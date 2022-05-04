リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 103 1...96979899100101102103104105106107108109110...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.05.21 07:27 #1021 Eduard_D:少なくとも、現在の仕事のメインラインが何であるかは明確になった。 現実の世界では、TSは1つしかないのでしょうか、それとも同時に複数あるのでしょうか？私はZpnTrendSPを「手動」ヘルプで使用しています。なぜなら、時々（まずニュースについて）TPが通常より多く設定することに意味があるからです。私は、ユーロドルとドルの通貨ペアを最も安定したものとして使っています。 Georgiy Merts 2019.05.27 06:50 #1022 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート Eduard_D 2019.05.27 08:56 #1023 Georgiy Merts:実際の口座では、TS ZpnTrendSPは「手動」ヘルプで動作します。なぜなら、時には（まずニュースで）通常よりはるかに大きなTPを設定することが意味をなすからです。私はユーロドルとドルの通貨ペアを使用していますが、これは行動の中で最も安定しているからです。34週分の「品質」レポートを分析しました。EURCHFは全34本のレポートの中で最も安定しています。EURGBPは2位（週報1回で行方不明）。それ以外のペアは安定性に欠ける。 USDJPYは全34週中、5回しか登場しない。 あなたの「品質」の基準は、あなたが最も安定していると見積もっているUSDJPYの選択と一致しないようです。ここに矛盾があるように思います。 IMHO EURCHFは安定性という点で最も興味深いです。どのペアが一番多く発生したかというTPの解析はしていません。しかし、ざっと見たところ、TS 543050 EMAFlatSAR EURCHFのバランスグラフ（とテスターレポート）を、そのビルド11.08.18の日付から見ると面白いかもしれない 削除済み 2019.05.27 09:52 #1024 Eduard_D:34週分の「品質」レポートを分析しました。EURCHFは全34本のレポートの中で最も安定しています。2位はEURGBP（週報1本欠落）。それ以外のペアは安定性に欠ける。 USDJPYは全34週中、5回しか登場しない。 あなたの「品質」の基準は、あなたが最も安定していると見積もっているUSDJPYの選択と一致しないようです。ここに矛盾があるように思います。 IMHO EURCHFは安定性という点で最も興味深いです。どのペアが一番多く発生したかというTPの解析はしていません。しかし、ざっと見たところ、TS 543050 EMAFlatSAR EURCHFのバランスグラフ（とテスターレポート）を、そのビルド11.08.18の日付から見ると面白いかもしれない もちろん、EurChfは最もボラティリティの低いペアである。どんなトレンドフォローの戦略も通用する。頑張らないと損をする。 Georgiy Merts 2019.05.27 10:03 #1025 Eduard_D:あなたの「品質」の基準は、あなたが最も安定していると評価するUSDJPYの選択と一致しないことが判明しました。ここに矛盾があるように思います。IMHO EURCHFは安定性という点で最も興味深いです。どのペアが一番多く発生したかというTPの解析はしていません。しかし、ざっと見て、543050 EMAFlatSAR EURCHFのバランスグラフ（とテスターレポート）を、リリース日11.08.18から見てみると面白いかもしれません"安定 "とは、行動の均一性のことだと理解しています。そう、このペアは最高のパフォーマンスを発揮できていないのです。しかし、チャネルを ブレイクすると、ほとんどの場合、小さな利益を得ることができます。 私見では、最も良い結果（バランスまたは品質）を示したペアは、むしろ信頼性が低く、その高い結果は主に偶発的なものであると思います。ここで注意すべきは、最大値ではなく、あくまで最小値であることです。最低限が最高であるために。 TCチャート543050について - しばらくしたら掲載します。 Georgiy Merts 2019.05.27 10:05 #1026 Vladimir Baskakov: 当然ながら、EurChfは最も変動が少ないペアである。どのようなトレンド戦略にも適しています。頑張らないと損をする。ボラティリティが低いほど、トレンドフォローの戦略はうまく機能しません。 ただ、強く横ばいのペアでは、チャネルか、極値からの指値注文で、「逆張り」タイプのサポートで作業するのがよいでしょう。しかし、このようなシンボルは、時として急激なトレンドの動きを引き起こし、利益をすべて失ってしまうことがあります。 Eduard_D 2019.05.27 12:53 #1027 Vladimir Baskakov: 当然ながら、EurChfは最も変動が少ないペアである。どのようなトレンド戦略にも適しています。頑張らないと損をする。なぜ、一番揮発しないのか不思議でした。そこで、2018年3月からのD1チャートで、さまざまなペアのATR値（期間は500）を見てみることにしました。 はい、確かにEurChfのATR値は最低の部類に入ります。しかし、EurChfのATR値は上昇して おり、他のほとんどのペアは下降して います。これはどのようなものなのでしょうか。 は、TC 543050で発見されたパターンとの関連で影響する - 私は知らない。しかし、その事実も十分に不思議なことです。 IMHO：EurChfのシンボルで議論されているTCの動作のパターンは、ボラティリティにあまり関係なく、相関関係にあります。 EURCHF NZDUSD。 削除済み 2019.05.27 12:57 #1028 Eduard_D:なぜ、一番揮発しないのか不思議でした。そこで、2018年3月からのD1チャートで、さまざまなペアのATR値（期間は500）を見てみることにしました。 はい、確かにEurChfのATR値は最低の部類に入ります。しかし、EurChfのATR値は上昇して おり、他のほとんどのペアは下降して います。これはどのようなものなのでしょうか。 は、TC 543050で発見されたパターンとの関連で影響する - 私は知らない。しかし、その事実も十分に不思議なことです。 IMHO：EurChfのシンボルで議論されているTCの動作のパターンは、ボラティリティにあまり関係なく、相関関係にあります。 EURCHF NZDUSD。 NzdUsdはどういった関係なのでしょうか？ Eduard_D 2019.05.27 12:58 #1029 Vladimir Baskakov: NzdUsdはどうしたんだ？具体的には何の関係もない。ペアリングは自分で調べてください。 Eduard_D 2019.05.27 13:00 #1030 Vladimir Baskakov: NzdUsdはどういった関係なのでしょうか？EURUSDはどうなる？ 1...96979899100101102103104105106107108109110...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
少なくとも、現在の仕事のメインラインが何であるかは明確になった。
現実の世界では、TSは1つしかないのでしょうか、それとも同時に複数あるのでしょうか？
私はZpnTrendSPを「手動」ヘルプで使用しています。なぜなら、時々（まずニュースについて）TPが通常より多く設定することに意味があるからです。私は、ユーロドルとドルの通貨ペアを最も安定したものとして使っています。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
34週分の「品質」レポートを分析しました。EURCHFは全34本のレポートの中で最も安定しています。EURGBPは2位（週報1回で行方不明）。それ以外のペアは安定性に欠ける。
USDJPYは全34週中、5回しか登場しない。
あなたの「品質」の基準は、あなたが最も安定していると見積もっているUSDJPYの選択と一致しないようです。ここに矛盾があるように思います。
IMHO EURCHFは安定性という点で最も興味深いです。どのペアが一番多く発生したかというTPの解析はしていません。しかし、ざっと見たところ、TS 543050 EMAFlatSAR EURCHFのバランスグラフ（とテスターレポート）を、そのビルド11.08.18の日付から見ると面白いかもしれない
"安定 "とは、行動の均一性のことだと理解しています。そう、このペアは最高のパフォーマンスを発揮できていないのです。しかし、チャネルを ブレイクすると、ほとんどの場合、小さな利益を得ることができます。
私見では、最も良い結果（バランスまたは品質）を示したペアは、むしろ信頼性が低く、その高い結果は主に偶発的なものであると思います。ここで注意すべきは、最大値ではなく、あくまで最小値であることです。最低限が最高であるために。
TCチャート543050について - しばらくしたら掲載します。
ボラティリティが低いほど、トレンドフォローの戦略はうまく機能しません。
ただ、強く横ばいのペアでは、チャネルか、極値からの指値注文で、「逆張り」タイプのサポートで作業するのがよいでしょう。しかし、このようなシンボルは、時として急激なトレンドの動きを引き起こし、利益をすべて失ってしまうことがあります。
具体的には何の関係もない。ペアリングは自分で調べてください。
EURUSDはどうなる？