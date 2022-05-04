リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 104

新しいコメント
削除済み  
Eduard_D:

EURUSDは大丈夫ですか？


EurChfはEurUsdとUsdChfで構成されています。
 
Vladimir Baskakov:
EurChfはEurUsdとUsdChfで構成されています。

では、その続きは？

EURUSDは高値更新。こちらはUSDCHFです。


 

お約束のレポートです。

Quality 1.27は非常に質の高いトレードであり、実際、提示されたチャートからもそれが見て取れます。

これは、「反転」をサポートとするトレンドに対する「インパルスバー」でエントリーするシステムです（Breakevenにも転送します）

このシステムのTPは、原則として日足レンジの3分の1を超えない（ただし、日足レンジの20%で25%に達するとBreakevenへの移行が行われる）ことが警戒すべき点である。そして一方で、保護SLは5つ（！）の日足レンジに置かれており、歴史的に見てもこれだけ大きな距離で固定されたプルバックがあったということです。そして、失敗した場合には、25回のトレードで稼いだ分を失うことになります。

ファイル:
EURCHF_543050.zip  10 kb
 
Vladimir Baskakov:
EurChfはEurUsdとUsdChfで構成されています。

勘違いしているのでは？何から構成されているわけでもない。かなり独立したペアであり、その為替レートは中央銀行のレートとモノの交換で成り立っています

の間にある。スイスの対ヨーロッパ貿易収支は、対アメリカのそれよりもはるかに大きいと思います。

削除済み  
Eduard_D:

勘違いしているのでは？何から構成されているわけでもない。かなり独立したペアであり、その為替レートは中央銀行のレートとモノの交換で成り立っています

の間にある。スイスの対外貿易収支は、アメリカよりもヨーロッパとの方がはるかに大きいと思います。

それ自体では、何も構成されません ;)!?コメント なし
 
Vladimir Baskakov:
それ自体で、何かを構成しているわけではありません ;)!?コメントなし

では、グラフについてコメントをお願いします。

削除済み  
Eduard_D:

では、グラフについてコメントをお願いします。

時間を無駄にしないためにも、ゲオルギーが教えてくれるかもしれません。
 
Vladimir Baskakov:
時間を無駄にしないためにも、ゲオルギーが教えてくれるかもしれません。

ノーコメントです。))))

削除済み  
Eduard_D:

ノーコメントです。))))

まずEurChfのノートを見せて、それからチャートを見て、その自律性について議論する
 
Vladimir Baskakov:
まずEurChfのノートを見せて、それからチャートを見て、その自律性について議論する

EURUSDのノートを見せていただいてからです。

あるいはUSDCHF。
1...979899100101102103104105106107108109110111...360
新しいコメント