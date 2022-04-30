MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 34

Renat Fatkhullin:

ビルド2302以上（より良いベータ2304）でMetaEditorのPython統合を既に使用された方はいらっしゃいますか？


エディターへの統合の最初のバージョンは現在動作しており、次はそうなる予定です。

  • スクリプト（エキスパートではない）やサービスをPython *.pyプログラムとして実行する
  • 完全に書き直されたメタトレーダー5パイソンライブラリで、チャート、シンボル、取引能力、取引履歴にアクセス可能
  • エディタでのハイライト

すでにエディタで*.pyと*.ipynbのプログラムを実行すると動作します。

ぜひ、一度お試しください。


pythonスクリプトによる機械学習が完了した後は、MQL5自体にONNXを 使ったWinMLを ネイティブに実装することに移ります。

WinMLって何だろうと思って見てみたら、結構面白いものですね、全部理解したいです ))
ONNXでWinMLを実装した後、MetaTrader5で機械学習が利用できるようになるという理解で合っていますか？
また、WinMLで学習したモデルは、MetaTrader5のプログラムで直接使用できるのでしょうか？

 
はい、その通りです。

非常に複雑なシステムを作り、マーケットで販売することが可能になる。そして、理論的には、より速く動作するはずです。

あらゆるシステムで研究を行い、学習したモデルをONNX形式にエクスポートし、ネイティブのWinMLで実行することができます。

 
その中でもう一つ質問です。
学習したモデルをどのようにmql5のプログラムコードに組み込む予定ですか？
訓練されたコードをmqlのコードに直接統合することになるのでしょうか？
それとも、各モデルが別々のファイルに保存され、このファイルがインクルージョンのようにつながっていくのでしょうか？

 

Pythonとの統合に加え、コードとMetaEditorの両方でビッグデータ関数をネイティブにサポートすることに取り組んでいます。

  1. MetaEditorのSQLite Browserはすでにベータ版で利用可能です。



  2. zip/gz パッケージを含む CSV ファイルの表形式表示

    データセットは通常CSV形式で配布され、gz/zipで圧縮されたものも含まれる。他のエディタではほとんど不可能な、巨大なファイルを表形式で表示する（そしておそらく編集する）可能性を提供します。

  3. DatabasePrint、DatabaseExport、DatabaseImport などの DatabaseXXX 拡張機能

    これらの機能により、CSVファイルをSQLiteデータベースに変換し、エクスポートや印刷を簡単に行うことができます。

    CSVテキストデータベースを一度SQLiteにインポートするだけで、あとは素晴らしい（C++レベルの）データアクセスと検索速度を利用することができます。私たちのSQLite実装は、C++の実装と比較して実質的にロスレスです。

  4. EX5プログラムにSQLiteファイルをリソースとして追加することができます。

    リソースは自動的に圧縮されるため、適度なサイズのプログラムの配布とクラスタネットワークでの利用を両立させることができます。

を否定する。アルグリブ、私の理解では、最新バージョンにアップデートする予定はないのでしょうか？

 
ONNX + WinML:https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/

このテーマについては、各自でお読みください。巨大で、フォーラムの指では説明しきれません。

Windows AI
Windows AI
  • mattwojo
  • docs.microsoft.com
Transform your Windows application with the power of AI.
 
Maxim Dmitrievsky:

を否定する。Alglibは、私の理解では、最新バージョンに更新する予定はないのですか？

MQL5 コンパイラの新機能にアップデートするアイデアはあるのですが、まだ手をつけていません。
 
Renat Fatkhullin:

Renatさん、本題から外れた質問で申し訳ありません。
MEプロジェクトで、拡張子が.libまたは.aのライブラリをリンクする方法を教えてください。
プロジェクトがこのリンクに対応していない場合、この機能は追加されるのでしょうか？
現在、私は静的ライブラリからDLLを作り、それからプロジェクトにリンクしなければなりません。
.lib または .a

というファイルがあるのに、DLLにリンクするのは論理的でなく便利ではありません。

 

厳しく判断しないでください。もしかしたら、何にでも組み込もうとするパイソン愛好家がいるかもしれません。

PythonはC++のライブラリですが、MQLをSB（標準ライブラリ）にしたほうがいいのでは？

MQは当初この方向で進んでいたが、Ruto、RWods、Algibodsの猛攻で断念した )

MQは、RやPy、Alglibはもう私たちの問題ではないというように、サンドボックスの外に出ることを恐れていることが、すべての問題だと思います。

他の「プログラミング言語」へのリンクを追加し、他のヤプスに好きなようにやらせているのです。

ダチョウを連想させる )))

 

問題は、大衆の話題に対する認識の狭さと、アルゴトレーディングの発展動向に対する理解不足である。

  • 機械学習はアルゴトレーディングの次の技術ステップ
  • PythonはC++ライブラリではなく、勝利の機械学習プラットフォームである
  • Pythonのエディタやターミナルへの統合により、既製品や全く耐えられないような判断力のあるライブラリを即座に使用することができるようになる
  • ネイティブDLL、.NET DLL、OpenCL、DirectX、SQLiteに 加え、豊富なネイティブ関数と標準ライブラリが用意されています。
  • メタトレーダー5とMQL5は、機械学習をサポートするために急速に進化しています。最初はPython、ターミナルAPI統合ライブラリ、大量データを扱うための関数、そして標準のWinMLとオープンONNXモデル形式へ。

ダチョウはまさにそういう人

  • MQL5の複雑さとMT4の利点を論じようとすると
  • 開発しない、体力を温存する
  • 進歩を止めようとする


アルゴトレーディング業界をより深く理解するために。

  1. 個人・私的な認識や機会ではなく、数千万人の消費者を対象とした大規模なものを考える。
  2. 5-10年の期間と開発動向を評価する、公開情報で十分である。
  3. 製品（ロボット、インジケーターなど）は主に多かれ少なかれプロのプログラマーによって開発されており、彼らは流通を含むより多くの可能性を必要としています。
  4. マス・ユーザーは、プロの開発者のアウトプットを、応用技術の複雑さを理解せずに使っていることが多い。
  5. 一般人ではなく、超巨大デベロッパーとヘッジファンドという消費者の層が十分にある。
  6. 進歩を受け入れるか、取り残されるか。電車はノンストップで走っています。
自分と自分の利益しかないのに、なぜ一般や未来のことを考えなければならないのか」という評価の枠内にとどまっていると、大きなスケールで自分の立場を守る力を正当に失うことになるのです。
