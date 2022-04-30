MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 32

Renat Fatkhullin:

Python 3.8が必要です。多くのライブラリが3.8に対応していないため、3.7.6を推奨します。

1) コマンドラインから、スクリプトを確認する。

2) PythonのパスがPATHにあることを確認する。

3) Pythonのコピーが1つだけで、他のバージョンと競合していないことを確認する。

4) Pythonのコピー1つへのパスがエディタの設定にあることを確認します。

3.8を削除し、3.7.6をインストールしました。 バージョンは1つだけです。PATHのパスは2つのファイルに分かれており、エディターでパスを確認。


まだ。


 
Vladimir Karputov:

3.8を削除し、3.7.6をインストールしました。 バージョンは1つだけです。PATHのパスは2つのファイルに書き込まれ、エディターでパスを確認します。
まだ。

多分、pythonのパスの設定で、AppDataのパスを設定する必要があるのでしょう。
このフォルダにデフォルトでインストールされているんです。
E:\Program Files Python37に設定されています。


 
Roman:

多分、pythonのパスの設定で、AppDataのパスを設定する必要があるのでしょう。
そのフォルダにデフォルトでインストールされているんです。
E:\Program Files Python37に設定されています。


このパスがあるので、「E: \ProgramsPython37 」 フォルダーにきっちり入れています。

 
Vladimir Karputov:

このパスがあるので、「E: \ProgramsPython37 」 フォルダーにきっちり入れています。

デフォルトですべてインストールされ、問題なし


 
Pythonはビジュアルスタジオに含まれていますか？

Pythonの動物園は、異なるシステムによって間接的または自動的にデプロイされるため、別のPythonのコピーにインストールされたライブラリが、他のコピーを実行しようとすると、簡単に取得できます。

パイソンの整理をお願いします。Pythonに移行した人は、残りの人生をライブラリや依存関係、非互換性と格闘することに費やす覚悟が必要です。

これはpythonistの宿命です。ライブラリの環境を構築し、ライブラリのアップデートによって、別の未知のライブラリの数が台無しにならないように祈るしかないのです。
 
Renat Fatkhullin:
Visual Studioでpythonは有効になっていますか？

異なるシステムによって間接的または自動的にデプロイされたパイソンの動物園のため、別のパイソンコピーにインストールされたライブラリを取得し、他のコピーを実行しようとするのは簡単です。

パイソンの整理をお願いします。Pythonに移行する人は、残りの人生をライブラリ、依存関係、非互換性との戦いに費やす覚悟が必要です。

これはPythonistの宿命です。ライブラリの環境を構築し、ライブラリのアップデートによって、別の未知のライブラリの数が台無しにならないように祈るしかないのです。

Visual studioを削除しました。Pycharmを削除しました。残るはパイソンだけ。ここでエラーが出ました。


 

もしかしてPythonはダウンロードするとデフォルトで32bitになる？

設定のインストールボタンからインストールしたほうが、確実に64ビット版を入手できます。

 
Renat Fatkhullin:
もしかして、デフォルトのpythonは32bitをダウンロードしてインストールされているのでしょうか？

いいえ、x64です。



ただし、私はIntel CORE i3プロセッサーを持っています。


スタジオをアンインストールした後、エディターの設定で2つのフィールドが空になっています - これは正常ですか？


それともLLVMをインストールする必要があるのでしょうか？

 

何らかのファイル(DLL?) '.C'が必要なようです。

Python37Libsite-packages の中で、Since in the Python37Libsite-packages の行で frowns at the line, the Python37Libsite-packages, the Python37MetaTrader5__init__.

from .C import *


エラーメッセージが表示されます。

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py", line 35, in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Roman :

デフォルトですべてインストールされ、問題なし


