MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法

Build 2323は、MetaQuotes-Demoと、ヘルプメニューからベータ版のアップデートコマンドで既に入手可能です。

MetaTrader 5.0.20 library for Pythonへのアップデートをお忘れなくお願いします。

 
Renat Fatkhullin:

サーバ MetaQuotes-Beta、アドレス 78.140.180.203:443

MT5でサーバーIPを知るにはどうしたらいいですか？MT4では、srvファイルを見るだけでよい。MT5で行うにはどうしたらよいですか？

 
fxsaber:

私も質問に参加させていただきます。

 
fxsaber:

まさかね。

サーバーの公開名を使用します。まずは手動で端末に追加し、一度はログインしてみることをお勧めします。

その後、pythonからログインのみ、またはパスワードなしのサーバーログインを指定することができます。

クライアントSSL証明書によるセキュリティ強化の場合、証明書は自動的に端末のストレージから取り出されます。
 
エディターで「Create->Python Script-> Next」を使用すると、MQL5/Script/Pythonフォルダーではなく、MQL5/Scriptフォルダーにファイルが作成されます。を実行すると、MQL5/Scriptフォルダにファイルが作成されますが、MQL5/Script/Pythonには作成されません。何か解決する方法はありますか？手で動かすのは不便ですからね。
 
Vladimir Perervenko:
パスの中にある任意のフォルダを指定します。


 
Roman:

パスの中にある任意のフォルダを指定します。


ありがとうございます。

 
ターミナルは、pythonからのマルチスレッドでの履歴のリクエストに対応していますか？
 
Dmitri Custurov:
複数のセッションを作成できる場合 mt5.initialize.

同一セッション内では、リクエストは同期的に行われる。

 
自然にたくさんのセッションがプラットフォームにおけるPythonの能力が目の前で高まっている、それは素晴らしいことです。ありがとうございます。
