Almaz 2020.02.17 11:10 #411 Дмитрий Прокопьев: 定数も変わったのでしょうか？ 出力時。 はい、定数はMT5_の接頭辞が削除されています、以下は使用例です。 from datetime import datetime import MetaTrader5 as mt5 mt5.initialize() mt5.wait() print(mt5.terminal_info()) print(mt5.version()) ticks1 = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 10000, mt5.COPY_TICKS_ALL) ticks2 = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13,1), mt5.COPY_TICKS_ALL) rates1 = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000) rates2 = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000) rates3 = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13)) mt5.shutdown() print('ticks1(', len(ticks1), ')') print('ticks2(', len(ticks2), ')') print('rates1(', len(rates1), ')') print('rates2(', len(rates2), ')') print('rates3(', len(rates3), ')') import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(rates2['time'], rates2['low'], 'g-') plt.plot(rates2['time'], rates2['high'], 'r-') plt.show() より複雑な例 - 履歴を使用せず、2つの移動平均で 取引するExpert Advisor。 import MetaTrader5 as mt5 import time mt5.initialize() mt5.wait() info = mt5.terminal_info() if info.trade_allowed == False: print("Auto-trading disabled in Terminal, enable it") quit() symbol = "EURUSD" # currency lot = 0.01; # buy lot interval = 5 # price requesting interval in sec long_len = 11 # long moving average length short_len = 7 # short moving average length long_ma = [] # long ma list short_ma = [] # short ma list ticket = 0 # ticket for sell mt5.symbol_select(symbol) # wait some time time.sleep(1) print("\nPreparing...") for i in range(long_len): p = mt5.symbol_info_tick(symbol) print(p.bid,'/',p.ask) avg = (p.ask + p.bid) / 2 long_ma.append(avg) if i >= long_len - short_len: short_ma.append(avg) time.sleep(interval) print("\nWorking...") while True: p = mt5.symbol_info_tick(symbol) print(p.bid,'/',p.ask) avg = (p.ask + p.bid) / 2 # short values prev_short = sum(short_ma) / short_len short_ma.pop(0) short_ma.append(avg) short = sum(short_ma) / short_len # long values prev_long = sum(long_ma) / long_len long_ma.pop(0) long_ma.append(avg) long = sum(long_ma) / long_len # buy signal if prev_short < prev_long and short > long: print("BUY: ([-1]:",prev_short,"/",prev_long,", [0]:",short,"/",long,")") r = mt5.Buy(symbol, lot) if r.retcode != mt5.TRADE_RETCODE_DONE: print("Buy failed: ", r) else: ticket = r.order elif prev_short > prev_long and short < long and ticket>0: print("CLOSE: ([-1]:",prev_short,"/",prev_long,", [0]:",short,"/",long,")") r = mt5.Sell(symbol, lot, ticket=ticket) if r.retcode != mt5.TRADE_RETCODE_DONE: print("Sell failed: ", r) else: ticket = 0 time.sleep(interval) mt5.shutdown() Dmytro Prokopiev 2020.02.17 12:53 #412 Almaz: はい、定数はMT5_の接頭辞が削除されています、使用例はこちらです。 より複雑な例として、ヒストリーを使用せずに2本の移動平均 線で取引するEAがあります。 ありがとうございます。 リブの進化は良いことだ。開発者に質問です - pinova lib のロードマップはどこですか？ どんなイノベーションが期待できるのか、何を期待してはいけないのか。 削除済み 2020.02.18 13:24 #413 ドキュメントのアップデートを希望します、ええ Renat Fatkhullin 2020.02.18 22:05 #414 テストサーバー（MetaQuotes-Beta server, address 78.140.180.203:443 ）では、新機能を追加したベータ版のターミナル2323が利用可能です。 パブリックベータは明日公開予定です。 また、口座切り替えの構文が新しくなったPython版MetaTrader 5.0.20 (pip install --upgrade metatrader5) をリリースしました。 import MetaTrader5 as mt5 mt5.initialize(timeout=10000) mt5.initialize(login=25035662, password="oxeb7lpb", server="MetaQuotes-Demo") mt5.login(25035662) mt5.login(25035662, timeout=10000) mt5.login(25035662, "oxeb7lpb") mt5.login(25035662, password="oxeb7lpb") mt5.login(25035662, password="oxeb7lpb", server="MetaQuotes-Demo") 初期設定において、フルネームと短縮形の両方で直接認可を指定することが可能になりました。 wait機能は廃止され、initializeで直接、待ち時間を含む完全な初期化サイクルが実行され、待ち時間をミリ秒で指定することができるようになりました。 Pythonライブラリは、ポータブルモード(/portableキー)でインストールされた場合でも、ターミナルの最新のアクティブなコピーを見つけることが既に保証されています。 Pythonのプログラムは、すでにナビゲータに直接表示されています。 今週の金曜日のリリースでは、通常のMQL5スクリプトとして 実行できるようになり、チャートにバインドされるようになります。 後ほど、Pythonライブラリにリードモードでのすべての（カスタムも含む）インジケータへのアクセスを追加します。これにより、pythonでの作業がより生産的になります。しかし、これはまだ優先順位が低いので、ずっと後になってからやります。 fxsaber 2020.02.18 22:11 #415 Renat Fatkhullin: また、口座切り替えの 構文が新しくなったPython版MetaTrader 5.0.20 (pip install --upgrade metatrader5) をリリースしました。 MQL5よりも機能が充実しています。 Renat Fatkhullin 2020.02.18 22:15 #416 並行してエディタの機能も拡張しており、次のリリース（今週金曜日には来ません）では、Clang/LLVMとMicrosoft Visual Studioを使ってC++プログラムをコンパイルすることが完全に可能になる予定です。 もしかしたら、C#も含めるかもしれませんね。 SQLiteデータベースを完全に使用するための大規模な作業：SQLite：MQL5でSQLデータベースをネイティブで作業 する。 これにより、異なるシステム間や端末内での大容量データの操作や交換が容易になります。 Алексей Тарабанов 2020.02.18 22:36 #417 fxsaber: MQL5よりも多くの機能を備えています。 そこに到達しているのか？ Roman 2020.02.19 08:42 #418 Renat Fatkhullin:並行してエディタの機能も拡張しており、次のリリースでは（金曜日には来ませんが）、Clang/LLVMとMicrosoft Visual Studioを使用してC++プログラムをコンパイルする機能が完全に備わります。 プロジェクトの.lib ファイルをリンクするためのリンカーが追加されるのですか？ Renat Fatkhullin 2020.02.19 08:53 #419 Roman: プロジェクト内の .lib ファイルをリンクする場合 リンカーは追加されるのですか？ プロジェクト内で複数のターゲットバリアントを指定することができます。 DLL/EXEファイルには、カスタム定義、ライブラリ、コンパイラの追加パラメータがあります。 リンカはClangまたはVisual Studioから自動的に使用されます。明示的に指定する必要はない。 Renat Fatkhullin 2020.02.19 09:03 #420 fxsaber: MQL5よりも機能が充実しています。 その結果、MetaTrader 5プラットフォームは より多くの機能を備えているのです。 どんな 言語も、それ自体では、データを供給し、取引を実行する情報および取引プラットフォーム（プラットフォームとは、端末ではなく、インフラとエコシステムを持つサーバーの複合体全体です）なしでは役に立ちません。 私たちの目標は、さまざまな消費者層をカバーするアルゴトレーディングのための幅広いツール群を備えた、シームレスなプラットフォームを提供することです。 PythonはMLで明らかに勝者であり、研究を行う上で非常に有効な言語です。テスターに出せなくても、ダイレクトインテグレーションモードでもいいんです。 ちなみに、他のPythonライブラリ（真正面から書かれていて最適化が不十分なことが多い）と異なり、膨大なチャートデータの見返りを強く最適化しています。つまり、深い歴史を効率よくメモリに収め、素早く取得することができるのです。
