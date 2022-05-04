リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 102

新しいコメント
削除済み  
Georgiy Merts:

まず、もう一度言いますが、「自分にとってのみ」です。必要な人はいますか？

第二に、その結果がTCリーグそのものであること。デモでいつも動いているシンプルなシステムの数々。この結果は、昔から得られていたものであり、私は非常に満足している。

どんな結果が必要なのか、理解できない。TCリーグには「グレイル」は存在せず、シンプルなシステムです。

沈下が解消されたときだけ、シグナルを開くことにしています。それはまだ起きていない。

共有プロジェクト - そのようなアイデアだったが、それは私がそれを理解するように、あまり意味をなさない。

ところで、「永久に去って、二度とこのスレッドに現れない」と約束された方がいらっしゃいます。

スランプの何が残念なのか、ここでスランプになったことのない人はいないでしょう。
 
Georgiy Merts:

まず、もう一度言いますが、「自分にとってのみ」です。必要な人はいますか？

回答

ジョルジュ ここのところ、誰も何も欲しがらないんだ。誰も自分のことを含め、誰のことも気にしていない。多かれ少なかれ成熟したものは、単に癒しの取引シグナルやTSを探していて、利益を上げています（私はこれを直接知っていますし、プライベートメッセージでのやり取りからも知っています）。誰かに興味を持ってもらうための努力は、すべて無意味なのです。アーメン。

 
Alexander_K:

回答

ジョルジュ ここのところ、誰も何も欲しがらないんだ。誰も自分のことを含め、誰のことも気にしていない。多かれ少なかれ洗練されたものは、単に癒しの取引信号やTSを探して、利益を持っている（私は直接、そしてPMの通信からこれを知っている）。誰かに興味を持ってもらうための努力は、すべて無意味なのです。アーメン。

もうひとつ、「あなたがくれるから、私があげる」というやり方もあります。

Georgiyが発表しているものから情報を得て、それを分析するのです。その代わり、ゲオルゲが興味を持つような、持たないような提案をします。今のところないですね。)))

つまり、「書き手」と「読み手」の共生のようなものです。

 
Alexander_K:

回答

ジョルジュ ここのところ、誰も何も欲しがらないんだ。誰も自分のことを含め、誰のことも気にしていない。多かれ少なかれ抜け目のない人は、単にヒーリング・トレーディングのシグナルやTSを探して、利益を得ています（私はこれを直接知っていますし、PMでのやり取りからも知っています）。誰かに興味を持ってもらうための努力は、すべて無意味なのです。アーメン。

まさにその通りです。

それに、TCリーグの目的は何なのか（まあ、自分のエゴの育成は別として）ずっと言い続けてきたのに、「結果を出せ」と言われるのは意外です。聖杯」 なんてものはないんです。利益の鍵は、機能していないシステムをタイムリーに機能するように切り替えることです。そのためには、いつでも切り替えられるようなシステムが必要なのです。リーグを立ち上げたとき、私はまさにこの目標を追求し、そして今、それが達成されたのです。私は、このセット全体を最新の状態に保ち、「テストショット」が表示されたシステムを定期的に最適化するだけです。興味を持った人は、ここで、良い結果を示しているTCの原理を見て、それを自分のものにすることができます。

 
Georgiy Merts:

では、その結果をいくつかまとめてみましょう。(TCリーグが「知っている」通貨は約8種類、従って約28種類のシンボルであることを思い出してください)


TrendDTSシステム - 7つのペアで動作します。

TrendSARシステム - 4つのペアで動作します。

TrendSPシステム - 7組で動作します。

FlatSPシステム - 7ペアで動作します。

FlatSARシステム - 12組で動作します。

FlatRTSシステム - 9組で動作します。

TrendRTSシステム - 9つのペアで実行されます。

FlatDTSシステム - 6ペアで動作します。


勝者は、カウンタートレンドのエントリーによるリバーサルシステムである。実は、これはあまり驚くべきことではなく、チャンネルリバウンドシステムは頻繁に使用されるシステムなのです。

ジョージ、この表を更新してください。

 
Eduard_D:

ジョージ、このテーブルのアップデートをお願いします。

まだ可能性はない。心に刻んでおきます。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。


トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 
Georgiy Merts:

そして、TCリーグのゴールは何か（まあ、自分のエゴを育てることは別として）とずっと言ってきたのに、「結果を出せ」と言う人がいて驚きます。 グレイル」はないのです。利益の鍵は、機能していないシステムをタイムリーに機能するように切り替えることです。そのためには、いつでも切り替えられるようなシステムが必要なのです。リ ーグを立ち上げたとき、私はまさにこの目標を追求し、そして今、それが達成されたのです。私は、このセット全体を最新の状態に保ち、「テストショット」が表示されたシステムを定期的に最適化するだけです。興味を持った人は、ここで、良い結果を示しているTCの原理を見て、それを自分の強みにすることができます。

大変恐縮なのですが、「プレリアル」と呼ばれるDemo口座の残高のチャートを掲載していただけないでしょうか？

 
Eduard_D:

大変恐縮ですが、「Pre-Real」と呼ばれるDemo口座の残高のグラフを掲載していただけないでしょうか？

何が言いたいの？そこでいろいろなTCの選択技を試しているのですが、自慢できるようなものは全くありません。

そこでは、リアルトレードのためのTSの選択方法をいろいろと試し、直感的に判断しています。

春先にはメイン口座がドローダウンして、シグナルを開設しようと思っていたのですが・・・。残念ながら、4月は非常に不採算で、5月は......ほんの少しですが、利益が出ました。というわけで、復旧は夏の終わりまでずれ込みそうです...。

 
Georgiy Merts:

何が言いたいの？そこでいろいろなTCの選択技を試しているのですが、自慢できるようなものは全くありません。

残念ながら、 実際の 取引シグナルの TSを選択 する順番は工夫しておらず、もっと直感的なものです。

春先にはメイン口座がドローダウンして、シグナルを開設しようと思っていたのですが・・・。残念ながら、4月は非常に不採算で、5月は......ほんの少しですが、利益が出ました。というわけで、復旧は夏の終わりまでずれ込みそうです...。

少なくとも、今日の仕事のメインラインが何であるかは、これではっきりしました。

TSは1つだけですか、それとも複数のTSがリアルタイムで動作しているのですか？

1...9596979899100101102103104105106107108109...360
新しいコメント