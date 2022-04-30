MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 45 1...383940414243444546474849505152...88 新しいコメント Sergey Golubev 2020.02.22 15:56 #441 Marcos Tebrich:... マルコス・テブリッヒ トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MQL4、MQL5の初心者向け質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッションなど ウラジミール・カルプトフ 2015/1/20 15:22 ボタンを使って、コードを挿入 してください。 Renat Fatkhullin 2020.02.22 15:56 #442 としてみてください。 mt5.MT5_TIMEFRAME_H4 Rashid Umarov 2020.02.22 15:57 #443 Marcos Tebrich: どなたか助けてください。 MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。 ファイル: account_info.py 2 kb copy_rates_from.py 2 kb copy_rates_from_pos.py 2 kb copy_rates_range.py 3 kb copy_ticks_from.py 3 kb copy_ticks_range.py 3 kb login.py 2 kb orders_total.py 1 kb plot_chart.py 3 kb symbol_info.py 1 kb symbol_info_tick.py 1 kb symbol_select.py 1 kb terminal_info.py 1 kb Renat Fatkhullin 2020.02.22 15:57 #444 Дмитрий Прокопьев: リモートで動作させることは可能ですか？つまり、jupyterが動作しているサーバーのipを指定するのか、それともローカルにのみ指定するのか？ 現地のみ。 Vladimir Karputov 2020.02.22 16:00 #445 Rashid Umarov: MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。 スクリプトがダウンロードされない。 ページc.mql5.comが 見つかりません。 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py の Web アドレスのページが見つかりません。 HTTP ERROR 404 Rashid Umarov 2020.02.22 16:04 #446 Vladimir Karputov: スクリプトがダウンロードされない。 ページc.mql5.comが 見つかりません。 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py の Web アドレスのページが見つかりません。 HTTP ERROR 404 そして、例はここのヘルプから取ることができます -https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader for Python- Pythonプログラムで作業するためのモジュール).) 今確認しました - アップデート版です。まだすべての機能がドキュメント化されているわけではありませんが、理解するには十分です。 すべてのスクリプトがあります。 MQL5 Reference - How to use algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5 www.mql5.com MetaQuotes Language 5 (MQL5) is a high-level language designed for developing technical indicators, trading robots and utility applications, which automate financial trading. MQL5 has been developed by MetaQuotes Software Corp. for their trading platform. The language syntax is very close to C++ enabling programmers to develop applications in... Rashid Umarov 2020.02.22 16:08 #447 Rashid Umarov: MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。 ZIPで添付 ファイル: python_scripts.zip 10 kb Marcos Tebrich 2020.02.22 17:05 #448 Renat fatkhullin : としてみてください。 ありがとうございます。試してみましたが、同じエラーが5つ出ました。 Renat Fatkhullin 2020.02.22 21:22 #449 Marcos Tebrich: ありがとうございます。試してみましたが、同じエラーが5つ出ました。 MT5_の接頭辞は現在では廃止されています。 mt5.TIMEFRAME_H4 Vladimir Perervenko 2020.02.22 21:37 #450 Marcos Tebrich: どなたか助けてください。 もしそうなら。 from MetaTrader5 import * その後 initialize () もし import MetaTrader5 as mt5 では mt5.initialize () 残りのパケットコマンドも同様です。 グッドラック 1...383940414243444546474849505152...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...
マルコス・テブリッヒ
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MQL4、MQL5の初心者向け質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッションなど
ウラジミール・カルプトフ 2015/1/20 15:22
ボタンを使って、コードを挿入 してください。
としてみてください。
どなたか助けてください。
リモートで動作させることは可能ですか？つまり、jupyterが動作しているサーバーのipを指定するのか、それともローカルにのみ指定するのか？
現地のみ。
MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。
スクリプトがダウンロードされない。
ページc.mql5.comが 見つかりません。
https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py の Web アドレスのページが見つかりません。
スクリプトがダウンロードされない。
ページc.mql5.comが 見つかりません。
https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py の Web アドレスのページが見つかりません。
そして、例はここのヘルプから取ることができます -https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader for Python- Pythonプログラムで作業するためのモジュール).)
今確認しました - アップデート版です。まだすべての機能がドキュメント化されているわけではありませんが、理解するには十分です。 すべてのスクリプトがあります。
MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。
ZIPで添付
としてみてください。
ありがとうございます。試してみましたが、同じエラーが5つ出ました。
ありがとうございます。試してみましたが、同じエラーが5つ出ました。
MT5_の接頭辞は現在では廃止されています。
どなたか助けてください。
もしそうなら。
その後
もし
import MetaTrader5 as mt5
では
残りのパケットコマンドも同様です。
グッドラック