Eduard_D:

少なくとも、現在の仕事のメインラインが何であるかは明確になった。

現実の世界では、TSは1つしかないのでしょうか、それとも同時に複数あるのでしょうか？

私はZpnTrendSPを「手動」ヘルプで使用しています。なぜなら、時々（まずニュースについて）TPが通常より多く設定することに意味があるからです。私は、ユーロドルとドルの通貨ペアを最も安定したものとして使っています。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 
Georgiy Merts:

34週分の「品質」レポートを分析しました。EURCHFは全34本のレポートの中で最も安定しています。EURGBPは2位（週報1回で行方不明）。それ以外のペアは安定性に欠ける。

USDJPYは全34週中、5回しか登場しない。

あなたの「品質」の基準は、あなたが最も安定していると見積もっているUSDJPYの選択と一致しないようです。ここに矛盾があるように思います。

IMHO EURCHFは安定性という点で最も興味深いです。どのペアが一番多く発生したかというTPの解析はしていません。しかし、ざっと見たところ、TS 543050 EMAFlatSAR EURCHFのバランスグラフ（とテスターレポート）を、そのビルド11.08.18の日付から見ると面白いかもしれない

Eduard_D:

もちろん、EurChfは最もボラティリティの低いペアである。どんなトレンドフォローの戦略も通用する。頑張らないと損をする。
 
Eduard_D:

"安定 "とは、行動の均一性のことだと理解しています。そう、このペアは最高のパフォーマンスを発揮できていないのです。しかし、チャネルを ブレイクすると、ほとんどの場合、小さな利益を得ることができます。

私見では、最も良い結果（バランスまたは品質）を示したペアは、むしろ信頼性が低く、その高い結果は主に偶発的なものであると思います。ここで注意すべきは、最大値ではなく、あくまで最小値であることです。最低限が最高であるために。

TCチャート543050について - しばらくしたら掲載します。

 
Vladimir Baskakov:
当然ながら、EurChfは最も変動が少ないペアである。どのようなトレンド戦略にも適しています。頑張らないと損をする。

ボラティリティが低いほど、トレンドフォローの戦略はうまく機能しません。

ただ、強く横ばいのペアでは、チャネルか、極値からの指値注文で、「逆張り」タイプのサポートで作業するのがよいでしょう。しかし、このようなシンボルは、時として急激なトレンドの動きを引き起こし、利益をすべて失ってしまうことがあります。

 
Vladimir Baskakov:
当然ながら、EurChfは最も変動が少ないペアである。どのようなトレンド戦略にも適しています。頑張らないと損をする。

なぜ、一番揮発しないのか不思議でした。そこで、2018年3月からのD1チャートで、さまざまなペアのATR値（期間は500）を見てみることにしました。

はい、確かにEurChfのATR値は最低の部類に入ります。しかし、EurChfのATR値は上昇して おり、他のほとんどのペアは下降して います。これはどのようなものなのでしょうか。

は、TC 543050で発見されたパターンとの関連で影響する - 私は知らない。しかし、その事実も十分に不思議なことです。

IMHO：EurChfのシンボルで議論されているTCの動作のパターンは、ボラティリティにあまり関係なく、相関関係にあります。

EURCHF

NZDUSD。


Eduard_D:

NzdUsdはどういった関係なのでしょうか？
 
Vladimir Baskakov:
Vladimir Baskakov:
