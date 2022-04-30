MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 45

としてみてください。

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

どなたか助けてください。


MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。
 
Дмитрий Прокопьев:

リモートで動作させることは可能ですか？つまり、jupyterが動作しているサーバーのipを指定するのか、それともローカルにのみ指定するのか？

現地のみ。

 
Rashid Umarov:
MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。

Vladimir Karputov:

そして、例はここのヘルプから取ることができます -https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader for Python- Pythonプログラムで作業するためのモジュール).)

今確認しました - アップデート版です。まだすべての機能がドキュメント化されているわけではありませんが、理解するには十分です。 すべてのスクリプトがあります。


Rashid Umarov:
MetaEditorまたはMetaTrader 5でこれらのスクリプトを直接実行します。

ZIPで添付

Renat fatkhullin :

としてみてください。

ありがとうございます。試してみましたが、同じエラーが5つ出ました。

 
Marcos Tebrich:

ありがとうございます。試してみましたが、同じエラーが5つ出ました。

MT5_の接頭辞は現在では廃止されています。

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

どなたか助けてください。


もしそうなら。

from MetaTrader5 import *

その後

initialize ()

もし

import MetaTrader5 as mt5

では

mt5.initialize ()

残りのパケットコマンドも同様です。

グッドラック

