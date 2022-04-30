MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 67 1...606162636465666768697071727374...88 新しいコメント MetaQuotes 2020.05.26 12:29 #661 MetaTrader 5 for Python 5.0.33をリリースしました。 pip install --upgrade metatrader5 Almaz 2020.05.26 13:37 #662 Christian: copy_rates_fromはM1タイムフレームに関する十分なデータを提供しない。 これは正しい行動なのでしょうか？ チャート内のバーの数に制限がある場合、ターミナルでこの制限を解除する必要があります（ツール->オプション->チャート内の最大バー数）。 今後の Terminal のビルドでは、このようなリクエストを試行するとエラー (なし) が返されます。 nicholish en 2020.05.26 14:35 #663 Metaquotes : MetaTrader 5 for Python 5.0.33をリリースしました。 すごい! すべてのユニットテストに合格しました。 pymt5adapter は MetaTrader 5.0.33 を使用するようにアップグレードされました。 両パッケージは、以下のコマンドでアップグレードできます。 pip install -U pymt5adapter https://pypi.org/project/pymt5adapter/ 注意: カレンダーモジュールは pymt5adapter から永久に削除されました。 pymt5adapter 2020.05.26pypi.org A drop in replacement wrapper for the MetaTrader5 package Алексей Тарабанов 2020.05.26 21:10 #664 1.BUY order send (): by EURUSD 0.01 lots at 1.0949 2. order_send failed, retcode = 10016 retcode = 10016 deal = 0 order = 0 volume = 0.0 price = 0.0 bid = 0.0 ask = 0.0 comment = Invalid stops request_id = 0 retcode_external = 0 request = TradeRequest (action = 1, magic = 234000, order = 0, symbol = 'EURUSD', volume = 0.01, price = 1.0949, stoplimit = 0.0, sl = 1.0939, tp = 1.0979, deviation = 0, type = 0, type_filling = 0, type_time = 0, expiration = 0, commen t = 'EURUSD Buy.', Position = 0, position_by = 0) stoplimit = 0.0 の初期化は単に失敗しただけ、というか、成功したの ですが、stoplimit が受け入れられなく なったのです。 Алексей Тарабанов 2020.05.26 22:36 #665 ピトンは明日、孫娘と一緒に探検する予定です。 Roman 2020.05.28 21:52 #666 Python 5.0.33@Almaz matplotlib パッケージの図が出力されない。 コンソールやpython IDEから、図が実行されます。 2020.05.28 22:47:51.654 mplib (EURUSD,M5) Figure(640 x480) # -*- coding: utf-8 -*- import MetaTrader5 as mt5 import matplotlib.pyplot as plt Win = 11 if not mt5.initialize("C:\Program Files\MetaTrader 5\\terminal64.exe"): print("mt5.initialize() failed, error code = ", mt5.last_error()) quit() rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M5, 1, Win) close = rates['close'] mt5.shutdown() fig = plt.figure() ax1 = fig.add_subplot(3, 1, 1) ax2 = fig.add_subplot(3, 1, 2) ax3 = fig.add_subplot(3, 1, 3) ax1.plot(close, color=(0.60, 0.60, 0.60), linestyle='dashed', linewidth = 1) ax2.plot(close, color=(0.60, 0.60, 0.60), linestyle='dashed', linewidth = 1) ax3.plot(close, color=(0.60, 0.60, 0.60), linestyle='dashed', linewidth = 1) plt.show() nicholish en 2020.05.29 00:58 #667 Roman: Python 5.0.33。 matplotlibパッケージの図を表示しない。 コンソールまたはpython IDEから、図が起動します。 お試しください pip install -U pymt5adapter pandas mplfinance コード import mplfinance as mpf import pandas as pd import pymt5adapter as mta def main(): rates = mta.copy_rates_from_pos("EURUSD", mta.TIMEFRAME.H1, start_pos=0, count=50) df = pd.DataFrame(rates).rename(columns={'tick_volume': 'volume'}) df.columns = (s.title() for s in df.columns) df['Time'] = pd.to_datetime(df['Time'], unit='s') df = df.set_index('Time') print(df) mpf.plot(df, type='candle', mav=(7, 15), volume=True) if __name__ == '__main__': with mta.connected(): main() Roman 2020.05.29 02:27 #668 nicholi shen: お試しください コード ありがとうございます。mplfinance面白いライブラリですね。 でも、小ネタが必要なんです。 この図書館で、そのような姿を展示することができるのでしょうか？ Almaz 2020.05.29 10:09 #669 Roman: Python 5.0.33@Almaz matplotlibパッケージの図が出力されない。 コンソールやpython IDEから、図が実行されます。 これは、Terminalの下からスクリプトを実行しているのでしょうか？確認したところ、動作しています。 1.エキスパートタブ（ツールボックスの一番下）でどんなエラーが書かれているか確認する 2.MetaEditorの設定で、matplotlibのある正しいPythonへのパスが設定されているか確認してください。MetaEditorで設定を変更した後、ターミナルを再起動する必要があります。ターミナルは起動時にのみこれらの設定を拾います。 3. mt5.initialize() でターミナルの正確なパスを指定しない方が良い。Pythonスクリプトをターミナル自体から実行する場合、正しいもの、つまり、起動したものを自分で見つける。 Roman 2020.05.29 15:06 #670 Almaz: ターミナルからスクリプトを実行しているのですね。テストしたところ、うまくいきました。 1.エキスパートタブ（ツールボックスの一番下）でどんなエラーが書かれているか確認する 2.MetaEditorの設定で、matplotlibのある正しいPythonへのパスが設定されているか確認してください。MetaEditorで設定を変更した後、ターミナルを再起動する必要があります。ターミナルは起動時にのみこれらの設定を拾います。 3. mt5.initialize() でターミナルの正確なパスを指定しない方が良い。ターミナルから Python スクリプトを実行する場合、正しいパスを自分で探して起動するため。 ありがとう、ダイヤモンド。 エラーはありません。Expertsタブでは出力されました。 2020.05.28 22:47:51.654 mplib (EURUSD,M5) Figure(640 x480) パスは正しいです。 mt5.initialize()で正確なパスを削除し、端末を再起動したところ、図が出力されるようになった。 1...606162636465666768697071727374...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
copy_rates_fromはM1タイムフレームに関する十分なデータを提供しない。
これは正しい行動なのでしょうか？
チャート内のバーの数に制限がある場合、ターミナルでこの制限を解除する必要があります（ツール->オプション->チャート内の最大バー数）。
今後の Terminal のビルドでは、このようなリクエストを試行するとエラー (なし) が返されます。
すごい! すべてのユニットテストに合格しました。 pymt5adapter は MetaTrader 5.0.33 を使用するようにアップグレードされました。
両パッケージは、以下のコマンドでアップグレードできます。
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
注意: カレンダーモジュールは pymt5adapter から永久に削除されました。
matplotlib パッケージの図が出力されない。
コンソールやpython IDEから、図が実行されます。
ありがとうございます。mplfinance面白いライブラリですね。
でも、小ネタが必要なんです。
この図書館で、そのような姿を展示することができるのでしょうか？
これは、Terminalの下からスクリプトを実行しているのでしょうか？確認したところ、動作しています。
2.MetaEditorの設定で、matplotlibのある正しいPythonへのパスが設定されているか確認してください。MetaEditorで設定を変更した後、ターミナルを再起動する必要があります。ターミナルは起動時にのみこれらの設定を拾います。
3. mt5.initialize() でターミナルの正確なパスを指定しない方が良い。Pythonスクリプトをターミナル自体から実行する場合、正しいもの、つまり、起動したものを自分で見つける。
ターミナルからスクリプトを実行しているのですね。テストしたところ、うまくいきました。
ありがとう、ダイヤモンド。
エラーはありません。Expertsタブでは出力されました。
パスは正しいです。
mt5.initialize()で正確なパスを削除し、端末を再起動したところ、図が出力されるようになった。