MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...88 新しいコメント Roman 2020.01.27 18:04 #321 jaffer wilson: MetaEditorのスキンを変更するにはどうすればよいですか？教えてください。 Windows10のダークテーマを使って みた お使いのWindowsのバージョンとの互換性については、ウェブサイトをよくご覧ください。 テーマが正しくインストールされないと、オペレーティングシステムが失われる可能性があります。 そこで、まずVirtualBoxにお使いのバージョンのWindowsをインストールし、仮想マシン上で試してみましょう。 問題なければ、あとは本番マシンにインストールするだけです。 カスタマイズしたMetaEditorの色 エレメント テキスト 背景 テキスト 200,200,170 35,35,35 選択されたテキスト 255,255,255 61,85,109 インデント デフォルト 50,50,50 キーワード 66,142,200 デフォルト コメント 128,128,128 デフォルト 数値 181,206,168 デフォルト オペレーター 192,192,192 デフォルト ストリングス 214,157,133 デフォルト マクロ 190,183,255 デフォルト 機能およびエントリーポイント 216,16,223 デフォルト 指標 100,200,70 デフォルト 定義済み変数 255,140,0 デフォルト 入力変数 210,105,30 デフォルト ASCII以外の文字 255,20,147 デフォルト 最終的にこうなりました Placebo 7themes.su Порт одной из лучших тем которая была создана на семерку. Сейчас тема Placebo стала доступной на Windows 10, при этом во всей оригинальной красе. Поддерживается стилизация панели задач и меню... MetaTrader 5 Python User Need help with coding コーディングのヘルプが必要 Vladimir Karputov 2020.01.27 18:12 #322 Visual Studio 2019をインストールして（すぐにPythonについて何か書いてあった）、あら不思議！？これで、StudioとMetaEditorの両方でスクリプトが動作するようになりました。 Vladimir Perervenko 2020.01.27 18:30 #323 Renat Fatkhullin: Visual Studioでpythonは有効になっていますか？ 異なるシステムによって間接的または自動的にデプロイされたパイソンの動物園のため、別のパイソンコピーにインストールされたライブラリを取得し、他のコピーを実行しようとするのは簡単です。 パイソンの整理をお願いします。Pythonに移行する人は、残りの人生をライブラリ、依存関係、非互換性との戦いに費やす覚悟が必要です。 これはpythonistの宿命です。ライブラリの環境を構築し、ライブラリのアップデートによって、別の未知のライブラリの数が台無しにならないように祈るしかないのです。 一般論として、Pythonの統合を支持し、Rを積極的に否定する理由がわかりません。コルホーズ」はありますが、おっしゃるとおり、そちらの方が秩序があります。また、現状として、RではPythonがネイティブで使われていますが、それを逆手に取ることは難しくなっています。 ただ、思ったことを声に出してみただけです。 グッドラック Renat Fatkhullin 2020.01.27 19:28 #324 Vladimir Perervenko: 一般的に、Pythonの統合を支持し、Rを積極的に否定する理由は明らかではありません。そこに「コルホーズ」があるとはいえ、おっしゃるとおり、もっと秩序があるのです。現状としては、RでPythonがネイティブで使われていますが、その逆はもっと難しいです。 未来は、とても早く、シンプルに演じられるのです。 Rが失われる。 Renat Fatkhullin 2020.01.27 19:28 #325 Vladimir Karputov: Visual Studio 2019をインストールして（すぐにPythonについて何か書いてあった）、あら不思議！？これで、StudioとMetaEditorの両方でスクリプトが動作するようになりました。 ライブラリの全面的な書き換えと合わせて、何とかしよう。 どうやら、パッケージに余分なものが入っていたようです。 Roman 2020.01.27 20:13 #326 Renat Fatkhullin: ライブラリの全面的な書き換えとセットで、解決していきますよ。 パッケージから取り残されたのでしょう。 njitの並列化(parallel=True)がうまくいかない、エラーが発生する parallel=False スクリプトの実行 #!/usr/bin/env python3 from numba import njit, prange import time @njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False) def calc_pi(num_steps): x, sum1 = 0.0, 0.0 step1 = 1.0 / num_steps for i in prange(num_steps): x = (i + 0.5) * step1 sum1 = sum1 + 4.0 / (1.0 + x * x) return sum1 * step1 calc_pi(1) # minus jit compilation time start_time = time.time() pi = calc_pi(1000000000) msvcr = time.time() - start_time print(f"--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}") jaffer wilson 2020.01.28 07:17 #327 Roman : njitの並列化(parallel=True)がうまくいかず、エラーが発生する。 parallel=False スクリプトの実行 どのようなエラーが投げられているのでしょうか？ Roman 2020.01.28 08:18 #328 jaffer wilson: どのようなエラーが投げられているのでしょうか？ たくさんあるので、何が関係しているのかわからない。 Pythonのコマンドラインからコードを実行しようとしましたが、同じエラーでした。 インストールしたPythonに問題があることが判明し、多分パッケージが必要なのでしょうが、どれが必要かは書いてありません。 Pythonは、Tools -> Settings -> Compilersからダウンロードしたインストーラからインストールしました。 Renat Fatkhullin 2020.01.28 08:26 #329 Roman: たくさんあって、何がどうなるのか理解できない。 メタトレーダーとは関係ありません。 また、並列処理を有効にしてスクリプトを個別に実行した場合もエラーになります。 Roman 2020.01.28 08:42 #330 Renat Fatkhullin: これはメタトレーダーとは関係ない。 また、並列処理をオンにした状態でスクリプトを個別に実行した場合もエラーが発生します。 はい、Windowsのpythonでエラーが表示され、pythonはコンパイラタブからインストールされます。 linuxではSpyderとVSCodeの環境を持っていますが、このコードは問題なく動作し、そこでエラーが発生することもありません。 1...262728293031323334353637383940...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MetaEditorのスキンを変更するにはどうすればよいですか？教えてください。
Windows10のダークテーマを使って みた
お使いのWindowsのバージョンとの互換性については、ウェブサイトをよくご覧ください。
テーマが正しくインストールされないと、オペレーティングシステムが失われる可能性があります。
そこで、まずVirtualBoxにお使いのバージョンのWindowsをインストールし、仮想マシン上で試してみましょう。
問題なければ、あとは本番マシンにインストールするだけです。
カスタマイズしたMetaEditorの色
最終的にこうなりました
Visual Studioでpythonは有効になっていますか？
一般論として、Pythonの統合を支持し、Rを積極的に否定する理由がわかりません。コルホーズ」はありますが、おっしゃるとおり、そちらの方が秩序があります。また、現状として、RではPythonがネイティブで使われていますが、それを逆手に取ることは難しくなっています。
ただ、思ったことを声に出してみただけです。
グッドラック
一般的に、Pythonの統合を支持し、Rを積極的に否定する理由は明らかではありません。そこに「コルホーズ」があるとはいえ、おっしゃるとおり、もっと秩序があるのです。現状としては、RでPythonがネイティブで使われていますが、その逆はもっと難しいです。
未来は、とても早く、シンプルに演じられるのです。
Rが失われる。
Visual Studio 2019をインストールして（すぐにPythonについて何か書いてあった）、あら不思議！？これで、StudioとMetaEditorの両方でスクリプトが動作するようになりました。
ライブラリの全面的な書き換えと合わせて、何とかしよう。どうやら、パッケージに余分なものが入っていたようです。
ライブラリの全面的な書き換えとセットで、解決していきますよ。パッケージから取り残されたのでしょう。
njitの並列化(parallel=True)がうまくいかない、エラーが発生する
parallel=False スクリプトの実行
njitの並列化(parallel=True)がうまくいかず、エラーが発生する。
parallel=False スクリプトの実行
どのようなエラーが投げられているのでしょうか？
どのようなエラーが投げられているのでしょうか？
たくさんあるので、何が関係しているのかわからない。
Pythonのコマンドラインからコードを実行しようとしましたが、同じエラーでした。
インストールしたPythonに問題があることが判明し、多分パッケージが必要なのでしょうが、どれが必要かは書いてありません。
Pythonは、Tools -> Settings -> Compilersからダウンロードしたインストーラからインストールしました。
たくさんあって、何がどうなるのか理解できない。
メタトレーダーとは関係ありません。
また、並列処理を有効にしてスクリプトを個別に実行した場合もエラーになります。
これはメタトレーダーとは関係ない。
また、並列処理をオンにした状態でスクリプトを個別に実行した場合もエラーが発生します。
はい、Windowsのpythonでエラーが表示され、pythonはコンパイラタブからインストールされます。
linuxではSpyderとVSCodeの環境を持っていますが、このコードは問題なく動作し、そこでエラーが発生することもありません。