 エディターで起動するのはどうでしょう。 エディタで設定し、Installボタンから全てを入れます。 結論、pythonは間違いなくエディターのためのエイリアンです。 コードはハンドブックから、ほぼ最初のページと同じです。 Python 3.7.6、今日、すべてを新しくしました。他のエディターやバージョンは入っていません。 Roman 2020.02.12 06:46 #359 Renat Fatkhullin: 現在、統合ライブラリの新バージョンを作成中で、そこに必要なアカウントの明示的な選択と認証を追加する予定です。 エディターの設定で特定のバージョンのインタープリターのパスを指定することで、マルチバージョンに対応します。 パッケージは手動でインストールされるため、環境には問題ありません。これを自動的に、しかも理解の浅いユーザーの大衆に行うのは、危険極まりない。 デバッガはありませんので、他の環境でのデバッグが可能です。Pythonの本格的なデバッガを作るというタスクはなく、その実行環境とターミナルとの連携だけである。 新しい統合ライブラリには、PythonからMT5へデータを返す関数がありますか？ Renat Fatkhullin 2020.02.12 09:20 #360 バージョン5.0.15以降、Pythonライブラリは古いフォーマットと互換性のない新しいフォーマットで動作し、ターミナルの最新ベータ版が必要です。 近日中にドキュメントとサンプルを更新します。 1...293031323334353637383940414243...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これはPDFではある程度意味がありますが（Rでは非整数の場合はすべてカウントされますが、警告が出ます）、CDFではそうではありません。Rは少なくとも、matstatやtheoristの基本がわかっている人が書いているので、いいと思います。
必要であれば、自分で機能を作ってください。Rとは異なり、すべてがソースで利用可能です。
他にやることがないのです。
Rとそのパッケージのソースコードは公開されていますが、今のところ必要ないですね。
PS 統計に関する議論は削除するか、統計ライブラリスレッドに移動することをお勧めします。
もちろん、この方向（Python統合）でのご健闘を心からお祈りします。RでPythonを使うのは問題ないので、なおさらです。私たち全員にとって有益なものになるはずです。
そうかもしれませんが、明らかに銀の皿の上ではありません。
(Pythonについて)エディタ統合パッケージについて、いくつか質問があります。
1.複数の証券会社・口座がある端末を初期化すると、最後に開いた口座の端末が開いてしまいます。MT5TerminalInfo()を確認して、必要なものではないとわかったら、必要な状態（ブローカー/アカウント）に端末を手錠で固定する必要があります。端末の初期化時にブローカー/アカウントを指定して、手動設定に惑わされないようにすることはできないのでしょうか？
2.通常、Pythonでは、各プロジェクトは その環境の中で実行されます。何人かいるかもしれません。エディターから環境のリストを確認し、必要に応じて作成/アクティブ化/削除することは可能でしょうか？
3.エディターからのパッケージ/モジュール管理：入手/インストール/削除のチェックは行われますか？
4.スクリプトの実行とは別に、スクリプトを一行ずつ、あるいはブロックごとに実行することは可能でしょうか？
ありがとうございます。はい、そうですか。を楽しみにしています。
またもや進行停止で「無理でしょう」批判。
そして、同様の「アドバイス」でBANされたクローンオーナーも。そして、これまで狭い範囲の人たちが楽しんでいたものが大量に手に入るような生態系に変化し、創造しています。
私もカルプトフ・ウラジミールと同じ問題を抱えています。
コンソールで実行するそのIDLEで起動しても同じ結果になります。
すべてのライブラリは、1年以上前からpythonで、インストールされています。
パスはすべて同じです。
エディターで起動するのはどうでしょう。
エディタで設定し、Installボタンから全てを入れます。
結論、pythonは間違いなくエディターのためのエイリアンです。
コードはハンドブックから、ほぼ最初のページと同じです。
Python 3.7.6、今日、すべてを新しくしました。他のエディターやバージョンは入っていません。
新しい統合ライブラリには、PythonからMT5へデータを返す関数がありますか？
バージョン5.0.15以降、Pythonライブラリは古いフォーマットと互換性のない新しいフォーマットで動作し、ターミナルの最新ベータ版が必要です。
近日中にドキュメントとサンプルを更新します。