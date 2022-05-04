リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 105 1...9899100101102103104105106107108109110111112...360 新しいコメント 削除済み 2019.05.27 13:35 #1041 Eduard_D:EURUSDのノートを見せていただいてからです。 ああ、すべて、幸運を Eduard_D 2019.05.27 13:47 #1042 Vladimir Baskakov: ああ、みなさん、がんばってください。ボンボヤージュ! Georgiy Merts 2019.05.27 15:47 #1043 Vladimir Baskakov: あ、それだ、頑張ってください。そして、トーク... ウラジミール、二度とこのスレッドに現れないと約束した人がいます。彼は嘘をついていたのか？ 削除済み 2019.05.27 15:47 #1044 Georgiy Merts:そして、トーク... ウラジミール、二度とこのスレッドに現れないと約束した人がいます。彼は嘘をついていたのか？ いや、私は約束を守る男だ...。クロスレートクォートがどのように形成されるかをアソシエイトに説明することになる。 Georgiy Merts 2019.05.27 16:43 #1045 Vladimir Baskakov: いや、私は自分の言葉の達人なのだ．クロスレートがどのように形成されるのか、アソシエイトに説明していただけますか？どのように形成されているのかを知るには？成功する取引のためには、それはあまり重要ではありません。それよりも重要なのは、彼らがどのように振る舞うかです。 削除済み 2019.05.27 17:00 #1046 Georgiy Merts:どのように形成されているのかを知るには？トレードを成功させるためには、あまり重要ではありません。それよりも重要なのは、彼らがどのように振る舞うかです。 例えば、EurChf=EurUsd*UsdChfです。 Eduard_D 2019.05.27 17:01 #1047 Vladimir Baskakov: いや、私は自分の言葉の達人なのだ．クロスレートクォートがどのように形成されるかをアソシエイトに説明することになる。クロスレートとは何かという古典的な定義ではなく、ペアの実際の振る舞いの問題であることも理解していなかったのですね。 例えば、NzdChfはクロスだが、EurGbpはドルが入っていないにもかかわらず、クロスでないことは明らかである。 議論の一環として、こちらは笑顔を見せた。 Eduard_D 2019.05.27 17:07 #1048 Vladimir Baskakov: 例えばEurChf=EurUsd*UsdChfのように、どのように表記すればいいのでしょうか？あれ、そういえばEurUsdはEurUsd=EurGbp*GbpUsdとしてクロスレートになっていることに今頃気がつきました。 ウラジミール、ありがとう。私の目を開き、無知の闇から救い出してくれたことに。 削除済み 2019.05.27 17:07 #1049 Eduard_D:クロスレートとは何かという古典的な定義ではなく、ペアの実際の振る舞いの問題であることも理解していなかったのですね。 例えば、NzdChfはクロスだが、EurGbpはドルが入っていないにもかかわらず、クロスでないことは明らかである。 議論の一環として、それは面白いですね。 EurGbpはクロスレートじゃないって、マジ？ Eduard_D 2019.05.27 17:18 #1050 Vladimir Baskakov: EurGbpはクロスレートじゃないって、マジ？これ以上議論する前に、wikipediaを参照することにします。 ある通貨の他の通貨に対する為替レートは、第3の通貨を通じて決定することもできる。こ の場合、クロスレートと呼ばれる。 このような相場は、2つの通貨間の直接交換の量が比較的少ないため、十分に流動性のある直接相場でない場合に必要となります。 また、信頼できる直接為替レートがあったとしても、クロスレート計算では微妙に異なる値が出ることがあります。 また、知識の出所をさらに示していただけるとありがたいです。 1...9899100101102103104105106107108109110111112...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
EURUSDのノートを見せていただいてからです。
ああ、みなさん、がんばってください。
ボンボヤージュ!
あ、それだ、頑張ってください。
ウラジミール、二度とこのスレッドに現れないと約束した人がいます。彼は嘘をついていたのか？
いや、私は自分の言葉の達人なのだ．クロスレートがどのように形成されるのか、アソシエイトに説明していただけますか？
どのように形成されているのかを知るには？成功する取引のためには、それはあまり重要ではありません。それよりも重要なのは、彼らがどのように振る舞うかです。
いや、私は自分の言葉の達人なのだ．クロスレートクォートがどのように形成されるかをアソシエイトに説明することになる。
クロスレートとは何かという古典的な定義ではなく、ペアの実際の振る舞いの問題であることも理解していなかったのですね。
例えば、NzdChfはクロスだが、EurGbpはドルが入っていないにもかかわらず、クロスでないことは明らかである。
議論の一環として、こちらは笑顔を見せた。
例えばEurChf=EurUsd*UsdChfのように、どのように表記すればいいのでしょうか？
あれ、そういえばEurUsdはEurUsd=EurGbp*GbpUsdとしてクロスレートになっていることに今頃気がつきました。
ウラジミール、ありがとう。私の目を開き、無知の闇から救い出してくれたことに。
議論の一環として、それは面白いですね。
EurGbpはクロスレートじゃないって、マジ？
これ以上議論する前に、wikipediaを参照することにします。
ある通貨の他の通貨に対する為替レートは、第3の通貨を通じて決定することもできる。こ の場合、クロスレートと呼ばれる。 このような相場は、2つの通貨間の直接交換の量が比較的少ないため、十分に流動性のある直接相場でない場合に必要となります。 また、信頼できる直接為替レートがあったとしても、クロスレート計算では微妙に異なる値が出ることがあります。
また、知識の出所をさらに示していただけるとありがたいです。