MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 43

Renat Fatkhullin 2020.02.19 09:05 #421

Build 2323は、MetaQuotes-Demoと、ヘルプメニューからベータ版のアップデートコマンドで既に入手可能です。

MetaTrader 5.0.20 library for Pythonへのアップデートをお忘れなくお願いします。

fxsaber 2020.02.19 09:27 #422

Renat Fatkhullin:

サーバ MetaQuotes-Beta、アドレス 78.140.180.203:443

MT5でサーバーIPを知るにはどうしたらいいですか？MT4では、srvファイルを見るだけでよい。MT5で行うにはどうしたらよいですか？

Roman 2020.02.19 09:41 #423

fxsaber:

MT5でサーバーIPを調べるにはどうしたらいいですか？MT4では、srvファイルを見るだけでよい。MT5ではどうでしょうか？

私も質問に参加させていただきます。

Renat Fatkhullin 2020.02.19 10:04 #424

fxsaber:

MT5でサーバーIPを調べるにはどうしたらいいですか？MT4では、srvファイルを見るだけでよい。MT5ではどうでしょうか？

まさかね。サーバーの公開名を使用します。まずは手動で端末に追加し、一度はログインしてみることをお勧めします。その後、pythonからログインのみ、またはパスワードなしのサーバーログインを指定することができます。クライアントSSL証明書によるセキュリティ強化の場合、証明書は自動的に端末のストレージから取り出されます。

Vladimir Perervenko 2020.02.19 13:37 #425

エディターで「Create->Python Script-> Next」を使用すると、MQL5/Script/Pythonフォルダーではなく、MQL5/Scriptフォルダーにファイルが作成されます。を実行すると、MQL5/Scriptフォルダにファイルが作成されますが、MQL5/Script/Pythonには作成されません。何か解決する方法はありますか？手で動かすのは不便ですからね。

Roman 2020.02.19 15:24 #426

Vladimir Perervenko:

エディターで「Create->Python Script-> Next」を使用すると、MQL5/Script/Pythonフォルダーではなく、MQL5/Scriptフォルダーにファイルが作成されます。その後、MQL5/Scriptフォルダにファイルを作成しましたが、MQL5/Script/Pythonには作成されませんでした。 何か解決する方法はありますか？手で動かすのは不便ですからね。

パスの中にある任意のフォルダを指定します。

Vladimir Perervenko 2020.02.19 16:03 #427

Roman:

パスの中にある任意のフォルダを指定します。

ありがとうございます。

Dmitri Custurov 2020.02.19 18:56 #428

ターミナルは、pythonからのマルチスレッドでの履歴のリクエストに対応していますか？

Renat Fatkhullin 2020.02.19 21:15 #429

Dmitri Custurov:

Pythonからのマルチスレッド履歴照会に対応した端末はありますか？

複数のセッションを作成できる場合 mt5.initialize. 同一セッション内では、リクエストは同期的に行われる。

Dmitri Custurov 2020.02.19 21:19 #430

自然にたくさんのセッションがプラットフォームにおけるPythonの能力が目の前で高まっている、それは素晴らしいことです。ありがとうございます。
Build 2323は、MetaQuotes-Demoと、ヘルプメニューからベータ版のアップデートコマンドで既に入手可能です。
MetaTrader 5.0.20 library for Pythonへのアップデートをお忘れなくお願いします。
サーバ MetaQuotes-Beta、アドレス 78.140.180.203:443
MT5でサーバーIPを知るにはどうしたらいいですか？MT4では、srvファイルを見るだけでよい。MT5で行うにはどうしたらよいですか？
私も質問に参加させていただきます。
エディターで「Create->Python Script-> Next」を使用すると、MQL5/Script/Pythonフォルダーではなく、MQL5/Scriptフォルダーにファイルが作成されます。その後、MQL5/Scriptフォルダにファイルを作成しましたが、MQL5/Script/Pythonには作成されませんでした。 何か解決する方法はありますか？手で動かすのは不便ですからね。
パスの中にある任意のフォルダを指定します。
ありがとうございます。
Pythonからのマルチスレッド履歴照会に対応した端末はありますか？
複数のセッションを作成できる場合 mt5.initialize.
同一セッション内では、リクエストは同期的に行われる。